Le 6 juillet 2026, La Poste mettra en circulation un bloc-feuillet consacré à André Citroën, pionnier de l’industrie automobile française et figure emblématique de l’innovation du XXe siècle. Cette émission philatélique rend hommage à un entrepreneur visionnaire dont l’héritage continue de marquer l’histoire de l’automobile.

Un timbre dédié à une figure majeure de l’industrie française

Créé par l’artiste Antoine Doré, le timbre représente André Citroën au cœur d’une composition riche en symboles : la Tour Eiffel, les célèbres chevrons de la marque, plusieurs modèles automobiles historiques ainsi que des références aux grandes expéditions Citroën en Afrique et en Asie.

Imprimé en héliogravure, ce bloc au format 110 x 160 mm sera tiré à 200 000 exemplaires. Sa valeur faciale est fixée à 2,25 euros pour un envoi international.

Un destin européen et visionnaire

Né en 1878 d’un père hollandais et d’une mère polonaise, André Citroën devient français à l’âge de 18 ans afin d’intégrer l’École polytechnique. Très tôt, il se distingue par son sens de l’innovation.

Lors d’un voyage en Pologne en 1900, il découvre des engrenages à denture en chevrons, technologie qu’il brevète et qui deviendra plus tard le célèbre emblème de la marque Citroën.

Un industriel au service de la modernité

Pendant la Première Guerre mondiale, André Citroën joue un rôle majeur dans l’effort industriel français en construisant en un temps record une usine de fabrication d’obus. L’entreprise emploie jusqu’à 13 000 personnes en 1918 et met en place des mesures sociales novatrices, notamment en faveur des femmes, largement représentées dans les effectifs.

Après-guerre, il transforme son usine pour produire des automobiles en grande série à des prix accessibles. Inspiré par les méthodes industrielles américaines, il devient en seulement dix ans le premier constructeur européen et le deuxième mondial.

Le pionnier de la publicité automobile

André Citroën se distingue également par ses innovations dans le domaine de la communication et du marketing. Son nom illuminant la Tour Eiffel pendant plusieurs années ou encore les célèbres Croisières noire et jaune témoignent de son audace et de sa créativité.

Son ambition : avoir toujours plusieurs années d’avance sur ses concurrents. Une philosophie qui contribuera à faire de Citroën l’une des marques automobiles les plus emblématiques et collectionnées au monde.

Une mise en vente début juillet 2026

La Poste organisera une vente en avant-première du timbre les 3 et 4 juillet 2026 au Carré d’Encre à Paris. Des séances de dédicaces avec Antoine Doré et Henri-Jacques Citroën sont également prévues.

La mise en vente générale débutera le 6 juillet dans les bureaux de poste et sur le site de La Poste.

Un hommage à l’esprit d’innovation

Avec cette nouvelle émission philatélique, La Poste célèbre non seulement un industriel de génie, mais aussi une personnalité qui a profondément transformé les méthodes de production, la communication et l’accès à l’automobile en Europe.