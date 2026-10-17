Matthew McConaughey est l’un des rares acteurs hollywoodiens dont la trajectoire ressemble moins à une carrière linéaire qu’à une série de métamorphoses délibérées. De ses années de comédies romantiques plus ou moins réussi; à la renaissance critique que la presse anglophone a baptisée la McConaissance, puis à une traversée de films risqués et d’engagements publics inattendus, il n’a cessé de redéfinir ce que signifie durer dans le cinéma américain. Qui est vraiment Matthew McConaughey, comment a-t-il construit cette longévité et où en est-il aujourd’hui ?

(note : j’ai vu la plupart des films,sauf mention contraire dans l’article, de “Matt” et le place en haut de mes acteurs préférés…)

Pour info : Interstellar est diffusé sur Arte le dimanche 18 octobre à 21h.

Interstellar, novembre 2014 : le sommet d’une ascension

Pour comprendre ce qui se joue en novembre 2014, il faut revenir à 2011. Cette année-là, Matthew McConaughey tourne le dos à dix ans de comédies romantiques interchangeables, How to Lose a Guy in 10 Days, Failure to Launch et consorts, pour endosser la robe noire d’un avocat véreux dans The Lincoln Lawyer, “La défense Lincoln” (au passage une BO sompteuse). Le signal est clair pour qui sait le lire : l’acteur ne cherche plus à plaire, il cherche à exister.

Ce repositionnement prend un nom dans la presse anglo-saxonne : la McConaissance. L’arc est cohérent, presque trop beau pour être vrai. Mud de Jeff Nichols au Festival de Cannes en 2012, la composition physique et émotionnelle de Ron Woodroof dans Dallas Buyers Club qui lui vaut l’Oscar du meilleur acteur le 2 mars 2014, le rôle de Mark Hanna sous la direction de Scorsese dans The Wolf of Wall Street, et surtout Rust Cohle dans la première saison de True Detective : une série HBO qui, en huit épisodes, transforme un acteur en icône. Chaque choix appelle le suivant.

Christopher Nolan lui confie le rôle de Joseph Cooper, pilote de la NASA reconverti en fermier qui finit par traverser un trou noir pour sauver l’humanité. Interstellar sort en novembre 2014, produit pour 165 millions de dollars, et en rapporte plus de 730 au box-office mondial. C’est un blockbuster de plein vol, avec la caution artistique d’un auteur reconnu et le poids émotionnel d’un film sur la paternité et la relativité du temps.

La scène où Cooper pleure en regardant les vidéos de ses enfants vieillir sans lui reste, dix ans après, l’une des séquences les plus discutées de la décennie. Pour de nombreuses personnes, Interstellar est le numéro un ; pour d’autres, c’est le film trop facile qui ne mérite pas cette première place. McConaughey n’y est pas un acteur parmi d’autres : il est le moteur émotionnel d’une machine à très gros budget. Ce qui distingue le film d’un simple succès supplémentaire, c’est précisément ça.

Le problème avec les sommets, c’est qu’ils définissent le paysage en dessous.

Après cela, que faire ? La McConaissance avait une logique de progression : chaque rôle ouvrait le suivant, plus risqué, plus ambitieux. Interstellar referme cette progression en la bouclant sur elle-même. Cinéma indépendant, télévision de prestige, puis ce film, point de convergence rare entre ambition d’auteur, succès populaire mondial et consécration critique. Un équilibre que peu d’acteurs atteignent une fois dans leur carrière, et qui, par définition, ne se répète pas.

La descente discrète : échecs, silences et réinventions (2015-2019)

La dégringolade commence à Cannes, en mai 2015. The Sea of Trees de Gus Van Sant, avec McConaughey en américain suicidaire perdu dans la forêt d’Aokigahara, se fait siffler en salle de presse (note personnelle : je n’ai pas vu ce film). Le film récolte 8 % sur Rotten Tomatoes, moins d’un million de dollars de recettes mondiales, abandonné par ses distributeurs initiaux avant de sortir dans l’anonymat de l’été 2016. Difficile d’imaginer chute plus brutale pour un acteur oscarisé à peine quatorze mois plus tôt.

Ce qui suit ressemble à une série d’expériences qui ne prennent pas. Free State of Jones (2016) : Newton Knight, déserteur confédéré, environ 25 millions de recettes sur un budget de 50 millions. Gold de Stephen Gaghan, où il prend une quarantaine de kilos et se rase le crâne pour incarner un prospecteur minier, 14,9 millions au box-office, porte close aux récompenses. Dans The Dark Tower (2017), adaptation du cycle de Stephen King, il campe le Man in Black face à Idris Elba : 16 % sur Rotten Tomatoes, projet de franchise enterré. Serenity en 2019, polar surnaturel avec Anne Hathaway, moqué pour un twist à base de simulation vidéoludique, 14 millions de dollars. Cinq films en quatre ans. Cinq paris perdus, à des degrés divers.

Mais McConaughey ne disparaît pas.

