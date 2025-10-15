David Bowie : un livre hommage signé Philippe Auliac dévoile 150 photos inédites

Un nouveau livre événement célèbre la légende de David Bowie à travers l’objectif d’un témoin privilégié. Intitulé Bowie, Hors cadre, l’ouvrage du photographe français Philippe Auliac propose une plongée intime et inédite dans la vie de l’artiste, grâce à plus de cent cinquante clichés jamais publiés. Véritable hommage au “Thin White Duke”, ce recueil immortalise un Bowie à la fois mystérieux, charismatique et profondément humain.

Une rencontre au sommet de l’art

Tout commence en 1976, sur le quai de la gare Victoria à Londres. David Bowie, alors au faîte de sa gloire et accompagné d’Iggy Pop, attire tous les regards. Parmi la foule, un jeune photographe français, Philippe Auliac, armé de son Nikon et d’un rêve : saisir l’essence d’une icône. De cette première rencontre naîtra une relation unique, tissée au fil des années et des tournées. Auliac suivra Bowie sur scène, en coulisses, mais aussi dans les instants suspendus de sa vie quotidienne.

Un voyage dans l’intimité du caméléon du rock

À travers son objectif, Philippe Auliac ne capture pas seulement la star planétaire, mais l’homme derrière les costumes et les masques. Bowie, Hors cadre dévoile un artiste en perpétuelle mutation, oscillant entre exubérance et pudeur, entre grandeur scénique et moments de silence. L’auteur, avec une plume aussi sensible que son regard, raconte ses souvenirs, ses émotions et la fascination que Bowie exerçait sur tous ceux qui croisaient sa route.

Né en 1947 à Brixton, David Bowie révolutionne la musique dès la fin des années 60 avec des titres comme Space Oddity et Changes. Véritable pionnier du glam rock, il bouleverse les codes avec son alter ego Ziggy Stardust avant d’explorer la soul (Young Americans), l’électro (Low, Heroes) ou encore la pop sophistiquée (Let’s Dance). Caméléon musical et visionnaire, il aura su se réinventer jusqu’à son dernier album, Blackstar, sorti en 2016, deux jours avant sa disparition.

Philippe Auliac, le témoin des géants du rock

Photographe des plus grandes figures de la scène internationale, d’Iggy Pop à Mick Jagger, de Marianne Faithfull à Serge Gainsbourg, Philippe Auliac a constitué un fonds artistique exceptionnel. Ses clichés, souvent exposés en France et à l’étranger, témoignent d’une époque où la photographie rock racontait autant les artistes que leurs mythes.

Avec Bowie, Hors cadre, Auliac livre bien plus qu’un album photo : une déclaration d’amour à l’un des artistes les plus singuliers du XXe siècle. Un livre indispensable pour tous les admirateurs de David Bowie, mais aussi pour ceux qui souhaitent redécouvrir le regard d’un photographe qui, derrière son objectif, a su saisir l’âme d’une légende.

Bowie, Hors cadre – Philippe Auliac

Sortie mondiale – Plus de 150 photographies inédites

Un hommage vibrant au génie de David Bowie.