“Brothers on the Slide”, Cymande et l’ADN du hip-hop français

Londres, 1971. Steve Scipio à la basse et Patrick Patterson à la guitare fondent Cymande, entourés de musiciens originaires des Caraïbes, de la Guyane à la Jamaïque en passant par Saint-Vincent. Ils inventent ce qu’ils appellent le “nyah-rock” : les percussions nyabinghi du mouvement rastafari fondues dans le funk, la soul, le reggae et le jazz. Un son à nul autre pareil, et que l’industrie britannique ne sait pas quoi faire avec.

Promised Heights, leur troisième album, paraît en 1974. “Brothers on the Slide” en est l’un des sommets : une boucle de guitare hypnotique, une basse qui pulse sous la peau, une rythmique qui semble anticiper deux décennies d’histoire du hip-hop. Cymande se dissout pourtant dans l’année qui suit, victime de l’indifférence commerciale et d’un racisme institutionnel que le groupe n’a jamais eu la pudeur de taire. Au Royaume-Uni, aucune reconnaissance. Aux États-Unis, quelques dates de tournée, quelques succès d’estime. Et puis le silence.

Ce qui se passe ensuite relève du paradoxe pur.

En 1990, dans le Studio Plus XXX à Paris, le producteur Jimmy Jay et un jeune rappeur nommé Claude M’Barali, alias MC Solaar, construisent un titre autour d’une boucle tirée de “The Message”, enregistré par Cymande en 1972. Le morceau s’appelle “Bouge de là”. Il sort en single avant l’album Qui sème le vent récolte le tempo, reste 14 semaines dans le Top 50 français entre juillet et octobre 1991, culmine à la 22e place le 28 septembre, et s’écoule à plus de 40 000 exemplaires en vinyle. Philippe Zdar et Étienne de Crécy étaient aux commandes techniques. Le résultat : le premier véritable tube de rap commercial francophone. Pas un succès de niche. Un phénomène grand public qui ouvre les radios et les télévisions à toute une génération de rappeurs français.

Un groupe de musiciens caribéens ignoré par la Grande-Bretagne a posé, à son insu, les fondations du rap en langue française.

La question qui s’impose alors est simple mais vertigineuse : comment un groupe dissous par manque de reconnaissance dans son propre pays devient-il, vingt ans plus tard, une pierre angulaire d’une scène musicale étrangère qu’il n’a jamais cherché à atteindre ? Et pourquoi, encore aujourd’hui, c’est la France qui semble le mieux garder cette mémoire vivante ?

Une dette culturelle que les médias anglophones n’ont jamais racontée

Pays Artiste Titre sampleur Morceau Cymande samplé Traitement médiatique anglophone Traitement médiatique francophone États-Unis De La Soul “Change in Speak” (1989) “Bra” (1972) Cité systématiquement comme le point d’entrée historique de Cymande dans l’âge d’or du hip-hop US Peu ou pas documenté États-Unis The Fugees “The Score” (1996) “Dove” (1972) Présenté comme un classique multi-platine du boom-bap, référence canonique dans Wax Poetics, The Wire Rarement mentionné dans la presse française États-Unis MF DOOM (Metal Fingers) “Cedar” (2004, Special Herbs, Vols. 7 & 8) “Brothers on the Slide” (1974) Célébré comme une démonstration culte de crate digging par les médias spécialisés anglo-saxons Quasi absent du discours francophone France MC Solaar “Bouge de là” (1990-1991) “The Message” (1972) Mis en avant dans le documentaire Getting It Back (2022), qui inclut des images de MC Solaar l’interprétant en live avec Cymande, bien que la presse anglophone de référence reste discrète sur ce lien Reconnu comme acte fondateur du rap commercial français, confirmé par Patrick Patterson dans Funk-U (31 janvier 2025) France + Royaume-Uni (scène) Cymande & MC Solaar Live mash-up au Bataclan, Paris, 22 octobre 2017 “The Message” / “Bouge de là” Non couvert par la presse anglophone spécialisée Moment historique documenté localement, cité par Patterson comme symbole du lien durable avec la France

Cymande à Paris en 2026 : la dette enfin célébrée sur scène

Cinquante ans après la dissolution du groupe, Cymande revient avec Renascence, sorti le 31 janvier 2025 chez BMG. L’album est produit par Ben Baptie, avec Patrick Patterson et Steve Scipio toujours au cœur du projet. La chanteuse soul Celeste apparaît sur “Only One Way”, Jazzie B, fondateur de Soul II Soul, sur “How We Roll”. Ce n’est pas une compilation nostalgique. C’est un vrai disque, pensé comme tel.

Et c’est à Paris, pas à Londres, que la tournée trouve son ancrage le plus significatif.

Le 14 octobre 2025, Cymande joue à La Cigale. Un concert de présentation de Renascence mêlé aux classiques, face à un public français qui connaît les morceaux parfois mieux que leurs contemporains britanniques. Actuellement, depuis le 28 août jusqu’au 6 septembre 2026, la Grande Halle de la Villette dans le cadre de la 25e édition de Jazz à la Villette. L’affiche dit tout : Cymande partage la soirée avec Brian Jackson, flûtiste historique de Gil Scott-Heron, et Yasiin Bey, alias Mos Def, qui rend hommage à Scott-Heron. Trois artistes dont les trajectoires dessinent à elles seules une cartographie du funk noir et du rap conscient sur quatre décennies.

Ce que ces deux soirées parisiennes révèlent dépasse la programmation de festival. La France a gardé quelque chose que le Royaume-Uni a laissé partir. Le sample, The Message, de MC Solaar a agi comme une bouée, maintenant la musique de Cymande à flot pendant les années où personne en Grande-Bretagne ne s’en souciait. Les festivals, les programmateurs, le public parisien : c’est cette chaîne-là qui a préservé la flamme.

Cymande – The Message

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MC Solaar – Bouge de là, utilisant le son de The Message



Il y a une ironie douce dans tout ça. Parfois la reconnaissance vient de l’autre rive, portée par des artistes qui n’ont pas cherché à rendre hommage mais simplement à faire de la musique, et qui ont, ce faisant, sauvé une œuvre de l’oubli. Cymande à la Villette en 2026, c’est aussi ça : la preuve que les influences les plus durables voyagent rarement en ligne droite.

Cymande – Brothers On The Slide

{t.sources} jazzalavillette.com

cymandeofficial.com

wikipedia.org

YouTube: Cymande à Paris en 2025-2026 : la dette enfin célébrée sur scène Crédit image : Direction artistique humaine et génération assistée par IA