Il existe encore, en France, un constructeur qui refuse de faire comme tout le monde. Alors que l’industrie automobile s’oriente toujours davantage vers les voitures lourdes, bardées d’électronique et de systèmes d’assistance, SECMA continue de défendre une philosophie radicalement différente : construire des automobiles légères, simples, artisanales et destinées avant tout au plaisir de conduire.

Avec le F16 Rétro, nouveau modèle présenté pour 2026, le constructeur nordiste va encore plus loin. Sous une carrosserie aux accents vintage se cache une véritable sportive moderne, disponible avec 115 ou 225 ch, affichant seulement 673 kg et capable, dans sa version la plus puissante, d’abattre le 0 à 100 km/h en 4,8 secondes. Le tout à partir de 27 000 € TTC en version 115 ch, ou 43 500 € TTC avec le moteur turbo de 225 ch.

SECMA, un constructeur français pas comme les autres

SECMA est aujourd’hui l’un des derniers représentants de la petite construction automobile française. Installée à Aniche, dans le Nord, l’entreprise conçoit, fabrique et assemble ses véhicules en France, dans une logique de petite série et de fabrication artisanale.

L’histoire de SECMA est intimement liée à celle de son fondateur, Daniel Renard. Celui-ci avait créé en 1974 la société ERAD, spécialisée dans les voitures sans permis. En 1995, il fonde SECMA, acronyme de Société d’Étude et de Construction Automobile, avec une idée particulièrement simple : concevoir des véhicules accessibles, légers et amusants.

L’entreprise va progressivement développer une gamme de véhicules de loisirs, de petits utilitaires, de tricycles, de quadricycles et de buggys. Le Fun Tech, présenté au Mondial de l’Automobile, deviendra notamment l’un des modèles emblématiques de la marque.

Puis arrive un tournant majeur en 2008 avec le F16, premier modèle SECMA homologué dans la catégorie automobile. Le constructeur entre alors véritablement dans le monde de la voiture de sport.

Aujourd’hui, SECMA revendique une fabrication française réalisée dans ses ateliers d’Aniche et une production en petite série. Cette approche permet à la marque de conserver une identité extrêmement particulière sur un marché automobile devenu très industrialisé.

Une philosophie : “Light is Right”

Pour comprendre une SECMA, il faut oublier les standards habituels de l’automobile moderne. Ici, pas question de construire une voiture de deux tonnes pour obtenir des performances élevées. SECMA applique au contraire une philosophie directement inspirée du fameux « Light is Right », principe popularisé dans le monde des voitures de sport légères.

Le constructeur privilégie donc :

• La légèreté ;

• Une mécanique relativement simple ;

• Une architecture sportive ;

• Une transmission aux roues arrière ;

• Une boîte manuelle ;

• Un minimum d’artifices électroniques ;

• Une relation directe entre le conducteur et la voiture.

Le F16 Rétro pousse cette philosophie à son paroxysme avec 673 kg seulement. Le rapport poids/puissance atteint ainsi 3 kg/ch avec le moteur de 225 ch. Et c’est ce qui rend les performances aussi spectaculaires.

Une gamme composée de modèles atypiques

Avant de s’intéresser au F16 Rétro, il faut comprendre la famille SECMA actuelle.

Le F16

Le F16 constitue le modèle historique de la gamme sportive moderne. Ce petit roadster deux places à moteur central arrière utilise aujourd’hui le moteur Renault 1.6 SCe de 115 ch. Avec un poids extrêmement contenu, il revendique une philosophie de voiture de sport simple et accessible. SECMA annonce 5,9 secondes de 0 à 100 km/h et une vitesse maximale de 180 km/h.

Le Fun Buggy

Plus ludique et plus spectaculaire, le Fun Buggy reprend la base technique du F16 mais adopte une présentation néo-rétro inspirée des buggys des années 1970. Il possède notamment une garde au sol plus importante et constitue également un véhicule apprécié des propriétaires de camping-cars comme voiture d’appoint.

Le F16 Turbo

Avec son moteur Peugeot 1.6 THP de 225 ch, le F16 Turbo change radicalement de dimension en matière de performances. Sa boîte manuelle à six rapports est associée à un différentiel autobloquant Torsen. Avec environ 660 à 673 kg selon configuration, cette petite sportive est capable d’atteindre 240 km/h.

Le F16 Turbo GT

Le F16 Turbo GT représente une évolution plus travaillée du Turbo, avec notamment une nouvelle face avant, des projecteurs et feux LED ainsi qu’un pack aérodynamique intégré.

Et désormais, SECMA ajoute à cette famille un modèle qui devrait particulièrement séduire les amateurs d’automobiles anciennes : le F16 Rétro.

