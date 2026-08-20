Angelo Branduardi occupe dans le paysage musical européen une place qui n’appartient qu’à lui : violoniste de formation classique, chansonnier inspiré du Moyen Âge et figure culte du folk italien, il a traversé plusieurs décennies sans jamais sacrifier sa singularité aux exigences du marché. Né à Cuggiono en 1950 et formé au conservatoire de Milan, il devient célèbre en France comme en Italie grâce à des albums qui mêlent troubadours médiévaux, traditions orales et mélodies immédiatement envoûtantes. Comment un artiste aussi inclassable a-t-il réussi à conquérir un public aussi large, et quelle est la nature exacte de cet univers musical hors du temps qu’il a patiemment construit tout au long de sa carrière ?

Gênes, les débuts et la formation d’un musicien hors norme

Angelo Branduardi naît le 12 février 1950 à Cuggiono, en Lombardie, mais c’est à Gênes que son enfance prend véritablement forme. La ville ligure, tournée vers la mer et les vents du large, offre un cadre particulier à sa sensibilité naissante : une cité commerçante et populaire, mélange de ruelles médiévales et d’ouverture sur le monde, où les cultures se croisent depuis des siècles. C’est dans cette atmosphère singulière que le jeune Angelo grandit, porté par une famille qui reconnaît très tôt en lui quelque chose d’inhabituel.

Le violon entre dans sa vie dès l’âge de cinq ans. Ce n’est pas un caprice d’enfant, c’est une révélation presque immédiate. L’instrument exige une rigueur physique et une concentration que peu de jeunes enfants acceptent naturellement, mais Branduardi s’y plie avec une détermination qui surprend son entourage. Il intègre le conservatoire Niccolò Paganini de Gênes, l’une des institutions les plus respectées d’Italie, où il suit une formation classique rigoureuse. Ces années au conservatoire ne produisent pas un musicien académique au sens strict : elles forgent un technicien d’exception qui saura, précisément parce qu’il maîtrise les règles, les transgresser avec intelligence.

La formation classique ne l’a pas enfermé dans un cadre, elle lui a donné les clés pour en sortir quand il le souhaitait.

Les influences qui façonnent sa sensibilité sont multiples et souvent contradictoires. Il écoute avec la même curiosité la polyphonie médiévale et la folk music anglo-saxonne qui commence à traverser l’Europe dans les années 1960. Bob Dylan, les ballades irlandaises, les troubadours occitans, tout cela circule dans sa tête aux côtés des sonates baroques qu’il travaille à l’archet. Cette capacité à absorber des mondes musicaux éloignés les uns des autres sans les hiérarchiser sera la marque fondamentale de toute sa carrière. Gênes, avec ses carrefours culturels, lui a peut-être appris cela avant les conservatoires : qu’aucune musique ne naît seule, et que les frontières entre les genres sont souvent moins épaisses qu’on ne le croit.

Les années 1970 : l’émergence d’une voix singulière sur la scène italienne

Quand Angelo Branduardi paraît en 1974, l’Italie musicale vit au rythme du rock progressif et des premiers frémissements de la disco. Dans ce paysage saturé d’électricité et de synthétiseurs, un jeune homme de Gênes arrive avec un violon, une voix haute perchée et des mélodies qui semblent tout droit sorties du Moyen Âge. L’effet est immédiat : personne ne sait vraiment où le classer, et c’est précisément ce qui le rend inoubliable.

Cet album éponyme pose les bases d’une proposition artistique qui ne ressemble à rien d’autre dans la pop italienne de l’époque. Branduardi puise dans la musique médiévale et la tradition folklorique européenne, structure ses chansons autour de son violon, et choisit des textes issus de la poésie ancienne ou de son propre imaginaire, peuplé de paraboles et de figures allégoriques. Il ne cherche ni la provocation ni le tube facile, mais une forme de beauté désuète et envoûtante que l’industrie du disque ne savait pas encore nommer.

C’est en 1976 que tout bascule vraiment. Alla fiera dell’est, son deuxième album, propulse Branduardi au sommet des ventes italiennes. Le titre éponyme, une adaptation d’une vieille chanson yiddish sur fond de violon chaleureux et de mélodie en spirale, devient l’un des morceaux les plus reconnaissables de toute une génération. Le tour de force est là : une chanson profondément populaire, immédiatement fredonnée, mais construite sur des fondations savantes que la plupart des auditeurs ne soupçonnent même pas.

