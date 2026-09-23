Will Smith acteur est l’une des figures les plus fascinantes et les plus complexes d’Hollywood, un homme qui a construit pendant trente ans une carrière presque sans équivalent dans l’histoire du box-office mondial. Né dans un quartier populaire de Philadelphie, il a traversé le rap, la télévision et le grand écran avec une régularité qui tient davantage de la stratégie industrielle que du simple talent. Mais le 27 mars 2022, quelques secondes en direct ont failli tout effacer. Comment un acteur au sommet absolu de sa reconnaissance se reconstruit-il après s’être détruit devant le monde entier ?

Willard Carroll Smith Jr., l’enfant de Philadelphie devenu roi d’Hollywood

Il y a des trajectoires qui ressemblent à des fables, sauf qu’elles sont vraies. Willard Carroll Smith II naît le 25 septembre 1968 dans le quartier de West Philadelphia, Pennsylvanie, dans une famille de classe moyenne. Rien ne prédispose particulièrement ce gamin à devenir l’un des acteurs les plus rentables de l’histoire du cinéma. Ce qui change tout, c’est une rencontre, en 1985, avec un DJ nommé Jeffrey Townes.

Ensemble, ils forment DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince. Le rap qu’ils font est léger, narratif, taillé pour un public jeune et suburban : moins de violence que leurs contemporains, plus d’autodérision. En février 1989, ils remportent le tout premier Grammy Award attribué à la catégorie rap pour Parents Just Don’t Understand, extrait de He’s the DJ, I’m the Rapper. C’est un triomphe. Sauf que Will Smith, à 20 ans, dépense aussi vite qu’il gagne, accumule une dette fiscale d’environ 2,8 millions de dollars auprès de l’IRS, et voit ses biens saisis.

La chute aurait pu être définitive. Elle devient le tremplin.

Quincy Jones, producteur légendaire, repère l’énergie et le charisme naturel du jeune rappeur et le propulse dans une sitcom NBC construite autour de son personnage : Le Prince de Bel-Air, diffusée du 10 septembre 1990 au 20 mai 1996. Six saisons, 148 épisodes, et surtout un apprentissage accéléré du métier d’acteur face aux caméras, devant un public réel. Smith apprend à jouer en jouant. C’est une école brutale et efficace.

Le grand écran suit logiquement. En 1995, il incarne l’inspecteur Mike Lowrey dans Bad Boys, premier film de Michael Bay, aux côtés de Martin Lawrence. Le film rapporte 141 millions de dollars pour un budget de 19 millions. Puis vient Men in Black (1997), la comédie de science-fiction de Barry Sonnenfeld avec Tommy Lee Jones : plus de 589 millions de dollars au box-office mondial. Will Smith n’est plus une star de la télévision reconvertie. Il est une machine à blockbusters.

Ce qui suit est presque vertigineux. Il convainc les sceptiques de sa profondeur avec Ali (2001) de Michael Mann, sa première nomination à l’Oscar du meilleur acteur. Il valide sa capacité à porter seul un film à l’échelle planétaire dans I Am Legend (2007) de Francis Lawrence, où il interprète quasiment seul pendant des dizaines de minutes un virologue survivant dans un Manhattan vide, le film décrochant 585 millions de dollars de recettes mondiales et un record de démarrage pour un mois de décembre. Entre 2002 et 2008, il enchaîne huit films consécutifs dépassant les 100 millions de dollars au box-office nord-américain. Aucun autre acteur n’avait accompli ça. Sur plus de trois décennies, sa filmographie cumule plus de 10 milliards de dollars de recettes mondiales.

Trois décennies de construction patiente, méthodique, quasi industrielle dans sa régularité. Et puis mars 2022 arrive.

27 mars 2022 : la gifle, l’Oscar, et le monde qui bascule

Le 27 mars 2022, au Dolby Theatre de Los Angeles, la 94e cérémonie des Oscars se déroule normalement jusqu’à l’intervention de Chris Rock, venu remettre le prix du meilleur film documentaire. L’humoriste improvise une plaisanterie à l’adresse de Jada Pinkett Smith, dont le crâne rasé lui inspire une référence à G.I. Jane : « Jada, I love you. “G.I. Jane 2”, can’t wait to see it. » La salle rit. Will Smith, au premier rang, sourit d’abord, puis son visage change.

Ce que ne sait pas forcément le public présent ce soir-là, c’est que Jada Pinkett Smith avait rendu publique dès 2018 son alopécie, une maladie auto-immune qui entraîne une perte de cheveux. La blague touche quelque chose de précis, de personnel, de documenté.

