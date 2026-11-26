Alors que les fêtes de fin d’année battent leur plein avec des températures en chute libre, réchauffons-nous un peu en pensant d’ores et déjà aux vacances d’été. Après tout, elles arriveront dans quelques mois et en matière de congés, mieux vaut s’y prendre à l’avance pour ne pas être dépourvu avant la date fatidique du départ. Aujourd’hui, notre plume s’est dirigé en Ardèche, une région à découvrir pour celles et ceux qui aiment la nature et les escapades à pied, ou en canoë.

Pourquoi choisir l’Ardèche pour camper au printemps et en été

L’Ardèche tient sur peu de kilomètres une variété que bien des régions n’offrent qu’en plusieurs étapes. Au sud, les gorges creusées dans le calcaire, les falaises claires et les eaux vertes de la rivière. Plus au nord, des collines boisées, des châtaigniers, des villages de pierre accrochés aux pentes. Sur les hauteurs, les monts d’Ardèche et leurs paysages de plateaux, où l’air n’a plus rien de méditerranéen. On plante sa tente à un endroit, et en moins d’une heure de route le décor change.

Pour nos amis campeurs, les adresses Tohapi en Ardèche vous aideront à choisir le lieu où poser vos sacs à dos et découvrir les lieux incontournables à visiter.

La rivière reste le fil conducteur du séjour. L’Ardèche, mais aussi la Beaume, le Chassezac ou l’Eyrieux : on s’y baigne, on y descend en canoë, on s’y assoit simplement les pieds dans l’eau en fin d’après-midi. Pour une famille avec une caravane comme pour un couple en tente légère, ou pour ceux qui préfèrent le confort d’un mobil-home, le programme se règle sur ce rythme-là.

Reste la question que tout le monde pose avant de réserver : quand partir ? Le printemps est doux, la nature est verte et les sentiers sont presque vides, mais l’eau y est encore fraîche et les nuits peuvent l’être aussi. L’été apporte la chaleur franche, la baignade et les journées longues, avec la foule qui va avec. Au cœur de juillet et août, le sud de la région vit au rythme des vacanciers : les routes des gorges, les parkings, les berges se remplissent.

Voilà pourquoi beaucoup d’habitués visent les marges de la haute saison. Fin mai, juin, début septembre : le calme revient, les campings respirent, la rivière se partage plus facilement. Le niveau de l’eau dépend alors de la météo de l’année, ce qui vaut la peine d’être vérifié avant de s’engager sur une descente. Le choix de la période pèse autant que celui du lieu.

Les sites à visiter autour de votre campement

Les gorges de l’Ardèche : un canyon creusé par la rivière, que l’on parcourt en canoë ou en kayak, ou que l’on longe en voiture par la route des belvédères. L’été pour la descente et la baignade, le printemps ou l’arrière-saison pour profiter des points de vue sans la foule.

: un canyon creusé par la rivière, que l’on parcourt en canoë ou en kayak, ou que l’on longe en voiture par la route des belvédères. L’été pour la descente et la baignade, le printemps ou l’arrière-saison pour profiter des points de vue sans la foule. Le Pont d’Arc : l’arche naturelle qui enjambe la rivière à l’entrée des gorges. On la regarde depuis la route, on la traverse en bateau, on s’y baigne les jours de beau temps. Tôt le matin, la lumière est la plus belle et les lieux sont plus calmes.

: l’arche naturelle qui enjambe la rivière à l’entrée des gorges. On la regarde depuis la route, on la traverse en bateau, on s’y baigne les jours de beau temps. Tôt le matin, la lumière est la plus belle et les lieux sont plus calmes. La grotte Chauvet 2 : la reproduction de la grotte ornée découverte en 1994, ouverte au public non loin du Pont d’Arc. On y suit les peintures préhistoriques dans une visite guidée. À réserver à l’avance en été, et pratique les jours de chaleur ou de pluie.

: la reproduction de la grotte ornée découverte en 1994, ouverte au public non loin du Pont d’Arc. On y suit les peintures préhistoriques dans une visite guidée. À réserver à l’avance en été, et pratique les jours de chaleur ou de pluie. Vallon-Pont-d’Arc : le point de départ naturel pour les activités nautiques, avec ses loueurs de canoës, ses terrasses et ses marchés. Animé en juillet et août, plus tranquille en juin ou en septembre.

: le point de départ naturel pour les activités nautiques, avec ses loueurs de canoës, ses terrasses et ses marchés. Animé en juillet et août, plus tranquille en juin ou en septembre. Balazuc : un village perché au-dessus de la rivière, classé parmi les plus beaux villages de France, fait de ruelles en pierre, d’escaliers et de petits points de vue. À visiter en fin de journée, quand la chaleur retombe.

