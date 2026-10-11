En faisant des recherches pour un futur article sur le Yacht Rock, ou en écoutant l’émission MBS West Coast. J’ai écouté plusieurs dizaines de chansons et l’une à toute de suite retenu mon attention : “Baby come back” des Player. Parfois, certaine chanson résonne différemment, Baby come back a été l’une d’elle. L’article porte sur les anecdoctes autour de la chanson qui sont nombreuses !

Une rencontre au mauvais endroit, avec les mauvaises tenues

Une réception privée, quelque part dans les Hollywood Hills, début 1977. Les invités sont en blanc de la tête aux pieds, dress code respecté à la lettre, qui aurait fait plaisir à Eddy Barclay. Deux hommes se retrouvent au milieu de cette blancheur immaculée avec leurs jeans et leurs t-shirts. Peter Beckett, guitariste de Liverpool passé par Paladin et Skyband, et John Charles Crowley, claviériste texan originaire de Galveston Bay, n’avaient pas reçu la consigne.

C’est précisément ce contraste qui les rapproche. Marginaux involontaires au sein de cette fête monochrome, autour de quelques bières, ils sympathisent, la conversation dévie vers la musique, et ils découvrent qu’ils sont tous deux auteurs-compositeurs. Quelques jours plus tard, ils répètent ensemble dans le garage de Crowley avec les autres membres du groupe Ronn Moss (bassiste, on y revient plus tard), et John Friesen (batteur).

Il y a quelque chose d’un peu vertigineux dans ce scénario. Changez un détail, ils arrivent habillés en blanc comme tout le monde et ne se parlent probablement jamais. Player n’existe pas. “Baby Come Back” non plus.

C’est l’une des plus grandes chansons de rupture de la décennie, et elle doit son existence à une erreur de garde-robe.

“Baby Come Back” est née d’un alignement improbable entre des hasards absurdes et une douleur sincère.

Deux coeurs brisés, une nuit de canicule et un garage sans clim

Quand Peter Beckett et J.C. Crowley commencent à répéter ensemble, ils ne sont pas seulement deux musiciens en quête de contrat. Ils sont deux hommes en morceaux. L’épouse de Beckett, installée à Los Angeles avec lui depuis 1974 après son arrivée avec Skyband, n’avait jamais réussi à s’acclimater à la Californie. Elle était rentrée en Angleterre. Le divorce avait suivi. Crowley traversait une séparation tout aussi douloureuse au même moment, dont les détails n’ont jamais filtré dans la presse.

Deux chagrins d’amour pour un seul morceau. Pas une métaphore : une réalité brute qui s’est glissée mot après mot dans la chanson.

Les sessions d’écriture ont lieu dans le garage de la maison de Crowley, quelque part dans les Hollywood Hills, en plein été 1977. Beckett le décrit comme un endroit rudimentaire, infesté de cafards, sans climatisation. En pleine vague de chaleur californienne. Deux nuits, quelques heures au total. Crowley pose les accords des couplets au Fender Rhodes, ce piano électrique chaleureux et légèrement mélancolique qui donne au morceau son assise harmonique. Beckett trouve le riff de guitare de l’introduction, et surtout la ligne mélodique du refrain, ce crescendo suppliant qu’il chantera en voix lead : “Baby come back, any kind of fool could see / There was something in everything about you.”

La ligne “you can blame it all on me” n’est pas un artifice d’écriture. Elle résume exactement ce que les deux hommes ressentaient, cette culpabilité sourde, difficile à nommer. Beckett extériorisait ses propres nuits d’errance et de déni ; Crowley y reconnaissait les siennes. Aucun des deux n’a cherché à objectiver ou à universaliser. Ils ont juste dit ce qu’ils vivaient, dans un garage surchauffé, en quelques heures.

Beckett prédit le numéro un avant même la sortie du disque

Avant même d’avoir joué une seule date devant un public, Player faisait le tour des maisons de disques et des producteurs à Los Angeles. Pas avec des démos envoyées par la poste : avec leurs instruments, dans les bureaux, en live. L’idée était d’éviter qu’une bande ne finisse oubliée sur une étagère. Ils préféraient jouer devant les gens et observer leurs visages.

La première grande porte se ferme vite. Dans un salon du Beverly Hilton, Clive Davis, patron d’Arista Records, écoute “Baby Come Back” et répond sèchement : “I don’t hear a hit.” (“j’entends pas un hit radio”). Fin de la réunion.

Ce rejet n’entame pas la conviction de Beckett. Lors d’un showcase devant une trentaine de personnes, il s’avance au micro et annonce, avec une assurance qui frise la provocation : “Now we’re gonna do our first number one record. It’s called Baby Come Back, hope you like it.” Dans un bureau, lors d’une autre réunion, plusieurs personnes présentes restent plusieurs secondes silencieuses, bouche ouverte. Beckett décrira plus tard cette réaction comme des mâchoires qui tombent sur la poitrine. C’est par cette succession de rencontres que le groupe parvient jusqu’à Dennis Lambert et Brian Potter, deux producteurs qui avaient travaillé avec les Four Tops et les Righteous Brothers, convaincus dès la première écoute.

