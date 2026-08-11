La Mustang, soixante ans d’une icône américaine

Le 17 avril 1964, à l’Exposition universelle de New York, Ford présente une voiture qui ne ressemble à rien de ce que Detroit a produit jusque-là. Longue, basse, abordable, avec ce mélange déconcertant de sportivité affichée et d’accessibilité populaire, la Mustang se vend à 22 000 exemplaires dès le premier jour. Ce chiffre dit tout. Pas un caprice de constructeur, pas un pari hasardeux : une rencontre immédiate entre une machine et son époque.

Soixante ans plus tard, la Mustang est toujours là. Elle a survécu aux crises pétrolières, aux années creuses des années 1970, aux débats sur la transition électrique, et même à l’hésitation de Ford qui faillit plusieurs fois diluer son nom sur des modèles sans rapport avec l’original. Ce qu’elle représente dépasse largement la mécanique : c’est l’idée même qu’une voiture peut avoir un caractère, une continuité, presque une biographie.

En six décennies, peu d’automobiles ont traversé autant de ruptures stylistiques et techniques en conservant une identité aussi lisible.

En France, les amateurs de la marque ne manquent pas de passion, mais ils manquent souvent de ressources vraiment complètes. Les pages disponibles en français oscillent entre des fiches techniques arides, sans contexte historique, et des portraits enthousiastes qui ne vont jamais jusqu’au détail des codes moteurs ou des évolutions de châssis d’une génération à l’autre. Il n’existe pas encore, dans notre langue, un document qui suive la Mustang depuis le premier Shelby jusqu’au V8 Coyote de la sixième génération avec la même rigueur qu’on attendrait d’un dossier sérieux.

C’est précisément ce vide que cette rétrospective cherche à combler. Pas un catalogue de chiffres sans âme, pas non plus une simple promenade nostalgique : une lecture structurée, génération par génération, L’iconique Ford Mustang fête ses 60 ans confirmant d’ailleurs combien cet anniversaire a ravivé l’intérêt pour son histoire complète. Il y a beaucoup à raconter, et les détails valent le voyage.

Première génération (1964-1973) : la naissance du pony car

Le 17 avril 1964, Ford présente sa nouvelle voiture au public de l’Exposition universelle de New York. En moins de deux jours, 22 000 bons de commande sont signés. En environ 18 à 24 mois, le million d’exemplaires est atteint. Aucun constructeur n’avait jamais vu ça. La Mustang venait d’inventer une catégorie entière, le pony car, et elle allait lui donner son nom pour toujours.

Les premières voitures, techniquement datées du millésime 1965, arborent un numéro de série (VIN) structuré autour du code de carrosserie. Le hardtop porte le code 65A, le cabriolet le 76A, le coupé fastback le 63A selon le niveau de finition. Sous le capot, Ford propose dès l’origine trois motorisations : un six cylindres en ligne de 2,8 litres (170 ci), un V8 de 4,3 litres (260 ci) en version de base, puis un V8 de 4,7 litres (289 ci) disponible en version standard et, à partir de juin 1964, en version High Performance dit Hi-Po, développant 271 chevaux. Ce bloc K, réservé aux conducteurs qui savent ce qu’ils cherchent, signe l’entrée de la Mustang dans le monde de la performance sérieuse.

Carroll Shelby entre dans l’histoire dès 1965 avec la GT350, une version radicale du fastback équipée du 289 Hi-Po préparé pour dépasser les 300 chevaux. En 1967, la GT500 monte encore d’un cran avec un V8 428 ci. Ces Shelby ne sont pas de simples variantes cosmétiques : châssis renforcé, suspension retravaillée, freinage amélioré. Elles représentent ce que la Mustang peut devenir entre les mains d’un préparateur de génie.

La fin de la décennie voit naître les versions les plus radicales de la première génération. La Boss 302, homologuée pour les pistes de Trans-Am, et la Boss 429, conçue pour la course NASCAR, poussent la mécanique à ses limites. Le Mach 1, lancé en 1969, offre quant à lui un compromis entre muscle et élégance sportive qui séduira durablement le marché.

