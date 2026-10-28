Quand le pass hebdomadaire est avantageux

Le Navigo Semaine peut être intéressant lorsque vous prévoyez plusieurs jours de déplacement au cours d’une même semaine, du lundi au dimanche. Il ne couvre pas sept jours consécutifs à partir de votre arrivée.

Un séjour du vendredi au mardi chevauche deux semaines de validité. Un départ le mardi s’étale sur deux semaines de validité. Comparez les tickets à l’unité, les pass journaliers et les pass touristiques en fonction de vos trajets réels. Vérifiez la couverture des aéroports et les exclusions : Orlyval n’est pas inclus dans le Navigo Semaine.

Quand les tickets à l’unité suffisent

Pour un court séjour durant lequel vous prévoyez de beaucoup marcher, les tickets à l’unité peuvent être plus économiques. Comparez le nombre de trajets payants prévus plutôt que de supposer qu’un pass illimité permet toujours de faire des économies.

Gardez votre ticket ou votre pass à disposition pendant tout le trajet et validez-le selon les règles en vigueur. Une capture d’écran ne remplace pas un titre sans contact enregistré sur un téléphone ou une carte.

Prévoir des données de secours en cas d’imprévu

Holafly propose le service « Always On » avec les eSIM éligibles : une solution de connexion de secours intégrée qui offre 1 Go tous les 30 jours, sans frais supplémentaires, dans les destinations compatibles.

Ce service peut être utile pour effectuer des tâches essentielles une fois le forfait principal épuisé, comme confirmer une réservation ou écrire à votre hôte. La disponibilité et les délais d’activation varient selon les forfaits de voyage et les forfaits mensuels.

Conservez l’eSIM installée sur votre appareil d’origine. Sa suppression entraîne la perte définitive de l’avantage ; les données non utilisées ne sont pas reportées et les conditions actuelles prévoient une durée d’accès de 12 mois. Consultez l’application Holafly pour vérifier la disponibilité du service et suivre votre consommation de données.

Vérifier que tout est prêt avant le départ

Effectuez trois vérifications simples en trois points : pouvez-vous ouvrir les informations de votre hôtel hors ligne, identifier votre trajet depuis l’aéroport et accéder au bon titre de transport ?

Conservez une copie de vos références de réservation, chargez votre batterie externe et emportez le bon câble. La France utilise des prises de type C et E : vérifiez la tension prise en charge par votre chargeur avant de prévoir un adaptateur.

Assurez-vous que chaque voyageur puisse accéder à ses propres billets et aux informations de l’hébergement, surtout si votre groupe prévoit de se séparer pendant les visites.

Foire aux questions

Peut-on utiliser un seul pass de transport dans toute la France ?

Non. Les pass de la région parisienne couvrent uniquement leur propre réseau, pas les déplacements à l’échelle nationale. Les trains interurbains et les transports locaux dans les autres villes nécessitent généralement des billets ou des pass distincts.

Le Navigo Semaine est-il valable pendant sept jours à partir de l’achat ?

Non. Il est valable du lundi au dimanche. Votre date d’arrivée compte, surtout lorsqu’un court séjour chevauche deux semaines.

Faut-il une connexion Internet pour consulter ses billets de train ?

Pas forcément. Enregistrez vos billets avant le départ en utilisant la méthode hors ligne prise en charge par le transporteur. Les informations en direct nécessitent tout de même une connexion. Testez l’accès à vos billets plutôt que de supposer que chaque réservation se télécharge automatiquement.

Peut-on se fier uniquement à son téléphone ?

Mieux vaut éviter. Conservez séparément les adresses essentielles et les références de réservation. Emportez une carte bancaire et une pièce d’identité, et prévoyez un pass de transport physique si la validation des titres de transport sur téléphone n’est pas possible.