La ZXMOTO 500RR débarque sur le marché français avec une proposition qui mérite attention : un quatre cylindres en ligne, une dotation électronique complète et un prix annoncé à 6 999 euros. Derrière cette moto inconnue du grand public se posent pourtant des questions légitimes sur la marque, ses ambitions et sa capacité à tenir ses promesses dans un segment très concurrentiel. Qui est ZXMOTO, que vaut techniquement la 500RR, et peut-elle réellement rivaliser avec des constructeurs installés de longue date en France ?

ZXMOTO en France : de l’annonce de mars 2026 au lancement commercial de la 500RR

C’est à Marseille, le 1er septembre 2026, que ZXMOTO France a officiellement dévoilé la 500RR. Mais l’histoire sur le marché français avait commencé quelques mois plus tôt, au printemps 2026, quand la marque avait annoncé son entrée en France. Deux temps forts distincts, donc : une implantation annoncée en mars ((retrouvez notre article du 9 mars 2026 en cliquant ici), un produit concret en septembre.

Derrière ZXMOTO se trouve Zhang Xue, fondateur de la marque. Le choix de la France comme terrain d’implantation n’est pas anodin, et il ne repose pas sur une structure montée de toutes pièces pour l’occasion. C’est la société DIP SAS qui joue le rôle d’importateur et de distributeur exclusif, à la fois pour la France et pour l’Europe. Implantée depuis 1969 dans le Sud-Est de la France, DIP cumule plus de cinquante ans d’expérience dans la distribution de motos, scooters, side-cars et quads. Elle a accompagné les premiers pas de nombreux constructeurs sur le marché français et a même développé sa propre marque, Orcal. Aujourd’hui, son portefeuille intègre également VOGE, Loncin, Cyclone et Changjiang. Point important : DIP SAS dispose d’une réseau de 450 revendeurs en France. 45 disposeront de la ZXMOTO 500RR.

À ce jour, le catalogue ZXMOTO France propose 4 modèles : la MX250 cross (coloris bleu/blanc), le roadster 500F (4 cylindres-73 cv-coloris : noir,rouge, blanc), la nouvelle 500RR et la 820RR (3 cylindres-135 cv-coloris : noir,rouge, blanc-0 à 100 km/h : 2,8s).

Cinquante ans de réseau concessionnaire, c’est précisément ce que ZXMOTO achète en choisissant DIP comme partenaire.

Ce n’est pas un détail. Pour une marque inconnue du grand public français, s’adosser à un distributeur avec un réseau étendu et une réputation établie change radicalement la donne face aux acheteurs potentiels. La 500RR n’arrive pas seule dans les vitrines : elle arrive portée par une infrastructure de distribution déjà en place, avec les garanties de service après-vente que cela implique. C’est ce qui distingue cette annonce d’une simple opération de communication.

Fiche technique complète de la ZXMOTO 500RR

Caractéristique Spécification Moteur 4 cylindres en ligne, 4 temps, 16 soupapes Cylindrée 470 cm³ Alésage x course ø59 x 43 mm Puissance maximale 84 cv à 13 500 tr/min Couple maximal 46 N·m à 11 500 tr/min Taux de compression 12,9:1 Alimentation Injection électronique (EFI) Allumage ECU Bosch Démarrage Électrique Lubrification Pression d’huile Refroidissement Liquide Transmission 6 vitesses, chaîne Embrayage Multidisques Poids à sec 158 kg Hauteur de selle 800 mm Longueur 2 005 mm Largeur 705 mm Hauteur 1 125 mm Garde au sol 115 mm Empattement 1 395 mm Cadre Treillis en acier Bras oscillant Monoface en aluminium Angle de chasse 24,5° Angle de braquage 25° Fourche avant Inversée Ø 41 mm, entièrement réglable Amortisseur arrière Mono-amortisseur hydraulique entièrement réglable Pneu avant 120/70 ZR17 CST S5 Pneu arrière 180/55 ZR17 CST S5 Frein avant Double étrier 4 pistons Taisko, double disque flottant 300 mm Frein arrière Étrier 2 pistons Taisko, disque fixe 240 mm Vitesse maximale GPS 205 km/h Capacité du réservoir 15 L Charge maximale 150 kg Garantie 3 ans pièces et main-d’œuvre Prix 6 999 € TTC

