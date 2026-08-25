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Un casting technique qui change tout

Quand un artiste inconnu sort un titre et que les crédits de production révèlent des noms comme Nk.F, Nicolas Subrechicot et Paco Del Rosso, on s’arrête. TeddyBear, de son vrai nom Jules Scinta, est un auteur-compositeur-interprète belge originaire de la région de Mons qui revient avec « Chaussures Roses », un titre en apparence léger, presque fragile, mais dont la facture sonore trahit immédiatement une ambition bien supérieure à la moyenne du bedroom-pop indie hexagonal. Son premier single, « Tout Va Bien », avait déjà ouvert la voie avant ce nouveau titre.

Le détail qui change tout, c’est précisément ce casting technique. Nk.F n’est pas un inconnu : il a posé ses mains sur des projets signés Damso, PNL et Angèle. Ce sont des univers radicalement différents les uns des autres, ce qui dit quelque chose d’essentiel sur sa capacité à servir une vision plutôt qu’à imposer une recette. Nicolas Subrechicot et Paco Del Rosso complètent un trio qui, réuni autour d’un titre de nouvelle venue, constitue un choix délibéré, pas un heureux hasard.

Un ingénieur qui a travaillé sur Dans la légende ou Deux frères de PNL ne se retrouve pas par accident sur la maquette d’un artiste débutant.

Ce que ces crédits signifient concrètement : « Chaussures Roses » bénéficie d’une architecture sonore pensée, calibrée, où chaque élément a sa place. Les textures y sont plus riches, la spatialisation plus travaillée, le rendu global plus cinématographique que ce que le format indie produit habituellement à ce stade de carrière. Ce n’est pas une question de budget, c’est une question de regard. Et visiblement, des gens avec un regard très affûté ont cru en TeddyBear avant même que le public ne le découvre.

Ce que Nk.F apporte dans ses bagages

Ce que Nk.F transporte derrière lui, c’est un carnet d’adresses qui n’a rien d’anecdotique. Ingénieur sur Lithopédion de Damso, crédité sur des projets de PNL et d’Angèle, il appartient à une catégorie rare de techniciens dont le travail ne s’entend pas directement, mais se ressent. Et sur « Chaussures Roses », ça s’entend quand même.

Le premier indice est dans la spatialisation des voix. TeddyBear ne chante pas devant un mur de son : elle chante dans un espace. Les réverbérations sont longues, calculées, presque architecturales. On est loin du filtre lo-fi gratuit ou du bedroom-pop enregistré dans une armoire. Il y a de l’air, de la profondeur, une sensation que le titre existe quelque part plutôt que nulle part. C’est précisément ce travail de placement qui donne à la chanson sa qualité cinématographique, presque scopitonale.

Un bon ingénieur du son ne fabrique pas un artiste. Mais il peut révéler ce qu’un artiste a vraiment dans le ventre.

La contre-thèse mérite d’être posée franchement : un nom prestigieux au générique ne garantit rien. Des dizaines de titres bien produits restent vides parce que l’écriture ne tient pas. Ce qui distingue « Chaussures Roses », c’est que le texte de TeddyBear assume une vulnérabilité précise, des détails concrets qui ancrent l’émotion plutôt que de la survendre. Le savoir-faire de Nk.F amplifie quelque chose qui existait déjà dans la matière brute.

La dynamique du titre suit ce même principe : les silences sont travaillés, les ruptures de volume sont intentionnelles. Rien n’est laissé au hasard dans un mixage de ce niveau. Ce que TeddyBear gagne ici, c’est une crédibilité sonore immédiate, celle qui fait qu’on ne zappe pas au bout de quinze secondes.

Pourquoi ‘Chaussures Roses’ préfigure une trajectoire sérieuse

Ce qui distingue Chaussures Roses d’un simple premier essai, c’est la cohérence du choix de ses artisans. Aligner Nk.F, dont le nom figure dans les crédits de Damso, PNL et Angèle, aux côtés de Nicolas Subrechicot et Paco Del Rosso pour un tout premier titre, ce n’est pas de la chance. C’est une décision. Et les décisions révèlent les ambitions.

Un artiste qui mobilise ce niveau de compétence dès son premier titre ne cherche pas à tester les eaux : il cherche à les traverser.

L’histoire de la chanson francophone offre plusieurs précédents parlants. Stromae avait soigné la production de Alors on danse avec une précision presque disproportionnée pour un inconnu de 25 ans. Angèle, sur Brol, s’était entourée de collaborateurs qui travaillaient déjà à un autre étage. Dans les deux cas, le choix technique annonçait l’échelle des ambitions bien avant que le public ne valide quoi que ce soit. TeddyBear semble avoir compris cette logique: le premier titre est rarement une carte de visite, c’est une déclaration d’intention.

