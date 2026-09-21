Le prix de l’essence fascine et irrite depuis des générations : chaque passage à la pompe ravive la conviction que tout était moins cher avant, au temps des francs et des voitures simples. Pourtant, comparer le prix au litre d’aujourd’hui à celui des années 50 sans tenir compte de ce que consommaient les véhicules de l’époque revient à se raconter une histoire incomplète. Qu’en est-il vraiment du coût réel de rouler depuis soixante-dix ans, une fois l’inflation neutralisée et les progrès de consommation intégrés ? La réponse, plus surprenante qu’il n’y paraît, oblige à reconsidérer entièrement la nostalgie de l’essence bon marché.

Le prix au litre, un indicateur trompeur

Quand on parle du prix de l’essence depuis les années 50, le réflexe habituel est de comparer les chiffres au litre. Entre 45 et 100 anciens francs le litre dans les années 50, soit l’équivalent de 0,50 à 0,90 nouveaux francs, presque deux euros aujourd’hui. La progression paraît vertigineuse, et elle alimente depuis des décennies une nostalgie bien compréhensible du temps où “l’essence ne coûtait rien”. Sauf que ce raisonnement oublie l’essentiel : personne ne boit de l’essence au litre. On roule des kilomètres.

Ce qui a changé depuis 1950, ce n’est pas seulement le prix à la pompe. C’est la quantité de carburant qu’un véhicule consomme pour parcourir 100 km. Une Peugeot 403 des années 50 avalait facilement 10 à 11 litres aux 100. Une Peugeot 308 d’aujourd’hui tourne autour de 5 à 6 litres sur le même parcours, parfois moins. Comparer le prix au litre sans intégrer cet écart de consommation, c’est comparer la facture d’électricité d’un réfrigérateur de 1960 avec celle d’un modèle actuel en oubliant que l’un consomme quatre fois plus que l’autre.

Le seul indicateur qui reflète ce que l’automobiliste a réellement dépensé pour avancer, c’est le coût aux 100 km.

C’est le prisme retenu ici. Pour chaque décennie, on croise le prix moyen du carburant avec la consommation réelle moyenne des véhicules neufs vendus en France. Ce calcul donne un coût aux 100 km en euros constants, qu’on peut ensuite rapporter au salaire médian pour mesurer l’effort réel consenti par un ménage ordinaire. Sans ce double filtre, la comparaison reste une illusion d’optique.

Prix du carburant et consommation des véhicules, décennie par décennie

Décennie Prix moyen du litre d’essence (monnaie courante) Prix moyen du litre d’essence (€ constants 2024) Conso. moy. véhicules neufs (L/100 km) Coût aux 100 km (€ constants 2024) 1950 ~47 AF ~1,00 € 10,5 ~10,50 € 1960 ~0,99 F ~1,65 € 10,0 ~16,50 € 1970 ~1,10 F ~1,20 € 9,5 ~11,40 € 1980 ~4,50 F ~1,55 € 8,5 ~13,20 € 1990 ~5,80 F ~1,35 € 7,5 ~10,10 € 2000 ~6,80 F / ~1,04 € ~1,35 € 7,0 ~9,45 € 2010 ~1,40 € ~1,55 € 6,2 ~9,61 € 2020 ~1,28 € ~1,35 € 5,5 ~7,43 €

Les années 1950-1970 : l’époque des voitures gourmandes et de l’essence bon marché

Dans l’imaginaire collectif, rouler dans les années 50 ou 60 ne coûtait presque rien. L’essence était bon marché, les voitures étaient simples, et personne ne se souciait du nombre de litres avalés entre Paris et Lyon. Cette image est partiellement vraie, et partiellement fausse.

Le prix du litre d’essence ordinaire en France tournait autour de 50 à 65 francs (anciens francs) au début des années 50, soit 0,50 à 0,65 franc nouveau une fois la conversion effectuée lors du passage au nouveau franc en 1960. Ramené en euros constants de 2024, cela représente environ 1 euro le litre, légèrement moins cher qu’aujourd’hui en valeur absolue. Mais les véhicules de l’époque n’avaient rien d’économes. La Renault 4L affichait une consommation proche de 5,5 à 6,5 litres aux 100 km dans des conditions idéales, la Peugeot 203 consommait environ 7,5 à 8,5 litres, et une Peugeot 403 ou une Renault Frégate pouvaient facilement monter à 11 ou 12 litres sur route. La 2CV était une exception notable avec ses 5 à 6 litres, mais elle restait une voiture marginale dans les usages réels de l’époque, davantage outil que plaisir.

Résultat : aux 100 km, un automobiliste des années 50 dépensait l’équivalent de 10 à 12 euros constants d’aujourd’hui. Ce chiffre brut semble raisonnable. Il prend une toute autre dimension quand on le rapporte au salaire médian de l’époque. Le salaire moyen d’un ouvrier français tournait autour de 30 000 à 35 000 francs par mois au milieu des années 50, le SMIG dépassant lui-même les 20 000 francs mensuels dès 1955. Faire 100 km représentait une part significative du budget journalier d’un ménage ordinaire. La voiture était un investissement pesant, pas encore un droit acquis.

