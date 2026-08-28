David Bowie n’était pas simplement un musicien de génie : il était, au sens le plus rigoureux du terme, un artiste visuel dont la pratique s’étendait de la toile et du pinceau aux costumes de scène, en passant par les pochettes de disques et les collections d’art contemporain. Formé aux arts plastiques bien avant de conquérir les scènes du monde entier, il a construit une oeuvre visuelle d’une cohérence et d’une ambition rares, que les institutions culturelles et le marché de l’art commencent seulement à mesurer à sa juste valeur. Qui était vraiment David Bowie en tant que créateur visuel, quelles forces ont façonné ses alter egos et ses images les plus iconiques, et pourquoi son héritage plastique continue-t-il de s’imposer avec une telle puissance, dix ans après sa disparition ?

D.Bowie : L’homme derrière le musicien : un artiste visuel avant tout

Avant même que David Jones ne devienne David Bowie, c’est le dessin et la couleur qui l’habitaient. Il étudie l’art, le design et la typographie à la Bromley College of Art, une formation qui ne sera jamais un simple interlude dans sa trajectoire, mais bien son socle, avant un bref et fameux passage à la Croydon School of Art qui, lui, ne fut guère plus qu’une parenthèse. Ses peintures, esquisses et œuvres numériques témoignent d’un intérêt sincère pour le néo-expressionnisme et le surréalisme, deux courants qui traverseront aussi ses performances scéniques, ses costumes, ses pochettes de disques. Pour Bowie, la frontière entre la toile et la scène n’a jamais vraiment existé.

Son travail musical et son travail visuel étaient intimement liés. Lorsqu’il se heurtait à un obstacle créatif dans la composition, il se tournait vers le dessin ou la peinture pour le résoudre. Cette porosité entre les disciplines dit tout d’un homme qui ne pensait pas en cases. C’est durant son séjour à Berlin entre 1976 et 1978 qu’il approfondit véritablement sa pratique de la peinture, cherchant à travers les pinceaux, la musique et la lecture à surmonter une forte dépendance à la cocaïne. Berlin lui offre une nouvelle vie, de nouveaux visages à peindre. Son affinité pour l’art expressionniste allemand bien antérieure à son séjour berlinois l’amène alors à produire de nombreuses lithographies et portraits, des œuvres marquées par une sensibilité brute que l’on retrouvait aussi dans ses choix de collectionneur.

David Bowie se définissait lui-même comme un « art addict », obsédé par l’acte de collectionner.

Sa collection privée, qui rassemblait peintures, sculptures et mobilier, était l’une des plus remarquables de son époque. Il avait commencé à collectionner au milieu des années 1970 et ne s’était jamais arrêté. L’essentiel des œuvres provenaient d’artistes britanniques du XXe siècle, de Stanley Spencer à Patrick Caulfield, mais Bowie était aussi attiré par les peintres des rues de Londres, comme Leon Kossoff ou Frank Auerbach. Tout cela dessine le portrait d’un homme qui ne collectionnait pas par statut, mais par nécessité intérieure.

Cette sensibilité plastique a fini par imprégner ses propres images publiques avec une force rarissime dans le monde du rock. L’œuvre originale de la pochette de Aladdin Sane, datant de 1973, est ainsi devenue en novembre 2025 la photographie de pochette d’album la plus chère jamais vendue aux enchères, atteignant 381 400 livres sterling chez Bonhams à Londres. Surnommée la « Mona Lisa du Pop » par The Guardian, l’image doit sa puissance à la foudre rouge et bleue que le photographe Brian Duffy avait eu l’idée de peindre sur le visage de Bowie, exécutée ensuite par le maquilleur Pierre La Roche. Un symbole conçu à plusieurs mains, mais immédiatement reconnaissable comme une signature visuelle totale. Bowie n’était pas une rock star qui s’intéressait à l’art. Il était un artiste plastique qui avait choisi de faire de sa propre image une oeuvre, son oeuvre.