Il prête sa voix à Buster Moon, le koala impresario incorrigiblement optimiste de Sing, qui engrange plus de 634 millions de dollars dans le monde. Un choix qu’on pourrait lire comme une retraite vers le cinéma familial, mais qui trahit surtout une absence totale de snobisme vis-à-vis des genres. Et puis il y a The Beach Bum de Harmony Korine, présenté au SXSW en mars 2019 : McConaughey y joue Moondog, poète stoner hédoniste qui erre dans les Keys de Floride en refusant obstinément de grandir. Le film ne fait que 4,6 millions, mais les critiques s’accordent sur une chose : jamais il n’a semblé aussi librement lui-même à l’écran. Ce n’est pas rien.

La décennie se referme sur The Gentlemen de Guy Ritchie, sorti fin 2019. Mickey Pearson, expatrié américain installé à Londres, dirige un empire du cannabis au Royaume-Uni et cherche à le vendre avant que les loups se retournent contre lui. 115 millions de dollars de recettes pour 22 millions de budget, public et presse au rendez-vous. Le film convoque exactement ce que McConaughey a affiné dans les années creuses : un charme tranquille, une ironie presque texane, une façon d’occuper le cadre sans l’écraser.

En parallèle, il devient directeur créatif pour Wild Turkey bourbon, enseigne à l’université du Texas à Austin depuis 2015, et obtient en août 2019 le titre de Professor of Practice au Moody College of Communication. Ces années-là ne ressemblent pas à une traversée du désert subie. Plutôt à un homme qui teste ses frontières, artistiques et personnelles, pendant que les projecteurs se sont légèrement éloignés.

Les nouvelles scènes où il choisit de jouer : université, politique et activisme

Greenlights : l’autobiographie comme manifeste d’une décennie

Greenlights paraît le 20 octobre 2020, chez Crown, groupe Penguin Random House. Il entre directement à la première place de la New York Times Best Seller list en non-fiction et y reste plus de 99 semaines. Plus de 6 millions d’exemplaires vendus dans le monde, tous formats confondus. Pour un acteur dont la carrière littéraire se résumait jusqu’alors à zéro livre, ces chiffres interpellent.

Ce n’est pas ce qu’on attend d’une autobiographie de star hollywoodienne. McConaughey refuse d’ailleurs l’étiquette de memoir : il préfère parler d’« approach book », d’un manuel d’approche pour vivre. La matière première, c’est 35 années de journaux intimes, notes, poèmes et aphorismes rédigés depuis l’âge de 14 ans. La méthode d’écriture : 52 jours d’isolement dans le désert texan, dont 12 sans électricité ni Internet à Fort Davis, façon Nicolas Sarkosy si on veut être dans le sarcasme.

Le système conceptuel tient en trois couleurs de feux de circulation. Les greenlights sont les moments où tout s’aligne, les yellow lights appellent à ralentir, les red lights imposent l’arrêt. Mais McConaughey retourne l’idée : les feux rouges, refus et échecs, deviennent rétrospectivement des feux verts parce qu’ils forcent une bifurcation nécessaire. C’est là que le livre touche juste. Cette philosophie ne ressemble pas à un concept marketing plaqué sur une vie bien rangée. Elle documente quelque chose de réel : l’arrêt de 20 mois sans tournage qu’il s’impose entre 2008 et 2010, le refus d’un contrat de comédie romantique à 14,5 millions de dollars, la rupture volontaire avec un système qui le définissait à sa place.

Relire la McConaissance à travers ce prisme change quelque chose. Les rôles dans Dallas Buyers Club, True Detective et Interstellar n’y apparaissent pas comme le fruit d’un coup de chance médiatique, mais comme l’application d’une discipline construite dans l’ombre, conjuguée à sa vie familiale, son mariage avec Camila Alves en 2012, la paternité, et à son engagement philanthropique avec la just keep livin Foundation. Le livre donne un sens rétroactif aux dix années qui précèdent Interstellar et aux cinq qui suivent. C’est ça, sa vraie fonction.

Les projets de l’acteur pour 2027

Pour l’instant à date les projets de Matthew McConaughey pour les mois à venir :

Projet Type Rôle Réalisateur / Créateur Plateforme / Distributeur Statut The Brigands of Rattlecreek Western / Thriller Sheriff Bill Adams Park Chan-wook Warner Bros. En développement, sortie visée 2027 Positano Comédie romantique / Casse Ancien voleur de bijoux Daniel Roher Netflix / Working Title Films En tournage (Italie, mai 2026), sortie prévue 2027 Suite de How to Lose a Guy in 10 Days Comédie romantique Rôle original (face à Kate Hudson) Non confirmé Paramount Pictures En développement, sortie potentielle 2027 Série Nic Pizzolatto (sans titre) Drame sportif / Football Frère (avec Cole Hauser) Nic Pizzolatto Skydance Sports Attaché comme coproducteur et acteur, date non confirmée

Sources et à lire wikipedia.org

apple.com

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youtube.com

Lakeshore Records: The Lincoln Lawyer Soundtrack – Songs From The Film – Official Preview

eOne ANZ: THE SEA OF TREES Official Trailer – Buy or Rent on Digital Download & DVD

Good Morning America: Matthew McConaughey gives emotional speech about Uvalde at White House l GMA

Interstellar Movie: Interstellar (2014) | Original Theatrical Trailer 1 | Paramount Movies