Une SAAB 9-5 Aero qui sort de l’atelier du préparateur suisse Hirsch Performance, est-ce la SAAB de série la plus puissante jamais produite ? L’affirmation circule chez les passionnés, mais aucun document d’usine ne la confirme noir sur blanc. Avec ses 300 ch annoncés contre 260 pour l’Aero d’origine, que sait-on vraiment de cette berline suédoise discrète, et comment ne pas se tromper si l’on cherche à en acheter une ?

Hirsch Performance et SAAB : l’origine d’une série très spéciale

Hirsch Performance est un préparateur suisse, spécialisé de longue date dans les voitures SAAB. Son nom est resté associé à des kits de puissance, à des échappements, à des réglages de suspension et à des jantes spécifiques, vendus pour la marque suédoise et posés sur des modèles qui sortaient déjà d’usine avec un caractère sportif. Pour les amateurs de SAAB, un badge Hirsch sur un hayon ou une aile n’a rien d’anodin.

La 9-5, elle, est la grande berline de la marque. Lancée à la fin des années 1990, elle a connu un restylage important au milieu des années 2000 et c’est sur cette base que l’on trouve l’Aero, le sommet sportif de la gamme avec son quatre cylindres 2.3 turbo. La version Hirsch s’installe un cran au-dessus. Même carrosserie, même silhouette de grand routier, mais un moteur retravaillé et quelques détails pour la distinguer.

C’est là que l’angle de cette fiche se pose : la 9-5 Aero Hirsch Performance est régulièrement présentée comme la SAAB de série la plus puissante jamais produite. L’affirmation circule dans les fiches spécialisées et chez les passionnés, mais nous n’avons pas trouvé de document d’usine qui la confirme noir sur blanc. Nous la reprenons donc pour ce qu’elle est : un positionnement largement admis, à lire avec la prudence qui s’impose.

Le reste de la fiche s’en tient à ce que l’on peut établir. Les dates, les chiffres de production, le moteur, puis ce qui se voit de l’extérieur comme de l’intérieur.

1997 : la SAAB 9-5 de première génération est présentée, en remplacement de la 9000. C’est la base de toute la série.

: la SAAB 9-5 de première génération est présentée, en remplacement de la 9000. C’est la base de toute la série. 2005-2006 : restylage profond de la 9-5 et arrivée de l’Aero 2.3 turbo de 260 ch, version sur laquelle repose la préparation Hirsch.

: restylage profond de la 9-5 et arrivée de l’Aero 2.3 turbo de 260 ch, version sur laquelle repose la préparation Hirsch. Lancement de la série Hirsch : la date exacte de présentation n’est pas confirmée par une source fiable. Elle se situe après le restylage, sans que nous puissions donner un mois précis.

: la date exacte de présentation n’est pas confirmée par une source fiable. Elle se situe après le restylage, sans que nous puissions donner un mois précis. 2009-2010 : fin de la commercialisation de la 9-5 de première génération, remplacée par une seconde génération. La série Hirsch s’arrête avec elle (date exacte à vérifier).

: fin de la commercialisation de la 9-5 de première génération, remplacée par une seconde génération. La série Hirsch s’arrête avec elle (date exacte à vérifier). Volumes de vente : aucun chiffre fiable n’est publié pour la seule Aero Hirsch Performance. La série est généralement décrite comme confidentielle, mais nous ne donnons pas de nombre d’exemplaires faute de source.

: aucun chiffre fiable n’est publié pour la seule Aero Hirsch Performance. La série est généralement décrite comme confidentielle, mais nous ne donnons pas de nombre d’exemplaires faute de source. Total 9-5 première génération : les volumes cumulés de la berline et du break existent, mais ils ne disent rien de la part de la version Hirsch.

Le 2.3 turbo Hirsch : ce qui change sous le capot

Le point de départ est connu : un quatre cylindres en ligne de 2,3 litres, suralimenté par turbo, qui développe 260 ch et 350 Nm dans l’Aero d’origine. Hirsch a repris ce bloc sans changer son architecture. Pas de nouveau moteur, donc, mais un travail sur la gestion et sur l’efficacité du souffle.

Les chiffres généralement cités pour la version Hirsch sont 300 ch et 400 Nm. Ils proviennent des fiches de passionnés et des documents commerciaux du préparateur, pas d’une homologation consultable, et nous invitons à les considérer comme des valeurs annoncées. Le gain serait donc d’environ 40 ch et 50 Nm sur l’Aero standard.

Comment y arrive-t-on ? Sur ce type de préparation, la recette est classique : une cartographie moteur reprogrammée, une pression de suralimentation relevée et un échappement plus libre. Chez SAAB, la gestion électronique du moteur se prête bien à ce genre de reprise, et c’est précisément le domaine où Hirsch s’est fait connaître. En revanche, le détail exact des pièces montées sur la 9-5 Aero Hirsch (échappement complet ou partiel, éventuels éléments d’admission) n’est pas établi de façon certaine dans les sources que nous avons consultées. Nous préférons ne pas le décrire pièce par pièce.