Ce qui dérange et fascine à la fois dans la démarche de Branduardi, c’est son refus absolu de la modernité pour la modernité. Quand ses contemporains cherchent à sonner comme le futur, lui ressemble délibérément au passé, sans jamais verser dans la nostalgie de pacotille.

La singularité de Branduardi n’est pas un accident de parcours : c’est un choix esthétique tenu avec une rigueur remarquable tout au long de la décennie.

Les arrangements de cordes, la diction précise, les textes ciselés, tout concourt à créer un univers cohérent que la chanson « La demoiselle » illustre avec une élégance particulièrement touchante. À la fin des années 1970, Branduardi est une anomalie heureuse dans le paysage musical européen.

Les albums essentiels des années 1970-1980 : repères discographiques

Album Année Titre original Caractéristiques musicales distinctives Angelo Branduardi 1974 Angelo Branduardi Premier disque, folk italien intimiste, violon omniprésent, mélodies médiévales esquissées, voix haute et fragile déjà reconnaissable Alla fiera dell’est 1976 Alla fiera dell’est Album fondateur, adaptation d’un chant liturgique yiddish, structures répétitives hypnotiques, arrangements de chambre minimalistes, succès immédiat en Italie et en France ; contient notamment Il dono del cervo, chanson co-écrite avec Luisa Zappa, atmosphère de cour du Moyen Âge La luna 1975 La luna Virage vers la chanson d’auteur plus narrative, orchestrations enrichies, textes de Luisa Zappa inspirés du folklore et du bestiaire populaire La pulce d’acqua 1977 La pulce d’acqua Retour aux sources médiévales et celtes, densité instrumentale accrue, percussions organiques, chansons à boire et complaintes populaires revisitées ; la version française La demoiselle donne son titre à l’édition française de l’album Cogli la prima mela 1979 Cogli la prima mela Grande popularité francophone, production plus soignée, équilibre entre tradition orale et accessibilité radiophonique Concerto (live) 1980 Concerto Captation scénique révélatrice, violon en solo étendu, rapport direct et dépouillé avec le public, preuve de la cohérence folk en concert Branduardi canta Yeats 1986 Branduardi canta Yeats Mise en musique du poète irlandais W.B. Yeats, croisement entre univers celte et folk méditerranéen, pont culturel rare dans la discographie européenne de l’époque

La France a constitué, dès la fin des années 1970, l’un des territoires les plus fertiles pour la musique d’Angelo Branduardi. À une époque où le public hexagonal se montrait particulièrement réceptif aux voix venues d’Italie, l’artiste, né en Lombardie mais élevé à Gênes, n’a pas simplement bénéficié d’un effet de mode : il a su tisser un lien durable, presque intime, avec les auditeurs francophones.

La clé de cette percée porte un titre précis. La foire de l’est, adaptation française de Alla fiera dell’est, sort et rencontre immédiatement un accueil enthousiaste dans les bacs comme sur les ondes. La chanson, tirée de la tradition liturgique juive ashkénaze, portait déjà en elle quelque chose d’universel. Traduite et interprétée avec la même conviction que sa version originale, elle franchit sans peine la barrière des langues. Sa structure cumulative, presque enfantine dans sa logique narrative, séduit autant les adultes que les plus jeunes. C’est cette ambiguïté que le public français retient : une musique que l’on peut écouter à plusieurs niveaux, sans jamais se sentir exclu.

Le folk médiéval de Branduardi trouvait en France un écho naturel, dans un pays qui avait ses propres troubadours et sa longue tradition de chanson à texte.

Les tournées françaises qui suivent confirment ce que les ventes laissaient pressentir. Branduardi se produit dans des salles qui font l’histoire du concert en France, et la presse musicale salue régulièrement la singularité de sa proposition artistique. Les critiques soulignent son refus du formatage, sa façon de convoquer le Moyen Âge sans en faire un déguisement, sa virtuosité de violoniste qui n’écrase jamais l’émotion. Il ne ressemble à personne d’autre sur la scène européenne de l’époque, et c’est précisément ce qui le rend précieux aux yeux des journalistes musicaux comme des auditeurs.

