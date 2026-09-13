Ce soir sur Arte, une fenêtre rare que vous ne pouvez pas rater

Dimanche 13 septembre 2026, Arte diffuse Le Parrain de Francis Ford Coppola à 21h00. Ça ressemble à une annonce ordinaire. Ce n’en est pas une.

Les droits d’exploitation du film appartiennent à Paramount Pictures, qui les administre avec la rigueur d’un contrat mafieux : fenêtres d’exclusivité payantes, abonnements SVOD, VOD à l’acte. Que Paramount cède une diffusion en clair, sans publicité, sur une chaîne de télévision publique, c’est une anomalie dans l’économie normale du catalogue hollywoodien. Et comme toutes les anomalies, elle a une durée de vie très courte.

La fenêtre linéaire gratuite du 13 septembre, c’est précisément le genre d’occasion que les droits Paramount rendent quasiment impossible à répéter.

Ajoutez à cela un détail décisif : le replay sur arte.tv ne sera probablement pas disponible, ou alors dans des conditions très restrictives. Les contrats de licence cinéma négociés avec les studios américains excluent systématiquement la mise à disposition prolongée en rattrapage gratuit. Ce qui n’est pas regardé en direct disparaît. Le documentaire Corleone, le parrain des parrains de Mosco Levi Boucault, diffusé à 23h50 dans la même soirée, bénéficiera lui d’un accès en replay sur arte.tv pendant plusieurs semaines. Pas le film. Jamais le film.

175 minutes, 3 Oscars en 1973 dont Meilleur film, Meilleur acteur pour Marlon Brando, Meilleur scénario adapté, un tournage de 77 jours achevé en août 1971 sous la direction d’un Coppola qui n’avait que 32 ans. Tout cela, ce soir, en accès libre, sur le canal 7 de votre télécommande. La semaine suivante, Arte programme Le Parrain 2, ce qui confirme que la chaîne a construit une vraie soirée événementielle. Mais l’événement, le vrai, commence à 21h00.

Bande-annonce du “Le Parrain” en VO

Un chef-d’œuvre que 1972 n’a pas vieilli

Le Parrain est sorti en salles aux États-Unis le 24 mars 1972, avec une première mondiale le 14 mars à New York. Plus d’un demi-siècle plus tard, aucun film de gangsters ne l’a réellement détrôné. Ce n’est pas une question de nostalgie.

Ce qui résiste, c’est la densité. En 175 minutes, Coppola construit une tragédie dynastique d’une précision chirurgicale, sans jamais sacrifier la tension au profit de l’exposition. Le scénario qu’il a coécrit avec Mario Puzo, adapté du roman publié en 1969, traite la mafia comme un prolongement naturel du capitalisme familial américain : les Corleone ne sont pas des monstres exotiques, ils sont une entreprise avec des règles, une succession, des conflits d’héritiers. C’est cette banalité du pouvoir qui rend le film inépuisable.

La photographie de Gordon Willis, surnommé “le prince des ténèbres”, impose une esthétique que personne n’avait osée à ce niveau dans un film commercial : éclairages zénithaux, clair-obscur radical, visages à demi engloutis dans l’ombre. Tout le vocabulaire visuel du film est une déclaration. La lumière, chez Willis, n’éclaire pas les personnages, elle les classe. Les scènes au bureau de Don Vito et les séquences en Sicile fonctionnent dans des registres presque opposés, et c’est le montage de William Reynolds et Peter Zinner qui tient tout ensemble, culminant dans la séquence du baptême, montée en parallèle avec les exécutions simultanées des chefs des Cinq Familles. Une leçon de cinéma en dix minutes.

La musique de Nino Rota, ce thème à la trompette solo qui revient comme une obsession, le travail sonore de Walter Murch sur la conception des effets avec ses ruptures dynamiques et ses motifs diégétiques, notamment le grincement strident du métro précédant le double meurtre au restaurant Louis : chaque dimension formelle du film a été pensée comme un système cohérent.

Tout cela pour dire que Le Parrain n’est pas un grand film malgré sa durée. Il est grand parce que chaque minute est habitée. Ce soir, la qualité de diffusion compte donc autant que l’œuvre : une copie dégradée abîme les noirs de Willis, trahit le mixage de Grenzbach, Portman et Newman, et réduit un chef-d’œuvre formel à un simple polar en costumes.

