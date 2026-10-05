Quand Paramount Pictures annonce Johnny Depp dans le rôle d’Ebenezer Scrooge pour une adaptation gothique du conte de Dickens signée Ti West, le projet suscite immédiatement autant d’intérêt que de questions. Comment le réalisateur de la trilogie *X*, cinéaste de genre radical, va-t-il s’emparer d’un texte considéré comme un classique familial de la littérature victorienne ? Et que révèle ce casting XXL, qui réunit autour de Depp des acteurs comme Rupert Grint, Ian McKellen ou Daisy Ridley, sur l’état actuel d’Hollywood et ses nouvelles façons de construire un événement cinématographique ?

Scrooge avec Johnny Depp : un film de genre britannique hors normes

Paramount Pictures sort Scrooge en France le 11 novembre 2026, adaptation gothique du conte de Charles Dickens Un chant de Noël. Exploité à l’international sous le titre Ebenezer (parfois Ebenezer: A Christmas Carol), le film place Johnny Depp dans la peau d’Ebenezer Scrooge. Deux jours plus tard, il sort au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Ce qui frappe d’emblée, c’est le choix du réalisateur. Ti West est un cinéaste américain de genre pur, connu pour la trilogie X, Pearl et MaXXXine, des films construits sur la tension psychologique, la violence des images et une esthétique délibérément déstabilisante. Lui confier Dickens, monument de la littérature victorienne anglaise, tient du paradoxe assumé. Et il a l’air entièrement revendiqué.

Le budget estimé, environ 38 millions de dollars, place le film dans une catégorie intermédiaire : une production de studio avec des ambitions visuelles réelles, portée par Emma Watts via Wattsco et IN.2 Films, distribuée par Paramount. Le scénario est signé Nathaniel Halpern, dont le nom renvoie à des récits de science-fiction mélancolique comme Tales from the Loop ou la série Legion. Tout dans l’équipe créative pointe vers une relecture qui cherche à déconcerter autant qu’à émouvoir.

Confier Un chant de Noël à Ti West, c’est parier que Dickens était déjà un auteur de genre avant d’être un classique scolaire.

Le tournage s’est déroulé à Londres et Dublin, ce qui ancre le film dans une géographie concrète plutôt que dans des décors numériques. L’univers visuel qu’il en ressort, sombre, brumeux et gothique, tranche avec les versions familiales qui ont jalonné l’histoire du personnage, de Michael Caine à Jim Carrey. Après Alastair Sim, Bill Murray et les autres, Depp hérite d’un Scrooge aussi inquiétant que vulnérable. La promesse est celle d’un film de fantômes, pas d’un conte de Noël.

Acteur Rôle dans Scrooge Franchise(s) d’origine Rôle emblématique Johnny Depp Ebenezer Scrooge (sous prothèses et maquillage vieillissant) Pirates des Caraïbes (5 films, 2003-2017, +4,5 Md$) ; Animaux fantastiques (2 films, 2016-2018) ; Alice au pays des merveilles (2010, +1 Md$) Capitaine Jack Sparrow / Gellert Grindelwald / Chapelier fou Rupert Grint Bob Cratchit, modeste clerc de Scrooge Harry Potter (8 films, 2001-2011, +7,7 Md$) Ron Weasley Ian McKellen Le fantôme de Jacob Marley, enchaîné dans les limbes Le Seigneur des Anneaux + Le Hobbit (6 films, 2001-2014, ~5,9 Md$) ; X-Men (5 films, 2000-2014) Gandalf / Magneto Daisy Ridley Emily Cratchit, épouse de Bob Star Wars postlogie (3 films, 2015-2019, +4,4 Md$) Rey Sam Claflin Fred, neveu chaleureux de Scrooge Hunger Games (3 films, 2013-2015, ~2,27 Md$) ; Pirates des Caraïbes : La Fontaine de Jouvence (2011, 1,04 Md$) Finnick Odair / Philip Swift Arthur Conti Jeune Ebenezer Scrooge (visions du passé) House of the Dragon saison 1 (2022) ; Beetlejuice Beetlejuice (2024, +450 M$) Page de la reine / Jeremy Frazier

Harry Potter, Star Wars, Le Seigneur des Anneaux : sacré casting !

Il faut regarder ce casting un instant et mesurer ce qu’il représente. Ron Weasley, Rey, Gandalf et Jack Sparrow dans le même film. Aucun d’entre eux sous ces noms, bien sûr, mais tous portent avec eux le poids de ces personnages, cette mémoire collective que le public ne dissout pas facilement. Ti West ne l’ignore pas. Il s’en sert.

Ce que Scrooge révèle, c’est une tendance de fond dans le cinéma de genre britannique post-franchise : des acteurs entièrement définis, pendant des décennies, par un rôle unique dans un cycle milliardaire, cherchent à reprendre la main sur leur image en s’engageant dans des œuvres d’auteur à tonalité sombre. Rupert Grint a déjà fait ce chemin avec la série Servant de M. Night Shyamalan, bien loin de Poudlard. Daisy Ridley multiplie les projets indépendants depuis la fin de la postlogie Star Wars. Ian McKellen, dont la carrière précède et dépasse largement les trilogies de Peter Jackson, revient ici à un registre théâtral et spectral qui lui appartient depuis longtemps. Il joue le fantôme, et c’est la distribution la plus logique du monde.

Le cas de Johnny Depp est différent, et plus chargé. Scrooge marque son retour dans un film d’un grand studio hollywoodien, quelque huit ans après Les Animaux fantastiques : Les Crimes de Grindelwald chez Warner Bros. en 2018, studio qui l’avait écarté fin 2020 au plus fort des contentieux judiciaires avec Amber Heard. Son retour en France s’était amorcé avec Jeanne du Barry, film d’ouverture du Festival de Cannes 2023, non sans polémique. Ici, c’est Paramount qui l’accueille. Le geste est fort industriellement.

