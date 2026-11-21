Careless Whisper passe pour le slow ultime, celui du dîner aux chandelles et de la fin de soirée, romantique. Pourtant le texte raconte un aveu d’adultère, écrit par un George Michael de 17 ans qui n’avait rien d’un romantique. Comment une confession de culpabilité est-elle devenue une chanson d’amour, et pourquoi son auteur a-t-il mis autant de temps à obtenir le son qu’il avait en tête ? Et Andrew Ridgeley, dans tout ça, a-t-il vraiment mérité la moitié des crédits ?

Careless Whisper, un slow que tout le monde chante sans l’écouter

Careless Whisper est la chanson la plus reprise de George Michael et sans doute la plus mal comprise. On la met en fond sonore pour un dîner aux chandelles, on la danse en fin de soirée, on la chante les yeux fermés au karaoké et pour d’autres situations plus intimes. Pourtant le texte raconte un aveu d’adultère, bien moins fleur bleue. Le narrateur trompe quelqu’un, il le sait, et il paie la facture : « Should’ve known better than to cheat a friend ».

Michael lui-même ne comprenait pas bien cette appropriation. Il revient sur ce malentendu dans plusieurs entretiens et dans son autobiographie Bare (1990), lui qui avait écrit la chanson adolescent, en pleine double vie sentimentale.

Je reprends ici le dossier dans l’ordre. L’origine d’abord, avec un bus londonien et un guitariste de 18 ans. L’enregistrement ensuite, plus compliqué qu’on ne le croit. Puis la question du crédit, George Michael seul d’un côté de l’Atlantique et Wham! de l’autre. Les chiffres et les reprises, de Julio Iglesias à Seether, ferment le dossier : chacune tire la chanson dans une direction différente.

1981, un bus londonien et deux adolescents : la vraie naissance

Tout commence dans un bus londonien, en 1981. George Michael a 17 ans et prend le bus numéro 32 pour se rendre à son job d’ouvreur à l’Empire Cinema de Watford. C’est là que la mélodie arrive, avec la phrase de saxophone qui ouvre le morceau. Il raconte dans Bare que l’idée lui est venue au moment de tendre sa monnaie au chauffeur. Il la garde ensuite en tête pendant trois mois, sans instrument.

Le cinéma se retrouve dans le texte. La phrase « Calls to mind a silver screen and all its sad good-byes » vient directement de ce travail, de ces salles où il voyait défiler des histoires d’amour qui finissent mal.

Reste la question que les autres pages contournent : qu’a apporté Andrew Ridgeley ? Les faits sont assez nets, notamment dans son livre Wham! George & Me (2019). Il a composé les arrangements, ou une partie. Quand il la joue devant George, celui-ci constate qu’elle s’accorde avec ce qu’il a déjà dans la tête.

Rien de plus, et c’est déjà beaucoup. Ridgeley n’a pas touché aux paroles, ni à la mélodie de chant, ni au thème de saxophone. Cette grille d’accords lui vaut pourtant 50 % des crédits d’auteur-compositeur. C’est aussi la seule chanson de l’album Make It Big (1984) co-signée avec lui, tous les autres titres originaux étant de George Michael.

La première tentative a lieu à l’été 1983. Le manager Simon Napier-Bell organise une session aux Muscle Shoals Sound Studios, à Sheffield dans l’Alabama, avec Jerry Wexler aux commandes, une figure de la soul américaine. Wexler fait venir le saxophoniste Tom Scott. George Michael, qui a tout juste 20 ans, passe des heures à lui fredonner la ligne qu’il veut. Le résultat ne lui convient pas et il insiste.

Son jugement est sans appel : trop « middle of the road », une musique d’ambiance ascenseur d’hôtel, sans âme. Il convainc l’éditeur Dick Leahy de bloquer la sortie. Cette version originale finira reléguée sur un 45 tours en 1984, sous le titre Special Version.

Michael reprend alors la main. Il autoproduit la version finale à Londres : la section rythmique en live au studio Sarm West (Trevor Murrell à la batterie, Deon Estus à la basse, Hugh Burns à la guitare), les voix à Advision. Il travaille avec l’ingénieur du son Chris Porter, première étape d’une collaboration qui comptera beaucoup pour la suite de sa carrière.

Le saxophone est l’élément clef. Michael ne cède rien sur cette phrase qu’il porte depuis ses 17 ans, et il fait défiler les musiciens. Entre 8 et 11 selon les témoignages : Porter et Ridgeley parlent de dix refus avant le onzième, Steve Gregory dit avoir été le neuvième (je ne saurais pas trancher). Gregory arrive avec un ténor Selmer 1954 mais la rythmique déçoit George Michael.

La solution est technique. Chris Porter joue sur le varispeed de la bande analogique, ralentit le défilement et abaisse le tout d’un demi-ton. Gregory enregistre la phrase entière en un seul souffle. À vitesse normale, la bande remonte d’un demi-ton et le saxophone prend ce timbre brillant, un peu pincé, très lisse, reconnaissable, qui n’a plus grand-chose d’un son acoustique classique.

Michael écarte un producteur de renom, refuse la virtuosité du jazz et cherche un son précis, celui qu’il entend dans sa tête depuis trois ans.

Solo ou Wham! : un crédit, deux marchés

Territoire Label Crédit Logique commerciale Royaume-Uni et Europe (sortie du 45 tours le 23 juillet 1984, Epic, réf. A 4603) Epic Records George Michael Amorcer son émancipation solo et installer sa crédibilité d’auteur-compositeur États-Unis et Canada Columbia Records Wham! featuring George Michael Préserver la notoriété naissante de Wham!, révélé par Wake Me Up Before You Go-Go, sans désorienter le public nord-américain

Les chiffres : #1 dans 25 pays, 11 millions d’exemplaires

Monde : numéro un des ventes dans environ 25 pays.