Reste une certitude : le comportement d’une Aero ordinaire, déjà très bon sur les reprises, change de registre avec ce supplément de couple. Le tableau qui suit met les deux versions face à face.

Fiche technique : Aero standard contre Aero Hirsch

Caractéristique Aero standard Aero Hirsch Performance Moteur 4 cylindres en ligne, 2,3 l turbo 4 cylindres en ligne, 2,3 l turbo (même bloc, préparé) Puissance 260 ch 300 ch (valeur annoncée) Couple 350 Nm 400 Nm (valeur annoncée) Transmission Traction, boîte manuelle 5 rapports ou automatique 5 rapports Traction, boîtes de l’Aero (à confirmer selon exemplaire) 0 à 100 km/h Environ 6,7 s (manuelle) Non communiqué de façon fiable Vitesse maximale Environ 250 km/h Non communiquée de façon fiable Poids à vide Environ 1 600 kg Non communiqué, proche de l’Aero Consommation mixte Environ 9 à 10 l/100 km Non communiquée

La SAAB 9-5 Aero Hirsch Performance existait en break et en berline. Crédit photos : Saab©

Design : ce qui distingue une Hirsch d’une Aero classique

Sur la 9-5, SAAB n’a jamais joué la démonstration. La ligne est sobre, la poupe haute reconnaissable, le pare-brise très incliné hérité de la tradition aéronautique de la marque. La version Hirsch respecte cette retenue. Pas d’aileron voyant, pas de bouclier outrancier : l’esprit reste celui d’une berline que l’on prend d’abord pour une voiture de bureau d’études, avant d’entendre son turbo.

Les signes distinctifs tiennent à peu de choses. Le premier est le badge Hirsch, que l’on trouve apposé à l’extérieur. Viennent ensuite des jantes spécifiques à la série et, d’après plusieurs descriptions, un abaissement de la caisse. Nous n’avons pas pu vérifier le dessin exact des jantes ni la hauteur de caisse d’origine, et nous ne les détaillons donc pas davantage.

À l’intérieur, la 9-5 Aero offre déjà une présentation soignée : sièges sport en cuir, planche de bord très orientée vers le conducteur, instrumentation sobre sur fond sombre. La série Hirsch y ajoute, selon les exemplaires que l’on voit passer, des marques propres au préparateur. Leur emplacement et leur nombre varient d’un récit à l’autre, ce qui incite à la prudence : mieux vaut examiner l’exemplaire lui-même avant d’y croire.

C’est tout le charme de cette série. On reconnaît une Hirsch à ses détails, pas à son volume sonore ni à ses appendices.

Équipement de série et options à connaître

Sièges sport en cuir : c’est le cadre de l’Aero. Maintien latéral correct, assise pensée pour les longs trajets, et chauffage des sièges avant, très apprécié sur une voiture née en Suède. Les finitions précises de la série Hirsch ne sont pas documentées de façon fiable.

: c’est le cadre de l’Aero. Maintien latéral correct, assise pensée pour les longs trajets, et chauffage des sièges avant, très apprécié sur une voiture née en Suède. Les finitions précises de la série Hirsch ne sont pas documentées de façon fiable. Climatisation automatique : la 9-5 proposait une régulation de température pilotée par l’électronique, sans que le conducteur ait à y toucher. Pour une berline routière de ce niveau, c’était l’équipement attendu, plus un luxe qu’un argument.

: la 9-5 proposait une régulation de température pilotée par l’électronique, sans que le conducteur ait à y toucher. Pour une berline routière de ce niveau, c’était l’équipement attendu, plus un luxe qu’un argument. Appuis-tête actifs (SAHR) : un dispositif propre à SAAB, présent sur la 9-5 depuis ses débuts. En cas de choc arrière, le mécanisme rapproche l’appuis-tête de la nuque pour limiter le coup du lapin. La marque faisait de la sécurité un marqueur d’identité, bien avant que ce soit courant.

: un dispositif propre à SAAB, présent sur la 9-5 depuis ses débuts. En cas de choc arrière, le mécanisme rapproche l’appuis-tête de la nuque pour limiter le coup du lapin. La marque faisait de la sécurité un marqueur d’identité, bien avant que ce soit courant. Airbags et ESP : airbags frontaux et latéraux, contrôle de stabilité, structure renforcée. Rien d’exotique aujourd’hui, mais la 9-5 figurait parmi les berlines les mieux notées de son temps en matière de sécurité passive.

: airbags frontaux et latéraux, contrôle de stabilité, structure renforcée. Rien d’exotique aujourd’hui, mais la 9-5 figurait parmi les berlines les mieux notées de son temps en matière de sécurité passive. Mode Night Panel : un bouton éteint l’éclairage du tableau de bord, hors compteur de vitesse. L’idée vient de l’aviation, comme le pare-brise très incliné, et elle sert à ne pas fatiguer les yeux de nuit.

: un bouton éteint l’éclairage du tableau de bord, hors compteur de vitesse. L’idée vient de l’aviation, comme le pare-brise très incliné, et elle sert à ne pas fatiguer les yeux de nuit. Contact au plancher : la clé se place entre les sièges, à côté du levier. Un geste étrange pour qui n’a jamais conduit de SAAB, et l’une de ces signatures qui font la marque.

