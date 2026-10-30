En 2020, Ram Trucks a fait quelque chose que peu croyaient possible : sortir de l’ombre du Ford F-150 Raptor non pas en le copiant, mais en le rendant obsolète par les chiffres. Le RAM 1500 TRX embarque un V8 Hellcat de 702 chevaux sous un capot de pick-up tout-terrain, ce qui soulève immédiatement plusieurs questions. Comment un camion de 2 722 kg peut-il abattre le 0 à 100 km/h en 4,5 secondes et que vaut-il vraiment en dehors des pistes ? En 2026, une version radicale fait son apparition : le RAM 1500 SRT TRX ! Un modèle qui fait du Ram le pick-up 5 places de série le plus puissant du monde, avec la même motorisation V8 HEMI 6.2 litres compressée développant cette fois 777 chevaux ! Une bête qui avale le 0 à 100 km/h en seulement 3,5 secondes. Détaillons ensemble les caractéristiques de ces deux versions : TRX produit de 2021 à 2024 et SRT TRX sortie cette année. Et attardons nous sur la possibilité d’acheter ce monstre en France.

RAM 1500 TRX : origines du projet et place dans la gamme RAM

Tout a commencé, ou presque, par une provocation. En septembre 2016, Ram avait présenté le concept Ram Rebel TRX au State Fair of Texas à Dallas, un prototype à moteur Hellcat glissé sous le capot d’un 1500, suffisamment sobre dans sa présentation pour que personne ne sache vraiment si la marque allait oser le produire. Elle a osé. Le RAM 1500 TRX de série a été officiellement dévoilé en août 2020, et commercialisé pour l’année modèle 2021.

La logique commerciale derrière ce projet est limpide : le Ford F-150 Raptor domine depuis 2010 le segment des pick-ups haute performance tout-terrain, un créneau que Chevrolet et Ram n’avaient jamais vraiment attaqué de front. Ram a choisi de ne pas seulement concurrencer le Raptor, mais de le dépasser par les chiffres. Là où le Raptor 2020 embarquait un V6 biturbo de 450 chevaux, Ram a répondu avec le V8 suralimenté de 6,2 litres hérité de la Dodge Challenger SRT Hellcat, porté ici à 702 chevaux. Le message était sans ambiguïté.

L’ingénierie suit cette même philosophie du “plus”. Les ingénieurs ont élargi la caisse de série de 8 pouces pour absorber des voies plus larges et des pneus Goodyear Wrangler Territory All-Terrain de 35 pouces montés en standard. La suspension à ressorts hélicoïdaux, déjà présente sur le 1500 standard, est ici associée à des amortisseurs Bilstein Black Hawk e2 à réglage actif. La garde au sol de 11,8 pouces et la capacité de franchissement à gué jusqu’à 81 centimètres ne sont pas des arguments de brochure : elles résultent d’un cahier des charges orienté désert et dunes, en référence directe au Baja 1000, la course de référence en tout-terrain nord-américain.

Dans la gamme RAM 1500, le TRX occupe alors le sommet. Il ne remplace aucune version existante : il s’y ajoute, au-dessus du Rebel et du Limited, comme un objet à part. Pour le lecteur français habitué aux pick-ups européens ou aux utilitaires bridés fiscalement, il faut bien mesurer l’échelle : le TRX pèse plus de 2 700 kg, mesure 5,89 mètres de long, et sa seule largeur avec rétroviseurs dépasse les 2,30 mètres. Ce n’est pas un pick-up amélioré. C’est une autre catégorie.