Il existe aussi une raison plus profonde à cet attachement francophone. La France des années 1970 et 1980 cultivait une certaine idée de la chanson d’auteur, exigeante et narrative. Branduardi, même en chantant en italien, correspondait à cet idéal. Son univers poétique, peuplé de La demoiselle et de personnages tout droit sortis des fables, parlait une langue que le public francophone reconnaissait comme sienne, par-delà toute frontière linguistique.

Ce qui rend Branduardi unique : violon, Moyen Âge et poésie

Ce qui frappe d’emblée chez Branduardi, c’est le refus de se laisser enfermer dans une case : ni folk, ni classique, ni chanson populaire au sens strict. Il occupe un territoire à part, construit patiemment, album après album, avec une cohérence rare dans la variété européenne des années 1970 et 1980.

Le violon est au cœur de tout. Branduardi ne l’utilise pas comme un ornement ou un effet de couleur locale : il en fait la voix principale, celle qui porte la mélodie là où d’autres auraient placé une guitare ou un piano. Cette inversion des priorités change radicalement la texture de la musique.

Ses racines musicales plongent dans le Moyen Âge et la Renaissance . Branduardi s’est nourri de troubadours, de laudesi italiens et de polyphonies médiévales, intégrant leurs modes, leurs intervalles et leurs structures rythmiques dans des chansons destinées à la radio. Ce n’est pas un exercice d’érudition, mais une digestion authentique.

. Branduardi s’est nourri de troubadours, de laudesi italiens et de polyphonies médiévales, intégrant leurs modes, leurs intervalles et leurs structures rythmiques dans des chansons destinées à la radio. Ce n’est pas un exercice d’érudition, mais une digestion authentique. L’usage des modes anciens, dorien, mixolydien, phrygien, confère à ses mélodies une couleur légèrement hors du temps, ni tout à fait familière ni franchement étrangère. L’auditeur ressent quelque chose sans toujours pouvoir nommer ce qu’il entend, et c’est précisément là que réside la force du procédé.

La collaboration avec Luisa Zappa , son épouse, est une dimension fondamentale souvent sous-estimée. Elle signe les textes, et leur travail d’écriture est littéraire au sens propre : les paroles puisent chez Yeats, dans les mythes amérindiens, les fables orientales, les légendes celtiques ou les poèmes anonymes du Moyen Âge. Ce n’est pas un vague habillage poétique, c’est une démarche d’adaptation revendiquée.

, son épouse, est une dimension fondamentale souvent sous-estimée. Elle signe les textes, et leur travail d’écriture est littéraire au sens propre : les paroles puisent chez Yeats, dans les mythes amérindiens, les fables orientales, les légendes celtiques ou les poèmes anonymes du Moyen Âge. Ce n’est pas un vague habillage poétique, c’est une démarche d’adaptation revendiquée. Cette attention aux textes distingue Branduardi de nombreux contemporains qui traitent les paroles comme un simple véhicule mélodique. Chez lui, la chanson existe autant pour ce qu’elle dit que pour comment elle sonne.

La chanson du jour : « La demoiselle » par Angelo Branduardi illustre parfaitement cette alchimie : une mélodie qui semble issue d’un manuscrit enluminé, portée par un violon sobre, et des mots qui ne sacrifient rien à la facilité.

Ce qui rend le projet encore plus remarquable, c’est sa durabilité. La musique ancienne connaîtra un regain d’intérêt commercial dans les années 1990, mais Branduardi était déjà là, une décennie plus tôt, sans attendre que le marché valide ses choix. Ce n’était pas une posture, c’était une conviction.

L’ensemble forme une identité artistique immédiatement reconnaissable dès les premières mesures : un son qui n’appartient qu’à lui, et qui n’a pas vieilli parce qu’il n’a jamais vraiment cherché à être moderne.

La transition vers la musique sacrée et ancienne : les années 1990 et 2000

Au tournant des années 1990, Angelo Branduardi aurait pu s’installer confortablement dans le rôle du troubadour folk-classique que le public attendait de lui. Il choisit autre chose. Une plongée, presque ascétique, vers des territoires où la modernité n’avait plus vraiment cours.

