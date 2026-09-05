Chaque rentrée de septembre apporte son lot de retrouvailles, et celle du 6 septembre 2026 en réserve une particulièrement attendue pour les amateurs de son californien : MBS West Coast reprend l’antenne sur la radio MBS, de 18h à 21h. Animée par Jean-Michel Canitrot, figure de la bande FM française et ancien directeur de promotion en majors, l’émission consacre chaque dimanche soir au soft rock, au Yacht Rock, à la soul et au jazz fusion de la côte Ouest américaine. Qui ouvre le bal de cette nouvelle saison, quels hommages Canitrot a-t-il choisi de rendre, et où écouter ces trois heures de musique ?

MBS West Coast de retour le 6 septembre : trois heures de son californien pour la rentrée

Le dimanche 6 septembre 2026, de 18h à 21h, MBS West Coast reprend ses droits sur la radio MBS. Trois heures de soft rock, de Yacht Rock, de soul et de jazz fusion californiens, diffusées en FM (92.8 MHz en Île-de-France), en DAB+ à Paris, Nice, Cannes et au-delà, ainsi qu’en podcast et replay sur le site officiel. Un format rare dans le paysage radiophonique français, et le seul rendez-vous dominical entièrement dédié à ce pan précis et souvent sous-représenté du répertoire américain des années 1970 à 2000.

Derrière ce programme, il y a Jean-Michel Canitrot. Pas un animateur de passage : un homme de radio formé dans les années 1980, pionnier de la bande FM, passé par RFM à l’époque où elle se définissait encore comme “la radio couleur”, puis par Kiss FM avec Rock Connection et par Skyrock avec Skyrock Connection. Des cases qui disent tout sur sa capacité à défricher des formats avant qu’ils ne deviennent évidents. Il a également officié sur The Voice of Peace et Brie FM.

Ce parcours à l’antenne n’est qu’une face du personnage. L’autre, c’est l’industrie du disque : plus de quarante ans à travailler en majors comme directeur de promotion, chez Virgin, CBS-Sony Music, Island, Chrysalis-EMI et MCA-Universal, avant de fonder en 1998 sa propre agence, Canitrot & Co. Autrement dit, il n’a pas seulement diffusé cette musique, il a contribué à la faire circuler.

MBS West Coast est donc le projet d’un connaisseur qui choisit ses titres avec la précision d’un bibliothécaire et la passion d’un collectionneur de vinyles. L’émission a été lancée en février 2026 et reprend maintenant après la trêve estivale. Pour cette première de saison, Canitrot annonce une sélection à la hauteur de l’attente.

Michael McDonald à l’honneur : le parrain du Yacht Rock ouvre le bal

Ouvrir une saison avec Michael McDonald, c’est planter un drapeau. Chanteur, claviériste, compositeur : McDonald incarne mieux que quiconque la synthèse exacte des genres que MBS West Coast défend chaque dimanche. Sa voix de baryton, immédiatement reconnaissable, a façonné le son de la côte Ouest pendant deux décennies entières.

Il rejoint les Doobie Brothers en 1975 et transforme leur trajectoire. Avec Takin’ It to the Streets puis Minute by Minute, le groupe vire vers un territoire plus sophistiqué : harmonies jazz, claviers au premier plan, productions studio d’une précision chirurgicale. C’est lui qui coécrit et interprète What a Fool Believes (1979), un titre récompensé par deux Grammy Awards majeurs en 1980, Chanson de l’année et Enregistrement de l’année. Si l’on devait désigner un seul titre comme l’étalon du Yacht Rock, ce serait probablement celui-là.

What a Fool Believes n’est pas seulement une chanson culte, c’est le moment où le Yacht Rock a prouvé qu’il pouvait gagner.

En dehors des Doobie Brothers, McDonald gravitait autour des meilleurs musiciens de session de Los Angeles : Steely Dan, Toto, Kenny Loggins, Christopher Cross. Cette présence transversale dans l’écosystème californien lui confère une stature particulière. Il est partout dans ce son, souvent crédité, parfois non, mais reconnaissable à la première note.

Choisir McDonald pour ouvrir la saison dit quelque chose de l’ambition de Jean-Michel Canitrot. Ce n’est pas un choix de compromis ni un classement de popularité. C’est une déclaration de ligne éditoriale : l’exigence musicale avant tout, les classiques qui ont construit un genre plutôt que ceux qui se contentent de le flatter. Pour les auditeurs réguliers de MBS West Coast, cela ressemble à une promesse tenue dès la première heure.

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Franck Beard, ZZ Top : un hommage dicté par l’actualité

Jean-Michel Canitrot l’écrit simplement dans son mail de rentrée : “actualité oblige.” Pour Franck Beard, la formule résonne avec une clarté particulière. Le batteur historique de ZZ Top est mort le 17 août 2026, à 77 ans, dans son ranch de Richmond, au Texas. Vingt jours à peine avant que l’émission reprenne l’antenne.