: un village perché au-dessus de la rivière, classé parmi les plus beaux villages de France, fait de ruelles en pierre, d’escaliers et de petits points de vue. À visiter en fin de journée, quand la chaleur retombe. Vogüé : un autre village de caractère, dominé par son château, au bord de la rivière. On y flâne, on s’y baigne, on y fait une pause. Le printemps et le début de l’automne s’y prêtent bien.

: un autre village de caractère, dominé par son château, au bord de la rivière. On y flâne, on s’y baigne, on y fait une pause. Le printemps et le début de l’automne s’y prêtent bien. Les monts d’Ardèche : le parc naturel régional, avec ses sentiers, ses crêtes et le Mont Gerbier de Jonc, où la Loire prend sa source. Une escapade fraîche pour les journées trop chaudes du sud, surtout en été.

Où poser sa tente : les secteurs à comparer

Secteur Ambiance Activités Pour qui Sud Ardèche et gorges (autour de Vallon-Pont-d’Arc) Animé, très fréquenté en été, ambiance de vacances Canoë, baignade, belvédères, grotte Chauvet 2 Familles et groupes d’amis qui veulent les grands classiques Ardèche méridionale (autour des Vans) Plus sauvage et plus discret, avec un air de Cévennes Randonnée, baignade dans le Chassezac, Bois de Païolive Amateurs de nature et de calme, couples, marcheurs Vallée de l’Ardèche (de Ruoms à Aubenas) Équilibré, entre villages de pierre et bord de rivière Villages perchés comme Balazuc ou Vogüé, baignade, marchés, vélo Ceux qui veulent allier visites et détente Ardèche verte (au nord) Verte, fraîche, loin de l’effervescence des gorges Randonnée, balades, petits villages, vie locale Voyageurs qui cherchent la tranquillité, séjours hors haute saison

Bien préparer son séjour : réservation, équipement et bons réflexes

Réservez tôt pour juillet et août. Les bons emplacements partent vite dans le sud de la région. Si vos dates sont fixes, mieux vaut s’y prendre plusieurs mois à l’avance.

Les bons emplacements partent vite dans le sud de la région. Si vos dates sont fixes, mieux vaut s’y prendre plusieurs mois à l’avance. Vérifiez la situation de l’emplacement. Au bord de la rivière, c’est agréable, mais demandez au camping s’il est près de l’eau, à l’ombre et à l’écart des zones bruyantes. Renseignez-vous aussi sur le niveau de la rivière en cas de fortes pluies.

Au bord de la rivière, c’est agréable, mais demandez au camping s’il est près de l’eau, à l’ombre et à l’écart des zones bruyantes. Renseignez-vous aussi sur le niveau de la rivière en cas de fortes pluies. Renseignez-vous sur le feu. En été, la sécheresse peut entraîner des restrictions sur les barbecues et les feux. Ces règles changent selon les arrêtés en vigueur : posez la question au camping avant d’arriver.

En été, la sécheresse peut entraîner des restrictions sur les barbecues et les feux. Ces règles changent selon les arrêtés en vigueur : posez la question au camping avant d’arriver. Prévoyez l’équipement contre la chaleur. Une tente bien ventilée, une bâche ou un tarp pour l’ombre, de l’eau en quantité, un chapeau et de la crème solaire. Les nuits peuvent rester chaudes, un sac de couchage léger suffit souvent.

Une tente bien ventilée, une bâche ou un tarp pour l’ombre, de l’eau en quantité, un chapeau et de la crème solaire. Les nuits peuvent rester chaudes, un sac de couchage léger suffit souvent. Emportez des chaussures d’eau. Les galets de la rivière sont durs aux pieds, et elles servent aussi pour les descentes en canoë.

Les galets de la rivière sont durs aux pieds, et elles servent aussi pour les descentes en canoë. Prévoyez une tenue pour le printemps. En avril ou mai, les soirées sont fraîches : un pull et un duvet adapté font la différence.

En avril ou mai, les soirées sont fraîches : un pull et un duvet adapté font la différence. Organisez les sorties tôt le matin. Pour les gorges, la grotte Chauvet 2 ou les villages, partir avant la chaleur évite la foule et les heures pénibles de l’après-midi.

Pour les gorges, la grotte Chauvet 2 ou les villages, partir avant la chaleur évite la foule et les heures pénibles de l’après-midi. Comparez les tarifs sur place. Ils varient selon la saison, le type d’hébergement et l’emplacement : demandez toujours ce qui est compris avant de réserver.

Crédit photos : pixabay

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Sources et à lire tohapi.fr

ardeche-guide.com

parents-voyageurs.fr