Scrooge est un personnage que Dickens a conçu comme un paria rendu à la communauté des vivants. Difficile de ne pas voir dans ce choix de rôle quelque chose de délibéré.

La convergence de ces trajectoires dans une seule production dit quelque chose sur l’état du cinéma de studio. Plutôt qu’un nouvel épisode de franchise dérivée, Paramount mise ici sur un matériau du domaine public combiné à la signature d’un cinéaste de genre précis et reconnu, avec un budget d’environ 38 millions de dollars. Un calcul différent, plus risqué sur le plan artistique mais moins exposé à l’épuisement des licences. Ce modèle, qui rappelle en partie ce que faisaient les studios britanniques dans les années 1980 avec des classiques de la littérature, trouve ici une forme contemporaine dopée à la nostalgie de franchise.

Ce que Scrooge tente, au fond, c’est de réconcilier l’envergure d’un casting populaire avec les exigences d’un cinéaste qui ne fait aucune concession sur le registre. Si l’équation fonctionne, elle trace une voie. Si elle échoue, elle restera comme une expérience lisible et cohérente, précieuse pour comprendre où en est Hollywood dans son rapport aux classiques.

Ti West et Nathaniel Halpern face à Dickens : une relecture gothique et horrifique

Le sous-titre originel de la nouvelle publiée par Dickens en 1843 dit tout : A Ghost Story of Christmas. Pas un conte de Noël au sens édulcoré du terme. Une histoire de fantômes. Ti West, en prenant ce texte, repart de cette donnée et refuse de l’atténuer.

Les esprits ne sont pas ici des figures tutélaires bienveillantes et lumineuses : ce sont des terreurs surnaturelles, des manifestations d’angoisse plutôt que de magie. Andrea Riseborough incarne l’Esprit des Noëls passés, Tramell Tillman celui du présent, Daisy Ridley celui à venir. Ce casting, composé d’acteurs au registre intense et physiquement expressif, oriente déjà le ton avant même de voir la moindre image. Ian McKellen en Jacob Marley enchaîné dans les limbes renforce cette direction : on est dans la menace, pas dans le spectacle de fête.

Nathaniel Halpern, au scénario, apporte à cette matière une sensibilité qui lui est propre. Ses travaux sur Legion ou Tales from the Loop montrent un intérêt constant pour le vertige existentiel, la mémoire déformée, la claustrophobie psychologique. Appliqué à la structure du conte de Dickens, trois visites, trois fractures temporelles, un homme seul face à lui-même, ce regard produit quelque chose de plus troublant qu’un simple redécoupage dramatique. Le voyage de Scrooge dans ses propres souvenirs devient moins une réconciliation qu’une confrontation.

Le tournage à Londres et Dublin joue un rôle concret dans cette ambition. Filmer dans des décors victoriens réels, même partiellement, évite l’effet plastifié du tout numérique. La cheffe décoratrice Eve Stewart, la costumière Catherine George et le directeur de la photographie Checco Varese composent un univers bougie, brume et pierre noire, visuellement oppressant. Un Londres d’hiver qui pèse sur les épaules.

Ce parti pris ne trahit pas Dickens. Il le restaure. La peur de la mort solitaire, de la damnation, du regard que la société porte sur ceux qu’elle a abandonnés : ce sont ces angoisses qui rendent la rédemption finale crédible et émouvante. Les adaptations familiales ont progressivement effacé la noirceur pour ne garder que la chaleur du dénouement. Ti West inverse la proportion, la peur revient au premier plan, et la mélodie dickensienne survit parce qu’elle a retrouvé ce qui lui donnait sa force initiale.

Ce que Scrooge annonce pour le cinéma de genre en 2026

Scrooge sort en France le 11 novembre 2026, jour de l’Armistice, un mercredi férié qui n’offre pas de week-end prolongé automatique.

Ce que le film représente industriellement dépasse la question du box-office de lancement. Scrooge est une tentative explicite de montrer que Paramount peut construire un événement cinématographique sans s’appuyer sur une licence préexistante et coûteuse. Le matériau de Dickens est dans le domaine public depuis longtemps. La valeur ajoutée, c’est la signature de Ti West et une constellation d’acteurs qui représentent collectivement plusieurs décennies de cinéma populaire.

Ce format a un nom dans l’industrie : le mid-budget de genre ambitieux. Devenu rare chez les grands studios depuis l’explosion des univers partagés dans les années 2010, son retour, porté ici par un budget estimé à 38 millions de dollars, signale une tentative de retrouver un équilibre entre risque artistique et ancrage commercial. Risqué, donc. Mais moins exposé que le dix-huitième épisode d’une franchise sur le souffle.

Pour le public français, les entrées dans ce film sont multiples. Les fans de Johnny Depp, fidèles depuis Cannes 2023 et Jeanne du Barry, attendront de voir ce que Paramount lui offre comme espace de jeu. Les amateurs de cinéma de genre regarderont ce que Ti West fait de ses moyens supplémentaires après la trilogie X. Les autres, attirés par la profusion de visages familiers, découvriront peut-être un film qui ne ressemble à aucune des franchises dont ces acteurs sont issus.

La vraie question, celle à laquelle novembre répondra, c’est de savoir si un tel projet trouve sa place dans un marché où le public a été conditionné, pendant vingt ans, à fréquenter les salles pour retrouver des personnages déjà connus. Scrooge est un personnage connu, certes, mais pas dans ce registre, pas avec cette noirceur. Mais, revoir Johnny Depp dans un rôle incarné ne donne pas déjà une bonne raison d’aller au cinéma ?

Sources et à lire wikipedia.org

flickeringmyth.com