La restauration 4K supervisée par Coppola : voir le film comme il n’a jamais été vu à la télé

En 2022, pour le cinquantième anniversaire de la sortie originale, Paramount Pictures et American Zoetrope, la société de production de Coppola, ont achevé un chantier de restauration entamé trois ans plus tôt. La tâche était considérable : plus de 300 cartons d’éléments de pellicule passés au crible pour identifier la meilleure source argentique photogramme par photogramme.

Plus de 4 000 heures de travail ont été consacrées à la réparation manuelle et numérique des négatifs originaux, taches, rayures, déchirures, dégradations accumulées après des décennies de tirages excessifs. Puis plus de 1 000 heures supplémentaires dédiées exclusivement à l’étalonnage des couleurs, en exploitant les outils modernes de traitement HDR et Dolby Vision sans jamais s’écarter de la vision de Gordon Willis.

C’est là que la restauration devient un acte esthétique et pas seulement archivistique. Willis avait construit toute sa photographie sur une sous-exposition volontaire des visages, des contrastes extrêmes, une palette chaude et ambrée que les anciens masters télévisés massacraient systématiquement. Les diffusions des années 1980 et 1990, puis les premières éditions DVD, éclaircissaient artificiellement les zones sombres, bouchaient les noirs, délavaient les couleurs, effaçant précisément ce que Willis avait voulu. Ce que vous avez vu sur une vieille cassette ou un DVD de première génération n’est pas Le Parrain tel que Coppola l’a approuvé.

La copie restaurée disponible ce soir restitue le grain argentique d’origine, retrouve les détails dans les scènes les plus sombres, tissus, textures de bureau, regards à demi effacés dans la pénombre, sans le bruit numérique qui pollue certaines restaurations moins rigoureuses. Francis Ford Coppola a supervisé chaque choix esthétique de bout en bout, validant personnellement que le résultat correspondait à ce qu’il avait tourné en 1971.

La restauration sonore a suivi la même logique : le mixage audio mono d’origine a été réintégré en complément du mixage 5.1 supervisé en 2007 par Walter Murch. Voir ce film ce soir, c’est voir la version que Coppola reconnaît comme sienne, pas une approximation commerciale corrigée à la va-vite pour remplir une sortie vidéo.

Les 5 avantages concrets de regarder Le Parrain sur Arte plutôt qu’ailleurs

Zéro publicité, intégrité du montage préservée : Arte diffuse les 175 minutes du film sans aucune interruption. Sur une chaîne privée, la réglementation française (encadrée par l’Arcom, en vertu du décret n° 92-280, article 15) autorise jusqu’à deux coupures publicitaires pour un long métrage, coupures qui fracturent les arcs narratifs et détruisent la tension dramatique soigneusement construite par Coppola.

Arte diffuse les 175 minutes du film sans aucune interruption. Sur une chaîne privée, la réglementation française (encadrée par l’Arcom, en vertu du décret n° 92-280, article 15) autorise jusqu’à deux coupures publicitaires pour un long métrage, coupures qui fracturent les arcs narratifs et détruisent la tension dramatique soigneusement construite par Coppola. Copie restaurée 4K supervisée par Coppola : La diffusion est basée sur le master issu du chantier de restauration finalisé en 2022 par Paramount et American Zoetrope. Les noirs de Gordon Willis sont enfin restitués correctement, ce qui change radicalement l’expérience visuelle par rapport aux versions télévisées antérieures.

La diffusion est basée sur le master issu du chantier de restauration finalisé en 2022 par Paramount et American Zoetrope. Les noirs de Gordon Willis sont enfin restitués correctement, ce qui change radicalement l’expérience visuelle par rapport aux versions télévisées antérieures. Double piste audio disponible en direct : Sur la TNT, les box opérateurs et le flux Arte en ligne, il suffit de changer la piste audio pour basculer instantanément entre la version originale anglaise/sicilienne sous-titrée (VOSTFR) et le doublage français (VF). Pas besoin de choisir avant de s’asseoir.