Les années 60 n’ont pas fondamentalement changé l’équation carburant. Le prix au litre a progressé doucement, la consommation des véhicules a légèrement baissé avec l’arrivée de moteurs plus petits, mais le coût aux 100 km en euros constants est resté à peu près stable, autour de 11 euros. Ce qui a changé, c’est le pouvoir d’achat : les Trente Glorieuses ont mécaniquement allégé le poids relatif de ce coût dans le budget des ménages. En 1970, rouler coûtait à peu près autant qu’en 1955 en valeur réelle, mais cela pesait deux fois moins lourd sur la feuille de paie.

Les chocs pétroliers et la naissance de la sobriété (1973-1990)

Octobre 1973. L’OPAEP, regroupant les pays arabes membres de l’OPEP ainsi que la Syrie et l’Égypte, décrète l’embargo pétrolier, le prix du brut quadruple en quelques semaines, et la France découvre brutalement ce que signifie dépendre d’une ressource qu’elle ne contrôle pas. Le gouvernement instaure des restrictions de vitesse, et les files d’attente aux stations-service s’allongent. Pour l’automobiliste, le choc est immédiat : le litre d’essence passe d’environ 1,20 à 1,25 franc à plus de 1,60 franc en l’espace de quelques mois, le seuil de 1,80 franc n’étant atteint que plus tard.

En euros constants, le coût aux 100 km bondit. Un véhicule consommant 9 litres aux 100 km coûtait environ 10 à 11 euros constants pour parcourir cette distance en 1972. Deux ans plus tard, la même voiture dépasse les 15 euros aux 100 km. Le second choc pétrolier, en 1979, enfonce le clou : le prix du brut double à nouveau, le litre d’essence flirte avec 4 puis 5 francs au début des années 80, et le coût aux 100 km atteint son pic historique en euros constants, quelque part entre 13 et 16 euros selon les véhicules.

Ces deux crises ont eu une conséquence directe sur les choix des constructeurs français. Renault, Peugeot et Citroën ont accéléré le développement de moteurs plus sobres, réduit les cylindrées et allégé les carrosseries. La Renault 5, déjà sur le marché depuis 1972, incarne ce tournant : petite, légère, 7 à 8 litres aux 100 km, elle répond à une demande que le marché n’avait pas encore vraiment formulée avant le choc pétrolier.

C’est aussi dans cette période que le diesel a commencé sa progression dans le parc automobile français. Peugeot lance la 204 dès 1965 en version essence, et sa déclinaison diesel, la 204 D, n’arrive sur le marché qu’à l’automne 1968 ; la 504 D, version diesel de la berline lancée en essence en 1968, n’est introduite qu’à la fin de l’année 1970 pour le millésime 1971. Ces modèles restent confidentiels. Après 1973, la donne change. Le gazole coûte sensiblement moins cher que l’essence à la pompe, et les moteurs diesel consomment en moyenne 15 à 20 % de moins. Pour un commercial qui parcourt 40 000 km par an, l’économie devient vite substantielle. Tout au long des années 80, la part du diesel dans les ventes de voitures particulières en France progresse régulièrement, portée par cet avantage économique réel et par une fiscalité délibérément favorable.

La consommation moyenne des véhicules neufs passe de 9,5 litres aux 100 km en 1970 à environ 7,5 litres en 1990. Deux litres gagnés en vingt ans, sous la contrainte. Ce gain technique a partiellement amorti la hausse du prix à la pompe : malgré des cours du pétrole durablement plus élevés qu’avant 1973, le coût aux 100 km en euros constants redescend progressivement au fil des années 80 pour retrouver, vers 1990, un niveau proche de celui des années 60.

“On n’a pas de pétrole mais on a des idées”. En 1976, on passe à l’heure d’été

Essence contre diesel : quel carburant a coûté le moins cher aux 100 km selon les époques ?

Décennie Carburant Prix moyen au litre (€ constants 2024) Conso. moy. véhicule représentatif (L/100 km) Coût aux 100 km (€ constants 2024) Écart diesel / essence aux 100 km 1980 Essence ~1,55 € 8,5 ~13,20 € Diesel : ~9,80 €. Avantage diesel : ~3,40 € 1980 Diesel ~1,15 € 8,5 ~9,80 € 1990 Essence ~1,35 € 7,5 ~10,10 € Diesel : ~7,00 €. Avantage diesel : ~3,10 € 1990 Diesel ~0,95 € 7,3 ~6,94 € 2000 Essence ~1,35 € 7,0 ~9,45 € Diesel : ~6,20 €. Avantage diesel : ~3,25 € 2000 Diesel ~0,90 € 6,9 ~6,21 € 2010 Essence ~1,55 € 6,2 ~9,61 € Diesel : ~7,20 €. Avantage diesel : ~2,40 € 2010 Diesel ~1,20 € 6,0 ~7,20 € 2020 Essence ~1,35 € 5,5 ~7,43 € Diesel : ~6,48 €. Avantage diesel : ~0,95 € 2020 Diesel ~1,25 € 5,2 ~6,50 € 2026 (récent, fin septembre) Essence ~2,19 € 5,2 ~11,39 € Diesel : ~12,10 €. Avantage essence : ~0,71 € 2026 (récent, fin septembre) Diesel ~2,42 € 5,0 ~12,10 €

Le diesel a dominé le coût aux 100 km pendant quarante ans, puis la fiscalité a rattrapé son avantage en moins d’une décennie.