: numéro un des ventes dans environ 25 pays. Royaume-Uni : premier single solo de George Michael, sorti en juillet 1984, il atteint la première place du UK Singles Chart en août 1984 et y reste 3 semaines.

: premier single solo de George Michael, sorti en juillet 1984, il atteint la première place du UK Singles Chart en août 1984 et y reste 3 semaines. États-Unis : crédité « Wham! featuring George Michael », il prend la tête du Billboard Hot 100 le 16 février 1985 et s’y maintient 3 semaines.

: crédité « Wham! featuring George Michael », il prend la tête du Billboard Hot 100 le 16 février 1985 et s’y maintient 3 semaines. Bilan 1985 : Billboard le classe single numéro 1 de l’année aux États-Unis (Year-End Hot 100).

: Billboard le classe single numéro 1 de l’année aux États-Unis (Year-End Hot 100). Ventes : plus de 6 millions d’exemplaires lors de l’exploitation originale, plus de 11 millions cumulés dans le monde avec les rééditions physiques et les téléchargements.

: plus de 6 millions d’exemplaires lors de l’exploitation originale, plus de 11 millions cumulés dans le monde avec les rééditions physiques et les téléchargements. Durabilité : pour les 40 ans du titre, le Careless Whisper EP sort le 18 octobre 2024, avec des versions remastérisées et un live inédit enregistré au Madison Square Garden en juillet 2008.

Une chanson de culpabilité jouée en slow romantique, et les reprises qui l’ont réinterprétée

Ma thèse tient en une ligne du refrain : « Guilty feet have got no rhythm ». Les pieds coupables n’ont pas de rythme. Difficile de danser quand on a trahi quelqu’un, et c’est exactement ce que dit le texte. Avec « Should’ve known better than to cheat a friend », on est dans l’adultère, le mensonge et la fin d’une histoire.

George Michael l’a écrite à 17 ans, en pensant à ses propres infidélités d’adolescent. Il a confié, dans Bare et au magazine The Big Issue, être troublé, parfois désillusionné, qu’un texte écrit si jeune et avec si peu de recul pèse autant chez des millions d’auditeurs. Mais, il a eu la ténacité de méner la chanson et de la construire comme il la ressentait.

Les reprises racontent bien ce malentendu : chacune pousse la chanson d’un côté ou de l’autre. Julio Iglesias (1984 selon certaines sources, mais l’album Romantic Classics date de 2006) en fait un slow de crooner, velouté, où la tension morale s’efface. Mina, sur Rane supreme (1987), tire plus de six minutes de théâtre et de douleur, avec une orchestration sophistiquée et des contrastes vocaux très marqués. Tamia, autour de 2000, passe au R&B langoureux : production soyeuse, voix chaude, la faute disparaît presque derrière le velours.

Le versant sombre arrive ensuite. Chez The Gossip (2007), le saxophone disparaît au profit de guitares et d’une batterie d’inspiration punk et dance, et Beth Ditto chante l’aveu comme une crise de culpabilité. Seether va plus loin dans le post-grunge avec sa version de 2009 : des riffs lourds, une voix rageuse, qui parlent de haine de soi plus que de nostalgie amoureuse.

Alors réécoutez-la, en oubliant le riff de saxophone si vous le pouvez. Lisez les paroles mot à mot, vous y trouverez la confession d’une faute que rien ne répare.

N’hésitez pas à partager vos souvenirs…

Paroles de Careless Whisper

George Michael et Andrew Ridgeley sont crédités aux paroles. Epic Records sort le titre le 23 juillet 1984 au Royaume-Uni et en Europe, Columbia Records en décembre 1984 aux États-Unis et au Canada : deux filiales de CBS Records (aujourd’hui Sony Music Entertainment).

I feel so unsure

As I take your hand and lead you to the dance floor

As the music dies, something in your eyes

Calls to mind a silver screen

And all its sad good-byes

I’m never gonna dance again

Guilty feet have got no rhythm

Though it’s easy to pretend

I know you’re not a fool

I should’ve known better than to cheat a friend

And waste the chance that I’d been given

So I’m never gonna dance again

The way I danced with you, oh

Time can never mend

The careless whispers of a good friend

To the heart and mind

Ignorance is kind

There’s no comfort in the truth

Pain is all you’ll find

I’m never gonna dance again

Guilty feet have got no rhythm

Though it’s easy to pretend

I know you’re not a fool

I should’ve known better than to cheat a friend (should’ve known better, yeah)

And waste the chance that I’d been given

So I’m never gonna dance again

The way I danced with you, oh

Never without your love

Tonight the music seems so loud

I wish that we could lose this crowd

Maybe it’s better this way

We’d hurt each other with the things we’d want to say

We could have been so good together

We could have lived this dance forever

But now, who’s gonna dance with me?

Please stay

And I’m never gonna dance again

Guilty feet have got no rhythm

Though it’s easy to pretend

I know you’re not a fool

I should’ve known better than to cheat a friend

And waste the chance that I’d been given

So I’m never gonna dance again

The way I danced with you, oh

now that you’re gone

was what I did so wrong, so wrong

That you had to leave me alone?

Paroliers : Andrew J. Ridgeley / George Michael

Paroles de Careless Whisper © Warner Chappell Music, Inc