Haven Records, le label de Lambert et Potter, cessera ses activités peu après. Mais les deux hommes croient suffisamment au groupe pour les amener directement à RSO Records, où Al Coury et Robert Stigwood les signent sans tergiverser.

Player n’avait jamais joué en public quand leur premier album était déjà pressé et prêt à partir en radio.

Le groupe monte pour la première fois sur scène en novembre 1977, en première partie de Gino Vannelli. Le single était déjà dans les bacs. Ce qui suit est une confirmation chiffrée : “Baby Come Back” entre au Billboard Hot 100, grimpe semaine après semaine, et le 14 janvier 1978, s’installe à la première place. Elle y reste trois semaines consécutives, détrônant “How Deep Is Your Love” des Bee Gees, eux aussi signés chez RSO. Billboard désignera Player meilleur nouvel artiste de singles de l’année 1978.

Le “pyjama rouge” de Ronn Moss et l’ironie du destin

Il y a un détail dans le clip de “Baby Come Back” que les amateurs de pop vintage repèrent immédiatement : Ronn Moss, le bassiste du groupe, arbore un ensemble en satin rouge éclatant, chemise ouverte et pantalon coordonné, dans un style que les rétrospectives d’époque qualifient unanimement, avec une affection légèrement moqueuse, de “pyjama rouge”. Cohérent avec l’esthétique yacht rock de 1977, il détonne quand même.

Ce qui rend la chose particulièrement savoureuse, c’est la trajectoire de Moss dans les décennies suivantes. Il fait ses débuts sur CBS en 1987 dans le rôle de Ridge Forrester dans The Bold and the Beautiful, connu en France sous le titre Amour, Gloire et Beauté. Ridge Forrester est styliste de haute couture, directeur créatif de la maison Forrester Creations, icône vestimentaire de la télévision mondiale. Moss l’incarnera pendant vingt-cinq ans, devenant le personnage le plus glamour de l’histoire du soap opera américain. L’homme au satin rouge de 1977. Personne n’avait planifié cette symétrie. Ronn Moss aurait partagé la vie de Jeanne Mas pendant un temps.

Le nom du groupe lui-même porte une touche d’humour similaire. En 1976, Beckett et ses futurs associés regardent un téléfilm à la télévision, et son générique liste la distribution sous l’intitulé “The Players” plutôt que le classique “Cast”. Ils suppriment le “s”. Player. Aussi simple et aussi peu calculé que ça.

Ces détails mis bout à bout dessinent un groupe qui ne prenait pas l’image trop au sérieux : assez pour soigner un clip, pas assez pour se prendre pour des architectes du cool.

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Pourquoi ces anecdotes changent l’écoute de la chanson

La question mérite d’être posée franchement : pourquoi s’attarder sur les coulisses d’un tube de soft rock californien sorti il y a presque cinquante ans ?

Ces détails ne sont pas du trivia. Ils éclairent la mécanique intime de ce qui fait qu’une chanson traverse les décennies au lieu de finir dans une compilation “Hits oubliés de 1978”. “Baby Come Back” ne résulte pas d’un calcul marketing. Elle résulte de deux hommes dévastés par une rupture, réunis par hasard dans un garage sans clim, qui ont mis leurs mots les plus honnêtes sur les accords qui leur venaient. Beckett et Crowley n’ont pas écrit une chanson sur la rupture en général : ils ont écrit la leur, avec la culpabilité réelle et la supplique réelle que ça implique. Les auditeurs ne savaient rien de tout ça en 1977. Mais ils ont entendu quelque chose d’authentique.

Les chiffres le confirment. 32 semaines dans le Billboard Hot 100, trois semaines consécutives au sommet, un classement au 7e rang du bilan annuel Billboard Year-End 1978. Fait moins souvent cité : le titre atteint la 10e place du classement Billboard R&B, performance rarissime pour un groupe de pop-rock blanc à cette époque. Le public qui écoute cette radio-là a ressenti quelque chose de suffisamment universel pour traverser les frontières stylistiques habituelles.

Voyage Voyage de Desireless : pourquoi la mélodie survit à tout pose la même question sur un autre classique : qu’est-ce qui fait qu’une mélodie résiste à son époque ? La réponse est souvent la même. Pas la production, pas le label, pas la promo. La sincérité d’exécution.

Réécouter “Baby Come Back” en sachant tout ça change quelque chose. Ce refrain suppliant n’est plus une formule pop bien calibrée. C’est Beckett qui chantait ses propres nuits d’errance dans un garage surchauffé, persuadé qu’il tenait quelque chose d’important. C’est un peu comme relire un roman après en avoir découvert la genèse : le texte est identique, mais on l’entend autrement.