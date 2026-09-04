Peu d’artistes français ont réussi à transformer leur nom en synonyme d’une époque tout entière, mais Booba y est parvenu en près de trente ans de carrière, à travers les formats, les polémiques et les déclarations de retraite successives. Né Élie Yaffa à Sèvres en 1976, il a construit bien plus qu’une discographie : un empire culturel fondé sur l’indépendance, la durée et une capacité à rester au centre de la conversation rap française sans jamais en respecter les règles. La question qui entoure aujourd’hui le Duc de Boulogne n’est pas celle de son bilan, mais celle de sa fin : est-il vraiment possible pour un artiste de cette nature de poser définitivement le micro, et a-t-il seulement envie de le faire ?

Elie Yaffa, dit Booba : un empire bâti sur l’obstination

Élie Thitia Yaffa naît le 9 décembre 1976 à Sèvres, dans les Hauts-de-Seine. Un patronyme que peu connaissent, parce que le monde entier finira par retenir l’autre : Booba. Avant d’être une marque, un phénomène, une institution, il est d’abord un gamin du 92 qui taille sa place dans le hip-hop français des années 1990 au sein du duo Lunatic, avec Ali. Ces deux-là posent les fondations d’un rap brut, sombre, cinématographique, qui tranche avec la légèreté ambiante.

La suite appartient à l’histoire de la musique française. En 2002, Booba sort Temps Mort, son premier album solo, certifié or d’emblée. Une entrée fracassante. Mais ce qui distingue Elie Yaffa des autres, ce n’est pas seulement la qualité de ses disques, c’est l’instinct avec lequel il comprend très tôt qu’un artiste doit tenir les rênes de son propre destin. Dès 2004, il fonde Tallac Records, son label indépendant, refusant de laisser à d’autres la maîtrise de son œuvre et de ses revenus. Un coup d’avance, à une époque où beaucoup signaient encore les yeux fermés chez les majors.

En plus de deux décennies, Booba dépasse les 10 millions d’albums vendus dans le monde, un chiffre qui le place dans une catégorie rarissime pour un rappeur français.

Autour de la musique, il construit un véritable empire à son image : le collectif 92i, des lignes de vêtements, le whisky D.U.C., et OKLM, son propre média. Chaque initiative obéit à la même logique, celle d’un homme qui ne demande la permission à personne. Il n’a jamais suivi le calendrier des maisons de disques, ni les codes du show-business traditionnel. Il a écrit les siens.

C’est précisément ce trait de caractère qui rend la question de sa retraite si singulière. En mars 2021, il annonce que Ultra, son dixième album studio, sera le dernier. Un adieu solennel, suivi avec attention par des millions de fans. Sauf que Booba, fidèle à lui-même, ne respecte pas davantage ses propres règles que celles des autres. Des projets sortent, des sons circulent, et l’idée d’un retrait définitif commence à ressembler à ce qu’elle a toujours été avec lui : une décision provisoire, prise souverainement, et susceptible d’être révisée au même titre.

Trois soirs à La Défense Arena : le goût d’un adieu

Le 10 octobre 2025, les portes de la Paris La Défense Arena s’ouvrent pour la première de trois soirées qui, dans l’esprit du public, ne ressemblent à aucune autre. La plus grande salle indoor d’Europe, Nanterre, 40 000 personnes par soir. Trois dates. Environ 120 000 billets vendus, tous partis en quelques heures. Le chiffre seul dit déjà quelque chose d’exceptionnel : Booba n’a rien perdu de sa gravité, au sens physique du terme. Il attire encore.

Le contexte discographique pousse dans cette direction. Ad Vitam Aeternam, sorti en février 2024, avait posé ses titres comme autant de colonnes d’un bilan. “6G”, “Dolce Camara”, des morceaux qui sonnaient moins comme des singles que comme des chapitres d’une clôture. La presse spécialisée, le public, l’industrie entière lisaient ces concerts sous le prisme du Nemesis Tour, et le nom du tour lui-même, Nemesis, avait quelque chose de terminal : la force qui vient régler les comptes, mettre fin à ce qui doit finir.

“Chaque chose a une fin, la fin d’une ère.”

C’est le message que Booba publie sur ses réseaux le 13 octobre, au lendemain de la dernière date. Cinq mots, presque rien, suffisants pour que la presse et les fans transforment immédiatement ce post en épitaphe officielle. Hip Hop Corner et les médias qui couvrent la scène rap française relaient la nouvelle : le Duc de Boulogne range le micro.