Ce qui frappe dans Chaussures Roses, c’est précisément ce refus de rester dans le confort du bedroom-pop que beaucoup d’artistes émergents habitent par défaut ou par contrainte budgétaire. Le résultat sonne cinématographique parce qu’il a été construit comme tel, avec des gens qui savent faire des grands plans. Ce soin apporté à l’architecture sonore, dès le départ, trahit un artiste qui pense en carrière, pas en single. C’est rare. Et c’est exactement ce qui mérite qu’on s’en souvienne.

Anecdotes et paroles de « Chaussures roses »

« Tes chansons sont pas mal, mais ça va pas » dixit sa grand-mère, le décor est planté

  1. Le point de départ de cette chanson vient d’une histoire insoltite que l’on doit à sa grand-mère; qui venant à l’un de ses concerts a trouvé qu’il manquait quelque chose. Elle lui a donc acheté une veste rouge et des chaussures qui devaient l’être aussi. Sauf que, sorties de leur boite, les chaussures n’étaient pas rouges mais roses.
  2. Pourquoi le nom TeddyBear ? L’artiste ouvre la chanson « chaussures roses » avec ce vers « mon teddy comme toujours » mélangeant avec son physique ressemblant un ours, cela nous donne le nom d’un artiste (note de contexte : analyse personnelle).

Paroles de « chaussures roses »

J’ai mis mes chaussures rosesMon Teddy comme toujoursJ’vais pas changer les chosesParce que c’est un autre jourJ’suis le mec d’hierLe grand gars pauméUn peu trop sûr de lui d’après les gens paumésUn jour, je me suis dit « Faut qu’on m’voie »Alors j’ai pris du poidsLa balance dans ma tête a toujours fait la loi
Chez nous, on existe quand on consommeJamais eu de grandes sommesJuste assez pour qu’on m’apprenne à devenir un grand hommeQu’est-ce que ça veut dire « Demain »?Pourquoi je m’attache trop vite?Est-ce que si j’achète ma carrièreÇa veut dire que je la mérite?Est-ce que ma mère sera là longtemps
Pour écouter mes histoires?Est-ce qu’un jour je serai heureuxDe me voir nu dans un miroir?Faut qu’je m’aimeC’est la base d’une vie saineMais qu’est-ce que je dois faire alorsPour que je m’aimePour que je m’aime
Enchanté, je suis celui d’hier et de la semaine passéeJe m’arrose tous les jours pour me faire pousserOn m’a dit d’être moi de la tête aux piedsAlors, j’aurai toujours mes chaussures rosesJe suis celui d’hier et de la semaine passéeJe marche à contresens pour voir ce que ça faitOn m’a dit de pas être le gars d’à côtéAlors enchanté, enchanté
Rendu fou à forceD’être doux à tortMoi, mon pouvoir, j’crois qu’c’est de m’en foutre à mortMais le coût de l’indifférenceRend les coups bien plus férocesMais j’suis toujours deboutLa voilà la différence
J’viens du pays où les gens sourient de trop
Et moi, j’aime çaLe ciel pleure chez nousOn fait quand même la fête après çaJe suis l’attardé dans un monde d’attardésQui se bouche les oreilles quand on lui dit que ça va barderMais il faut que j’apprenneÀ dire au revoir à l’excèsMême si je le fais pas exprèsPeut-être que je serai jamais prêt
Enchanté, je suis celui d’hier et de la semaine passéeJe m’arrose tous les jours pour me faire pousserOn m’a dit d’être moi de la tête aux piedsAlors, j’aurai toujours mes chaussures rosesJe suis celui d’hier et de la semaine passéeJe marche à contresens pour voir ce que ça faitOn m’a dit de pas être le gars d’à côtéAlors enchanté, enchanté
À mon reflet de toujoursToi qui me suis à la traceDepuis qu’on s’est rencontrésDepuis que je t’ai vu dans la glaceMais que j’avais pas appris à connaîtreFoutu hasard, on estPerchés sur la même planète
Enchanté, je suis celui d’hier et de la semaine passéeJe m’arrose tous les jours pour me faire pousserOn m’a dit d’être moi de la tête aux piedsAlors, j’aurai toujours mes chaussures rosesJe suis celui d’hier et de la semaine passéeJe marche à contresens pour voir ce que ça faitOn m’a dit de pas être le gars d’à côté
Alors enchanté, enchanté
Enchanté, enchantéAlors, j’aurai toujours mes chaussures rosesEnchanté, enchanté

Paroliers : Paco Del Rosso, Marso, Mendelevitch,  Jules Scinta, Nicolas Subrechicot

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