Will Smith monte sur scène. Il gifle Chris Rock de la main droite, en direct, devant la salle entière et les millions de téléspectateurs qui regardent la cérémonie dans le monde. Il retourne s’asseoir. Et il crie, deux fois : « Keep my wife’s name out of your fucking mouth! »

Quarante minutes plus tard environ, il remporte le premier Oscar du meilleur acteur de sa carrière, pour King Richard, où il incarne Richard Williams, le père et entraîneur de Serena et Venus Williams. Il monte sur scène une seconde fois. Cette fois, il pleure. Dans un discours d’environ cinq minutes, il cite l’amour comme moteur de ses actes, s’excuse auprès de l’Académie et des autres nommés, mais pas auprès de Chris Rock, à qui il présentera ses excuses sur les réseaux sociaux le lendemain.

L’ironie est presque cruelle : après trente ans de carrière et deux nominations sans statuette, la consécration suprême et la destruction publique coïncident à la même heure, sur la même scène.

Le 1er avril 2022, anticipant une procédure disciplinaire, il démissionne de l’Académie des arts et des sciences du cinéma, qualifiant lui-même son comportement de « choquant, douloureux et inexcusable ». Le 8 avril, l’Académie frappe : Will Smith est banni de toutes ses cérémonies et événements pour dix ans, jusqu’en 2032. Sa statuette, elle, reste. Mais le symbole de cette nuit-là, le fait qu’un homme au sommet absolu de sa reconnaissance professionnelle se soit détruit en quelques secondes devant le monde entier, restera.

Le silence, les excuses, et Emancipation : reconstruire dans l’ombre

Quatre mois. C’est le silence qu’installe Will Smith après le 27 mars 2022. Pas une interview, pas un post, pas un commentaire. Hollywood tourne sans lui, les tribunes s’emballent, et lui disparaît. Ce retrait complet dure jusqu’au 29 juillet 2022, quand une vidéo de 5 minutes et 44 secondes apparaît sur YouTube, ouverte par quatre mots en texte blanc sur fond noir : « It’s been a minute… »

Face caméra, sans décor, l’acteur répond à des questions prédéfinies. Il qualifie son comportement d’inacceptable. Il révèle avoir tenté de contacter Chris Rock, sans retour. Il s’excuse directement auprès de l’humoriste, de sa mère Rose Rock, de son frère Tony Rock. Il précise que Jada Pinkett Smith ne lui avait rien demandé. Et il s’excuse auprès de Questlove, dont la consécration de la nuit avait été entièrement éclipsée. La volonté de contrition est réelle. La chorégraphie aussi. Les analystes médiatiques le dissèquent immédiatement comme un exercice de gestion de crise, et ils n’ont pas tout à fait tort. Mais réduire la vidéo à ça, c’est aussi ignorer qu’un homme qui s’y présente seul, sans équipe visible autour de lui, prend quand même un risque.

Ce silence calculé est une forme d’intelligence : ne pas alimenter l’incendie quand chaque mot peut devenir une étincelle supplémentaire.

Emancipation, le film historique réalisé par Antoine Fuqua pour un budget estimé à 120 millions de dollars, arrive en salles limitées le 2 décembre 2022 avant de débarquer sur Apple TV+ le 9 décembre. Le tournage s’était achevé fin 2021, bien avant la controverse. Apple TV+ avait envisagé de repousser la sortie à 2023, puis maintenu le calendrier dans un climat médiatique tendu. Will Smith, qui incarne Peter, esclave en fuite pendant la guerre de Sécession, mène une promotion sobre et restreinte. Il dit publiquement comprendre les spectateurs qui refuseraient de voir son film. La campagne de récompenses, elle, est neutralisée : aucune nomination à la 95e cérémonie des Oscars.

Mais le film existe. Il circule. Et en février 2023, Smith remporte le NAACP Image Award du meilleur acteur pour ce rôle. Discret, presque confidentiel comme reconnaissance, mais réel. En coulisses, pendant toute cette période, la machine de production ne s’arrête pas : Bad Boys: Ride or Die se réactive début 2023. Ce n’est pas l’abandon, c’est l’attente.

Bad Boys: Ride or Die et le calcul du retour

Le retour se construit sur du familier. Pas un rôle de rupture, pas un projet d’auteur risqué, mais la franchise qui avait tout lancé en 1995 : Bad Boys. Avec Martin Lawrence, le même partenaire depuis trente ans, la même dynamique comique, le même contrat émotionnel avec le public. Bad Boys: Ride or Die sort le 7 juin 2024 aux États-Unis, après une première mondiale le 22 mai.