La première Mustang n’était pas seulement une voiture rapide. Elle était une idée de liberté vendue au prix d’une compacte.

Ci-dessus : Ford Mustang 1ère génération de 1964, versions coupé et cabriolet. Crédit photo : Ford©

Ci-dessus : Ford Mustang Bullitt de 1968 et Ford Mustang Bullit de 2018. Crédit photo : Ford©

Motorisations et châssis de la génération 1 : tableau récapitulatif

Moteur Configuration Cylindrée Puissance (SAE brut) Puissance (DIN approx.) Couple (Nm) Transmission disponible Inline Six « Thriftpower » 6 cylindres en ligne 2 789 cm³ (170 ci) 101 ch ~100 ch 203 Nm Manuelle 3 rapports / Automatique 2 rapports Inline Six « Thriftpower » évolué 6 cylindres en ligne 3 278 cm³ (200 ci) 120 ch ~118 ch 237 Nm Manuelle 3 rapports / Automatique 3 rapports V8 « Challenger » V8 2 soupapes/cylindre 4 261 cm³ (260 ci) 164 ch ~160 ch 350 Nm Manuelle 3 rapports V8 « Challenger » V8 2 soupapes/cylindre 4 727 cm³ (289 ci) 200 ch ~196 ch 346 Nm Manuelle 3 ou 4 rapports / Automatique 3 rapports V8 « Challenger » 4V (HiPo) V8 2 soupapes/cylindre (carbu. 4 corps) 4 727 cm³ (289 ci) 271 ch ~265 ch 423 Nm Manuelle 4 rapports (Toploader) V8 « Windsor » V8 2 soupapes/cylindre 4 942 cm³ (302 ci) 230 ch ~225 ch 380 Nm Manuelle 4 rapports / Automatique 3 rapports V8 « 390 GT » V8 2 soupapes/cylindre 6 391 cm³ (390 ci) 335 ch ~325 ch 577 Nm Manuelle 4 rapports / Automatique 3 rapports V8 « Boss 302 » V8 culasse haute performance 4 942 cm³ (302 ci) 290 ch ~284 ch 393 Nm Manuelle 4 rapports (Toploader) V8 « Boss 351 » V8 culasse Cleveland 4V 5 752 cm³ (351 ci) 330 ch ~320 ch 502 Nm Manuelle 4 rapports (Toploader) V8 « Boss 429 » V8 semi-hemi haute compétition 7 030 cm³ (429 ci) 375 ch ~365 ch 610 Nm Manuelle 4 rapports (Toploader) V8 « Cobra Jet 428 » V8 2 soupapes/cylindre 7 014 cm³ (428 ci) 335 ch (sous-évalué) ~360 ch réels 637 Nm Manuelle 4 rapports / Automatique 3 rapports V8 « Super Cobra Jet 429 » V8 semi-hemi 7 030 cm³ (429 ci) 375 ch ~365 ch 651 Nm Manuelle 4 rapports (close-ratio)

Deuxième et troisième générations (1974-1993) : les années de crise et de transition

Le choc pétrolier de 1973 contraint Ford à repenser sa philosophie de fond en comble. La Mustang II, présentée en septembre 1973 pour l’année modèle 1974, arrive donc comme une réponse directe à la crise : compacte, économique, construite sur la plateforme de la Ford Pinto. Les puristes grimacent, et ils n’ont pas tout à fait tort. Le V8 disparaît du catalogue dès 1974, remplacé par un quatre cylindres 2,3 litres et un V6 2,8 litres d’origine allemande. Le moteur V8 de 4,9 litres ne réapparaît timidement qu’en 1975, dans une version asphyxiée par les nouvelles normes antipollution, plafonnant à 122 chevaux. Malgré tout, la Mustang II connaît un succès commercial inattendu : près de 385 000 exemplaires vendus la première année, un chiffre considérable, même si le record absolu pour le modèle reste détenu par la Mustang de 1966 avec plus de 607 000 unités écoulées. Le public, visiblement, réclamait de la sobriété avant toute autre chose.