Fiche technique, motorisation et performances : le V8 Hellcat change tout

Caractéristique RAM 1500 TRX Détail / contexte Moteur V8 HEMI Hellcat suralimenté, 6,2 litres Bloc issu de la Dodge Challenger SRT Hellcat, reconfiguré pour l’usage tout-terrain Puissance 702 ch à 6 100 tr/min Environ 250 ch de plus que le Ford F-150 Raptor V6 biturbo de la même génération Couple 881 Nm à 4 800 tr/min Disponible haut dans les tours, ce qui impose un convertisseur de couple renforcé Compresseur Roots 2,4 litres Intercooler intégré, pression de suralimentation de 11,6 psi Transmission Automatique 8 rapports TorqueFlite 8HP95 Boîte ZF renforcée, gestion des rapports optimisée pour les sorties en tout-terrain Transmission intégrale 4×4 avec modes 4H Auto, 4H, 4L Boîte de transfert BorgWarner 44-29, rapport court 2,64:1 en 4L 0 à 100 km/h 4,5 secondes Référence pour un pick-up de série de 2 722 kg Vitesse maximale 190 km/h (bridée électroniquement) La bride protège les pneumatiques tout-terrain de série Suspension avant Double triangles superposés, amortisseurs Bilstein Black Hawk e2 actifs Course de 33 cm, réglage continu selon le mode de conduite sélectionné Suspension arrière Ressorts hélicoïdaux, amortisseurs Bilstein Black Hawk e2 actifs Course de 35,6 cm, supérieure à celle du Raptor (33 cm environ) Garde au sol 30 cm (11,8 pouces) Mesurée charge à vide, en mode tout-terrain Profondeur de gué 81 cm Conduit avec les précautions d’usage : vitesse lente, en 4L Pneus de série Goodyear Wrangler Territory All-Terrain 325/65 R18 35 pouces de diamètre effectif, montés sans modification des passages de roues Jantes 18 pouces aluminium forgé Format délibérément compact pour préserver le flanc de pneumatique en tout-terrain Freins avant Étriers Brembo 6 pistons, disques de 395 mm Dimensionnement nécessaire face à la masse et au couple disponible Freins arrière Étriers 4 pistons, disques de 350 mm Avec refroidissement actif géré par l’électronique Charge utile 594 kg En retrait par rapport à un 1500 de travail classique, le poids du groupe motopropulseur en étant la cause principale Capacité de remorquage 3 674 kg Homologuée avec attelage spécifique ; à vérifier selon la réglementation française en cas d’importation Réservoir 125 litres Autonomie en usage mixte : environ 600 km, selon le pied conducteur Consommation (estimée, usage mixte) 20 à 25 litres / 100 km Valeur constatée à l’usage ; aucune norme WLTP officielle pour le marché européen Longueur hors tout 5 895 mm Caisse courte uniquement, pas de version longue au catalogue Largeur hors tout (sans rétroviseurs) 2 235 mm Caisse élargie de 8 pouces par rapport au 1500 standard Poids à vide 2 722 kg Le plus lourd des pick-ups haute performance de série à son lancement Modes de conduite 6 modes (Auto, Sport, Custom, Snow, Mud/Sand, Rock) Chaque mode ajuste amortisseurs, cartographie moteur, répartition du couple et hauteur de caisse

Design extérieur et habitacle

Vu de face, le TRX ne ressemble à aucun autre RAM 1500. La calandre est plus haute, plus large, encadrée par des feux à LED qui courent jusqu’aux extrémités des ailes. Ces ailes, justement, sont élargies de façon visible : les extensions plastique noir mat qui recouvrent les passages de roues ne cherchent pas à se fondre dans la carrosserie. Ce sont des élargisseurs fonctionnels, là pour justifier la présence des pneus de 35 pouces, et ils donnent au camion une carrure qui rend le 1500 classique presque élancé en comparaison. Le capot bombé avec sa prise d’air centrale complète le tableau.

Les coloris proposés à la commercialisation incluaient le rouge Flame Red, le noir Diamond Black, le gris Granite, le blanc Bright White et plusieurs teintes spécifiques selon les années modèle, dont le Hydro Blue et le Baja Yellow, deux couleurs directement associées aux univers du tout-terrain. Pour les éditions spéciales, comme la Launch Edition de 2021 ou la Final Edition de 2024, Ram a proposé des finitions exclusives avec des graphismes et des livrées distinctives.

L’habitacle ne joue pas la carte de la sobriété. Les sièges sport à maintien renforcé sont recouverts de cuir et d’Alcantara selon les niveaux de finition, avec le lettrage « TRX » brodé sur les dossiers et appuie-têtes, une signature visuelle récurrente sur toutes les versions TRX. L’écran central Uconnect mesure 12 pouces et intègre les données de performance en temps réel : température des freins, angle de tangage, pression des pneus. Un affichage tête haute est disponible. Le volant est plat en bas, gainé de cuir perforé. L’ensemble est sombre, épais, orienté performance plutôt que raffinement, ce qui correspond exactement à ce que l’on attend de ce camion.