SECMA F16 Rétro : quand le vintage rencontre la technologie moderne

Le concept du F16 Rétro est particulièrement intéressant. SECMA n’a pas cherché à fabriquer une ancienne voiture avec une mécanique moderne. Le constructeur a plutôt voulu réinterpréter les codes esthétiques des voitures de sport vintage en utilisant une architecture contemporaine.

Le résultat se caractérise par des lignes fluides, des proportions compactes, des touches sportives et une signature lumineuse rétro. L’habitacle adopte lui aussi une présentation spécifique, avec différentes textures, une instrumentation complète et une ambiance volontairement chaleureuse. Le résultat est une voiture qui semble sortir d’une autre époque tout en étant parfaitement adaptée aux contraintes automobiles actuelles.

Une vraie voiture de sport… de seulement 3,27 mètres

Le F16 Rétro est un cabriolet deux places à moteur central arrière.

Ses dimensions sont étonnamment réduites :

Caractéristique SECMA F16 Rétro Constructeur SECMA PERFORMANCE Origine France – Aniche, Nord Type Cabriolet 2 places à moteur central arrière Moteur 115 ch Renault H4M 1.6 atmosphérique – 4 cylindres, 16 soupapes Puissance 115 ch à 5 600 tr/min Couple 156 Nm à 4 000 tr/min Boîte Manuelle 5 rapports Moteur 225 ch Peugeot 1.6 THP Turbo – 4 cylindres, 16 soupapes, injection directe Puissance 225 ch à 6 000 tr/min Couple 300 Nm à 1 750 tr/min Boîte Manuelle 6 rapports + différentiel autobloquant Torsen Transmission Roues arrière Poids à vide 673 kg Longueur 3 267 mm Largeur 1 685 mm Hauteur 1 165 mm Empattement 2 420 mm Coffre avant 150 litres Pneus avant Michelin Pilot Sport 195/45 R16 Pneus arrière Michelin Pilot Sport 215/45 R16 0 à 100 km/h 4,8 secondes 1 000 m départ arrêté 24,9 secondes Vitesse maximale 240 km/h sur circuit Rapport poids/puissance 3 kg/ch Consommation mixte 6,2 l/100 km Émissions de CO₂ 132 g/km (Peugeot) ou 135 g/km (Renault) Norme antipollution Euro 6 Prix À partir de 27 000 € TTC (115 ch) / 43 500 € TTC (225 ch)

Ces dimensions expliquent une grande partie du caractère de la voiture. Elle est courte, basse et extrêmement légère. Et contrairement à de nombreuses petites sportives radicales, SECMA a voulu conserver une certaine polyvalence.

Un coffre de 150 litres : l’une des bonnes surprises

Le F16 Rétro dispose en effet d’un coffre avant de 150 litres. Pour une voiture de seulement 3,27 mètres de long et destinée avant tout au plaisir, c’est une capacité intéressante. SECMA entend ainsi permettre une utilisation qui ne soit pas limitée aux seules balades dominicales ou aux sorties sur circuit.

Le constructeur a également pensé à ceux qui souhaitent utiliser leur voiture toute l’année. Le chauffage et le dégivrage sont fournis de série et le pare-brise est chauffant. Des portes en élytre amovibles avec partie supérieure découvrable sont proposées en option.

Deux moteurs français au choix

C’est l’une des particularités intéressantes du F16 Rétro : le client peut choisir entre deux philosophies mécaniques radicalement différentes.

Renault 1.6 SCe : 115 ch pour la simplicité

Le premier choix est le 1.6 SCe Renault H4M, un quatre-cylindres atmosphérique de 1 598 cm³.

Il développe :

115 ch à 5 600 tr/min ;

; 156 Nm à 4 000 tr/min ;

; Boîte manuelle à 5 rapports ;

Transmission aux roues arrière ;

6 CV fiscaux.

Cette version correspond probablement à l’esprit le plus pur du concept : moins de puissance, mais toujours une voiture extrêmement légère. SECMA la présente comme la motorisation destinée à ceux qui recherchent une mécanique simple, fiable et économique pour une utilisation quotidienne.

Prix annoncé : à partir de 27 000 € TTC.

Peugeot 1.6 THP : 225 ch pour les amateurs de sensations

L’autre possibilité est nettement plus radicale.

Le F16 Rétro peut recevoir le 1.6 THP Peugeot, quatre cylindres essence turbo à injection directe développant :

225 ch à 6 000 tr/min et 300 Nm dès 1 750 tr/min.

Cette mécanique est associée à une boîte manuelle à six rapports et à un différentiel autobloquant Torsen entraînant les roues arrière.

