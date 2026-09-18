Depuis ses débuts en 1964, la Mustang a toujours incarné la promesse américaine de la puissance accessible. Avec la S650, Ford livre une septième génération solide et moderne, dotée du V8 Coyote 5,0 litres développant 480 bhp de série. Mais pour Hennessey, ce chiffre n’est qu’un point de départ : que se passe-t-il quand un préparateur texan décide de porter cette base à 850 bhp, sans ouvrir le bloc-moteur, en conservant la garantie constructeur et en livrant le tout pour moins de 150 000 dollars ?

Mustang GT de série : la base de départ

La Mustang GT de septième génération, désignée S650, a été présentée en septembre 2022 au salon de Detroit avant de rejoindre les concessions pour l’année modèle 2024. Sa plateforme reprend l’architecture traction arrière de la S550 précédente, avec suspension arrière indépendante et jambes MacPherson à l’avant. Rien de révolutionnaire sur le papier, mais une base solide, éprouvée, et suffisamment robuste pour encaisser ce qui vient ensuite.

Sous le capot, le V8 5,0 litres Coyote Gen-4 atmosphérique tourne jusqu’à 7 150 tr/min et délivre 480 bhp et 415 lb-ft de couple. Deux admissions d’air distinctes et deux corps de papillon alimentent le moteur. La version équipée du système d’échappement à valves actives gagne quelques chevaux supplémentaires, à 486 bhp et 418 lb-ft, mais l’essentiel de l’architecture reste identique. Côté boîte, l’acheteur choisit entre la manuelle Getrag à 6 rapports avec synchronisation automatique des régimes, ou la Ford SelectShift à 10 rapports (10R80) en automatique.

C’est exactement cette voiture, avec ces chiffres, que Hennessey prend comme point de départ. 480 bhp à l’entrée. 850 à la sortie.

Les modifications clés du package Super Venom : ce qui change sous le capot

Compresseur volumétrique Whipple à vis (twin-screw) : pièce centrale du package, il se greffe sur le dessus du V8 Coyote 5,0 L et porte la puissance à 850 bhp à 7 250 tr/min. La cylindrée exacte de l’unité n’est pas officialisée par Hennessey dans ses fiches techniques publiées.

: pièce centrale du package, il se greffe sur le dessus du V8 Coyote 5,0 L et porte la puissance à 850 bhp à 7 250 tr/min. La cylindrée exacte de l’unité n’est pas officialisée par Hennessey dans ses fiches techniques publiées. Kit d’admission haute performance (High-Flow Air Induction) : conçu sur mesure pour supprimer les restrictions de débit en amont du compresseur et acheminer un volume accru d’air frais vers la suralimentation, condition nécessaire pour alimenter correctement 850 bhp sans carence thermique.

: conçu sur mesure pour supprimer les restrictions de débit en amont du compresseur et acheminer un volume accru d’air frais vers la suralimentation, condition nécessaire pour alimenter correctement 850 bhp sans carence thermique. Injecteurs haute débit : les injecteurs d’origine sont remplacés par des unités calibrées pour le débit supplémentaire d’essence exigé sous forte pression de suralimentation, évitant tout risque de mélange pauvre aux hauts régimes.

: les injecteurs d’origine sont remplacés par des unités calibrées pour le débit supplémentaire d’essence exigé sous forte pression de suralimentation, évitant tout risque de mélange pauvre aux hauts régimes. Pompe à carburant haute capacité : intégrée pour garantir une pression et un débit constants sous pleine charge, là où la pompe de série atteindrait ses limites avec le compresseur en route.

: intégrée pour garantir une pression et un débit constants sous pleine charge, là où la pompe de série atteindrait ses limites avec le compresseur en route. Recalibration propriétaire de l’ECU Ford d’origine (HPE Engine Management Calibration) : Hennessey reprogramme directement l’ordinateur de bord Ford sans boîtier électronique additionnel. La cartographie est développée en interne sur banc à rouleaux puis validée sur route, ce qui préserve la cohérence avec les modes de conduite d’usine.

: Hennessey reprogramme directement l’ordinateur de bord Ford sans boîtier électronique additionnel. La cartographie est développée en interne sur banc à rouleaux puis validée sur route, ce qui préserve la cohérence avec les modes de conduite d’usine. Bloc-cylindres, culasses et équipage mobile conservés strictement d’origine : vilebrequin, bielles et pistons du Coyote Gen-4 ne subissent aucun usinage ni renfort interne. Ce choix repose sur la robustesse intrinsèque de l’architecture Ford, conçue d’usine pour des charges thermomécaniques élevées. Résultat : un gain de 70 % de puissance sans ouverture du bloc-moteur, ce qui maintient les tolérances d’assemblage d’usine, simplifie l’intervention et préserve la docilité quotidienne.