C’est en 1979 que sort Cogli la prima mela, un disque qui marque un premier tournant vers la musique médiévale et les traditions orales d’Europe du Nord. Branduardi y convoque des mélodies qui semblent surgir d’un manuscrit enluminé plutôt que d’un studio d’enregistrement. La fidélité aux sources anciennes y est scrupuleuse, presque savante, sans jamais tomber dans la reconstitution froide. Ce paradoxe devient sa marque de fabrique : la rigueur musicologique au service de l’émotion pure.

L’étape suivante est peut-être la plus décisive de cette période. En 1999, il publie Futuro antico II, deuxième volet d’une série qu’il développe depuis les années 1990 en collaboration avec des ensembles de musique ancienne dirigés par des musiciens comme Renato Serio ou Francesca Torelli, et dans laquelle il explore les racines de la musique italienne préclassique. Parallèlement, il se tourne vers la figure de saint François d’Assise, qui l’obsède depuis longtemps. L’album L’infinitamente piccolo paraît en 2000, et constitue une sorte de sommet spirituel dans sa discographie : chants franciscains du XIIIe siècle, poésie de la pauvreté volontaire, mises en musique d’une sobriété désarmante.

Ce que Branduardi réussit là où d’autres échouent, c’est de rendre la musique ancienne nécessaire, pas muséale.

Dans les années 2000, il poursuit cette exploration avec Futuro antico IV : Venezia e il Carnevale en 2007, consacré aux traditions musicales de la Venise baroque et carnavalesque. Le grand public s’éloigne un peu, c’est inévitable. Mais Branduardi ne cherche pas à le retenir par des concessions commerciales. Il avance, cohérent jusqu’au bout, convaincu que l’authenticité est la seule forme de fidélité valable envers son audience. Ceux qui le suivent dans cette direction comprennent qu’ils ne s’égarent pas : ils remontent à la source.

L’héritage d’Angelo Branduardi : une influence discrète mais durable

Ce qui frappe, au fond, quand on prend du recul sur cinquante ans de carrière, c’est la cohérence absolue d’une trajectoire que le marché n’a jamais vraiment dicté. Branduardi n’a pas suivi les courants, il a creusé son propre sillon, au risque d’une relative marginalité commerciale, mais avec une intégrité qui lui a constitué un public d’une fidélité rare. Ce public, précisément, n’a jamais vraiment abandonné ses disques. En France comme en Italie, des amateurs de la première heure continuent de transmettre Alla fiera dell’est ou La pulce d’acqua à leurs enfants comme on passe un heirloom de famille.

La longévité d’un artiste ne se mesure pas à ses ventes mais à la façon dont ses chansons survivent aux modes.

Sur les grandes plateformes de streaming, le phénomène est devenu observable : Spotify, Apple Music et YouTube ont permis à une nouvelle génération d’auditeurs de tomber sur son répertoire sans avoir connu les émissions de variétés des années soixante-dix. Les algorithmes de recommandation, en associant son nom à des artistes de folk médiéval ou de musique du monde, ont tracé des passerelles inattendues vers des auditeurs de vingt ou trente ans qui cherchaient quelque chose hors du temps. C’est exactement là que Branduardi excelle : dans cet espace sans date précise.

Son influence directe sur d’autres artistes est plus discrète à documenter, et il faut rester factuel. On cite parfois son nom du côté des scènes folk européennes, notamment en Italie, où des musiciens comme Fabrizio De André ont tracé des routes parallèles, sans jamais tout à fait se rejoindre. La chanson du jour : « La demoiselle » par Angelo Branduardi illustre bien comment ce répertoire continue de circuler et de toucher, décennie après décennie, des auditeurs qui le découvrent comme une pépite enfouie.

Scéniquement, il a continué à se produire bien au-delà de ce que son relatif effacement médiatique laissait supposer. Les salles restaient garnies, les concerts maintenaient cette atmosphère d’entre-deux que son violon a toujours su installer. Sa longévité scénique reste l’une des preuves les plus solides de ce lien organique avec un auditoire que la notoriété commerciale n’explique pas à elle seule. Branduardi aura été, en définitive, l’un des rares artistes européens à avoir construit quelque chose qui ressemble à une œuvre, au sens plein et exigeant du terme.

Sources universalmusic.fr

gdp.fr

catholique.fr

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YouTube: Le succès en France : comment Branduardi a conquis le public francophone

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Crédit photo : Niccolo Caranti©