Ce que la 500RR embarque de série : les équipements électroniques

5 modes de conduite au total : 3 préenregistrés prêts à l’emploi, et 2 entièrement paramétrables par le pilote pour adapter le comportement de la moto à ses préférences précises.

au total : 3 préenregistrés prêts à l’emploi, et 2 entièrement paramétrables par le pilote pour adapter le comportement de la moto à ses préférences précises. Shifter intelligent unidirectionnel (montée de rapport sans embrayage uniquement), décrit comme rapide et naturel dans son ressenti.

unidirectionnel (montée de rapport sans embrayage uniquement), décrit comme rapide et naturel dans son ressenti. Contrôle de traction TCS réglable sur 3 niveaux, permettant d’ajuster l’intervention électronique selon le niveau du pilote ou les conditions de la route.

réglable sur 3 niveaux, permettant d’ajuster l’intervention électronique selon le niveau du pilote ou les conditions de la route. Gestion moteur sur 3 niveaux, pour choisir entre une réponse à l’accélération progressive ou franche selon la situation.

sur 3 niveaux, pour choisir entre une réponse à l’accélération progressive ou franche selon la situation. Launch control intégré de série, conçu pour optimiser les départs arrêtés, avec mesure et enregistrement du temps au 0 à 100 km/h.

intégré de série, conçu pour optimiser les départs arrêtés, avec mesure et enregistrement du temps au 0 à 100 km/h. Compatibilité permis A2 en version bridée, ce qui ouvre la 500RR aux jeunes permis sans changer la philosophie ni l’architecture de la machine.

en version bridée, ce qui ouvre la 500RR aux jeunes permis sans changer la philosophie ni l’architecture de la machine. Toutes ces aides sont pensées pour rester discrètes : elles s’effacent quand le pilote n’en a pas besoin et n’interfèrent pas avec le ressenti de conduite.

La ZXMOTO 500RR est disponible en 3 coloris : noir, rouge et blanc :

6 999 euros pour une sportive A2 : ce que vaut réellement la proposition de ZXMOTO

6 999 euros TTC. C’est le tarif annoncé pour la 500RR, et il mérite qu’on s’y arrête un instant. Sur le segment mid-size en France, ce prix place la ZXMOTO dans une zone tarifaire serrée, directement en concurrence avec des machines établies comme la Kawasaki Ninja 500 (6 599 euros) ou la Honda CBR500R (6 799 euros). Sauf que la 500RR arrive avec un quatre cylindres en ligne là où ses concurrentes directes proposent souvent des bicylindres, et avec une dotation électronique qui dépasse généralement ce que l’on trouve à ce niveau de prix : cinq modes de conduite, TCS, shifter, launch control. Le tout couvert par une garantie de trois ans pièces et main-d’œuvre, ce qui, dans ce segment, constitue un argument commercial réel.

Et, grosse différence avec les Kawasaki Ninja 500 ou Honda CBR500R, la ZXMOTO 500RR débarque avec un bloc 4 cylindres qui développe 84 chevaux ! La Honda en propose 47,5 et la Kawa 45 ! À puissance égale, on trouve la Suzuki GSX-8R développant 83 chevaux et vendue 9000 euros. Pas d’équivalent chez Yamaha qui en mid-size, propose sa R3 bicylindre de 42 cv.

L’accès permis A2 élargit encore la cible. Une sportive quatre cylindres à 6 999 euros, disponible bridée pour les titulaires du permis A2, c’est une proposition qui s’adresse aussi bien aux jeunes conducteurs qu’aux motards plus expérimentés cherchant une machine engagée sans passer la barre des dix mille euros. En France, le marché A2 représente une part significative des immatriculations motos, et y positionner d’emblée la 500RR est une décision stratégique évidente.

Le pari de ZXMOTO est clairement affiché : convaincre par l’équilibre, par la cohérence de la machine, et par les sensations que procure un quatre cylindres qui monte librement dans les tours. Pas par une fiche technique qui intimide. La marque part de zéro en notoriété sur le marché français, et elle le sait. C’est précisément pourquoi le choix de DIP SAS comme distributeur exclusif prend tout son sens : le réseau est là, les concessions sont en place, et les acheteurs potentiels pourront s’asseoir sur la moto avant de signer. Sur un marché où la méfiance envers les nouvelles marques chinoises reste perceptible, cette présence physique dans les réseaux compte autant que le prix lui-même.

Crédit photos : ZXMOTO©