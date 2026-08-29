Le Volkswagen California a traversé près de quatre décennies en restant fidèle à une seule idée : partir quand on veut, dormir où l’on s’arrête. Avec l’ID. California Cruise, présenté au Caravan Salon 2026 de Düsseldorf, cette promesse prend une forme entièrement nouvelle, portée par un groupe motopropulseur 100 % électrique et une batterie capable d’alimenter la climatisation pendant jusqu’à 48 heures sans branchement. Que vaut concrètement ce premier California électrique, et comment s’intègre-t-il dans la vie d’un campeur habitué à s’arrêter loin de tout équipement ?

Du T1 au California : une lignée qui traverse les décennies

Tout commence dans l’Allemagne de l’après-guerre, avec un véhicule utilitaire à moteur arrière conçu pour transporter, livrer, tracter. Le Transporter T1, lancé par Volkswagen en 1950, n’était pas pensé pour les vacances. C’est la génération suivante qui l’a détourné de sa vocation première, en y voyant autre chose : une maison sur roues, une façon de partir sans savoir quand on rentrerait.

Le Combi est devenu, presque malgré lui, le symbole d’une liberté qui n’avait pas encore de nom. Les États-Unis des années 1960 l’ont adopté comme icône, les hippies en ont fait un manifeste, et sa silhouette carrée est entrée dans la mémoire collective au même titre que certains disques ou certains films. En Europe aussi, des générations entières ont grandi avec l’image de ce van garé au bord d’une plage ou sur un col de montagne.

Volkswagen a formalisé ce désir de nomadisme en 1988, avec le lancement du California, dérivé du T3. Pour la première fois, la marque proposait un van aménagé compact au format Combi, avec couchage intégré et toit relevable : un objet conçu non plus pour le travail, mais pour vivre dehors. Le nom California n’était pas anodin. Il évoquait la route, le soleil, l’idée qu’une vie entière pouvait tenir dans quelques mètres carrés bien pensés.

Depuis, chaque génération de California a conservé cet esprit tout en affinant l’habitabilité, le confort, la modularité. Le concept California Beach, apparu en 2004, a élargi la gamme en proposant un aménagement intérieur épuré, encore plus polyvalent. La recette n’a pas changé : partir quand on veut, dormir où l’on s’arrête, et rentrer quand on en a envie.

L’ID. California Cruise n’est pas une rupture dans cette histoire. C’est sa prochaine phrase.

Basé sur l’ID. Buzz, le premier California 100 % électrique reprend exactement la même promesse que le T3 de 1988, avec un groupe motopropulseur qui n’émet rien et une batterie à la place du réservoir. La filiation est directe, assumée, et pour ceux qui connaissent l’histoire du Combi, parfaitement cohérente.

L’ID. California Cruise : première mondiale au Salon de la Caravane 2026

C’est à Düsseldorf, au Caravan Salon 2026, que Volkswagen Véhicules Utilitaires a choisi de lever le voile sur l’ID. California Cruise. Le salon, qui se tient du 28 août au 6 septembre 2026 dans le hall 16 du parc des expositions, est le rendez-vous européen du camping-car et du van aménagé. Difficile d’imaginer cadre plus approprié pour présenter ce qui constitue une première mondiale : le tout premier California entièrement électrique.

Le modèle est développé à partir de l’ID. Buzz Pro, disponible en empattement court ou long. Ce choix de base n’est pas neutre : l’ID. Buzz a suscité dès son lancement un intérêt fort chez les amateurs de plein air, qui attendaient une version aménagée camping. Volkswagen répond aujourd’hui à cette demande avec un modèle de série, pas un concept.

L’ID. California Cruise inaugure une nouvelle gamme entièrement électrique qui s’étoffera progressivement. D’autres modèles California 100 % électriques sont annoncés d’ici 2028, sans que Volkswagen précise pour l’instant lesquels. Le Cruise est donc le premier jalon d’une offre plus large, pas un véhicule isolé.

Le prix de départ annoncé est de 60 761 euros en Allemagne. Les commandes ouvrent en France cet automne, et les premières livraisons sont prévues pour début 2027. L’ID. California Cruise arrive sur un marché où la demande pour les vans aménagés électriques reste encore peu couverte, et Volkswagen se positionne comme l’un des premiers constructeurs généralistes à proposer une réponse concrète et commercialisée.