La Mustang II reste l’une des pages les plus controversées de l’histoire du modèle, mais aussi l’une des plus révélatrices de son époque.

La véritable renaissance arrive en 1979 avec la Fox Body, une plateforme modulaire que Ford exploitera avec une remarquable constance jusqu’en 1993. Le code châssis Fox unifie une famille de voitures très variée : coupé, hatchback, cabriolet à partir de 1983. Sous le capot, le V8 5,0 litres reprend progressivement ses droits, affichant 157 chevaux en configuration HO (High Output) dès 1982, avant d’atteindre 225 chevaux à partir du millésime 1987. C’est sur cette base que la Mustang reconquiert sa réputation sportive, avec des chiffres de vente qui illustrent l’engouement retrouvé : plus de 150 000 unités annuelles en moyenne tout au long des années 1980.

La variante SVT Cobra, introduite en 1993 pour clore cette ère, symbolise parfaitement l’ambition retrouvée de Ford. Développée par la toute jeune équipe Special Vehicle Team, elle affiche 235 chevaux et des suspensions recalibrées, un dernier salut technique avant le passage à la génération SN95. Sur une production totale Fox Body dépassant le million d’exemplaires, cette Cobra de 1993 reste l’une des plus recherchées par les collectionneurs aujourd’hui.

Quatrième et cinquième générations (1994-2014) : du SN95 au retour du design rétro

En 1994, Ford tourne la page d’une décennie difficile et pose la Mustang sur une plateforme entièrement repensée, baptisée SN95. La carrosserie s’arrondissait, les angles s’adoucissaient, et sous le capot prenaient place un V6 de 3,8 litres pour les versions d’entrée de gamme et, surtout, un V8 culbuté de 5,0 litres hérité de la génération Fox pour les versions les plus sportives. Ce V8 modulaire de 4,6 litres à architecture modulaire, qui allait définir la gamme pendant une décennie entière, ne fit son apparition qu’à partir de l’année-modèle 1996. Ce moteur existait en deux versions : un bloc deux soupapes par cylindre développant environ 215 chevaux dans la GT, et une variante quatre soupapes réservée à la Cobra, laquelle grimpait à 305 chevaux en sortie d’usine. La plateforme SN95 dura jusqu’en 2004, avec une légère révision esthétique en 1999 souvent désignée sous le code New Edge, qui affinait la ligne générale sans remettre en cause les fondations mécaniques.

C’est en 2005 que la Mustang réussit sans doute son coup de théâtre le plus retentissant depuis 1964 : le retour assumé au style fastback des origines.

La plateforme S197 portait une carrosserie délibérément nostalgique, avec ses courbes larges et ses feux arrière à trois lobes directement inspirés des premières générations. Le V8 4,6 litres modulaire restait au programme, désormais crédité de 300 chevaux en version GT, tandis que le V6 3,8 litres cédait sa place à un 4,0 litres légèrement plus puissant. Puis, en 2011, Ford frappa fort en réintroduisant le fameux 5,0 litres, rebaptisé Coyote, produisant 412 chevaux et redonnant à la GT une crédibilité sportive que certains puristes estimaient perdue.

Ces années furent également marquées par une série d’éditions spéciales restées dans les mémoires. La Bullitt de 2008 rendait hommage au film culte de 1968 avec sa robe vert Highland et son V8 légèrement poussé à 315 chevaux. Le Boss 302, ressuscité en 2012, proposait un moteur peaufiné à haute monte et un comportement châssis clairement orienté circuit. Quant à la Shelby GT500, elle montait encore plus haut, atteignant 540 chevaux en 2010, puis 550 chevaux en 2011 grâce à l’introduction d’un bloc moteur en aluminium allégé, et enfin 662 chevaux en 2013 grâce à un V8 compressé de 5,8 litres, un chiffre qui laissait sans voix les amateurs européens habitués aux turbos des berlines sportives allemandes.