Ce qui donnait à ces trois soirs leur poids particulier, c’est précisément leur position dans le temps long. Près de trente ans après les premières productions du duo Lunatic, né en 1996, Booba avait traversé le rap français à une vitesse et avec une constance que peu d’artistes, dans n’importe quel genre, peuvent revendiquer. Voir La Défense Arena pleine à craquer en 2025 transformait les concerts en quelque chose qui dépassait le spectacle : c’était une cérémonie collective, un moment où 40 000 personnes chaque soir venaient dire merci et au revoir en même temps. L’atmosphère était triomphale, oui, mais teintée de cette mélancolie propre aux séparations que l’on sait définitives. Ou que l’on croit telles.

Le 12 octobre 2025, les lumières de la Paris La Défense Arena s’éteignent pour la troisième nuit consécutive. Trois concerts à guichets fermés, trois soirs de foule en fusion, et puis : le silence. Pas d’annonce fracassante, pas de discours d’adieu sur scène, rien. Juste un artiste qui disparaît dans les coulisses, et un public laissé avec ses propres interprétations.

Ce vide, justement, dit tout. Parce que Booba n’avait formulé aucune déclaration officielle de retraite, le silence devenait lui-même un message. Avant ces shows, il avait pourtant laissé filtrer l’idée d’un retrait, d’une mise en pause prolongée, d’une sortie progressive de la lumière publique. Rien de signé, rien de gravé dans le marbre. Mais tout le contexte, la dimension symbolique de trois nuits consécutives dans l’une des plus grandes salles d’Europe, semblait dessiner une conclusion évidente. La fin d’un cycle, si ce n’est d’une carrière.

Ce sentiment était d’autant plus fort que l’histoire s’était déjà répétée. En 2021, Booba avait présenté Ultra, son dixième album, comme une ligne d’arrivée. Définitif, disait-on. Et puis Ad Vitam Aeternam était sorti en 2024, balayant ce serment d’un revers de main. La notion de retraite, pour lui, a toujours été plus une posture qu’un contrat. Pourtant, même ceux qui connaissaient cette ambivalence semblaient cette fois convaincus : les trois concerts de La Défense Arena avaient une saveur de point final.

Durant les deux semaines qui suivirent le 12 octobre, les réseaux sociaux prirent en charge ce que l’artiste ne disait pas. Des compilations, des hommages, des classements : les fans organisèrent spontanément une cérémonie d’adieu que personne n’avait officiellement convoquée. Le silence de Booba était comblé par des milliers de voix, ce qui, paradoxalement, le rendait encore plus pesant.

Raccrocher, pour quelqu’un dont l’identité entière est construite sur la durée, la résistance et la survie, ce n’est pas simplement arrêter de faire de la musique. C’est renoncer à ce que l’on est.

C’est dans ce flottement, cette attente suspendue entre deux évidences contradictoires, que se noue la vraie tension narrative. La question n’était plus seulement “va-t-il continuer ?”, mais “peut-il seulement s’arrêter ?”

Le post du 28 octobre : ‘C’est encore trop tôt je crois’

Le 28 octobre 2025, plus de deux semaines après le troisième et dernier concert à guichets fermés à Paris La Défense Arena, Booba publie un message sur X qui ressemble, à première lecture, à presque rien. Pas un communiqué, pas une conférence de presse, pas un clip cinématographique annonçant le grand retour. Juste quelques lignes, un hashtag et un émoji de drapeau pirate. La formule est lapidaire : “Je vois toutes ces vidéos et toute l’énergie que vous nous avez donné… ARRÊTER? C’est encore trop tôt je crois.”

Ce qui frappe immédiatement, c’est le rythme interne du message. La majuscule sur “ARRÊTER?” agit comme un coup de poing, une question rhétorique presque scandalisée. Puis vient la déflation immédiate : “C’est encore trop tôt je crois.” Presque une pensée à voix haute. Presque une évidence. L’homme qui avait laissé planer le doute sur sa retraite règle la question avec la même désinvolture qu’on consulte la météo. Pas de larmes, pas de grand discours, pas de dramaturgie des adieux. Juste un constat, léger comme une parenthèse fermée avant que la phrase ne soit vraiment terminée.

