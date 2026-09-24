Tamarit Senkô, première d’une collection de quatre customs

La Tamarit Senkô n’est pas simplement une Triumph Thruxton 1200 RS retravaillée en Brat Style, ni même un hommage personnel à un oncle disparu: c’est la première pièce d’une collection privée, commandée par un même client madrilène qui est revenu trois fois auprès du même atelier. Ce détail, confirmé sans ambiguité par Tamarit Motorcycles, soulève une question que le monde de la moto sur mesure n’a pas encore vraiment posée: à quel moment un acheteur de custom premium cesse-t-il d’être un client pour devenir un collectionneur? Et si ce basculement est déjà en train de se produire, qu’est-ce que cela change pour les ateliers, pour la valeur des pièces, et pour la façon dont on pense aujourd’hui le marché de la custom ultra-limitée?

La Senkô, point de départ d’une collection : la thèse

La Senkô n’est pas la moto qu’on croit. Derrière le récit intime, celui d’un hommage rendu à un oncle disparu, derrière les 250 heures de fabrication et la livrée tricolore sur une Thruxton 1200 RS, il y a un fait que Tamarit Motorcycles formule sans équivoque dans sa documentation officielle : « Senkô was the first. The beginning of a relationship that now includes four Tamarit bikes. »

Quatre motos. Un seul client. Un seul atelier. C’est là que l’histoire bascule.

Le Build #183 n’est donc pas une commande unique, fût-elle belle et mémorielle. C’est la pièce inaugurale d’une collection privée, constituée délibérément, auprès d’un même créateur, selon une logique qui ne doit rien au hasard et tout à une intention de collectionneur. Ce client madrilène n’a pas commandé une moto. Il a commencé une collection.

Ce glissement mérite qu’on s’y arrête, parce qu’il signale quelque chose de structurel. Dans le monde de la moto sur mesure, l’achat unique a longtemps été la norme : on fait construire la machine de sa vie, une fois, et on la garde. Ce que Tamarit documente ici, c’est un profil radicalement différent : un acquéreur qui revient, qui s’inscrit dans une relation longue avec un atelier, qui pense son garage comme un corpus cohérent plutôt qu’une succession d’achats.

« Senkô was the first. The beginning of a relationship that now includes four Tamarit bikes. »

Ce n’est pas anodin. C’est précisément ce que font les collectionneurs d’art contemporain sérieux : ils choisissent un artiste, ils y reviennent, ils constituent une œuvre d’ensemble. La Senkô, Build #183, est la preuve documentée que ce comportement a désormais un équivalent dans la moto premium.

Senkô : anatomie d’une première commande

La base, c’est une Triumph Thruxton 1200 RS. Mais la Senkô s’éloigne rapidement de ce point de départ. L’interprétation retenue est le Brat Style : châssis arrière raccourci, silhouette compacte, selle sur mesure bleue à liseré blanc. La ligne est basse, tendue, presque agressive malgré la sobriété des volumes.

Plus de 250 heures de travail artisanal ont été engagées pour arriver au résultat. C’est le chiffre que Tamarit avance dans sa documentation, et il s’explique quand on regarde le détail de la livrée : un schéma tricolore associant bleu, blanc et orange fluo, traversé sur le réservoir par un motif d’éclair stylisé. Ce genre de graphisme ne se dépose pas, il se construit couche par couche, avec les arbitrages que cela suppose à chaque étape.

L’échappement est une ligne Zard 2-en-2 en position basse, qui épouse la géométrie du cadre sans chercher à s’imposer visuellement. L’admission passe par des filtres coniques haute performance Free Spirits. À l’avant, l’optique intègre un phare gyroscopique adaptatif grand format, choix technique assez peu courant sur ce type de préparation.

Côté carrosserie, Tamarit a habillé la moto avec deux de ses pièces maison : le sabot moteur Quilla, qui ferme proprement le dessous de la machine, et le garde-boue avant court Sombra. Les plaques latérales carrées, baptisées Villena, portent le numéro fétiche du client, en finition blanc et fluo. Ce détail, petit en apparence, dit l’essentiel sur la nature de la commande : on n’est pas dans une interprétation générique du Brat Style, on est dans quelque chose de personnel.

La Senkô a été livrée à Madrid. Elle avait été commandée pour rendre hommage à l’oncle du propriétaire, décédé. Ce contexte mémoriel donne une autre épaisseur aux choix esthétiques, notamment à ce numéro imprimé sur les flancs. Chaque pièce a une raison d’être, et cette raison n’est pas purement visuelle.

Ce que la division Tamarit Signature rend possible

Tamarit Motorcycles, fondé en 2015 à Elche dans la province d’Alicante, structure son activité autour de plusieurs axes complémentaires : des modèles de catalogue et des séries limitées accessibles via sa ligne “Series” (comme la Tramontana ou la Londres), des kits plug-and-play, et le programme Signature, réservé aux commandes entièrement sur mesure. C’est dans ce dernier cadre que la Senkô a vu le jour.