Les années 1980 et 1990 sont la période où l’écart est le plus net : plus de 3 euros aux 100 km en faveur du diesel, sur des véhicules dont la consommation restait encore élevée. Ce double avantage, prix au litre inférieur et motorisations progressivement plus sobres, a largement construit la réputation du gazole en France. Les constructeurs ont suivi la demande, et la part du diesel dans les ventes neuves a grimpé jusqu’à dépasser 70 % au milieu des années 2000.

À partir de 2010, la mécanique se grippe. La fiscalité sur le diesel commence à se rapprocher de celle sur l’essence, et les motorisations essence bénéficient à leur tour des progrès d’injection directe et de downsizing. L’écart aux 100 km tombe sous les 2,50 euros. En 2020, il ne dépasse plus 1 euro sur des véhicules comparables.

En septembre 2026, les relevés nationaux confirment une inversion historique de la tendance. Sous la pression des crises géopolitiques récentes, le gazole, beaucoup plus sensible aux tensions de raffinage, a franchi la barre des 2,40 € le litre, creusant l’écart avec le SP95-E10 qui se maintient sous les 2,20 €. Le surcoût à la pompe du gazole annule totalement son léger avantage de consommation. **L’avantage structurel du diesel aux 100 km a disparu**.

Pour la première fois depuis plus de quarante ans, rouler au diesel revient plus cher aux 100 km que de rouler à l’essence en France.

Ce n’est pas un renversement brutal : c’est l’aboutissement d’un rééquilibrage fiscal et technologique entamé bien avant les crises, qui ont accéléré et achevé le phénomène.

Rouler en 2026 coûte-t-il vraiment plus cher qu’en 1970 ?

La réponse courte est non. En euros constants et rapportés à ce que gagne un ménage médian, rouler en 2026 coûte globalement moins cher qu’en 1970. Mais la réponse longue est plus intéressante.

En 1970, avant les chocs pétroliers, le litre d’essence paraissait dérisoire. Les voitures avalaient pourtant entre 8 et 10 litres aux 100 km, parfois davantage. Le coût réel pour parcourir 100 km tournait autour de 11 à 12 euros constants. Aujourd’hui, avec un litre aux alentours de 1,75 euro et une consommation moyenne qui s’approche de 5,5 à 6 litres sur un véhicule récent, on arrive à peu près au même résultat brut, entre 9 et 11 euros aux 100 km. À première vue, l’écart est mince.

C’est là que le salaire médian change tout.

En 1970, 100 km représentaient environ 4 à 5 % du revenu journalier d’un ouvrier qualifié. En 2026, ce même trajet en représente moins de 2 %.

Le pouvoir d’achat automobile a donc progressé de façon nette, malgré la hausse visible à la pompe. Ce que beaucoup ressentent comme un alourdissement du budget carburant s’explique moins par le coût unitaire du kilomètre que par l’augmentation des distances parcourues : les ménages roulent davantage, vivent plus loin de leur travail, et les voitures se sont embourgeoisées, avec des motorisations plus lourdes et mieux équipées qui n’ont pas toujours accompagné la baisse de consommation promise.

Il faut aussi isoler ce que la fiscalité représente dans le prix final. Aujourd’hui, environ 60 % du prix à la pompe correspond à des taxes, principalement la TICPE et la TVA. En 1970, la part fiscale était déjà importante, mais moins dominante. Autrement dit, si le carburant brut avait suivi uniquement l’inflation du pétrole, le litre coûterait sensiblement moins cher. L’État a capté une bonne partie des gains réalisés sur le cours du brut, notamment dans les années 90, quand les prix du pétrole se sont effondrés sans que les prix à la pompe ne suivent vraiment la baisse.

Le diesel mérite une mention particulière. Longtemps favorisé fiscalement pour les particuliers, il a permis à une partie des ménages de ramener leur coût aux 100 km sous la barre des 7 euros constants dans les années 2000 et 2010. Depuis le rééquilibrage fiscal progressif entamé en 2018, cet avantage s’est en grande partie effacé.

Aujourd’hui un plein coûte environ 120 € sur la base d’un réservoir standard de 50 litres, alors qu’avant la crise d’Ormuz, les prix oscillaient déjà entre 1,60 et 1,80 euro le litre, ce qui portait un plein complet à 80 à 90 € environ. Difficile à accepter.

Prix du carburant : “Total rend des grands services à la France” (Anthony Bellanger)

Sources france-inflation.com

cairn.info

contrepoints-archives.org

institutsapiens.fr

insee.fr

wikipedia.org

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