“C’est encore trop tôt je crois” : sept mots qui en disent plus long sur Booba que bien des interviews de trente minutes.

Ce type de sortie n’est pas une improvisation. Le Duc a déjà utilisé la fausse fin comme outil narratif, notamment autour de Ultra en 2021 puis d’Ad Vitam Aeternam en 2024, deux projets présentés avec des inflexions testamentaires avant que la machine ne reprenne. Le hashtag qui accompagne le post du 28 octobre, #LPNJF, “La Piraterie n’est jamais finie”, dit d’ailleurs l’essentiel avec une économie de mots qu’il apprécierait sûrement. La retraite, chez lui, n’est pas un état, c’est un registre. Un espace rhétorique qu’il ouvre et referme selon une logique qui lui appartient entièrement, maintenant que son emprise sur le rap français est assez solide pour que même ses absences soient des événements.

Ce post sert de tremplin direct vers la suite. Dans les semaines qui suivent, l’annonce tombe : un nouvel album intitulé Blanco Nemesis est prévu avant l’été 2026, avec un clip éponyme dévoilé fin mai 2026. La parenthèse était donc simplement une respiration, et cette respiration avait un nom.

Blanco Nemesis, sorti le 28 mai 2026 : les preuves par les actes

Le 28 mai 2026 , Blanco Nemesis sort sous Tallac Records, et le titre seul dit quelque chose : un adversaire à la peau blanche, un miroir tendu, une confrontation avec soi-même autant qu’avec les autres.

, Blanco Nemesis sort sous Tallac Records, et le titre seul dit quelque chose : un adversaire à la peau blanche, un miroir tendu, une confrontation avec soi-même autant qu’avec les autres. Onze titres, pas un de plus. Pas de remplissage, pas de featurings décoratifs accumulés pour gonfler un tracklisting. Booba a toujours fonctionné comme ça : chaque titre doit exister, chaque featuring doit mériter sa place.

Huntrill apparaît sur “V”, Matra sur “BZK”, Chaax sur “CB”, Ashé sur “Filtré”. Quatre voix choisies avec soin, quatre angles différents pour habiller un projet qui, malgré son format resserré, n’a pas la timidité des albums de transition.

Le lendemain de la sortie, le 29 mai 2026, le clip de “Némésis” arrive. Réalisé par Zoel Aeschbacher, crédité aussi en tant qu’« IA showrunner », le visuel pose immédiatement la question de ce que signifie créer en 2026 : où s’arrête la main humaine, où commence la machine, et est-ce que ça change quoi que ce soit si le résultat touche juste ?

Ce qui frappe dans cette séquence, c’est le rythme. Annonce de retraite, concerts sold-out à La Défense Arena en octobre 2025, déclaration qu’il est « encore trop tôt », puis Blanco Nemesis quelques mois plus tard. Pour beaucoup d’artistes, ce serait une contradiction. Pour Booba, ça ressemble plutôt à une cohérence intérieure que les grilles extérieures peinent à lire.

que les grilles extérieures peinent à lire. L’idée de retraite, dans la pop culture, est souvent présentée comme une porte qu’on ferme. Ce douzième album suggère que pour certains créateurs, c’est plutôt une question qu’on pose à voix haute, sans vraiment vouloir la réponse tout de suite.

Ce n’est pas une posture de caméléon, ni un retour calculé pour capitaliser sur la nostalgie. C’est quelque chose de plus viscéral : l’impossibilité de se taire quand on a encore quelque chose à dire.

Il y a dans Blanco Nemesis ce même rapport au temps qu’on trouve chez les grands créateurs qui ont duré : non pas une carrière planifiée, mais une série d’urgences artistiques, les unes après les autres, jusqu’à ce que le silence devienne enfin acceptable.

La retraite, pour Booba, n’est peut-être pas une destination. C’est une question qu’il continue de se poser, album après album, sans se forcer à y répondre avant d’en être sûr.

Sources Booba

Lunatic: Lunatic – “Pas l’Temps Pour Les Regrets” clip officiel

B20baOfficiel: Booba – DKR (Clip officiel)

B20baOfficiel: Booba – 92i Veyron (Clip Officiel)

B20baOfficiel: Booba – Nemesis (Clip Officiel)

B20baOfficiel: Booba – Petite Fille (Clip Officiel)