La règle fondatrice du programme Signature est simple : 30 créations uniques par an, pas une de plus, à l’échelle mondiale. Chaque pièce reçoit un nom propre, un numéro de build officiel, et une garantie contractuelle que le design ne sera jamais dupliqué. La Senkô est le Build #183, marquée « 1/1 ». Ce n’est pas une formule marketing, c’est une contrainte de production réelle.

Pour entrer dans ce programme, le client verse un acompte de conception de 500 euros. Ce dépôt couvre plusieurs dizaines d’heures de travail préparatoire : esquisses 2D, photomontages numériques, devis détaillé des pièces, planning de livraison. La somme est ensuite déduite du prix total si le projet est signé. Ce filtre financier n’est pas symbolique : il qualifie la demande et garantit que l’atelier engage son temps auprès de clients réellement décidés.

La garantie atelier couvre un an sur les transformations réalisées, avec un suivi personnalisé après livraison. C’est une relation post-vente qui ressemble davantage à celle d’une galerie avec un collectionneur qu’à celle d’un concessionnaire avec un acheteur de série.

Ce modèle crée précisément les conditions d’une fidélisation longue durée. Quand un client a vécu le processus de co-conception, vu son brief se transformer en machine physique au bout de plusieurs mois de collaboration, reçu sa pièce numérotée et garantie, les chances qu’il revienne sont structurellement plus élevées que dans n’importe quel autre segment de la moto. La rareté n’est pas une promesse, c’est une architecture. Et cette architecture, calquée sur les logiques de l’édition d’art, fabrique naturellement du collectionneur.

La Tamarit Tramontana, autre création de l’atelier, illustre bien comment Tamarit articule ses deux logiques : d’un côté des modèles de catalogue reproductibles et disponibles en kit, de l’autre des pièces uniques du programme Signature, chacune dotée d’une identité qui ne sera jamais dupliquée.

Du client à l’acquéreur : les signaux d’une tendance de fond

Revenons au fait brut : un client madrilène a commandé la Senkô en hommage à son oncle disparu. Une première moto, chargée de sens, conçue sur mesure. Il aurait pu s’arrêter là. Ce sont la plupart des clients de ce type d’atelier qui s’arrêtent là.

Il n’est pas revenu une fois. Il est revenu trois fois de plus.

Cette répétition change tout. Elle signale que le premier achat n’était pas une démarche de consommation premium, mais l’entrée dans une logique de collection. La différence n’est pas anodine. Un acheteur de luxe cherche une machine exceptionnelle. Un collectionneur cherche un corpus : plusieurs pièces d’un même créateur, articulées autour d’une vision commune, qui forment un ensemble cohérent.

Le parallèle avec le marché de l’art contemporain s’impose ici de lui-même. Les collectionneurs sérieux ne fonctionnent pas par coups de cœur successifs et indépendants. Ils choisissent un artiste, ils construisent une relation avec la galerie ou l’atelier, ils constituent une œuvre d’ensemble qui a une logique interne. La valeur des pièces individuelles finit par dépendre, en partie, de la cohérence du corpus qui les entoure.

C’est exactement ce que Tamarit documente avec cet acheteur. Quatre motos, un seul atelier, une relation qui s’est construite dans la durée. Les trois autres builds ne sont pas rendus publics, leurs noms et numéros ne figurent dans aucune documentation accessible. Mais leur existence est confirmée par l’atelier, et c’est suffisant pour comprendre la dynamique à l’œuvre.

Quatre pièces d’un même créateur constituent un corpus, pas une coïncidence. Dans l’art, on appelle ça une collection d’auteur. Dans la moto custom premium, ce vocabulaire n’existe pas encore. Mais le comportement, lui, est déjà là.

Objection : quatre motos, un cas isolé ou une tendance ?

La critique est légitime, et il faut la formuler clairement : un seul cas documenté ne fait pas une tendance. Un client qui revient quatre fois auprès d’un même atelier peut s’expliquer par une fidélité personnelle exceptionnelle, un rapport de confiance particulier, ou simplement une situation financière et un intérêt passionné qui n’ont rien de représentatif.

Tamarit ne publie pas l’identité de ce client. Les trois autres motos qui complètent sa collection n’ont pas de fiches publiques, pas de photos associées, pas de noms connus. Sur le plan strictement méthodologique, ce cas ne répond à aucun critère quantitatif permettant de parler de tendance de marché.

Tout cela est vrai. Et pourtant.

Dans un secteur aussi confidentiel que celui de la custom ultra-limitée, les données vérifiables sont rarissimes. Tamarit plafonne sa production Signature à 30 pièces par an dans le monde entier. Les transactions se concluent sous accord de confidentialité. Les ateliers ne publient pas leurs listes d’attente, ni leurs taux de retour client. Ce marché ne produit presque aucune donnée publique sur les comportements d’achat.

Dans ce contexte, une attestation officielle d’un atelier sur l’existence d’une collection privée de quatre pièces constitue une donnée rare. C’est précisément ce que les analystes de marché appellent un signal faible : une information isolée, peu spectaculaire en apparence, mais qui pointe vers une mutation comportementale avant que celle-ci soit suffisamment répandue pour être mesurable.