Le delta chiffré : +370 bhp et +235 lb-ft, ce que ça représente vraiment

Métrique Mustang GT (série) Mustang Dark Horse (série) Hennessey Super Venom Delta vs GT Delta vs Dark Horse Puissance 480 bhp 500 bhp 850 bhp à 7 250 tr/min +370 bhp +350 bhp Couple 415 lb-ft 418 lb-ft 650 lb-ft à 4 900 tr/min +235 lb-ft +232 lb-ft 0-60 mph (boîte auto) ~4,2 s 3,7 s 3,2 s ~-1,0 s -0,5 s Quart de mile (boîte auto) ~12,5 s 12,0 s @ 118,4 mph 10,9 s @ 133 mph ~-1,6 s -1,1 s / +14,6 mph

Ce que Hennessey préserve : modes de conduite, freins, transmission, garantie

La puissance monte, l’électronique reste. Tous les modes de conduite Ford d’origine, Normal, Sport, Track, Drag Strip, Glissant, et le profil personnalisable, demeurent actifs et continuent d’interagir normalement avec la gestion moteur HPE. L’écran d’instrumentation numérique de 12,4 pouces conserve ses affichages et animations d’usine. Le système SYNC 4 avec dalle tactile centrale de 13,2 pouces, navigation, connectivité, télémétrie embarquée, fonctionne sans modification.

Le freinage Brembo d’origine, avec ses étriers multi-pistons à l’avant, n’est pas remplacé. Hennessey ne touche ni aux freins ni à la transmission : la boîte manuelle à 6 rapports et l’automatique à 10 rapports (10R80) sont toutes deux compatibles avec le package Super Venom et conservées telles quelles.

La garantie mérite qu’on s’y arrête, parce qu’elle est systématiquement absente des brèves françaises sur le sujet. Hennessey couvre l’ensemble des pièces qu’il installe, compresseur, admission, injecteurs, pompe à carburant, programmation HPE, ainsi que la main-d’œuvre, pendant 3 ans ou 36 000 miles (environ 58 000 km). Les éléments non touchés par la préparation continuent de relever de la garantie constructeur Ford. Les deux couvertures coexistent sans se neutraliser.

Processus de développement et tarif : 149 950 dollars pour 850 chevaux

Chaque Super Venom passe par trois phases distinctes avant de rejoindre son propriétaire. D’abord le laboratoire, au siège de Sealy au Texas : conception, modélisation des composants, développement de la cartographie HPE. Ensuite les bancs à rouleaux internes, où le groupe motopropulseur suralimenté est soumis à des cycles de charge statiques et dynamiques pendant des centaines d’heures. Enfin, les essais réels au Pennzoil Proving Ground, la piste privée de Hennessey à Sealy, pour valider le comportement aérodynamique, la gestion thermique et les chronos d’accélération en conditions réelles. Une fois le modèle validé, chaque véhicule client individuel repasse sur banc, puis reçoit un test drive final conduit par les ingénieurs Hennessey avant livraison.

La série initiale est limitée à 91 exemplaires numérotés, chiffre choisi en référence à 1991, année de fondation de la marque par John Hennessey. Une livrée spéciale “91 Icon Livery” accompagne cette numérotation. L’édition 35th Anniversary de 35 exemplaires supplémentaires, annoncée en avril 2026, s’inscrit dans la même logique commémorative.

Le prix d’entrée est de 149 950 dollars pour la version GT, véhicule donneur inclus. La version Dark Horse, avec ses 500 bhp de série comme base de départ, atteint 163 950 dollars. Deux boîtes au choix, manuelle à 6 rapports ou automatique à 10 rapports, sans supplément annoncé selon les fiches publiées. Les clients sont invités à prendre livraison directement au Pennzoil Proving Ground, ce qui leur donne accès à la piste pour un premier tour de roue dans des conditions adaptées à 850 chevaux.

Les livrées sont proposées en trois coloris officiels : noir, argent et rouge. Une question existencielle me vient : dans quelle couleur, je choissirais cette Super Venom ? …

Sources hennesseyperformance.com

Crédit photos : Hennessey tous droits réservés

YouTube: Processus de développement et tarif : 149 950 dollars pour 850 chevaux