GALERIE D’IMAGES VOLKSWAGEN ID. CALIFORNIA CRUISE ÉLECTRIQUE – crédit photos : Volkswagen©

Équipement camping : ce que le Cruise embarque concrètement

Lit deux personnes de 2,03 m de long sur 1,20 m de large , intégré dans l’habitacle sans accessoire extérieur.

, intégré dans l’habitacle sans accessoire extérieur. Matelas pliant nouvellement développé, 9 cm d’épaisseur , conçu spécifiquement pour ce modèle.

, conçu spécifiquement pour ce modèle. Stores occultants sur toutes les vitres, pour une obscurité complète la nuit.

Grilles d’aération pour les vitres latérales avant, permettant de ventiler l’habitacle fenêtres fermées.

Deux chaises et une table de camping incluses de série, rangées de façon compacte dans le véhicule.

Housses de siège exclusives au motif « Miwo » avec logo California, monogramme California à l’arrière et inscription « Cruise » sur les flancs.

Tous les éléments d’équipement camping se rangent à l’intérieur du van, sans nécessiter de coffre extérieur.

En option : toit panoramique en verre avec store occultant assorti intégré.

Le mode California : dormir, se chauffer, recharger jusqu’à 48 heures

Le mode California, c’est ce qui distingue un van de camping d’un simple véhicule avec un matelas à l’arrière. Dans l’ID. California Cruise, une unité de commande supplémentaire est dédiée à la gestion du confort nocturne. Elle règle certaines fonctions d’éclairage, maintient l’alimentation des ports USB en continu et prépare l’habitacle pour la nuit, le tout sans passer par l’écran central.

Le point le plus concret reste la climatisation. Elle fonctionne moteur éteint, en mode chauffage ou rafraîchissement selon les besoins, et maintient une température de sommeil confortable pendant jusqu’à 48 heures en continu. Ce chiffre dépend bien sûr de l’état de charge de la batterie et de l’écart entre la température intérieure souhaitée et celle de l’extérieur. Par une nuit fraîche de printemps, les 48 heures sont atteignables. En pleine canicule ou en hiver polaire, l’autonomie thermique sera plus courte. Mais dans la majorité des situations de camping, l’utilisateur peut dormir au chaud ou au frais sans brancher le van à une borne.

Ce que cela change concrètement : on peut s’arrêter n’importe où, loin de tout camping équipé, et passer la nuit sans désagrément. Le van devient autonome pour la nuit. C’est la différence entre une voiture avec un matelas et un espace de vie mobile.

GALERIE D’IMAGES VOLKSWAGEN ID. CALIFORNIA CRUISE ÉLECTRIQUE – crédit photos : Volkswagen©

Vehicle-to-Load et application California : l’électrique au service du bivouac

Fonction Description Utilité en camping Vehicle-to-Load (V2L) Puissance nominale continue jusqu’à 2 000 W, crête à 3,6 kW, via l’adaptateur PowerSocket inclus de série Alimenter machine à café, plaque de cuisson portable, glacière électrique, éclairage, chargeurs pour vélos ou trottinettes électriques — sans branchement extérieur Application California (planification) Affichage des bornes de recharge compatibles directement dans le planificateur d’itinéraire Anticiper les arrêts de recharge sur un long trajet, sans recourir à une application tierce Plug & Charge Recharge automatique dès que le câble est branché sur une borne compatible, sans authentification séparée Gagner du temps à la borne, sans badge ni application supplémentaire à manipuler

Disponibilité, commandes et avenir de la gamme électrique

Pour les lecteurs français qui souhaitent commander, les délais sont précis. Les commandes ouvrent en France cet automne, et les premières livraisons sont prévues pour début 2027. Le prix de départ communiqué par Volkswagen est de 60 761 euros en Allemagne. Le tarif français n’a pas encore été annoncé, et il serait imprudent de l’extrapoler à partir du prix allemand.

Le modèle de base intègre déjà le pack intérieur « Style », le pack « Confort » et l’adaptateur PowerSocket pour la fonction Vehicle-to-Load. L’ID. California Cruise est disponible sur base ID. Buzz Pro, en empattement court ou long.

Volkswagen annonce que d’autres modèles California 100 % électriques viendront compléter la gamme d’ici 2028. La marque ne détaille pas encore lesquels. L’ID. California Cruise est présenté comme le premier d’une série, pas comme un modèle unique. C’est ce qui donne à ce lancement son vrai poids : il ne s’agit pas d’une édition spéciale, mais du début d’une gamme entière pensée autour de l’électromobilité et du camping.

Crédit photos : Volkswagen©