C’est à Milan, lors de l’EICMA, que BMW Motorrad a présenté ce qu’elle décrit sans ménagement comme le roadster le plus puissant au monde. La BMW M 1000 RS reprend le moteur de la M 1000 RR, la superbike de compétition de la gamme, pour atteindre 218 ch dans un châssis nu de 196 kg. Une production limitée à 1 000 exemplaires, un prix de 40 750 € TTC, et une commercialisation prévue en mars 2027 : autant de paramètres qui posent immédiatement la question de ce que cette machine est vraiment, et pour qui elle a été conçue.

Le roadster le plus puissant du monde dévoilé à l’EICMA

C’est à Milan, sur le stand de l’EICMA, que BMW Motorrad a levé le voile sur ce que la marque annonce sans détour comme le roadster le plus puissant au monde. La BMW M 1000 RS arrive avec un moteur directement emprunté à la BMW M 1000 RR, la superbike de compétition de la gamme, et délivre 218 ch pour un poids à vide DIN de seulement 196 kg. Sur le segment des hyper naked, il n’existe rien qui se rapproche de ces chiffres.

La moto ne sera produite qu’à 1 000 exemplaires dans le monde. Ce n’est pas un exercice de style ni une série spéciale cosmétique : c’est une machine pensée pour des pilotes qui, selon BMW, ne souhaitent pas débattre de la performance maximale, mais la ressentir. La formulation est lapidaire, et le cahier des charges l’est tout autant.

“RS signifie Rennsport, et c’est exactement ce que l’on ressent dans chaque détail. Difficile de faire plus M.” Markus Flasch, CEO BMW Motorrad.

Markus Flasch, le CEO de BMW Motorrad, a résumé l’ambition de la M 1000 RS en quelques mots : Rennsport, soit littéralement la course. Pas de compromis dans le positionnement, pas de demi-mesure dans la réalisation. L’esthétique joue le jeu : sombre, sans carénage pour masquer quoi que ce soit, avec des proportions qui ne cherchent pas à séduire mais à affirmer.

218 ch, 196 kg : les chiffres qui définissent la M 1000 RS

Caractéristique Détail Ce que ça change concrètement pour le pilote Moteur Issu de la BMW M 1000 RR, 218 ch Puissance de superbike directement disponible sur un roadster nu, sans filtre de carénage Poids à vide DIN 196 kg Rapport poids/puissance exceptionnel : accélérations immédiates, agilité à toutes les vitesses Ligne d’échappement Complète, en titane Gain de poids significatif par rapport à l’acier inox ; sonorité et finition niveau compétition Ailerons M Carbone mat, inscription RS Appui aérodynamique actif, esthétique course assumée, sans surcharge de masse Réservoir Aluminium brossé Allègement et texture industrielle qui soulignent l’architecture à nu de la moto Boucle arrière Reprise directement de la BMW M 1000 RR Transfert de technologie superbike visible à l’œil nu, cohérence structurelle avec la RR Position de pilotage Repose-pieds M de la RR, selle surélevée de 20 mm Engagement vers l’avant plus prononcé que sur la M 1000 R, posture orientée piste Selle Aspect Alcantara, broderie RS Finition exclusive, maintien en situation d’accélération forte Production 1 000 exemplaires mondiaux, 80 pour la France Accès limité, valeur patrimoniale immédiate Prix France 40 750 € TTC Positionnement haut de gamme cohérent avec le niveau d’équipement et la rareté

Une position de conduite taillée pour la piste, sur une moto de route

La BMW M 1000 RS part d’une base que l’on connaît déjà : la BMW M 1000 R équipée du pack M Track. Mais BMW n’a pas simplement ajouté des stickers et relevé le prix. La transformation est physique, immédiate dès qu’on s’installe dessus.

Les repose-pieds M sont ceux de la BMW M 1000 RR. Pas une version dérivée, pas une adaptation : les mêmes pièces. La hauteur de selle est relevée de 20 mm par rapport à la M 1000 R, et c’est ce double réglage combiné qui bascule la position du pilote nettement vers l’avant. Sur une superbike carénée, cette posture est naturelle : le carénage absorbe le vent, le pilote reste dans sa bulle. Sur un roadster nu, à 218 ch, c’est une autre affaire.

Aucun carénage ne vient ici protéger, ni cacher quoi que ce soit. Le moteur, la boucle arrière issue directement de la M 1000 RR, les ailerons en carbone mat : tout est exposé. C’est précisément le pari de ce type de machine. La technologie superbike ne se dissimule pas derrière une coque plastique, elle s’affiche. La boucle arrière de la RR, reconnaissable au premier regard, rend ce transfert technologique évident et délibérément visible.

Ce que BMW appelle un roadster sportif ressemble, en pratique, à une superbike à laquelle on aurait retiré toute protection. L’engagement physique est réel. La selle en finition Alcantara avec broderie RS n’est pas là pour l’esthétique seule : elle maintient le pilote dans une position qui lui demande de s’impliquer, de ne pas simplement s’asseoir.

1 000 exemplaires dans le monde, 80 pour la France : prix et disponibilité

Mille exemplaires, pas un de plus. BMW Motorrad a fixé la limite de production mondiale à ce chiffre, et la France obtient une allocation de 80 unités. Le tarif affiché est de 40 750 € TTC, ce qui la place sans ambiguïté dans le haut de gamme des roadsters, mais en regard de la provenance du moteur et du niveau d’équipement, le positionnement tient. La commercialisation débutera en mars 2027 dans le réseau BMW Motorrad.

La M 1000 RS est le quatrième modèle de la gamme M de BMW Motorrad. Elle s’inscrit dans une ligne directe avec la M 1000 RR, la M 1000 R et la M 1000 XR, mais occupe une place à part : ni superbike carénée, ni roadster de confort, elle revendique un espace que BMW considère comme inexploré sur le segment.

L’appellation RS a une histoire chez BMW Motorrad. La BMW RS 255 Kompressor, construite entre 1935 et 1939, puis la BMW RS 54 ont défini ce que RS signifiait dans le monde de la compétition motocycliste. Rennsport. La M 1000 RS reprend cette étiquette avec la même exigence affichée, mais dans un contexte très différent : une moto de série, immatriculable, taillée pour la route autant que pour le circuit. C’est la tension propre à cet objet, et elle ne se résout pas sur le papier.

Crédit photo : Bmw Motorrad©