Sur la TNT, les box opérateurs et le flux Arte en ligne, il suffit de changer la piste audio pour basculer instantanément entre la version originale anglaise/sicilienne sous-titrée (VOSTFR) et le doublage français (VF). Pas besoin de choisir avant de s’asseoir. Pas de replay gratuit après la diffusion : Les droits de licence négociés avec Paramount excluent contractuellement une mise à disposition prolongée en replay gratuit sur arte.tv. Ce qui n’est pas vu ce soir sera accessible uniquement via Paramount+ (abonnement payant) ou la VOD à l’acte. La fenêtre gratuite se ferme à la fin du générique.

Les droits de licence négociés avec Paramount excluent contractuellement une mise à disposition prolongée en replay gratuit sur arte.tv. Ce qui n’est pas vu ce soir sera accessible uniquement via Paramount+ (abonnement payant) ou la VOD à l’acte. La fenêtre gratuite se ferme à la fin du générique. Soirée thématique complète : À 23h50, Arte enchaîne avec le documentaire Corleone, le parrain des parrains de Mosco Levi Boucault, consacré à l’histoire réelle de Cosa Nostra. Lui, contrairement au film, sera disponible en replay gratuit sur arte.tv, ce qui en fait le prolongement idéal pour ceux qui veulent approfondir la nuit.

VF ou VOSTFR : laquelle choisir pour ce soir ?

La réponse courte : VOSTFR. Sans hésitation, pour quiconque veut voir le film dans ses conditions optimales.

La version originale restitue ce qu’aucun doublage ne peut transmettre : la texture physique des voix. Marlon Brando avait conçu la voix de Don Vito Corleone comme un objet sonore à part entière, murmurée, voilée, cassée, inspirée des enregistrements du criminel Frank Costello lors des auditions Kefauver de 1951, accentuée par un appareil dentaire qui modifiait son élocution et projetait sa mâchoire vers l’avant. Cette voix est une performance à elle seule. En VF, même dans la version historique de 1972, on écoute un comédien interpréter une interprétation : c’est un degré de séparation de trop.

Al Pacino, lui, construit toute la trajectoire de Michael Corleone sur un déplacement vocal progressif : une voix claire, presque timide, au début du film, qui se referme, s’épaissit et se refroidit à mesure que le personnage glisse vers le pouvoir. Ce glissement est l’un des éléments dramaturgiques les plus précis du film. En VOSTFR, on l’entend se produire en temps réel. James Caan, à l’opposé, joue Sonny dans un débit éruptif, syncopé, chargé des intonations de la rue new-yorkaise des années 1940. Le contraste entre les deux frères est d’abord un contraste sonore, avant d’être un contraste de caractère.

Il y a aussi la question de la langue. Les séquences en dialecte sicilien, notamment pendant l’exil de Michael en Sicile ou lors du face-à-face au restaurant avec Sollozzo et McCluskey, fonctionnent précisément parce qu’elles restent étrangères, opaques, menaçantes. Doubler ces passages aplatit la tension dramatique que Coppola a construite sur l’incompréhension et l’altérité.

Cela dit, la VF historique de 1972 n’est pas sans intérêt. Louis Malle, qui en a dirigé le doublage, avait fait un choix radical : recruter des comédiens de cinéma et de la Comédie-Française plutôt que des doubleurs professionnels. Michel Duchaussoy en Don Vito, Brigitte Fossey en Kay Adams, Pierre Vaneck en Tom Hagen. Le résultat a une patine théâtrale, une diction d’époque très incarnée, qui fait de cette VF une pièce à part, presque une adaptation parallèle. Pour quelqu’un qui a grandi avec cette version, y revenir a un sens.

Le redoublage de 2008, lui, n’offre rien de tel. Si vous choisissez la VF, assurez-vous de sélectionner la piste de 1972.

Pour un primo-spectateur ou un cinéphile soucieux d’entendre ce que la restauration sonore a réellement restitué : VOSTFR, sans discussion. Pour un spectateur attaché à la version qui a accompagné sa découverte du film il y a trente ans : la VF de 1972 uniquement, en sachant ce qu’elle est et ce qu’elle n’est pas.

Objection : le film est disponible sur Paramount+, alors pourquoi se presser ?

L’argument est légitime. Le Parrain est disponible sur Paramount+. Pourquoi se bloquer un dimanche soir à 21h00 ?