Les signaux faibles ont toujours précédé les tendances lourdes dans les segments de niche du luxe artisanal. Le premier galeriste à noter qu’un collectionneur revenait systématiquement acheter des œuvres d’un même sculpteur n’avait pas de statistiques à l’appui. Il avait une observation. C’est la même chose ici. La Senkô, Build #183, est une observation. Elle mérite d’être prise au sérieux.

Pourquoi le modèle collectionneur va redessiner la custom premium

Quand un atelier commence à attirer des clients qui reviennent, la relation commerciale change de nature. On ne parle plus de vendre une moto. On parle de co-construire, sur plusieurs années, l’identité visuelle d’une collection privée. C’est une mission radicalement différente, et elle redéfinit ce que l’atelier doit être capable de faire.

Tamarit a déjà franchi une partie de ce chemin. La séparation entre le programme Series et le programme Signature, l’acompte de conception qualifiant, le suivi personnalisé après livraison, tout cela constitue l’infrastructure d’une relation de patronage, pas d’une relation de vente. Ce n’est pas un hasard si les builds Tamarit les plus emblématiques ont fait leur apparition dans des salles de vente aux enchères : le Build #100, baptisé « Jade », a été présenté avec Artcurial à Paris avec une estimation entre 50 000 et 70 000 euros, et une autre création a été adjugée par Bonhams au Grand Palais à 28 750 euros. Ces passages en salle sont la conséquence logique d’un positionnement d’atelier d’art plutôt que de préparateur moto.

Si le profil du collectionneur sériel se confirme, même à la marge, les implications sont concrètes. La valeur des pièces sur le marché secondaire dépendra de plus en plus de leur numéro de build, de leur histoire documentée, de la cohérence du corpus dont elles font partie. Un Build #1 d’une collection privée connue vaut davantage qu’un Build isolé sans contexte. Les ateliers qui auront su constituer des archives solides, raconter chaque projet avec précision, et maintenir une traçabilité rigoureuse de chaque pièce seront mieux positionnés pour valoriser leurs créations dans la durée.

Cela change aussi la façon dont les ateliers pensent leur offre. Le client qui revient quatre fois n’a pas besoin d’être séduit à chaque commande : il a besoin d’être accompagné dans la cohérence de ce qu’il construit. Le créateur devient alors moins un fabricant qu’un curateur, au sens propre du terme.

La Senkô, Build #183, n’est pas seulement une belle moto. C’est l’acte fondateur d’une collection, et à ce titre, elle dit quelque chose sur ce que la custom premium est en train de devenir.

La Senkô est une pièce unique déjà livrée à son propriétaire madrilène. Elle n’est pas à vendre. Mais le programme Tamarit Signature qui l’a produite, lui, est ouvert à de nouveaux projets, y compris pour des clients basés en France.

Le premier poste de coût à anticiper, c’est la moto donatrice. Tamarit travaille exclusivement sur des bases Triumph Modern Classics. L’atelier peut sourcer la Triumph directement en France pour le compte du client, ou prendre en charge un exemplaire appartenant déjà au client et le faire acheminer vers son atelier d’Elche, en Espagne. Le paiement se déroule en deux temps : 50 % du prix de la transformation, plus l’intégralité du coût de la moto donatrice si Tamarit l’achète, à la signature du contrat. Le solde, soit les 50 % restants, est réglé à la validation finale du projet sur la base de photos et vidéos.

À cela s’ajoutent les frais de transport. Tamarit propose deux formules : un acheminement groupé standard, avec environ deux semaines de collecte puis deux semaines de transit, ou un transport dédié exclusif, plus rapide et plus onéreux. Pour un client français, il faut compter le trajet aller (moto donatrice vers Elche) et le trajet retour (moto transformée vers la France).

La question du contrôle technique est un point d’attention réel. Depuis le 15 avril 2024, le contrôle technique des deux-roues motorisés est obligatoire en France. Tamarit certifie que ses créations sont inspectées et validées selon les normes ITV espagnoles avant livraison, mais l’atelier précise lui-même que les réglementations d’homologation varient d’un pays à l’autre et relèvent de la responsabilité de l’acquéreur dans son pays de résidence. Concrètement, certaines pièces custom, notamment si elles ne disposent pas d’une réception européenne par type, peuvent entraîner une procédure de Réception à Titre Isolé (RTI) auprès de la DREAL. Ce passage n’est pas systématique, mais il faut l’anticiper selon les modifications retenues.

La carte grise française constitue un autre poste variable : son coût dépend du département d’immatriculation et de la puissance fiscale du véhicule. Enfin, Tamarit propose un programme de suivi baptisé Tamarit Care+, qui couvre l’extension de garantie sur les pièces et les contrôles techniques annuels. Pour un client français qui fait traverser une moto les Pyrénées pour la transformer, ce type de suivi structuré mérite d’être intégré au budget dès le départ.

Sources et à lire tamaritmotorcycles.com

pipeburn.com

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