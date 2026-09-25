Quand Ian Callum quitte Jaguar en 2019 après vingt ans à dessiner des icônes britanniques, il ne prend pas sa retraite : il fonde son propre atelier à Warwick avec l’ambition explicite de produire un jour ses propres voitures. Cinq ans de projets exigeants, de la Vanquish 25 aux Jaguar C-X75 homologuées pour la route, ont posé les fondations techniques et financières de cette aventure. Le CALLUM SKYE est le résultat de cette progression méthodique, un tout-terrain électrique 2+2 entièrement conçu et assemblé à la main au Royaume-Uni. Qui est vraiment ce véhicule, comment est-il né et ce que représente-t-il pour l’avenir du design automobile artisanal britannique ?

CALLUM, de l’atelier de design à la plaque constructeur

Le 1er juillet 2019, Ian Callum CBE quitte Jaguar après vingt ans passés à dessiner quelques-unes des automobiles britanniques les plus admirées de leur époque : la XK (X150), la F-Type, la C-X75. Officiellement, il part à 64 ans. Dans les faits, il repart de zéro.

Seize jours plus tard, le 17 juillet 2019, la marque CALLUM est annoncée publiquement. L’entité juridique, Project Four Design Limited, existe depuis le 8 juin 2018, immatriculée au Companies House sous le numéro 11405883. Callum n’a pas attendu la cérémonie d’au revoir pour poser les fondations.

Trois associés l’accompagnent. David Fairbairn, directeur de programme, ancien cadre JLR qui a notamment supervisé la renaissance de la Jaguar E-Type Lightweight. Adam Donfrancesco à l’ingénierie, passé par Noble, Aston Martin (programmes Vantage GT8 et GT12) et JLR. Tom Bird au commercial, dont le coup de maître chez Jaguar avait été de placer la C-X75 dans Spectre. Quatre profils, une conviction : le meilleur du design britannique ne se fabrique pas dans une structure de milliers de personnes.

« Je veux encore créer pendant au moins quinze ans. Pas depuis un grand groupe, mais depuis un endroit où chaque décision compte. »

L’atelier s’installe à Budbrooke Point, sur Budbrooke Road à Warwick : 1 860 m² pensés pour internaliser l’intégralité du processus, du premier trait de crayon à l’assemblage physique. Dix-huit à vingt personnes au départ. Pas une startup gonflée aux levées de fonds, pas un bureau de style sous-traitant des tableaux de bord de citadines. Un studio complet, équipé pour usiner, prototyper, carrosser et assembler, avec en ligne de mire une ambition explicite : un jour, produire ses propres voitures sous sa propre marque.

Ce jour est arrivé avec le SKYE.

Aston Martin CALLUM Vanquish 25 : première grande réalisation automobile de l’atelier, présentée fin 2019 et lancée en production en juillet 2020 avec R-Reforged. Série strictement limitée à 25 unités reconstruites à la main à partir de 385 000 £ (ou 550 000 £ donneuse incluse), cumulant plus de 350 modifications d’ingénierie et de design par rapport à la Vanquish d’origine.

: première grande réalisation automobile de l’atelier, présentée fin 2019 et lancée en production en juillet 2020 avec R-Reforged. Série strictement limitée à 25 unités reconstruites à la main à partir de 385 000 £ (ou 550 000 £ donneuse incluse), cumulant plus de 350 modifications d’ingénierie et de design par rapport à la Vanquish d’origine. Chaque Vanquish 25 intègre des voies élargies de 60 mm, une assiette abaissée de 10 mm, des amortisseurs Bilstein, des freins carbone-céramique et un V12 5,9 L atmosphérique poussé à 580 ch, le tout habillé d’une sellerie en cuir Bridge of Weir avec tartan exclusif CALLUM et d’une horloge mécanique amovible Bremont.

Jaguar C-X75 homologuées pour la route : CALLUM a pris en charge l’homologation IVA (Individual Vehicle Approval) des survivantes des cinq châssis tubulaires construits par Williams Advanced Engineering pour les cascades de Spectre (2015), rendant ces machines légalement circulables sur route ouverte.

: CALLUM a pris en charge l’homologation IVA (Individual Vehicle Approval) des survivantes des cinq châssis tubulaires construits par Williams Advanced Engineering pour les cascades de Spectre (2015), rendant ces machines légalement circulables sur route ouverte. Le premier exemplaire homologué (châssis “Car Seven”) a été dévoilé en février 2024 et exposé au Bicester Scramble en avril 2024. Un second (Car 001), révélé en octobre 2024 après plus de 1 000 heures de carrosserie, reçoit un V8 5,0 L compresseur avec boîte à double embrayage 7 rapports, une aérodynamique active servant d’aérofrein dès 60 km/h et un habitacle de luxe entièrement nouveau.