Parce que Paramount+ coûte de l’argent. Le service facture un abonnement mensuel à partir de 7,99 euros en France, ou via les offres Canal+, et exige la création d’un compte avec coordonnées bancaires. Pour quelqu’un qui ne s’est pas encore abonné et qui voulait simplement revoir le film une fois, c’est une barrière réelle. Arte, sur le canal 7 de la TNT, ne demande rien : pas d’abonnement, pas d’inscription, pas de carte bancaire. On allume la télévision à 21h00 et le film commence.

L’autre argument, plus décisif encore, concerne le replay. On pourrait imaginer qu’Arte.tv mettra le film en ligne après la diffusion, comme elle le fait couramment pour ses documentaires et ses séries. C’est précisément ce qui se passe ici : Arte a rendu Le Parrain disponible en streaming gratuit sur arte.tv dès le 13 septembre et jusqu’au 12 octobre 2026, soit une fenêtre de rattrapage d’environ un mois. C’est pourquoi le documentaire Corleone, le parrain des parrains, diffusé juste après à 23h50, sera lui aussi accessible en rattrapage sur arte.tv pendant plusieurs semaines.

Pour les spectateurs qui ne veulent pas payer un abonnement, la diffusion du 13 septembre et la fenêtre de replay gratuit sur arte.tv jusqu’au 12 octobre 2026 constituent une opportunité réellement gratuite et accessible.

Il n’y a pas d’équivalent sur les autres chaînes gratuites à court terme. Ce qu’on rate ce soir, on peut encore le rattraper sur arte.tv, sans débourser un centime.

Avant 21h00 : Paramétrer la piste audio sur votre téléviseur, box ou télécommande Arte avant le début du film. Choisir maintenant entre VOSTFR et VF 1972 évite de chercher dans les menus pendant les premières minutes et de rater l’ouverture du film, l’une des plus célèbres de l’histoire du cinéma.

Paramétrer la piste audio sur votre téléviseur, box ou télécommande Arte avant le début du film. Choisir maintenant entre VOSTFR et VF 1972 évite de chercher dans les menus pendant les premières minutes et de rater l’ouverture du film, l’une des plus célèbres de l’histoire du cinéma. 21h00 : Début du film. Prévoyez la durée complète : 175 minutes, soit une fin aux alentours de 23h55. Pas de pause publicitaire, pas d’interruption. La soirée est bloquée.

Début du film. Prévoyez la durée complète : 175 minutes, soit une fin aux alentours de 23h55. Pas de pause publicitaire, pas d’interruption. La soirée est bloquée. 23h50 : Début du documentaire Corleone, le parrain des parrains (2019) de Mosco Levi Boucault. Ce premier volet retrace l’histoire réelle de Cosa Nostra sous la coupe de Salvatore “Totò” Riina : un prolongement historique direct, qui ancre dans le réel ce que le film fictionnalise.

Début du documentaire Corleone, le parrain des parrains (2019) de Mosco Levi Boucault. Ce premier volet retrace l’histoire réelle de Cosa Nostra sous la coupe de Salvatore “Totò” Riina : un prolongement historique direct, qui ancre dans le réel ce que le film fictionnalise. Seul le documentaire sera disponible en replay : Si vous décrochez avant la fin du film ou si vous manquez le début du documentaire, seul Corleone, le parrain des parrains sera rattrapable sur arte.tv dans les semaines suivantes. Le Parrain lui ne sera pas disponible en rattrapage gratuit.

Si vous décrochez avant la fin du film ou si vous manquez le début du documentaire, seul Corleone, le parrain des parrains sera rattrapable sur arte.tv dans les semaines suivantes. Le Parrain lui ne sera pas disponible en rattrapage gratuit. Dimanche 20 septembre : Arte programme Le Parrain 2 à 21h00 dans la même case. Si vous voulez traiter les deux comme une soirée événementielle, bloquez les deux dimanches dès maintenant.

Sources arte.tv

YouTube: Ce soir sur Arte, une fenêtre rare que vous ne pouvez pas rater

YouTube: Comment organiser votre soirée Parrain : le programme heure par heure

Photos de l’article : © Paramount Pictures Tous droits réservés