Frank Lee Beard était dans ZZ Top depuis le début, ou presque : la formation du trio remonte à 1969-1970, aux côtés de Billy Gibbons à la guitare et de Dusty Hill à la basse. Dusty Hill est parti en 2021. Avec Beard, c’est le dernier des deux piliers rythmiques qui disparaît. Billy Gibbons demeure désormais l’unique survivant du trio qui a incarné le blues-rock sudiste et américain pendant plus d’un demi-siècle.

L’ironie de l’histoire, souvent rappelée par les amateurs du groupe : Franck Beard était le seul membre de ZZ Top à ne pas porter de longue barbe. Lui, dont le nom signifie précisément “barbe” en anglais.

Sa discographie parle pour lui. De ZZ Top’s First Album (1971) à La Futura (2012), il a posé les bases rythmiques de chaque enregistrement studio. Une batterie précise, métronomique, toujours au service du groove plutôt que de l’esbroufe : “La Grange”, “Tush”, “Gimme All Your Lovin'”, “Sharp Dressed Man”, “Legs”. Des titres qui ont défini le son des ondes FM américaines pendant des décennies, et qui figurent naturellement dans l’ADN d’une émission comme MBS West Coast. ZZ Top, c’est plus de 50 millions d’albums vendus et une place au Rock and Roll Hall of Fame depuis 2004.

Rendre hommage à Beard dès la première de la saison, c’est aussi affirmer que l’émission ne se cantonne pas au soleil aseptisé de la Californie. Le blues-rock du Texas, rugueux et roots, appartient au même continent musical. C’est la même FM, le même âge d’or, le même respect pour les musiciens qui ont choisi la précision plutôt que les projecteurs.

ZZ Top – Sharp Dressed Man

Dolly Parton et Bonnie Tyler au programme : quand l’actualité s’invite côté féminin

Pour Dolly Parton et Bonnie Tyler, Canitrot évoque lui aussi l'”actualité” sans préciser davantage. Les raisons exactes de ces hommages n’ont pas été confirmées publiquement, ni par l’animateur ni par la station. Ce qui est certain, c’est que les deux artistes figurent dans ce programme de rentrée, et que leur présence s’y justifie à plus d’un titre.

Dolly Parton, c’est l’une des grandes plumes du songwriting américain. Ses productions des années 1980, polies jusqu’à l’os, ont ouvert des passerelles entre la country, le pop et le soft rock que les radios FM californiennes ont largement empruntées. Son répertoire couvre un spectre bien plus large que l’image grand public qu’on lui colle parfois : c’est une architecte de chansons, rigoureuse, prolifique, avec un sens mélodique redoutable.

Bonnie Tyler, elle, appartient à un autre registre mais une même époque. Sa voix, éraillée et puissante, a porté certaines des power ballads les plus mémorables des années 1980. Des arrangements riches, un impact radiophonique immédiat, une présence qui ne ressemble à aucune autre. Elle incarne exactement le type de son que les auditeurs de MBS West Coast reconnaissent à la première mesure.

Ce volet féminin de la programmation n’est pas anecdotique. Il rappelle que le son californien des années 1970-2000 n’était pas un club fermé : des artistes venues d’horizons très différents, Nashville pour l’une, le Pays de Galles pour l’autre, ont contribué à construire l’esthétique FM que l’émission défend. Leur intégration dans ce programme de rentrée élargit la palette sans trahir la ligne. Et pour les auditeurs réguliers, retrouver ces voix un dimanche soir de septembre, c’est un peu comme rouvrir un disque qu’on n’avait pas écouté depuis l’été.

Dolly Parton – I will always love you

MBS West Coast reprend le dimanche 6 septembre 2026 de 18h à 21h, en direct sur MBS radio.

Écoute en FM : 92.8 MHz à Pontoise et en Île-de-France.

Écoute numérique : disponible en DAB+ à Paris, Nice, Cannes et dans les zones de déploiement régional de MBS.

Replay et podcasts de toutes les émissions accessibles sur radiombs.fr/mbs-west-coast, ainsi que via Radioplayer.

Pour les nouveaux auditeurs, l’article “MBS West Coast, l’émission rock californien qui surfe sur le dimanche soir” publié sur Monsieur Vintage offre une bonne introduction à l’univers musical et à l’ADN du programme.

Trois heures de Michael McDonald, ZZ Top, Dolly Parton et Bonnie Tyler : le seul antidote sérieux au blues du dimanche soir.

Sources worlddab.org

lalettre.pro

monsieurvintage.com

radiombs.fr

facebook.com

CMA: Keith Urban feat. Michael McDonald – “We Go Back” | Live at CMA Fest 2026

YouTube: Franck Beard, ZZ Top : un hommage dicté par l’actualité

YouTube: Dolly Parton et Bonnie Tyler au programme : quand l’actualité s’invite côté féminin