RAM 1500 SRT TRX 2026 : le pick-up le plus puissant du monde fait son grand retour avec 777 ch

Avec le nouveau RAM 1500 SRT TRX millésime 2026, le constructeur américain RAM frappe un grand coup sur le marché des pick-up sportifs. Après avoir disparu du catalogue à l’issue de l’année 2024, le spectaculaire TRX revient avec une motorisation V8 HEMI 6,2 litres compressée profondément retravaillée. Sa puissance atteint désormais 777 chevaux, contre 702 ch pour son prédécesseur.

Cette nouvelle génération ne se contente donc pas de reprendre une recette qui avait fait son succès : elle repousse encore les limites de la catégorie. Avec ses 777 ch, le RAM 1500 SRT TRX 2026 revendique le titre de pick-up de série le plus puissant du monde, devant le Ford F-150 Raptor R.

Voici tout ce qu’il faut savoir sur ce monstre américain : motorisation, performances, évolutions par rapport au modèle 2021-2024, caractéristiques techniques et prix. Nous verrons également comment se le procurer neuf en France, où il ne bénéficie pas d’une commercialisation classique par le réseau du constructeur.

Le retour d’un monstre mécanique : le V8 HEMI passe à 777 chevaux

Présenté officiellement le 1er janvier 2026, le nouveau RAM 1500 SRT TRX marque le retour d’une appellation devenue incontournable chez les amateurs de pick-up américains. Petite précision concernant son appellation : bien que dévoilé en 2026 et commercialisé à partir du second semestre de cette même année, il porte officiellement le millésime 2027 Ram 1500 SRT TRX.

Sa principale évolution se trouve sous le capot. RAM a conservé le célèbre V8 HEMI suralimenté de 6,2 litres, mais lui a apporté des évolutions mécaniques et électroniques permettant de porter sa puissance à 777 hp, soit environ 788 chevaux métriques. Son couple atteint désormais 680 lb-ft, soit environ 922 Nm.

Ces chiffres lui permettent de reprendre la couronne du segment des pick-up thermiques de grande série. Il devance notamment le Ford F-150 Raptor R et ses 720 chevaux américains.

Le constructeur annonce également un 0 à 60 mph (environ 97 km/h) réalisé en seulement 3,5 secondes. Une performance particulièrement impressionnante pour un véhicule de ce gabarit, conçu autant pour les accélérations sur route que pour les conditions extrêmes en tout-terrain.

2021-2024 contre 2026 : quelles sont les différences ?

Pour comprendre l’évolution du modèle, il faut revenir à 2020. C’est à cette époque que RAM dévoile le premier TRX, commercialisé à partir du millésime 2021. Son objectif est clair : concurrencer directement le Ford F-150 Raptor en proposant une version radicalement plus puissante du RAM 1500.

Le modèle rencontre rapidement son public grâce à son V8 HEMI compressé de 6,2 litres développant 702 chevaux et 882 Nm de couple. Il devient alors une référence parmi les pick-up sportifs américains.

La production de cette première génération prend fin à la fin de l’année 2023, avec une ultime série commercialisée sous le millésime 2024 : la Final Edition, limitée à 4 000 exemplaires dans le monde.

Deux ans plus tard, RAM décide de ressusciter le TRX avec une version encore plus spectaculaire.

Un moteur HEMI toujours présent, mais plus puissant

Le nouveau modèle conserve la cylindrée de 6,2 litres et la suralimentation par compresseur mécanique. En revanche, le moteur bénéficie d’évolutions matérielles et d’une nouvelle gestion électronique, avec notamment un compresseur volumétrique de 2,4 litres.

Le résultat est significatif : 75 hp supplémentaires et 30 lb-ft de couple de plus que sur l’ancienne génération.