Et compte tenu du poids de seulement 673 kg, les chiffres deviennent particulièrement impressionnants.

Prix annoncé : à partir de 43 500 € TTC.

0 à 100 km/h : 4,8 secondes

C’est probablement le chiffre qui résume le mieux le caractère du F16 Rétro.

4,8 secondes de 0 à 100 km/h, pour une petite automobile de 673 kg, c’est une performance digne de voitures beaucoup plus puissantes et surtout beaucoup plus lourdes.

Le constructeur annonce également :

24,9 secondes au 1 000 m départ arrêté ;

; 240 km/h de vitesse maximale sur circuit ;

; Rapport poids/puissance de 3 kg/ch.

Prix annoncé pour le 225 ch : à partir de 43 500 € TTC.

Un châssis conçu pour le plaisir

Le F16 Rétro repose sur une architecture particulièrement intéressante. La structure utilise une poutre en acier mécano-soudé faisant également office de réservoir, tandis que la carrosserie repose sur une cellule monocoque rotomoulée en polyéthylène haute résistance.

Les quatre roues bénéficient de suspensions indépendantes à doubles triangles, avec ressorts hélicoïdaux et amortisseurs hydrauliques à l’avant comme à l’arrière. La direction est une direction à crémaillère avec 2,8 tours de butée à butée. Tout est donc pensé pour privilégier la précision et les sensations.

Des Michelin Pilot Sport pour les quatre roues

Le F16 Rétro reçoit également des pneumatiques Michelin Pilot Sport.

Les dimensions sont :

195/45 R16 à l’avant ;

; 215/45 R16 à l’arrière.

Le freinage est assuré par un système hydraulique à double circuit, avec durites de frein de type aviation. À l’avant, on trouve des disques ventilés de 247 mm, tandis que l’arrière reçoit des disques de 290 mm.

Un équipement étonnamment complet

Malgré son approche minimaliste, le F16 Rétro n’est pas une voiture dépouillée au sens traditionnel du terme. La dotation de série comprend notamment :

Roues tôle de 16 pouces ;

Échappement inox ;

Prises d’air latérales ;

Coffre avant de 150 litres ;

Feux diurnes LED ;

Feux avant et arrière LED ;

Filet de rangement ;

Sellerie matelassée ;

Prises USB ;

Sièges baquets fixes habillés de cuir ;

Pédalier réglable ;

Volant sport en alliage ;

Chauffage et dégivrage ;

Pare-brise chauffant ;

Antidémarrage par transpondeur.

Des équipements supplémentaires permettent de pousser encore davantage la personnalisation : portes en élytre, accoudoir central en cuir, panneaux intérieurs en cuir surpiqué, sellerie cuir bicolore matelassée, fourreaux de rangement latéraux ou encore kit de personnalisation sur mesure.

Une automobile artisanale et personnalisable

SECMA revendique une fabrication artisanale dans le Nord de la France. Le constructeur explique que cette production en petite série donne à chaque voiture une véritable personnalité. Pour le F16 Rétro, la marque propose notamment une teinte bleu métallisé ainsi que plusieurs kits de décoration personnalisables.

Le propriétaire peut donc choisir une orientation plus sportive, élégante ou franchement vintage. C’est une approche qui rappelle davantage certains petits constructeurs britanniques ou italiens spécialisés que les grands constructeurs automobiles généralistes.

Une voiture rétro, mais homologuée pour la route

L’une des forces du projet est de ne pas sacrifier l’utilisation routière. Le F16 Rétro est homologué pour la route selon les normes européennes en vigueur. La sécurité n’a pas été oubliée : ceintures trois points à enrouleurs, colonne de direction télescopique en cas de choc et crashbox à haute dissipation d’énergie figurent dans la fiche technique.

Il ne s’agit donc pas simplement d’un jouet destiné au circuit, mais bien d’une automobile conçue pour pouvoir être utilisée sur route.

Une consommation finalement raisonnable

Avec une voiture aussi légère, les consommations annoncées restent relativement contenues :

8,3 l/100 km en cycle urbain ;

; 4,8 l/100 km en extra-urbain ;

; 6,2 l/100 km en cycle mixte.

Le réservoir contient 26 litres.

Les émissions annoncées sont de 132 g/km de CO₂ avec le moteur Peugeot et 135 g/km avec le moteur Renault, avec une homologation Euro 6.

27 000 € ou 43 500 € : deux philosophies différentes

Le positionnement tarifaire est probablement l’un des aspects les plus intéressants du F16 Rétro.

