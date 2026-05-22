C’est une annonce qui risque de faire vibrer plusieurs générations d’automobilistes. Citroën a officialisé le retour de la 2 CV, l’un des modèles les plus emblématiques de l’histoire automobile française. Une renaissance inattendue, mais hautement symbolique, pour une voiture devenue bien plus qu’un simple moyen de transport : un véritable phénomène culturel.

Dans un communiqué publié le 22 mai 2026, la marque aux chevrons confirme travailler sur un nouveau modèle inspiré de « l’esprit de la légendaire 2 CV », avec une philosophie claire : proposer une voiture électrique, simple, abordable et attachante.

Selon Citroën, il ne s’agira pas d’une simple réédition nostalgique, mais d’une réinterprétation moderne de ce qui a fait le succès du modèle originel : l’accessibilité, la légèreté, la praticité et une forte personnalité. Le constructeur promet davantage d’informations lors du Salon de l’Automobile de Paris 2026. Une annonce qui suscite déjà un immense enthousiasme chez les passionnés.

Une voiture née pour motoriser la France

Pour comprendre l’importance de ce retour, il faut revenir à l’histoire de la 2 CV originale. Présentée officiellement au Salon de Paris en 1948, la Citroën 2 CV avait été imaginée avant-guerre autour d’un cahier des charges aussi simple qu’ambitieux : créer une automobile économique capable de transporter quatre personnes et cinquante kilos de pommes de terre à travers un champ, sans casser les œufs dans le panier.

À l’époque, la France est encore largement rurale. Citroën veut offrir une voiture accessible aux agriculteurs, aux familles modestes et aux habitants des campagnes. La 2 CV devient rapidement la voiture du quotidien.

Produite de 1948 à 1990, elle connaîtra une carrière exceptionnelle de plus de quarante ans. Au total, plus de 5,1 millions d’exemplaires seront fabriqués, toutes versions confondues. Un succès colossal qui en fera l’une des voitures françaises les plus vendues de tous les temps.

Un design unique devenu culte

La 2 CV n’a jamais cherché à séduire par le luxe ou la puissance. Son charme venait justement de sa simplicité absolue. Avec sa silhouette arrondie, ses ailes détachées, ses phares proéminents et sa capote en toile repliable, elle possédait une identité immédiatement reconnaissable. Son design minimaliste répondait avant tout à une logique pratique : poids réduit, coût limité et entretien simplifié.

Sous le capot, la mécanique était tout aussi élémentaire. Bicylindre refroidi par air, faible consommation, entretien facile, robustesse à toute épreuve : la 2 CV était pensée pour durer et pour pouvoir être réparée presque partout.

Sa suspension extrêmement souple est également entrée dans la légende. Elle permettait d’absorber les routes les plus dégradées avec un confort étonnant pour une voiture aussi légère.

Une automobile profondément attachante

La 2 CV a rapidement dépassé son statut de simple voiture populaire pour devenir un véritable symbole social et culturel. Elle a accompagné la France rurale des années 1950, les étudiants des années 1960, les voyageurs bohèmes des années 1970 et les jeunes permis des années 1980. Peu de voitures ont traversé autant d’époques tout en conservant une image aussi sympathique.

Accessible, économique et dénuée de prétention, la « Deuche » incarnait une certaine idée de la liberté. On la retrouvait partout : dans les villages, sur les routes de vacances, dans les films, les rallyes amateurs ou les aventures au bout du monde.

Son énorme capital sympathie reste intact aujourd’hui. Des milliers de collectionneurs continuent de l’entretenir et les rassemblements dédiés à la 2 CV attirent encore des passionnés venus de toute l’Europe.

Une renaissance très attendue

C’est précisément sur cette dimension émotionnelle que Citroën semble vouloir capitaliser aujourd’hui. Dans son communiqué, Xavier Chardon, CEO de Citroën, affirme que « la nouvelle 2 CV perpétuera cet esprit non pas par nostalgie, mais en réinventant sa simplicité et son accessibilité pour le monde d’aujourd’hui ». Lors de la présentation du plan stratégique Stellantis baptisé “FaSTLAne 2030” le 21 mai 2026, à Détroit, Xavier Chardon a lancé un court teasing où l’on découvrait 2 chevaux noirs courant dans Paris puis, une image, une seule, de la future 2 cv, dans le noir (voir ci-dessous). Il faudra attendre le prochain Mondial de l’Auto de Paris pour découvrir le modèle en détails, mais on devine d’ores et déjà des feux ronds qui ressortent de la carrosserie, une garde au sol assez élevée et les fameuses ailes détachées de la carrosserie.

La future 2 cv électrique sera vendue sous la barre des 15 000 euros et sera commercialisée en 2028.

Le futur modèle devrait ainsi répondre aux nouveaux enjeux de mobilité urbaine et électrique tout en conservant l’ADN historique du véhicule. Citroën évoque déjà une voiture « essentielle, abordable et humaine ». La marque aux chevrons entend ainsi marcher sur les plates-bandes de Renault, qui a d’ores et déjà joué sur la mode néo-rétro électrique avec ses modèles Renault 4 et Renault 5.

Reste désormais une question centrale : le design

Car si les amateurs comprennent la nécessité d’une modernisation technique, beaucoup espèrent retrouver l’esprit visuel de la 2 CV originelle. Une silhouette simple, des formes rondes, une vraie personnalité et surtout cette capacité rare à susciter immédiatement de la sympathie.

Dans une époque où l’automobile devient de plus en plus standardisée, le retour d’une voiture aussi iconique pourrait bien représenter un véritable événement industriel… mais aussi affectif.

Et c’est sans doute là toute la force de la 2 CV : plus qu’une voiture, elle reste un morceau de patrimoine populaire français.

Crédit photo : Citroën©