Ziggy, Aladdin Sane, le Thin White Duke : quand le costume devient oeuvre

Ce qui distingue Bowie de presque tous ses contemporains, c’est qu’il n’a jamais considéré la scène comme un simple support pour la musique. Dès le début des années 1970, il aborde chaque alter ego comme un projet de design total, confié à des créateurs précis, choisis avec le soin d’un directeur artistique qui sait exactement ce qu’il veut.

Pour Ziggy Stardust, c’est vers Freddie Burretti qu’il se tourne. En 1971, Burretti n’a que dix-neuf ans, tailleur et créateur de vêtements, ami proche de David et Angela Bowie rencontré dans un club londonien. Il sera responsable de la quasi-totalité des premiers costumes de l’ère Ziggy Stardust. L’esthétique qui en résulte, cheveux orange, maquillage, tissus multicolores et boots en vernis rouge, puise son inspiration dans les tenues des droogs de A Clockwork Orange (Orange Mécanique), le film de Stanley Kubrick. Ce n’est pas un hasard de stylisme. C’est une déclaration d’intention, une construction visuelle aussi délibérée qu’un roman graphique.

L’étape suivante est encore plus radicale. Bowie découvre le travail du créateur japonais Kansai Yamamoto dès 1971, lors d’une exposition à Londres. Après le succès de la tournée Ziggy Stardust, il le contacte directement et commande une série de costumes encore plus extravagants pour la tournée Aladdin Sane en 1973, des pièces inspirées du style des samouraïs et des acteurs de kabuki, sculpturales et saisissantes. Ces créations ne sont pas des tenues de scène conventionnelles : ce sont des sculptures portables, qui exigent une relation entièrement différente entre le corps et le vêtement.

« Le choc visuel de Bowie portant les créations de Yamamoto ne peut pas être séparé de la musique elle-même. Costume, geste et son fonctionnaient comme un seul système expressif. »

Yamamoto conçoit notamment une combinaison en tricot inspiré du vêtement de travail japonais, une cape recouverte du nom de Bowie en kanji, et l’iconique Tokyo Pop jumpsuit, équipé de boutons-pression sur les bords permettant de l’arracher spectaculairement en plein concert. Du costume comme performance dans la performance.

En 1997, avec le Thin White Duke longtemps derrière lui, Bowie renouvelle cette logique pour l’album Earthling en s’associant à Alexander McQueen. McQueen crée la fameuse redingote Union Jack, qui devient l’une des déclarations visuelles les plus marquantes de la fin de carrière de Bowie, réimaginant la symbolique britannique à travers le prisme déconstruit et frontal du créateur. La pièce conservée au Victoria & Albert Museum est une redingote en toile Union Jack à col haut, couverte de déchirures, de marques de brûlures et de cire. Ce n’est pas un vêtement abîmé par le temps. C’est une intention, une œuvre à part entière, aussi préméditée que le livre hommage de Philippe Auliac qui tente aujourd’hui de fixer en images ce que ces costumes projetaient en direct. Chaque alter ego de Bowie avait ses propres architectes, ses propres matériaux, sa propre grammaire visuelle. Pas de la mode. De l’art !

La pochette d’Aladdin Sane : une image à 381 400 livres sterling

En 1973, Tony Defries, le manager de Bowie, avait une idée très précise de ce qu’il voulait : une image « très coûteuse », capable de projeter son artiste au rang de superstar internationale. Il confie la mission au photographe britannique Brian Duffy, qui installe Bowie dans son studio du nord de Londres et fait un choix technique délibérément ambitieux. Plutôt que le procédé photographique standard, Duffy opte pour le transfert de colorants développé par Kodak, une technique hors de prix qui produit des teintes d’une intensité presque irréelle et offre une surface idéale pour les interventions à venir.

C’est là qu’entre en scène Pierre La Roche, maquilleur originaire d’Alger formé chez Elizabeth Arden. L’idée de l’éclair traversant le visage de Bowie, dont la paternité exacte reste disputée entre Duffy et l’univers visuel de Ziggy Stardust, prend forme concrètement quand Duffy en trace le contour au rouge à lèvres. La Roche s’empare alors du motif et le finalise avec une précision méticuleuse, posant ce rouge et ce bleu francs sur la peau de Bowie comme on signe une toile.

