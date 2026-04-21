À l’occasion de ses 60 ans, Krys signe une collection capsule qui ne regarde pas seulement vers l’avenir : elle puise avec élégance dans les décennies passées. Six montures, six époques, six signatures stylistiques qui racontent autant l’histoire de la marque que celle de la mode. Une rétrospective solaire où le vintage n’est pas un simple clin d’œil, mais un véritable fil conducteur.
Une traversée du temps en six modèles iconiques
Pensée comme une capsule anniversaire en édition limitée, cette collection revisite les codes emblématiques de chaque décennie, des années 60 à aujourd’hui. Les lunettes, devenues au fil du temps un marqueur fort de style et de personnalité, servent ici de terrain d’expression pour une mode en perpétuel recommencement.
Chaque modèle incarne ainsi une époque, avec ses volumes, ses audaces et ses influences, tout en s’inscrivant dans une lecture contemporaine.
Années 60 : la douceur audacieuse
La décennie ouvre le bal avec une silhouette ronde, résolument féminine. Inspirée de l’élégance libre des sixties, cette monture joue sur des courbes généreuses qui adoucissent les traits et évoquent une époque où la mode s’émancipe avec grâce.
Modèle : Audrey – prix : 60 euros
Années 70 : l’esprit bohème
Place aux volumes oversize et aux lignes voluptueuses. Cette monture marbrée ivoire capture l’âme bohème des seventies, entre liberté assumée et esthétique rétro affirmée. Une pièce lumineuse, presque solaire, qui incarne à elle seule l’insouciance de l’époque.
Modèle : Brigitte – prix : 60 euros
Années 80 : l’audace graphique
Avec ses formes géométriques et ses contrastes de couleurs, ce modèle revendique l’énergie des années 80. Une monture qui structure le regard et assume une identité forte, entre design expérimental et esprit pop.
Modèle : Grace – prix : 60 euros
Années 90 : le minimalisme maîtrisé
Retour à l’essentiel avec une forme bandeau épurée. Cette monture allongée évoque la sobriété chic des années 90, où la simplicité devient synonyme d’élégance. Un style sans effort, parfaitement dans l’air du temps.
Modèle : Will – prix : 60 euros
Années 2000 : le revival Y2K
Impossible d’ignorer l’esthétique des années 2000, ici revisitée à travers une monture masque enveloppante. Avec sa touche légèrement girly et futuriste, elle fait écho à une époque fascinée par la technologie et les silhouettes affirmées.
Modèle : Anastasia – prix : 60 euros
Années 2010 : le pilote modernisé
Dernière escale de ce voyage, la forme pilote se réinvente dans une version plus urbaine et contemporaine. Des lignes nettes, un équilibre subtil entre héritage vintage et modernité, pour un modèle pensé pour le quotidien.
Modèle : Brad – prix : 60 euros
Le vintage comme signature contemporaine
Plus qu’un hommage, cette collection capsule agit comme une passerelle entre passé et présent. Elle rappelle que la mode est cyclique, que les tendances se transforment sans jamais disparaître. En revisitant ses archives stylistiques, Krys ne se contente pas de célébrer son histoire : la marque la projette dans l’air du temps.
Résultat : une série de lunettes où chaque détail raconte une époque, mais où chaque monture s’inscrit pleinement dans le présent. Une capsule qui prouve que le vintage, loin d’être figé, reste une source d’inspiration infinie.
Crédit photo : Krys©
Forfaitiste sur mesure et passionnée par les voyages, notamment vers les USA et le Canada, Sandy partage son amour pour les vieilles choses qui ont une âme. Admiratrice de l’art déco et fan inconditionnelle de Columbo, elle apporte un regard nostalgique et raffiné sur les trésors du passé.
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