: la clé se place entre les sièges, à côté du levier. Un geste étrange pour qui n’a jamais conduit de SAAB, et l’une de ces signatures qui font la marque. Phares au xénon, aide au stationnement, toit ouvrant : selon les millésimes et les options, on les trouve sur les exemplaires bien dotés. Il faut vérifier voiture par voiture (la liste d’origine d’une Hirsch n’est pas figée dans les sources que nous avons consultées).

: selon les millésimes et les options, on les trouve sur les exemplaires bien dotés. Il faut vérifier voiture par voiture (la liste d’origine d’une Hirsch n’est pas figée dans les sources que nous avons consultées). Chaîne audio : l’autoradio d’époque, avec son lecteur CD, reste d’usage correct. Les fiches de passionnés évoquent parfois des systèmes plus poussés en option, sans que nous puissions les attribuer à la série avec certitude.

Acheter une 9-5 Aero Hirsch aujourd’hui : les points à vérifier

La rareté d’abord. Aucun chiffre de production fiable n’existe pour la seule Hirsch. On la dit confidentielle, et il faut s’attendre à chercher longtemps. Une annonce qui en propose plusieurs d’un coup doit éveiller la méfiance.

Aucun chiffre de production fiable n’existe pour la seule Hirsch. On la dit confidentielle, et il faut s’attendre à chercher longtemps. Une annonce qui en propose plusieurs d’un coup doit éveiller la méfiance. Authentifier la série. Un badge ne prouve rien : il se pose en cinq minutes sur une Aero ordinaire. Demandez la facture d’origine, les documents du préparateur, le numéro de châssis et l’historique d’entretien. En cas de doute, la mieux placée pour répondre reste la société Hirsch Performance elle-même.

Un badge ne prouve rien : il se pose en cinq minutes sur une Aero ordinaire. Demandez la facture d’origine, les documents du préparateur, le numéro de châssis et l’historique d’entretien. En cas de doute, la mieux placée pour répondre reste la société Hirsch Performance elle-même. Contrôler les 300 ch annoncés. Un passage au banc de puissance donne un ordre de grandeur et permet de voir si la cartographie d’origine a été conservée, remplacée ou modifiée depuis. Une Aero standard repassée en 260 ch, ou tirée plus loin par un second préparateur, ne vaut pas la même chose.

Un passage au banc de puissance donne un ordre de grandeur et permet de voir si la cartographie d’origine a été conservée, remplacée ou modifiée depuis. Une Aero standard repassée en 260 ch, ou tirée plus loin par un second préparateur, ne vaut pas la même chose. Surveiller le moteur. Le 2.3 turbo supporte bien les kilomètres s’il est entretenu, mais il n’aime pas les vidanges espacées. Vérifiez la ventilation de carter, l’état du turbo, l’absence de fumée à l’échappement et la régularité des changements d’huile. Les cassettes d’allumage sont aussi un point de contrôle classique sur les SAAB de cette époque.

Le 2.3 turbo supporte bien les kilomètres s’il est entretenu, mais il n’aime pas les vidanges espacées. Vérifiez la ventilation de carter, l’état du turbo, l’absence de fumée à l’échappement et la régularité des changements d’huile. Les cassettes d’allumage sont aussi un point de contrôle classique sur les SAAB de cette époque. Regarder la boîte. Un couple relevé sollicite la transmission. Embrayage pour la manuelle, passages de rapports pour l’automatique : essayez la voiture à chaud, et demandez ce qui a été remplacé.

Un couple relevé sollicite la transmission. Embrayage pour la manuelle, passages de rapports pour l’automatique : essayez la voiture à chaud, et demandez ce qui a été remplacé. Les pièces. SAAB a cessé son activité automobile en 2011, mais les pièces de mécanique et de carrosserie de la 9-5 se trouvent encore, par le réseau des spécialistes et des clubs. Les éléments propres à la série, jantes, badges, intérieur marqué, sont une autre affaire : ils se cherchent à l’unité.

SAAB a cessé son activité automobile en 2011, mais les pièces de mécanique et de carrosserie de la 9-5 se trouvent encore, par le réseau des spécialistes et des clubs. Les éléments propres à la série, jantes, badges, intérieur marqué, sont une autre affaire : ils se cherchent à l’unité. L’état de la caisse et du châssis. Un éventuel abaissement de la caisse use les trains roulants plus vite. Contrôlez les silentblocs, les amortisseurs et les traces de corrosion sous la voiture, surtout sur les exemplaires qui ont roulé l’hiver.

Un éventuel abaissement de la caisse use les trains roulants plus vite. Contrôlez les silentblocs, les amortisseurs et les traces de corrosion sous la voiture, surtout sur les exemplaires qui ont roulé l’hiver. Le prix. Faute de cote officielle, la comparaison avec une Aero standard bien entretenue est le meilleur repère. La Hirsch ne justifie un écart que si son authenticité et son suivi sont documentés.

Crédit photos : Saab©