Mais la touche finale revient à Philip Castle, illustrateur spécialiste de l’aérographe, déjà connu pour ses affiches des films de Kubrick, notamment Orange Mécanique et Full Metal Jacket. C’est lui qui peint, en post-production, la larme scintillante qui descend jusqu’à la clavicule de Bowie. Un ajout que le chanteur approuve immédiatement, comme s’il reconnaissait dans cet œil humide quelque chose que les mots n’auraient pas su dire.

Trois hommes, une technique rare et une intuition partagée : la pochette d’Aladdin Sane n’est pas une photo retouchée, c’est une œuvre à part entière.

La preuve la plus concrète de ce statut est venue le 5 novembre 2025, lors d’une vente chez Bonhams consacrée aux archives de Duffy et intitulée « The Mona Lisa of Pop ». Le tirage original par transfert de colorant a été adjugé pour 381 400 livres sterling, établissant un record mondial officiel Guinness pour la pochette d’album originale la plus chère jamais vendue aux enchères. Le tabouret utilisé pendant la séance et les deux seules planches contacts survivantes ont également trouvé preneur à prix d’or. L’image avait traversé cinquante ans. Elle valait chaque penny.

Sa collection privée : les goûts d’un vrai connaisseur

Quand les enchères Sotheby’s ont ouvert les 10 et 11 novembre 2016, personne ne s’attendait vraiment à ce qui allait suivre : la vente « Bowie/Collector » a généré 32,9 millions de livres sterling , soit plus du double de l’estimation haute combinée pour les trois parties, fixée à environ 15 millions de livres.

, soit plus du double de l’estimation haute combinée pour les trois parties, fixée à environ 15 millions de livres. Le lot phare, Air Power de Jean-Michel Basquiat, peint en 1984, est parti à 7,1 millions de livres, confirmant d’un seul coup que la collection n’avait rien d’anecdotique.

Ce Basquiat, Bowie l’avait acheté en 1997, peu après avoir incarné Andy Warhol dans le biopic Basquiat de Julian Schnabel sorti en 1996 : une façon de prolonger une immersion artistique bien au-delà du plateau de tournage.

Head of Gerda Boehm, une huile de Frank Auerbach datant de 1965, s’est vendue 3,8 millions de livres, établissant à l’époque un record aux enchères pour le peintre londonien, figure exigeante de la figuration expressionniste.

Plus de cent pièces du groupe Memphis, le collectif postmoderne milanais fondé par Ettore Sottsass, figuraient dans la vente : la bibliothèque Carlton, le buffet Casablanca, la Super Lamp de Martine Bedin, autant d’objets aux couleurs criardes et aux formes volontairement subversives.

Ce goût pour Memphis n’est pas un caprice décoratif : c’est la même logique qui traversait ses personnages scéniques, une fascination pour les formes qui dérangent, qui refusent de se laisser oublier dans un coin de salon.

Sa conseillère artistique, Kate Chertavian, qui l’a accompagné de 1992 à 2000, l’a dit clairement : il n’était « pas un collectionneur du week-end », mais quelqu’un qui s’immergeait dans le monde de l’art avec la rigueur d’un métier à plein temps.

Bowie lui-même décrivait ses œuvres comme une « nourriture stable », capable de modifier son humeur dès le matin : une confession intime qui dit tout de la profondeur du lien, loin de tout trophéisme.

Ce que révèle cette collection, au fond, c’est une cohérence esthétique rare : Basquiat pour la fureur urbaine, Auerbach pour la matière brute et travaillée jusqu’à l’épuisement, Memphis pour la rupture joyeuse avec le bon goût établi. Trois directions, une seule boussole.