Sixième génération S550 (2015-2023) : la Mustang devient mondiale

Avec la S550, Ford ne fait pas que renouveler un modèle, elle réécrit les règles du jeu. La rupture technique la plus symbolique concerne le train arrière : après cinquante ans de bons et loyaux services, l’essieu rigide disparaît au profit d’une suspension indépendante multibras, une évolution que les puristes ont accueillie avec méfiance avant d’en reconnaître les bénéfices concrets sur route comme sur circuit. Le châssis gagne en précision, le comportement devient plus prévisible, et la Mustang s’autorise enfin à prétendre rivaliser avec les sportives européennes sur leurs propres terrains.

L’autre grande nouveauté mécanique de cette génération tient dans l’arrivée du quatre cylindres EcoBoost de 2,3 litres turbocompressé, développant 317 chevaux dans sa version initiale. Ce moteur, impensable sur une Mustang quelques années plus tôt, ouvre le modèle à une clientèle plus large tout en répondant aux exigences croissantes en matière de consommation. Le V8 5,0 litres Coyote reste naturellement au catalogue, avec des puissances progressant jusqu’à 460 chevaux selon les millésimes.

C’est aussi avec la S550 que la Mustang est commercialisée officiellement en Europe pour la première fois de son histoire, un événement que Ford a mis en scène avec une ambition clairement mondiale.

Les variantes hautes performances de cette génération méritent une attention particulière. La Shelby GT350 embarque un V8 5,2 litres atmosphérique à vilebrequin plat, dit « Voodoo », pour 526 chevaux, une sonorité hors du commun et un comportement taillé pour la piste. La Shelby GT500, revenue en 2019 après plusieurs années d’absence, pousse la logique encore plus loin avec son V8 5,2 litres compressé développant 760 chevaux, associé à une boîte automatique Tremec à sept rapports, ce qui en fait la Mustang de série la plus puissante jamais produite. La Mach 1, réintroduite en 2021, occupe une position intermédiaire avec son V8 5,0 litres porté à 460 chevaux, des éléments aérodynamiques spécifiques et une calibration chassis héritée de la GT350.

Septième génération S650 et Mustang Mach-E (2024 à aujourd’hui) : l’ère électrique s’invite

La S650 est arrivée discrètement, comme ces révisions de garde-robe que seul un œil exercé repère au premier coup d’œil. Présentée fin 2022 pour le millésime 2024, elle conserve l’architecture de la S550 tout en affinant chaque ligne du dessin, depuis les optiques à LED redessinées jusqu’à la calandre plus musclée. La plateforme reste celle de la génération précédente, mais Ford a retravaillé les calibrations de suspension et élargi les aides à la conduite sans trahir le caractère du pony car. Côté motorisations, les deux blocs historiques demeurent : le quatre cylindres EcoBoost de 2,3 litres développant environ 315 chevaux, et le V8 Coyote de 5,0 litres qui culmine à 486 chevaux dans la version GT. La boîte manuelle à six rapports reste disponible, ce qui n’est pas anodin à une époque où elle se raréfie. L’habitacle gagne un écran central de 13,2 pouces sous SYNC 4, rapprochant la Mustang des standards technologiques contemporains sans sacrifier l’âme analogique qui fait sa légende. La Ford Mustang GT 2024 a également été choisie comme voiture pilote au NASCAR, gage de sa crédibilité sportive renouvelée.

La Mustang Mach-E est une tout autre affaire, et la confusion entre les deux modèles mérite d’être dissipée une bonne fois pour toutes. Ce crossover 100 % électrique, lancé en 2021, n’a de Mustang que le nom et quelques clins d’œil stylistiques, notamment les feux en forme de triple barrette. Il s’agit d’un SUV cinq portes taillé pour la mobilité urbaine et familiale, avec des autonomies atteignant jusqu’à 610 kilomètres selon les variantes. Les réservations de la First Edition s’étaient d’ailleurs bouclées en une dizaine de jours pour le marché américain, et en environ six semaines pour l’allocation mondiale, signe d’un appétit réel malgré les critiques des puristes.

