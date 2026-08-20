Depuis leur formation à Houston en 1969, ZZ Top incarne une certaine idée du rock texan : brut, blues, implacable. La mort de Frank Beard en août 2026, après celle de Dusty Hill en 2021, referme définitivement le chapitre des membres fondateurs et invite à regarder de plus près ce qui faisait réellement tenir ce trio légendaire. Derrière les barbes emblématiques et les riffs de Billy Gibbons, qui était vraiment l’homme qui battait la mesure depuis l’ombre de la scène, et pourquoi son absence laisse-t-elle un vide si difficile à combler ?

Frank Beard, l’homme qui faisait tourner ZZ Top sans faire de bruit

Frank Beard est mort le 17 août 2026, à l’âge de 77 ans, entouré de sa famille dans son ranch de Richmond, au Texas. Sa santé déclinait depuis quelques mois, et le groupe avait déjà suspendu certaines dates de tournée. La nouvelle a circulé rapidement, accompagnée, presque mécaniquement, de la même anecdote : lui, l’unique membre de ZZ Top sans barbe. Ironie d’un patronyme trahi par un visage lisse. C’est drôle, certes. Mais réduire cinquante-sept ans de carrière à cette blague visuelle, c’est passer à côté de l’essentiel.

« His signature backbeat was key to keeping ZZ on top. » Cette phrase de Billy Gibbons, publiée en hommage quelques jours après la disparition de Beard, dit tout ce que la presse n’a pas pris la peine de développer.

Né le 11 juin 1949 à Frankston, Texas, Frank Lee Beard a co-fondé le groupe en 1969 aux côtés de Billy Gibbons et Dusty Hill. Cinquante-sept ans. C’est une durée qui mérite qu’on s’y arrête. Pendant toutes ces années, alors que Gibbons imposait ses riffs et que le trio vendait plus de 50 millions de disques à travers le monde, Beard tenait la salle. Pas depuis les projecteurs, mais depuis le fond de la scène, là où le tempo se décide et où tout s’effondre si quelque chose vacille.

Son jeu n’était pas spectaculaire au sens où on l’entend habituellement. Pas de fills interminables, pas de solos de batterie conçus pour voler la vedette. Ce qu’il apportait sur « La Grange », sur « Tush » ou sur « Sharp Dressed Man », c’était une précision redoutable au service du groove. Une économie de moyens qui, paradoxalement, créait l’espace dans lequel tout le reste pouvait respirer. Les grands batteurs sont souvent ceux qu’on n’entend pas vraiment, parce qu’ils s’effacent derrière la pulsion qu’ils génèrent.

Il faut reparler de Frank Beard maintenant, pas dans six mois lors d’un quelconque bilan de fin d’année. Parce que le bassiste de ZZ TOP Dusty Hill nous a quittés en 2021, et que la disparition de Beard marque la fin d’une ère autrement plus profonde qu’un simple changement de line-up. Deux membres fondateurs partis en cinq ans. Ce que portaient ces hommes, musicalement, mérite une analyse sérieuse. Pas un simple hommage agrégé de stories Instagram.

ZZ Top – Gimme All Your Lovin’ le clip

Le Texas shuffle, ou l’art de groover sans jamais se montrer

Le Texas shuffle n’est pas un rythme que l’on entend vraiment. C’est un rythme que l’on ressent. Sa mécanique repose sur une subdivision en triolets, créant une sensation de balancement asymétrique, un mouvement « long-court » qui oscille comme une démarche fatiguée sous le soleil texan. Concrètement, le batteur roule des triolets à la caisse claire, souvent à la main gauche, tout en maintenant une pulsation métronomique implacable sur le charleston. Le résultat : une souplesse qui semble naturelle, presque nonchalante, mais qui exige une précision mathématique absolue. Pas le moindre emballement du tempo. Pas le moindre ornement superflu.