C’est en mars 2013 que tout bascule vraiment, côté institutions. Le Victoria and Albert Museum de Londres ouvre ses portes à David Bowie Is, une exposition qui rassemble plus de 300 objets originaux, des costumes de scène aux manuscrits de chansons, en passant par des photographies et des storyboards de clips. Le monde de l’art officiel, celui des grandes salles feutrées et des cartels en plexi, choisit de traiter Bowie comme il traite Turner ou Warhol. La réponse du public est sans appel : la tournée mondiale achevée en 2018 totalise plus de deux millions de visiteurs. Ce n’est plus une rock star qu’on expose, c’est un artiste à part entière qu’on archive.

Deux millions de visiteurs en cinq ans : rarement une exposition de musée consacrée à un musicien populaire aura atteint une telle ampleur.

Ce premier acte institutionnel prépare la suite. Le 13 septembre 2025, le V&A East Storehouse ouvre le David Bowie Centre for the Study of Performing Arts, un espace dédié à la conservation et à l’étude des quelque 80 000 pièces d’archives léguées par l’artiste. Des partitions aux polaroïds, des scripts de tournée aux esquisses de costumes : une mémoire monumentale, enfin accessible aux chercheurs et au grand public.

Puis vient le troisième temps, peut-être le plus spectaculaire. Le 22 avril 2026, le Lightroom de King’s Cross, à Londres, inaugure David Bowie: You’re Not Alone, une expérience immersive à 360° conçue par le studio 59 Productions. L’homme derrière le projet n’est pas un inconnu : Mark Grimmer, qui co-réalise et signe le texte de l’expérience, était déjà le directeur créatif de l’exposition du V&A en 2013. Une continuité rare, presque une fidélité. Le succès est tel que la date de clôture, initialement fixée à octobre 2026, est repoussée au 10 janvier 2027. Les institutions n’ont pas seulement validé Bowie, elles continuent, dix ans après sa mort, à le faire vivre sous de nouvelles formes.

Un héritage plastique qui ne cesse de prendre de la valeur

Le 13 septembre 2025, un nouveau lieu a ouvert ses portes dans l’est de Londres, au sein du V&A East Storehouse de Stratford : le David Bowie Centre. C’est là que repose désormais un fonds colossal de 90 000 pièces, patiemment réunies par le Victoria & Albert Museum, et dont le catalogage ne devrait s’achever qu’à la fin de l’année 2026. Un chantier monumental, à la mesure de l’homme.

Ce que les conservateurs découvrent en ouvrant ces archives dépasse largement le cadre de la relique musicale. On y trouve 414 costumes, des créations signées Freddie Burretti pour Ziggy Stardust, des pièces de Kansai Yamamoto, une redingote d’Alexander McQueen, des masques moulés directement sur le visage de Bowie, des maquettes de décors. Mais surtout, des objets intimes et silencieux : une palette couverte de peinture séchée, des pinceaux, des couteaux à peindre, des esquisses conceptuelles, des autoportraits. Des preuves concrètes d’une pratique visuelle quotidienne, menée loin des projecteurs.

« Il ne faisait pas simplement de l’art, il était de l’art. » Nile Rodgers

Pendant ce temps, le marché confirme ce que les institutions sont encore en train de mesurer. Le 5 novembre 2025, chez Bonhams à Londres, le tirage original de la pochette d’Aladdin Sane, photographié par Brian Duffy en 1973, a été adjugé pour 381 400 livres sterling, soit environ 497 000 dollars. Un record mondial pour une œuvre d’art liée à un album. Les experts de Bonhams, dont Claire Tole-Moir, n’hésitent plus à comparer cette image, avec son éclair rouge et bleu tracé par Pierre La Roche, à une sorte de « Mona Lisa de la pop ». La formule est audacieuse. Elle n’est pas fausse.

La question n’est donc plus de savoir si David Bowie méritait le titre d’artiste visuel. Ce débat est clos. Ce qui reste ouvert, c’est la mesure exacte d’une œuvre plastique dont l’inventaire est encore en cours, dont la valeur ne cesse de grimper, et dont la profondeur continue de surprendre.

On vous le dit « le passé a de l’avenir » !