Wood & Pickett Mini by CALLUM : renaissance artisanale de la maison de carrosserie britannique fondée en 1947, via des coques restaurées de Rover Mini Mk5 Sportspack (1997-2001). Chaque exemplaire est assemblé à la main à Warwick à partir de 88 000 £, doté d’un moteur série A réalésé à 1 310 cm³ développant 100 à 110 ch, d’une boîte à 5 rapports et d’une planche de bord inspirée des finitions Margrave.

Le premier exemplaire client de la Wood & Pickett Mini a été commandé par le mannequin David Gandy, signal immédiat d’un positionnement ancré dans le luxe discret et la culture britannique.

Ces trois projets ont permis à CALLUM de maîtriser en conditions réelles toute la chaîne de valeur d’un constructeur artisanal : homologation unitaire complexe, gestion de chaînes de traction thermique et électronique embarquée, intégration de matériaux premium et personnalisation poussée à marge élevée.

Ce modèle hybride, ingénierie en marque blanche finançant le développement propriétaire, constitue le socle économique direct du CALLUM SKYE : le premier véhicule conçu et produit entièrement sous la marque CALLUM, sans apport extérieur de capitaux de startup.

23 novembre 2023 : le CALLUM SKYE entre en scène

Le 23 novembre 2023, CALLUM officialise ce que l’atelier de Warwick préparait depuis plusieurs années : le SKYE, son premier véhicule sous marque propre. Un tout-terrain électrique haute performance en configuration 2+2, pesant 1 150 kg, abattant le 0 à 60 mph en moins de quatre secondes, construit à la main au Royaume-Uni. La nouvelle tombe sobrement, sans salon ni grand-messe, à la façon d’une maison qui sait ce qu’elle vaut et n’a pas besoin de crier.

La première apparition publique d’un prototype roulant attend le mois de mai suivant. Les 22 et 23 mai 2024, le SKYE est exposé lors du Concours on Savile Row, troisième édition de ce rassemblement automobile et sartorial tenu à Mayfair, au cœur de Londres. L’endroit n’est pas choisi par hasard. Le véhicule prend place sur le tapis rouge directement devant la devanture d’Edward Sexton, l’un des grands noms du tailleur londonien sur mesure. Ian Callum prend la parole en solo sur la scène centrale le 23 mai à 14h00 pour présenter le SKYE, avant de donner un entretien aux côtés de Dominic Sebag-Montefiore, directeur créatif d’Edward Sexton.

Ce qui s’est passé à l’intérieur de la boutique mérite d’être dit : une démonstration en direct de sculpture sur argile automobile, le clay modeling, réalisée face aux visiteurs dans l’espace d’un tailleur. Le geste du modeleur travaillant la matière brute à quelques mètres des coupons de tweed et des formes en bois de bonneterie : un raccourci visuel parfait pour ce que CALLUM affirme depuis le début. Fabriquer une voiture à la main, c’est le même acte fondamental que couper un costume sur mesure.

Savile Row est le seul endroit au monde où présenter un véhicule intégralement personnalisable aurait eu autant de sens.

Aucun exemplaire du SKYE ne sera identique. Chaque propriétaire co-conçoit le sien avec l’équipe de design de Warwick, exactement comme un client d’Edward Sexton choisit son tissu, sa doublure et le galbe de ses revers. Le lieu de la révélation publique n’était pas un décor : c’était une déclaration de méthode.

Ce que le SKYE est, techniquement et physiquement

Caractéristique Spécification CALLUM SKYE Châssis Spaceframe tubulaire acier léger avec renforts et jonctions composite/carbone Carrosserie Composite légère (inclut des fibres biosourcées en lin) Motorisation 2 moteurs électriques (1 par essieu), transmission intégrale permanente Puissance cumulée ~247 ch (247 bhp) Couple ~300 Nm (221 lb-ft) Batterie Lithium-ion 42 kWh Autonomie estimée ~170 miles (~274 km) Recharge ultra-rapide (option) 0 à 100 % en moins de 10 minutes Poids à sec 1 150 kg Répartition des masses 50/50 avant/arrière 0-60 mph Moins de 4 secondes Longueur 4 047 mm Largeur 1 900 mm Configuration cabine 2+2 fermé Déclinaison Dynamic Optimisée route/asphalte, polyvalence hors-piste conservée Déclinaison Capable Tout-terrain prioritaire, garde au sol majorée, protections renforcées Personnalisation Spécification intégrale sur mesure, aucun exemplaire identique

L’intérieur : artisanat, matière et individualité

Ouvrir la portière du SKYE, c’est entrer dans un espace qui ne ressemble à rien d’autre dans la catégorie tout-terrain. La configuration 2+2 s’inscrit dans un gabarit compact, 4 047 mm de long et 1 900 mm de large pour 1 150 kg sur la balance, mais l’habitacle ne se sent jamais à l’étroit. Aleck Jones à la direction du design et Charlotte Jones au choix des matières ont travaillé chaque surface comme s’il s’agissait d’un objet de maroquinerie de luxe autant que d’un poste de conduite.