Le calcul est transparent, et c’est exactement ce qui le rend juste. Un acteur dont l’image vient d’être fracturée ne peut pas se permettre de parler vrai que dans un cadre où le public lui accorde déjà une forme de confiance préalable. La franchise Bad Boys est précisément ça : un espace où les spectateurs ne viennent pas chercher de la profondeur psychologique mais un duo, une alchimie, un plaisir de cinéma populaire éprouvé. C’est le territoire le plus sûr pour un premier test à grande échelle.

Le film rapporte plus de 404 millions de dollars de recettes mondiales pour un budget de 100 millions. Le démarrage américain à 56 millions de dollars dépasse les prévisions des studios dans un été 2024 globalement décevant pour le box-office. La valeur marchande de Will Smith, sa capacité à faire venir des gens en salle, sa bankability auprès des majors hollywoodiennes : tout ça se trouve rétabli en quelques semaines.

Mais la séquence la plus commentée du film n’est pas une scène d’action. C’est celle où le personnage de Mike Lowrey fait une crise de panique et se fait gifler à plusieurs reprises par celui de Marcus Burnett pour reprendre ses esprits. Les réalisateurs Adil El Arbi et Bilall Fallah ont confirmé avoir pleinement assumé les résonances métanaratives de la scène. Le public et la critique l’ont lue comme un exutoire, une catharsis écrite dans le scénario. Will Smith encaisse la gifle à l’écran, devant tout le monde, et rit de lui-même. C’est une façon de désarmorcer, non par une déclaration, mais par l’image.

Quelques secondes de scène ont fait ce que cinq minutes de vidéo confessionnelle n’avaient pas tout à fait réussi : transformer la honte en autodérision assumée.

Ce succès ne restaure pas l’image de Will Smith dans sa totalité, et ce n’est probablement pas ce qu’il cherchait à ce stade. Il restaure quelque chose de plus concret : la preuve qu’un studio peut lui confier un budget significatif et en attendre un retour.

Supermax, I Am Legend 2, Resistor : l’arc d’un acteur qui joue long terme

Supermax, produit par Amazon MGM Studios avec un accord d’acquisition autour de 70 millions de dollars , est le projet le plus avancé : Will Smith y incarne un agent nommé Rex dans un thriller carcéral réalisé par David Gordon Green, dont le tournage a officiellement démarré en août 2026, aux côtés d’AnnaSophia Robb, Jaafar Jackson et Jason Clarke.

, est le projet le plus avancé : Will Smith y incarne un agent nommé Rex dans un thriller carcéral réalisé par David Gordon Green, dont le tournage a officiellement démarré en août 2026, aux côtés d’AnnaSophia Robb, Jaafar Jackson et Jason Clarke. Le choix de David Gordon Green comme réalisateur positionne Supermax dans une zone hybride entre film de genre commercial et ambition narrative : Green a alterné blockbusters (Halloween, 2018) et drames plus intimes, ce qui correspond à la double exigence de Smith, rentable sans être réducteur.

I Am Legend 2 est en développement actif chez Warner Bros. Pictures, avec Smith reprenant le rôle du Dr Robert Neville et Michael B. Jordan en renfort, sur un scénario d’Akiva Goldsman, en s’appuyant sur la fin alternative du film original de 2007 plutôt que sur la fin canonique.

Resistor, développé chez Sony Pictures, est une adaptation du roman de science-fiction Influx (2014) de Daniel Suarez. Aucune date de sortie n’est confirmée pour ce projet, ni pour I Am Legend 2.

Ces trois projets ne sont pas le fruit du hasard ou de la disponibilité : ils couvrent des registres distincts, action, science-fiction, thriller, tout en maintenant Will Smith dans des productions à budget significatif où sa présence justifie l’investissement des studios. C’est une diversification calculée, pas une dispersion.

L’arc narratif complet de cet acteur ressemble moins à une rédemption hollywoodienne classique qu’à une reconstruction d’entreprise : un homme qui a subi une crise publique majeure, géré les dégâts avec méthode, utilisé une franchise sécurisante comme rampe de relance, et planifié sa suite sur plusieurs années et plusieurs partenaires industriels simultanément.

Ce que raconte cette trajectoire, au fond, c’est que Will Smith n’a pas attendu que le monde lui pardonne pour recommencer à travailler : il a choisi les projets, les réalisateurs, les studios, et le rythme de son retour avec la même logique patiente qui avait construit sa carrière en trente ans, avant que tout ne bascule en quelques secondes un soir de mars 2022.