Caractéristiques RAM 1500 TRX 2021-2024 RAM 1500 SRT TRX 2026 Moteur V8 HEMI 6,2 L V8 HEMI 6,2 L Suralimentation Compresseur mécanique Compresseur mécanique 2,4 L Puissance annoncée 702 hp 777 hp Couple 882 Nm 922 Nm Boîte de vitesses Automatique 8 rapports Automatique 8 rapports évoluée Transmission 4 roues motrices 4 roues motrices permanentes 0 à 60 mph (0 à 97 km/h) 4,5 secondes 3,5 secondes Vitesse maximale 190 km/h 190 km/h Débattement maximal des suspensions Plus de 33 cm Environ 35,6 cm

Données constructeur. Les accélérations sont exprimées sur la base du 0 à 60 mph, et non du 0 à 100 km/h. Les valeurs de débattement correspondent aux données annoncées pour les deux générations.

La différence la plus spectaculaire concerne donc les performances moteur. Avec 777 chevaux, le nouveau TRX gagne environ 11 % de puissance par rapport à son prédécesseur. Le couple progresse également, ce qui devrait se traduire par des reprises encore plus impressionnantes.

Un châssis toujours conçu pour les conditions extrêmes

Le TRX n’est pas simplement un RAM 1500 équipé d’un gros moteur. Toute sa conception repose sur une utilisation intensive en tout-terrain. Le modèle 2026 conserve notamment :

• Une transmission intégrale permanente.

• Des pneumatiques tout-terrain de 35 pouces.

• Des jantes de 18 pouces.

• Une garde au sol de 11,8 pouces, soit environ 30 cm.

• Des suspensions indépendantes à l’avant.

• Un essieu arrière rigide.

• Un différentiel arrière à verrouillage électronique.

La nouveauté concerne principalement les amortisseurs. RAM adopte la deuxième génération des Bilstein Black Hawk e2 adaptatifs, associés au système Ram Active Terrain Dynamics. Le débattement maximal des suspensions atteint désormais 14 pouces, soit 35,6 cm.

L’objectif est de conserver un maximum de motricité et de stabilité lorsque le véhicule évolue à vive allure sur des pistes dégradées, dans le sable ou sur des terrains particulièrement accidentés.

Un habitacle encore plus technologique et luxueux

À bord, RAM fait évoluer son TRX pour l’aligner sur les dernières évolutions de la gamme 1500. Le tableau de bord accueille un écran tactile Uconnect 5 de 14,5 pouces, accompagné d’une instrumentation numérique de 12,3 pouces et d’un affichage tête haute. L’équipement de série est particulièrement généreux :

• Sièges avant chauffants, ventilés et massants.

• Sièges arrière chauffants et ventilés.

• Sellerie en cuir et en suédine.

• Deux chargeurs sans fil.

• Système audio Harman Kardon à 19 haut-parleurs.

• Affichage tête haute.

• Assistance à la conduite Active Drive Assist de niveau 2+ permettant une conduite mains libres dans les conditions prévues par le système.

Le nouveau TRX entend ainsi associer des performances dignes d’une sportive à un niveau de confort et de finition particulièrement élevé pour un pick-up. À noter que la version SRT 2026 reçoit une nouvelle calandre actualisée en comparaison de la version TRX, ainsi que les touches de design SRT.

Le RAM 1500 SRT TRX 2026 : fiche technique et performances

Voici les principales caractéristiques techniques communiquées par RAM pour cette nouvelle version :

Fiche technique RAM 1500 SRT TRX 2026 Architecture moteur V8 à 90° Cylindrée 6 166 cm³ (6,2 litres) Alimentation Injection électronique Suralimentation Compresseur volumétrique à double vis (Twin-Screw) Puissance maximale 777 cv à 6 500 tr/min Couple maximal 922 Nm à 4 800 tr/min Boîte de vitesses Automatique à 8 rapports Transmission Intégrale (4WD) permanente 0 à 60 mph (0 à 97 km/h) 3,5 secondes 0 à 100 mph (0 à 161 km/h) 10 secondes 400 mètres départ arrêté 12,2 secondes Vitesse maximale 190 km/h Suspension avant Indépendante Suspension arrière Essieu rigide Amortisseurs Bilstein Black Hawk e2 adaptatifs Débattement suspension avant 33 cm Débattement suspension arrière 35,6 cm Garde au sol 30 cm Pneumatiques Goodyear Wrangler Territory AT 325/65 R18 Jantes 18 pouces Charge utile maximale Environ 553 kg Capacité de remorquage maximale Environ 3 674 kg Nombre de places 5 Écran central tactile 14,5 pouces Instrumentation numérique 12,3 pouces Système audio Harman Kardon, 19 haut-parleurs

Attention : les valeurs de puissance sont celles annoncées en horsepower américains. Le constructeur communique également sur le 0 à 60 mph et non sur le 0 à 100 km/h. La vitesse maximale est limitée électroniquement.

