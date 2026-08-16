Jacques Chirac n’a jamais cherché à devenir une icône de style, et c’est précisément ce qui en a fait une. Décennie après décennie, sa silhouette en costume Cifonelli, pantalon haut sur la taille, chemise Charvet impeccable, a fini par incarner quelque chose de rare : une élégance française qui n’a jamais besoin de se justifier. Comment un homme politique est-il devenu, bien après ses années de pouvoir, un symbole revendiqué par des générations entières sur les réseaux sociaux, les t-shirts et les mèmes viraux ? C’est cette transformation inattendue, du président à l’icône de vestiaire, que cet hommage stylistique cherche à comprendre.

Jacques Chirac, le politique qui est devenu une icône malgré lui

Il y a quelque chose de profondément séduisant dans l’idée qu’un homme puisse devenir une icône de style sans jamais l’avoir cherché. Jacques Chirac n’a jamais posé pour un magazine de mode, n’a jamais cultivé son image avec la minutie d’un dandy professionnel. Et pourtant, quand les photographies d’archives des années 1970 et 1980 ont commencé à circuler sur les réseaux sociaux dans les années 2010, une évidence s’est imposée : cet homme avait quelque chose. Les internautes ont alors forgé l’expression de « French swag » pour nommer ce charme indéfinissable, cette façon qu’il avait de porter un costume comme si c’était la chose la plus naturelle du monde.

Ce statut d’icône s’est construit a posteriori, dans le regard des autres, jamais dans le sien.

La clé de ce mystère tient peut-être à une chose simple : Chirac ne jouait pas un rôle. Sa prestance venait de sa grande taille, de ce port naturel que rien ne remplace, et d’une garde-robe construite sur des fondations solides plutôt que sur des effets de manche. Les coupes étaient classiques, les pantalons portés très haut sur la taille, les teintes réduites à une palette de grises, taupe et bleu marine. Rien de tapageur, rien qui cherche à impressionner.

Ces fondations, justement, reposaient sur l’artisanat le plus discret qui soit. Ses costumes étaient taillés en grande mesure chez Cifonelli, la maison parisienne dont la réputation n’a jamais eu besoin de publicité. Ses chemises sur mesure et nombre de ses cravates provenaient de chez Charvet, l’institution de la place Vendôme que les chefs d’État choisissent précisément parce qu’elle ne crie jamais. Des adresses qui parlent d’elles-mêmes, portées avec une simplicité qui en décuplait l’effet.

C’est peut-être là le paradoxe le plus fascinant de l’homme : moins il cherchait à s’afficher, plus il restait dans les mémoires. La mode se démode, le style jamais. Chirac en est la démonstration involontaire et, pour cette raison, absolument parfaite.

Les phrases cultes de J.Chirac

Tout commence, comme souvent avec les phénomènes internet, par un geste presque artisanal. Au début des années 2010, deux passionnés d’archives, Mathieu Dozol et Jean-Philippe Djalili, créent sur la plateforme Tumblr un blog au nom irrévérencieux : « Fuck yeah Jacques Chirac ». Le principe est simple, dévastateur d’efficacité : compiler des photographies d’époque de l’ancien président et les laisser parler seules. Le slogan du blog, « smooth pimping, suave gangsterism », pose immédiatement la couleur. On n’est plus dans le registre du bilan politique, on est dans celui de la cool attitude pure.

Les images qui circulent alors sont de vraies pépites visuelles. Il y a cette photographie prise le 5 décembre 1980 à la station Auber par Jean-Claude Delmas pour l’AFP, où l’on voit Chirac enjamber un tourniquet de métro avec une désinvolture déconcertante, le genre de geste que les politiques d’aujourd’hui auraient soumis à cinq conseillers en communication avant de décider de ne pas le faire. Il y a aussi cette rencontre avec Madonna à l’Hôtel de Ville de Paris le 28 août 1987, où la reine de la pop remet à Line Renaud un chèque de 500 000 francs pour son association de lutte contre le sida, en présence de Chirac, et où les deux paraissent étonnamment à l’aise l’un avec l’autre. Sans oublier les innombrables clichés d’un président cigarette au bec, l’air ailleurs, dans une époque qui ne se savait pas encore vintage.

« Mais pourquoi Jacques Chirac est-il devenu swag ? » C’est la question que Marianne osait poser dans un article publié sur son site le dimanche 8 février 2015, preuve que le phénomène avait largement débordé les cercles internet pour s’installer dans le débat culturel grand public.

Ce qui a séduit la jeunesse des années 2010, c’est précisément ce naturel introuvable dans la communication politique ultra-formatée qu’elle observait au quotidien. Ces images tranchaient comme un couteau dans le beurre des éléments de langage. Une génération trop jeune pour avoir vécu ses controverses a redécouvert Chirac par la bande, souvent teintée par la sympathie affectueuse que lui valait sa marionnette des Guignols de l’info. Le mouvement a fini par trouver sa traduction commerciale en 2019, quand la marque French Swag imprimait ces clichés mythiques sur des t-shirts, transformant définitivement un président en icône de vestiaire.

Les pièces clés d’une garde-robe présidentielle devenue référence

Avant d’entrer à l’Élysée, Chirac n’est pas encore l’homme au classicisme immuable qu’on imagine : ses premières années en politique le voient porter des chemises taillées chez Guy Laroche , des pièces signées Christian Dior, une élégance de notable ambitieux, encore un peu hésitante entre le chic parisien et la représentation institutionnelle.