Emprunter le nom Mustang pour une berline électrique à hayon, c’est un pari marketing audacieux qui dit beaucoup sur les tensions que traversent les constructeurs entre héritage et transition énergétique.

L’icône se trouve donc aujourd’hui à la croisée de deux chemins : d’un côté, une coupé à moteur thermique dont chaque évolution réaffirme l’ADN, de l’autre, un véhicule électrique qui emprunte son nom sans vraiment partager sa philosophie. L’avenir dira si cette cohabitation renforce la marque ou dilue ce que soixante ans de V8 ont patiemment construit.

Notre avis

Au même titre que la Chevrolet Camaro, autre pony-car américaine que nous évoquions récemment sur le site, la Ford Mustang est un mythe international représentatif de ce que l’Oncle Sam sait faire en matière d’automobile. Abordable en prix (les versions V8 restent les moins chères sur le marché européen), puissante, racée, mais à la finition en dessous des modèles européens ou japonais, la Mustang a une “gueule”, possède un énorme capital sympathie et reste une légende.

Nous avons eu l’avantage et le plaisir d’en essayer de nombreuses versions, tant anciennes que contemporaines ; une magnifique version Fast Back noire de 1967, puis les versions plus récentes depuis 2014, en versions V6, V8 et même Ecoboost 4 cylindres (un crime de lèse-majesté pour les puristes, mais une voiture efficace et puissante en réalité). Dans l’ensemble, la finition reste perfectible, que ce soit sur les modèles vintage ou récents. Mais conduire une légende au son d’un V8 made in US à un prix contenu autorise certains petits « défauts » ou qualité inférieure des matériaux.

Côté sensations, tous les modèles procurent leur grosse dose de plaisir une fois derrière le volant. Tant au niveau du bruit que des performances. On adore la propulsion, et le côté “approximatif” des anciens modèles (années 60) ; louvoiement, freinage faiblard et tenue de route. Parce que conduire une Mustang des années 60 est comparable au pilotage d’un bateau moteur ; le bruit du moteur rempli de borborygmes aquatiques, le temps de réaction au changement de direction et le freinage.

Quelque soit l’année ou la version du modèle, la Ford Mustang procure en permanence un plaisir ultime et au fond, c’est ça qui compte non ?

Toutes les générations en un coup d’oeil : spécifications comparées

Génération Années de production Code plateforme Moteur entrée de gamme Moteur sommet de gamme Puissance max Transmission Poids à vide indicatif 1re génération 1964-1973 Falcon / unique Mustang 2,8 L 170 ci (six cylindres en ligne) 7,0 L V8 428 Cobra Jet 375 ch (Boss 429) Manuelle 4 rapports / automatique 3 rapports 1 108 kg 2e génération 1974-1978 Pinto dérivée 2,3 L 4 cylindres 5,0 L V8 139 ch (5,0 L) Manuelle 4 rapports / automatique 3 rapports 1 270 kg 3e génération 1979-1993 Fox Body 2,3 L 4 cylindres 5,0 L V8 HO 235 ch (SVT Cobra 1993) Manuelle 5 rapports / automatique 4 rapports 1 195 kg 4e génération 1994-2004 SN-95 / New Edge 3,8 L V6 4,6 L V8 Cobra superchargé 390 ch (SVT Cobra 2003) Manuelle 6 rapports / automatique 4 rapports 1 370 kg 5e génération 2005-2014 S197 4,0 L V6 5,8 L V8 superchargé (Shelby GT500) 662 ch (GT500 2013) Manuelle 6 rapports / automatique 6 rapports 1 590 kg 6e génération 2015-2023 S550 2,3 L EcoBoost 4 cylindres 5,2 L V8 Predator suralimenté (Shelby GT500) 760 ch (GT500 2020) Manuelle 6 rapports / automatique 10 rapports 1 696 kg 7e génération 2024-présent S650 2,3 L EcoBoost 4 cylindres 5,2 L V8 suralimenté (Mustang GTD) 815 ch (GTD) Manuelle 6 rapports / automatique 10 rapports 1 742 kg