Un pick-up qui reprend la couronne mondiale

Avec cette nouvelle version, RAM ne cherche pas simplement à améliorer son pick-up : le constructeur veut reprendre une position dominante dans le segment des pick-up sportifs thermiques.

Le principal concurrent reste le Ford F-150 Raptor R. Son V8 5,2 litres suralimenté développe 720 hp.

Rappel des différentes versions existantes :

Modèle Motorisation Puissance Couple RAM 1500 SRT TRX 2026 V8 6,2 L HEMI compressé 777 hp (environ 788 ch) 922 Nm Ford F-150 Raptor R V8 5,2 L compressé 720 hp (environ 730 ch) 868 Nm RAM 1500 TRX 2021-2024 V8 6,2 L HEMI compressé 702 hp (environ 712 ch) 881 Nm

Pour acheter un Ram 1500 TRX ou SRT TRX neuf en France, vous devez obligatoirement passer par des importateurs et distributeurs spécialisés dans les véhicules américains. Comme ces modèles ne sont pas commercialisés dans le réseau européen classique, ces professionnels s’occupent de l’achat, du transport, et surtout de l’homologation complète aux normes françaises.

Voici les principales adresses où vous pouvez commander ou trouver ce modèle en stock :

1. American Car City (Région Parisienne & Lyon)

C’est le leader historique de l’importation de véhicules américains en France. Leurs showrooms disposent régulièrement de modèles de Ram TRX neufs en stock, entièrement homologués et prêts à rouler, avec des garanties européennes.

• Showroom Île-de-France : Le Coudray-Montceaux (Essonne)

• Showroom Auvergne-Rhône-Alpes : Sérézin-du-Rhône (Rhône)

• Site officiel : American Car City

2. Madness US (Loire-Atlantique)

Distributeur et importateur officiel Dodge et Ram. Situé dans l’Ouest de la France, ils proposent des Ram 1500 TRX neufs clés en main (homologation française incluse et garantie de 24 mois), et distribuent également les versions ultra-puissantes modifiées par Hennessey Performance.

• Adresse : Batz-sur-Mer (Loire-Atlantique)

• Site officiel : Madness US

3. Les mandataires sur commande

Des structures comme Asphalte Diffusion ou USA Car Import proposent des services d’importation directs depuis le Canada ou les États-Unis. Ils cherchent le véhicule selon votre configuration, le rapatrient et gèrent toutes les formalités administratives jusqu’à la livraison.

L’avantage fiscal en France

L’intérêt majeur d’acheter ces pick-ups neufs via ces professionnels réside dans leur homologation en carte grise CTTE (Camionnette) Plateau. Grâce à ce statut particulier :

• Aucun malus écologique ne s’applique (ce qui évite la taxe maximale sur le CO2).

• Pas de TVS (Taxe sur les Véhicules de Société) pour les professionnels.

• La TVA est entièrement récupérable pour les entreprises.

Les tarifs

Pour l’achat d’un RAM 1500 TRX OU SRT TRX, prévoyez un budget conséquent. Le prix de départ oscille généralement entre 145 000 € HT et 165 000 € HT selon le millésime exact (2024 Final Edition ou le tout nouveau modèle 2027) et le niveau d’options sélectionné.

Voici le détail des tarifs constatés chez les importateurs français :

La grille des tarifs indicatifs

Prix Hors Taxes (HT) : Environ 150 000 € HT (le prix de référence pour les entreprises récupérant la TVA).

Environ (le prix de référence pour les entreprises récupérant la TVA). Prix Toutes Taxes Comprises (TTC) : Environ 180 000 € TTC (incluant les 20 % de TVA française pour les acheteurs particuliers).

Crédit photos : Ram Trucks©