, des pièces signées Christian Dior, une élégance de notable ambitieux, encore un peu hésitante entre le chic parisien et la représentation institutionnelle. C’est avec l’accession à la présidence que la garde-robe se resserre, se discipline, trouve sa ligne : la silhouette Chirac devient reconnaissable entre mille, portée très haut sur la taille, presque architecturale, comme si le pantalon lui-même portait une charge symbolique.

Le veston à trois boutons est longtemps associé à ses débuts, une coupe droite et ferme qui lui confère cette allure de monument républicain, avant qu’il n’abandonne ce style dès les années 1970 au profit de modèles à deux boutons, légèrement plus souples.

est longtemps associé à ses débuts, une coupe droite et ferme qui lui confère cette allure de monument républicain, avant qu’il n’abandonne ce style dès les années 1970 au profit de modèles à deux boutons, légèrement plus souples. Pour les costumes, deux adresses résument tout : Cifonelli, la maison de grande mesure parisienne dont la coupe épaule légèrement structurée est une signature, et Smuggler, label de confection française qui prouve qu’on peut être élégant sans nécessairement passer par le sur-mesure absolu.

Les chemises viennent de chez Charvet, place Vendôme, adresse incontournable de la chemiserie française : blanc immaculé ou bleu ciel, selon les jours, toujours nettes, toujours dans le registre de la retenue assumée.

Les cravates restent sobres par principe institutionnel, mais Chirac n’est pas non plus un moine : des modèles à motifs signés Charvet ou Hermès font parfois leur apparition, rappelant qu’une personnalité se glisse même dans les détails les plus sages.

Et puis il y a l’autre Chirac, celui du week-end, celui que les caméras ne cherchaient pas : le survêtement Lacoste, porté avec une décontraction totale, sans aucun calcul d’image.

Ce détail privé aurait pu rester anecdotique. Il est devenu un phénomène culturel à part entière : la jeunesse urbaine et la culture pop ont récupéré cette image après son mandat, en faisant un symbole vintage inattendu, une icône rétro que même le plus pointu des amateurs de mode et de politique française n’aurait pas anticipé.

Ce grand écart entre le costume Cifonelli et le Lacoste du dimanche dit quelque chose d’essentiel sur l’homme : le style, chez lui, n’était pas une performance permanente, mais une seconde nature qui savait aussi se mettre au repos.

La classe française à l’international, un héritage stylistique qui dépasse la politique

Ce qui est fascinant, avec Chirac, c’est que son influence stylistique n’a jamais été planifiée, jamais orchestrée par un attaché de presse ni adoubée par un grand nom de la couture. Aucune maison de la place Vendôme n’a officiellement revendiqué sa garde-robe. Et pourtant, quelque chose s’est construit, lentement, presque à son insu : une image, une silhouette, une certaine idée de ce que la France peut projeter sur la scène internationale quand elle ne cherche pas à en faire trop.

Cette élégance-là, sobre, légèrement désuète, presque « suranné » pour reprendre le terme qu’on lui applique souvent, représente peut-être le meilleur de ce qu’on appelle le style français. Costumes trois boutons portés sans raideur, pantalons taille haute, pull oversized un dimanche matin : rien d’ostentatoire, rien qui crie son prix. À une époque où la communication politique allait glisser vers le clinquant et le bling-bling, Chirac incarnait, sans en avoir l’air, l’exact opposé.

« Son style ne parlait pas de lui, il parlait d’une certaine France : celle qui sait recevoir, qui sait se tenir, mais qui n’en fait jamais trop. »

La reconnaissance formelle est venue après, et par un chemin inattendu. Madame Figaro lui consacrait en novembre 2016 un article intitulé « Jacques Chirac, icône du style », plusieurs années après la fin de sa présidence. Mais c’est internet qui avait déjà fait le travail en amont, via le célèbre Tumblr « Fuck Yeah Jacques Chirac », qui compilait des photos d’archives en soulignant son swag tranquille, ce que certains ont appelé un « suave gangsterism » à la française. Les images ont circulé, les mèmes ont suivi, et des t-shirts et hoodies à son effigie ont fini dans les placards de jeunes qui n’avaient jamais voté pour lui.

Ce phénomène dit quelque chose d’intéressant sur notre rapport à la mémoire et à la mode politique. La nostalgie des années 1990 a agi comme un filtre : elle a isolé l’esthétique du bilan, elle a dépolitisé l’image pour n’en garder que le style. Les nouvelles générations ont célébré une silhouette, une désinvolture, presque un personnage. C’est peut-être là que réside le vrai héritage de Chirac côté mode : non pas dans les archives de la haute couture, mais dans cet imaginaire collectif mondial qui associe son nom à une élégance française authentique, celle qui ne se revendique jamais comme telle. Les politiciens français : est-ce que c’était mieux avant ? La question mérite d’être posée, et Chirac en est peut-être la réponse la plus séduisante.

Le discours de Dominique de Villepin à l’ONU, Ministre des Affaires Etrangères, 14 février 2003

Sources Le Nouvel Obs: Jacques Chirac est mort : ses 10 phrases cultes

Marmotte Abbas: You want me to go back to my plane Feat Jacques Chirac

INA Politique: TOP 5 INA : Jacques Chirac au Salon de l’Agriculture

TV5MONDE Info: Dominique de Villepin : le discours de l’ONU Crédit Photo Une : Spaarnestad Photo / Rechtenvrij