Un lancement en deux temps : réservations fin 2026, livraisons mi-2027

Le communiqué officiel d’Audi est explicite sur ce point: deux jalons distincts, deux réalités distinctes. Les préventes officielles en Europe n’ouvriront qu’au quatrième trimestre 2026, tandis que les premières remises de clés aux clients sont programmées pour le premier semestre 2027. Plusieurs mois séparent ces deux étapes. Les confondre, c’est donner à l’acheteur une idée fausse de la date à laquelle il pourra effectivement prendre le volant.

Le T4 2026 correspond à l’ouverture du carnet de commandes: c’est le moment où le client signe, contractualise, engage son processus d’individualisation sur mesure. Ce n’est pas une remise de véhicule, ni même une promesse de livraison immédiate. La production industrielle n’est pas encore achevée à ce stade, et les campagnes de validation intensives, notamment au Nürburgring et à Nardò, font partie du chemin qui reste à parcourir.

Les premières livraisons sont prévues au premier semestre 2027. Ce n’est qu’à ce moment que les 499 propriétaires de la Nuvolari pourront prendre possession de leur voiture.

Cette séquence n’est pas propre à l’Audi Nuvolari. Les supercars produites en très petite série suivent souvent un cycle long entre réservation et livraison, précisément parce que chaque exemplaire fait l’objet d’un assemblage rigoureux et de tests approfondis. Avec 499 exemplaires mondiaux seulement, le calendrier laisse peu de marge pour les raccourcis.

Pour un acheteur européen qui planifie un investissement de cette ampleur, la distinction est loin d’être anodine. Réserver en fin d’année 2026 ne signifie pas recevoir son véhicule dans la foulée. Ceux qui anticipent cet achat ont tout intérêt à intégrer ce délai incompressible dans leur calendrier, et à ne pas se fier aux résumés qui amalgament les deux dates.

Production limitée et allocation européenne : ce que l’on sait avec certitude

La production totale est strictement plafonnée à 499 exemplaires numérotés , sans exception annoncée par Audi.

, sans exception annoncée par Audi. Environ 200 de ces unités sont réservées au marché européen, soit à peu près 40 % de la production mondiale.

L’Amérique du Nord reçoit une allocation comparable, également autour de 200 unités, mais avec un calendrier de livraison décalé : les premières remises aux clients américains sont prévues à partir de début 2028.

Ce décalage représente environ six à douze mois par rapport aux acheteurs européens, ce qui fait de l’Europe le premier marché livré.

Les quelque 100 unités restantes sont destinées au Moyen-Orient et à l’Asie, hors Chine continentale.

Pour l’Europe, l’ouverture des carnets de commandes est attendue au quatrième trimestre 2026. Les premières livraisons, elles, sont programmées au premier semestre 2027. Ces deux dates sont distinctes : confondre les deux revient à anticiper d’au moins deux trimestres la réception effective du véhicule.

Audi n’a pas confirmé de répartition précise par pays à l’intérieur de l’enveloppe européenne. On ne sait donc pas combien d’unités reviendront à la France spécifiquement.

Avec une telle production, la pression sur l’allocation sera forte dès l’ouverture des pré-ventes. Les 200 unités européennes ne représentent, pour donner un ordre d’idée, qu’une fraction de la clientèle potentielle d’un segment qui couvre plusieurs dizaines de marchés nationaux.

Aucune liste d’attente officielle n’a été annoncée publiquement avant l’ouverture formelle des pré-ventes au T4 2026.

Prix estimé à 590 000 euros : une donnée médiatique, pas un tarif officiel Audi

Le chiffre circule dans tous les grands titres de presse automobile depuis la présentation du modèle en 2026: entre 500 000 et 600 000 euros prix de base et hors taxes locales. On trouve aussi des équivalences pour d’autres marchés, autour de 533 000 livres sterling au Royaume-Uni et entre 600 000 et 701 000 dollars pour l’Amérique du Nord. Ces montants sont réels, au sens où ils sont repris de manière cohérente par des médias spécialisés sérieux. Mais il faut être précis sur leur nature: ce sont des estimations issues de la presse, pas une grille tarifaire publiée par Audi.

Audi n’a pas ouvert de catalogue de prix au grand public pour la Nuvolari.

La production est limitée à 499 exemplaires dans le monde. Pour ce type de véhicule, la logique commerciale est différente de celle d’un modèle de grande série. Le prix final dépend du programme de personnalisation choisi, des options retenues et des taxes applicables selon le pays d’immatriculation. Ces variables sont susceptibles de faire varier le coût réel de façon substantielle par rapport aux chiffres médiatiques qui servent de repère approximatif.

Prendre le montant de 590 000 euros pour un tarif définitif serait une erreur de lecture. Ce n’est pas une base contractuelle. La seule démarche fiable consiste à contacter directement un concessionnaire Audi ou le service de conciergerie dédié aux clients intéressés par la Nuvolari, qui seuls sont en mesure de fournir les conditions tarifaires réelles et d’engager une procédure d’achat formelle. Les réservations en Europe débuteront au 4ème trimestre, on aura le prix officiel à ce moment là.