Modèle Motorisation Puissance Transmission Tarif TTC F16 Rétro Renault H4M 1.6 atmosphérique 115 ch Manuelle 5 rapports

Propulsion À partir de

27 000 € F16 Rétro Turbo Peugeot 1.6 THP Turbo 225 ch Manuelle 6 rapports

Différentiel Torsen À partir de

43 500 €

Positionnement tarifaire : le choix du moteur entraîne une différence de 16 500 € TTC entre les deux versions. La version 115 ch privilégie la simplicité et l’accessibilité, tandis que la version 225 ch s’adresse davantage aux amateurs de performances.

Il y a donc 16 500 € d’écart entre les deux versions. Mais ce supplément ne correspond pas uniquement à une puissance supérieure : le moteur turbo de 225 ch transforme véritablement le caractère de la voiture, avec 300 Nm de couple, une boîte six rapports et un différentiel Torsen. Le F16 Rétro, une automobile à contre-courant À l’heure où l’automobile moderne devient toujours plus lourde, connectée et automatisée, le SECMA F16 Rétro apparaît presque comme une anomalie. C’est d’ailleurs ce qui fait son charme, et son intérêt. Pas d’hybridation complexe, pas de batterie gigantesque, pas de boîte automatique, pas de multitude d’écrans venant s’interposer entre le conducteur et la mécanique. SECMA revendique au contraire la légèreté, la simplicité mécanique et la connexion directe avec la route. Le F16 Rétro propose donc une expérience qui rappelle une époque où une voiture de sport pouvait encore être petite, légère, bruyante, amusante et relativement simple. Une digne héritière des petites sportives françaises ? C’est là que réside tout le charme de cette SECMA. Le F16 Rétro ne cherche pas à concurrencer les Porsche, Alpine ou Lotus sur leur propre terrain. Il propose autre chose : une automobile artisanale française, originale, légère et personnalisable, dont l’objectif premier est de faire sourire son conducteur. Avec ses 3,27 mètres de long, ses 673 kg, son moteur central arrière, ses roues arrière motrices et, dans sa version haut de gamme, ses 225 ch, la recette est pour le moins atypique. Et les chiffres parlent d’eux-mêmes : 4,8 secondes pour atteindre 100 km/h et 240 km/h sur circuit. Le plus étonnant reste peut-être que cette machine est fabriquée en France, dans les ateliers d’un constructeur qui demeure largement méconnu du grand public. Alors qu’en Angleterre, aidés par une législation beaucoup plus souple, de nombreux petits artisans automobiles fabriquent et commercialisent des autos atypiques, la France est sclérosée dans des règlements, des homologations et une législation d’une lourdeur écrasante. SECMA a donc beaucoup de mérite d’exister et de nous proposer ces voitures hors du temps, des voitures “bonheur” qui nous rappellent que conduire, c’est d’abord prendre du plaisir. SECMA F16 Rétro : l’essentiel à retenir Constructeur : SECMA PERFORMANCE

Origine : France – Aniche, Nord

Type : cabriolet 2 places

Architecture : moteur central arrière, propulsion

Moteur 1 : Renault H4M 1.6 atmosphérique

Puissance : 115 ch

Couple : 156 Nm

Boîte : manuelle 5 rapports

Moteur 2 : Peugeot 1.6 THP Turbo

Puissance : 225 ch

Couple : 300 Nm

Boîte : manuelle 6 rapports + différentiel Torsen

Poids : 673 kg

0 à 100 km/h : 4,8 s avec le 225 ch

Vitesse maximale : 240 km/h sur circuit

Longueur : 3,267 m

Coffre : 150 litres

Pneus : Michelin Pilot Sport 195/45 R16 AV et 215/45 R16 AR

Émissions CO₂ : 132 g/km (Peugeot) ou 135 g/km (Renault)

Prix : à partir de 27 000 € TTC en 115 ch et 43 500 € TTC en 225 ch. Verdict Avec le F16 Rétro, SECMA ne se contente pas de dessiner une voiture au look ancien : le constructeur fait revivre une certaine idée de l’automobile. Une automobile légère, mécanique, artisanale et surtout conçue autour du plaisir du conducteur. Le choix entre le 115 ch atmosphérique à 27 000 € et le 225 ch turbo à 43 500 € permet en outre de toucher deux publics différents : l’amateur de balade et de simplicité d’un côté, le passionné de performances de l’autre. Dans un paysage automobile dominé par les SUV et les voitures électriques lourdes et ultra-connectées, le petit F16 Rétro fait presque figure de résistance. Une résistance française, fabriquée à Aniche, qui revendique une recette aussi ancienne qu’efficace : moins de poids, moins d’artifices et davantage de plaisir. N’hésitez pas à découvrir les modèles SECMA et la marque, en vous rendant sur leur site : cliquez ici.