La Grange, sortie le 26 juillet 1973 sur Tres Hombres, est l’illustration définitive de ce savoir-faire. Le titre commence par quelques rim clicks discrets, des coups secs sur le cerclage de la caisse claire, minimalisme total, tension contenue. Puis le shuffle explose : la grosse caisse et la caisse claire verrouillent la figure rythmique à l’unisson, propulsant le morceau avec une force hypnotique mi-tempo qui ne faiblit jamais et n’écrase jamais. La chanson atteindra la 41e place du Billboard Hot 100 en juin 1974, portée précisément par cette évidence rythmique qui semble ne coûter aucun effort.

C’est dans l’espace qu’un musicien ne remplit pas que l’on mesure sa véritable intelligence.

Car c’est là le paradoxe central du jeu de Frank Beard : sa retenue n’est pas une limite, c’est un choix architectural. Avant ZZ Top, Beard avait démontré sa polyvalence au sein de formations texanes complexes comme American Blues, et en accompagnant le légendaire Lightnin’ Hopkins. Il savait exactement ce qu’il était capable de faire. Et il a choisi de ne pas tout montrer. En refusant de surjouer, il créait un vide savamment calculé au cœur du mixage, un vide que le bassiste de ZZ Top Dusty Hill ancrait solidement avant que la guitare de Billy Gibbons ne vienne l’occuper entièrement. Les harmoniques sifflantes, les riffs saturés directement hérités du Boogie Chillen’ de John Lee Hooker, toute la personnalité sonore du trio repose sur ce vide discipliné. Le trio sonnait comme un orchestre entier parce qu’un seul homme avait eu l’élégance de s’effacer.

ZZ Top – Sharp Dressed Man

Eliminator : quand Beard a apprivoisé la machine plutôt que de la subir

Eliminator, sorti en 1983, est un cas d’école dans l’histoire du rock. Certifié disque de diamant avec plus de 10 millions d’exemplaires vendus aux États-Unis, il est souvent présenté comme le triomphe de la synthèse électronique sur la musique organique. C’est vrai, mais c’est incomplet. La vérité de cet album est plus intéressante que le résumé habituel.

Billy Gibbons, épaulé par Linden Hudson à la pré-production et l’ingénieur Terry Manning, a programmé une large part des bases rythmiques sur boîtes à rythmes. Frank Beard, lui, regardait les machines faire son travail. Voilà le paradoxe : l’un des meilleurs batteurs de sa génération, relégué au second plan par des séquenceurs. Mais l’histoire ne s’arrête pas là. Gibbons résume lui-même l’alchimie de l’album en une formule limpide, le fameux « half and half », moitié machine, moitié humain. Et c’est précisément dans cette moitié humaine que Beard a tout changé.

Les séquenceurs de l’époque avaient une limite évidente : programmer des roulements complexes relevait de l’impossible. L’équipe technique a buté sur ce mur. Beard est alors entré en studio, non pas pour remplacer les machines, mais pour les compléter. Ses fills de toms, ses cymbales acoustiques, ses roulements placés avec précision ont insufflé au squelette électronique quelque chose qu’aucun algorithme ne pouvait simuler : du groove, de la respiration, une légère imprévisibilité qui fait qu’on bouge la tête.

Sans ces interventions de Beard, Eliminator aurait été un album de dance-rock propre et froid. Avec elles, il est devenu un monument.

L’histoire retiendrait volontiers Beard comme simple figurant de cet enregistrement. Ce serait une erreur. Parce que la suite prouve exactement le contraire. Pour reproduire ce son hybride en concert, Beard a équipé ses fûts acoustiques de déclencheurs électroniques, des triggers activant les sons des boîtes à rythmes originales tout en conservant son jeu naturel. Il n’a pas subi la technologie. Il l’a domestiquée sur scène comme il l’avait fait en studio, avec la même discrétion efficace qui caractérise l’ensemble de sa carrière. Cette capacité d’adaptation, rare pour un musicien formé dans le Texas des années 1960, mérite mieux que le silence dans lequel l’histoire du rock l’a jusqu’ici maintenu.

1983 : le tournant musical

Sources radiocollection.fr

youtube.com

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