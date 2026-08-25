Un casting technique qui change tout

Quand un artiste inconnu sort un titre et que les crédits de production révèlent des noms comme Nk.F, Nicolas Subrechicot et Paco Del Rosso, on s’arrête. TeddyBear, de son vrai nom Jules Scinta, est un auteur-compositeur-interprète belge originaire de la région de Mons qui revient avec « Chaussures Roses », un titre en apparence léger, presque fragile, mais dont la facture sonore trahit immédiatement une ambition bien supérieure à la moyenne du bedroom-pop indie hexagonal. Son premier single, « Tout Va Bien », avait déjà ouvert la voie avant ce nouveau titre.

Le détail qui change tout, c’est précisément ce casting technique. Nk.F n’est pas un inconnu : il a posé ses mains sur des projets signés Damso, PNL et Angèle. Ce sont des univers radicalement différents les uns des autres, ce qui dit quelque chose d’essentiel sur sa capacité à servir une vision plutôt qu’à imposer une recette. Nicolas Subrechicot et Paco Del Rosso complètent un trio qui, réuni autour d’un titre de nouvelle venue, constitue un choix délibéré, pas un heureux hasard.

Un ingénieur qui a travaillé sur Dans la légende ou Deux frères de PNL ne se retrouve pas par accident sur la maquette d’un artiste débutant.

Ce que ces crédits signifient concrètement : « Chaussures Roses » bénéficie d’une architecture sonore pensée, calibrée, où chaque élément a sa place. Les textures y sont plus riches, la spatialisation plus travaillée, le rendu global plus cinématographique que ce que le format indie produit habituellement à ce stade de carrière. Ce n’est pas une question de budget, c’est une question de regard. Et visiblement, des gens avec un regard très affûté ont cru en TeddyBear avant même que le public ne le découvre.

Ce que Nk.F apporte dans ses bagages

Ce que Nk.F transporte derrière lui, c’est un carnet d’adresses qui n’a rien d’anecdotique. Ingénieur sur Lithopédion de Damso, crédité sur des projets de PNL et d’Angèle, il appartient à une catégorie rare de techniciens dont le travail ne s’entend pas directement, mais se ressent. Et sur « Chaussures Roses », ça s’entend quand même.

Le premier indice est dans la spatialisation des voix. TeddyBear ne chante pas devant un mur de son : elle chante dans un espace. Les réverbérations sont longues, calculées, presque architecturales. On est loin du filtre lo-fi gratuit ou du bedroom-pop enregistré dans une armoire. Il y a de l’air, de la profondeur, une sensation que le titre existe quelque part plutôt que nulle part. C’est précisément ce travail de placement qui donne à la chanson sa qualité cinématographique, presque scopitonale.

Un bon ingénieur du son ne fabrique pas un artiste. Mais il peut révéler ce qu’un artiste a vraiment dans le ventre.

La contre-thèse mérite d’être posée franchement : un nom prestigieux au générique ne garantit rien. Des dizaines de titres bien produits restent vides parce que l’écriture ne tient pas. Ce qui distingue « Chaussures Roses », c’est que le texte de TeddyBear assume une vulnérabilité précise, des détails concrets qui ancrent l’émotion plutôt que de la survendre. Le savoir-faire de Nk.F amplifie quelque chose qui existait déjà dans la matière brute.

La dynamique du titre suit ce même principe : les silences sont travaillés, les ruptures de volume sont intentionnelles. Rien n’est laissé au hasard dans un mixage de ce niveau. Ce que TeddyBear gagne ici, c’est une crédibilité sonore immédiate, celle qui fait qu’on ne zappe pas au bout de quinze secondes.

Pourquoi ‘Chaussures Roses’ préfigure une trajectoire sérieuse

Ce qui distingue Chaussures Roses d’un simple premier essai, c’est la cohérence du choix de ses artisans. Aligner Nk.F, dont le nom figure dans les crédits de Damso, PNL et Angèle, aux côtés de Nicolas Subrechicot et Paco Del Rosso pour un tout premier titre, ce n’est pas de la chance. C’est une décision. Et les décisions révèlent les ambitions.

Un artiste qui mobilise ce niveau de compétence dès son premier titre ne cherche pas à tester les eaux : il cherche à les traverser.

L’histoire de la chanson francophone offre plusieurs précédents parlants. Stromae avait soigné la production de Alors on danse avec une précision presque disproportionnée pour un inconnu de 25 ans. Angèle, sur Brol, s’était entourée de collaborateurs qui travaillaient déjà à un autre étage. Dans les deux cas, le choix technique annonçait l’échelle des ambitions bien avant que le public ne valide quoi que ce soit. TeddyBear semble avoir compris cette logique: le premier titre est rarement une carte de visite, c’est une déclaration d’intention.