La planche de bord est une réussite de retenue. Pas d’empilement d’écrans, pas de surfaces plastifiées qui font cheap cinq ans après. L’architecture est pensée sur mesure pour ce véhicule, avec deux cadrans d’instruments ronds sous verre bombé qui évoquent un chronographe de manufacture, posés face au conducteur avec une précision presque horlogère. L’écran tactile central, compatible Apple CarPlay et Android Auto, est là où il doit être, sans dominer.

Les finitions métalliques usinées qui parcourent les portières et la console ne sont pas un ornement : elles visent à égaler le niveau de qualité visuelle de la récente conversion routière sur-mesure de la Jaguar C-X75 signée CALLUM, tout en réduisant le poids, appliquées ici à un véhicule exclusif en série limitée.

La console centrale est l’un des détails les plus remarquables. En forme de pont flottant entre les deux sièges avant, elle intègre des molettes rotatives tactiles multifonctions dédiées à la climatisation et aux réglages essentiels. Le geste est net, physique, rassurant. Pas de logique de smartphone qui a décidé que tout devait être un sous-menu.

Les Tombstone Lightweight Seats développés en interne conjuguent structure légère et maintien réel. Les garnissages en cuir semi-aniline proviennent de la tannerie écossaise Bridge of Weir, le même fournisseur que sur la Vanquish 25, avec un motif tartan déconstruit imprimé numériquement en exclusivité. À l’arrière, la banquette modulaire s’efface entièrement pour libérer un espace de chargement accessible via le hayon, suffisamment généreux pour un week-end en montagne ou un kit de surf.

Ce qui rend tout cela réellement singulier : aucun client ne recevra exactement cet habitacle. Chaque SKYE est co-conçue lors de sessions directes avec l’équipe de Warwick, session après session, matière après matière. Ce n’est pas une case « personnalisation » cochée en fin de configurateur en ligne. C’est le modèle entier de la maison, appliqué du premier trait jusqu’à l’assemblage final.

50 à 250 unités par an : le pari du coachbuilt au XXIe siècle

Entre 50 et 250 unités par an. Ce chiffre dit tout du pari de CALLUM. Pas assez pour peser sur un marché, largement assez pour bâtir une identité. À 80 000 à 110 000 livres sterling hors taxes selon la spécification, le SKYE ne cherche pas à conquérir un segment : il s’adresse à ceux qui savent exactement ce qu’ils veulent et acceptent d’attendre que ce soit fait correctement.

La réservation s’ouvre avec un dépôt remboursable de 500 £, sans engagement immédiat d’achat. Les livraisons sont attendues courant 2026. Ce calendrier traduit le rythme d’un atelier artisanal, pas d’une chaîne de montage cherchant à optimiser sa cadence trimestrielle.

Ce modèle de production fait écho à quelque chose de précis dans l’histoire automobile : les grands carrossiers italiens des années 1960, Touring, Zagato, Bertone, travaillaient exactement ainsi. Des séries courtes, une personnalisation poussée, un savoir-faire rendu visible à chaque joint de carrosserie. CALLUM réinterprète cette philosophie à l’électrique, en y ajoutant la rigueur de l’homologation moderne et une chaîne d’ingénierie intégrée que les carrossiers d’époque n’auraient pas imaginée.

Ce qui rend le modèle crédible, c’est qu’il n’a pas été construit sur des promesses de startup. Les projets Vanquish 25, C-X75 et Wood & Pickett Mini ont généré des marges réelles, forgé des compétences concrètes et prouvé qu’un atelier de vingt personnes peut produire des voitures à 385 000 £ l’unité sans se diluer dans la recherche de volumes. Le SKYE n’est pas un pivot stratégique : il est la suite logique d’une progression méthodique.

L’indépendance financière de CALLUM repose sur un principe rare : les projets en marque blanche financent directement le développement du véhicule propre, sans dette ni actionnaire à satisfaire chaque trimestre.

Il faut quand même nommer la difficulté. Passer du restomod et de la transformation de prototypes à la production en série limitée d’un véhicule 100 % propriétaire est un saut d’échelle réel : homologation complète, gestion de fournisseurs, service après-vente à construire. Mais les outils sont en place à Warwick, et l’équipe a déjà résolu des problèmes techniquement plus complexes, notamment l’homologation IVA de voitures de cascade reconverties en automobiles de route légales.

Ce que CALLUM démontre avec le SKYE, c’est qu’il existe encore un espace entre la startup milliardaire et le grand constructeur de masse pour un constructeur britannique indépendant, à condition d’être irréprochable sur chaque exemplaire livré.

Sources et à lire youtube.com

motoringresearch.com

callumdesigns.com

YouTube: 50 à 250 unités par an : le pari du coachbuilt au XXIe siècle

Crédit photos : ©Callum Designs / Une : Montage MV