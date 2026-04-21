Connect with us

Publié , il y a :

24 heures

le

Auteur :

À l’occasion de ses 60 ans, Krys signe une collection capsule qui ne regarde pas seulement vers l’avenir : elle puise avec élégance dans les décennies passées. Six montures, six époques, six signatures stylistiques qui racontent autant l’histoire de la marque que celle de la mode. Une rétrospective solaire où le vintage n’est pas un simple clin d’œil, mais un véritable fil conducteur.

Sommaire

Une traversée du temps en six modèles iconiques

Pensée comme une capsule anniversaire en édition limitée, cette collection revisite les codes emblématiques de chaque décennie, des années 60 à aujourd’hui. Les lunettes, devenues au fil du temps un marqueur fort de style et de personnalité, servent ici de terrain d’expression pour une mode en perpétuel recommencement.

Chaque modèle incarne ainsi une époque, avec ses volumes, ses audaces et ses influences, tout en s’inscrivant dans une lecture contemporaine.

Années 60 : la douceur audacieuse

La décennie ouvre le bal avec une silhouette ronde, résolument féminine. Inspirée de l’élégance libre des sixties, cette monture joue sur des courbes généreuses qui adoucissent les traits et évoquent une époque où la mode s’émancipe avec grâce.

Modèle : Audrey – prix : 60 euros

Paire de lunettes de soleil Krys modèle Audrey été 2026

Une silhouette ronde pour le modèle Audrey de Krys.

Années 70 : l’esprit bohème

Place aux volumes oversize et aux lignes voluptueuses. Cette monture marbrée ivoire capture l’âme bohème des seventies, entre liberté assumée et esthétique rétro affirmée. Une pièce lumineuse, presque solaire, qui incarne à elle seule l’insouciance de l’époque.

Modèle : Brigitte – prix : 60 euros

Paire de lunettes de soleil Krys modèle Brigitte été 2026

Place aux volumes oversize pour ce modèle Brigitte inspiré des seventies.

Années 80 : l’audace graphique

Avec ses formes géométriques et ses contrastes de couleurs, ce modèle revendique l’énergie des années 80. Une monture qui structure le regard et assume une identité forte, entre design expérimental et esprit pop.

Modèle : Grace – prix : 60 euros

Lunettes de soleil Krys collection été 2026 modèle Grace

L’énergie des années 80 avec ce modèle Grace vendu 60 euros

Années 90 : le minimalisme maîtrisé

Retour à l’essentiel avec une forme bandeau épurée. Cette monture allongée évoque la sobriété chic des années 90, où la simplicité devient synonyme d’élégance. Un style sans effort, parfaitement dans l’air du temps.

Modèle : Will – prix : 60 euros

Lunettes de soleil Krys collection été 2026 modèle Will vendu 60 euros

Forme bandeau épurée pour ce modèle Will inspiré des années 90

Années 2000 : le revival Y2K

Impossible d’ignorer l’esthétique des années 2000, ici revisitée à travers une monture masque enveloppante. Avec sa touche légèrement girly et futuriste, elle fait écho à une époque fascinée par la technologie et les silhouettes affirmées.

Modèle : Anastasia – prix : 60 euros

Lunettes de soleil Krys modèle Anastasia collection été 2026 vendu 60 euros

Monture masque enveloppante pour ce modèle Anastasia typé années 2000

Années 2010 : le pilote modernisé

Dernière escale de ce voyage, la forme pilote se réinvente dans une version plus urbaine et contemporaine. Des lignes nettes, un équilibre subtil entre héritage vintage et modernité, pour un modèle pensé pour le quotidien.

Modèle : Brad – prix : 60 euros

Lunettes de soleil Krys collection été 2026 modèle Brad noir vendu 60 euros

La forme pilote se réinvente dans une version plus urbaine avec ce modèle Brad

Le vintage comme signature contemporaine

Plus qu’un hommage, cette collection capsule agit comme une passerelle entre passé et présent. Elle rappelle que la mode est cyclique, que les tendances se transforment sans jamais disparaître. En revisitant ses archives stylistiques, Krys ne se contente pas de célébrer son histoire : la marque la projette dans l’air du temps.

Résultat : une série de lunettes où chaque détail raconte une époque, mais où chaque monture s’inscrit pleinement dans le présent. Une capsule qui prouve que le vintage, loin d’être figé, reste une source d’inspiration infinie.

Crédit photo : Krys©
Sandy hervet

Forfaitiste sur mesure et passionnée par les voyages, notamment vers les USA et le Canada, Sandy partage son amour pour les vieilles choses qui ont une âme. Admiratrice de l’art déco et fan inconditionnelle de Columbo, elle apporte un regard nostalgique et raffiné sur les trésors du passé.

Plus d'articles :
Ajouter mon commentaire !

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Tendance
Monsieur Vintage
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.