Ce qui frappe dans Chaussures Roses, c’est précisément ce refus de rester dans le confort du bedroom-pop que beaucoup d’artistes émergents habitent par défaut ou par contrainte budgétaire. Le résultat sonne cinématographique parce qu’il a été construit comme tel, avec des gens qui savent faire des grands plans. Ce soin apporté à l’architecture sonore, dès le départ, trahit un artiste qui pense en carrière, pas en single. C’est rare. Et c’est exactement ce qui mérite qu’on s’en souvienne.

Anecdotes et paroles de « Chaussures roses »

« Tes chansons sont pas mal, mais ça va pas » dixit sa grand-mère, le décor est planté Le point de départ de cette chanson vient d’une histoire insoltite que l’on doit à sa grand-mère; qui venant à l’un de ses concerts a trouvé qu’il manquait quelque chose. Elle lui a donc acheté une veste rouge et des chaussures qui devaient l’être aussi. Sauf que, sorties de leur boite, les chaussures n’étaient pas rouges mais roses. Pourquoi le nom TeddyBear ? L’artiste ouvre la chanson « chaussures roses » avec ce vers « mon teddy comme toujours » mélangeant avec son physique ressemblant un ours, cela nous donne le nom d’un artiste (note de contexte : analyse personnelle).

Paroles de « chaussures roses »

J’ai mis mes chaussures roses

Mon Teddy comme toujours

J’vais pas changer les choses

Parce que c’est un autre jour

J’suis le mec d’hier

Le grand gars paumé

Un peu trop sûr de lui d’après les gens paumés

Un jour, je me suis dit « Faut qu’on m’voie »

Alors j’ai pris du poids

La balance dans ma tête a toujours fait la loi

Chez nous, on existe quand on consomme

Jamais eu de grandes sommes

Juste assez pour qu’on m’apprenne à devenir un grand homme

Qu’est-ce que ça veut dire « Demain »?

Pourquoi je m’attache trop vite?

Est-ce que si j’achète ma carrière

Ça veut dire que je la mérite?

Est-ce que ma mère sera là longtemps

Pour écouter mes histoires?

Est-ce qu’un jour je serai heureux

De me voir nu dans un miroir?

Faut qu’je m’aime

C’est la base d’une vie saine

Mais qu’est-ce que je dois faire alors

Pour que je m’aime

Pour que je m’aime

Enchanté, je suis celui d’hier et de la semaine passée

Je m’arrose tous les jours pour me faire pousser

On m’a dit d’être moi de la tête aux pieds

Alors, j’aurai toujours mes chaussures roses

Je suis celui d’hier et de la semaine passée

Je marche à contresens pour voir ce que ça fait

On m’a dit de pas être le gars d’à côté

Alors enchanté, enchanté

Rendu fou à force

D’être doux à tort

Moi, mon pouvoir, j’crois qu’c’est de m’en foutre à mort

Mais le coût de l’indifférence

Rend les coups bien plus féroces

Mais j’suis toujours debout

La voilà la différence



J’viens du pays où les gens sourient de trop

Et moi, j’aime ça

Le ciel pleure chez nous

On fait quand même la fête après ça

Je suis l’attardé dans un monde d’attardés

Qui se bouche les oreilles quand on lui dit que ça va barder

Mais il faut que j’apprenne

À dire au revoir à l’excès

Même si je le fais pas exprès

Peut-être que je serai jamais prêt

Enchanté, je suis celui d’hier et de la semaine passée

Je m’arrose tous les jours pour me faire pousser

On m’a dit d’être moi de la tête aux pieds

Alors, j’aurai toujours mes chaussures roses

Je suis celui d’hier et de la semaine passée

Je marche à contresens pour voir ce que ça fait

On m’a dit de pas être le gars d’à côté

Alors enchanté, enchanté

À mon reflet de toujours

Toi qui me suis à la trace

Depuis qu’on s’est rencontrés

Depuis que je t’ai vu dans la glace

Mais que j’avais pas appris à connaître

Foutu hasard, on est

Perchés sur la même planète

Enchanté, je suis celui d’hier et de la semaine passée

Je m’arrose tous les jours pour me faire pousser

On m’a dit d’être moi de la tête aux pieds

Alors, j’aurai toujours mes chaussures roses

Je suis celui d’hier et de la semaine passée

Je marche à contresens pour voir ce que ça fait

On m’a dit de pas être le gars d’à côté



Alors enchanté, enchanté

Enchanté, enchanté

Alors, j’aurai toujours mes chaussures roses

Enchanté, enchanté

Paroliers : Paco Del Rosso, Marso, Mendelevitch, Jules Scinta, Nicolas Subrechicot