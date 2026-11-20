Le 7 octobre 2026, Jaguar a officiellement dévoilé à New York la Type 01, première représentante de sa nouvelle génération de voitures de luxe 100 % électriques. Plus qu’une simple nouveauté dans la gamme du constructeur britannique, cette grande routière quatre portes incarne une véritable rupture avec près d’un siècle d’histoire automobile.

Design spectaculaire, architecture électrique inédite, puissance dépassant les 1 000 chevaux et positionnement tarifaire très haut de gamme : Jaguar entend désormais jouer dans une autre catégorie. La marque ne veut plus rivaliser avec les constructeurs premium traditionnels. Elle ambitionne de retrouver une place parmi les références du luxe automobile.

Cette transformation s’accompagne d’une décision historique : l’abandon définitif des motorisations thermiques, avec la fin progressive de la production des derniers modèles essence et diesel. Une stratégie audacieuse, mais aussi risquée, à l’heure où le marché automobile électrique connaît des évolutions contrastées.

La Type 01 est-elle la Jaguar du renouveau ou le symbole d’un pari particulièrement dangereux pour l’avenir de la marque ? Retour détaillé sur cette nouvelle automobile et sur la révolution engagée par le constructeur britannique.

Jaguar Type 01 : une nouvelle ère commence

Présentée à New York, la Jaguar Type 01 constitue le premier modèle de série de la nouvelle identité de la marque. Elle succède symboliquement à une génération de Jaguar dont les XE, XF, F-Type, F-Pace et I-Pace ont progressivement disparu du catalogue.

Jaguar a choisi de ne pas présenter une berline conventionnelle ou un SUV électrique supplémentaire. La Type 01 adopte plutôt les proportions d’une grande GT de luxe à quatre portes, avec une silhouette particulièrement basse, un long capot, un pavillon fuyant et des porte-à-faux soigneusement travaillés.

Le message est clair : Jaguar veut renouer avec une automobile émotionnelle, spectaculaire et immédiatement identifiable.

Son inspiration revendiquée puise dans le patrimoine de la marque, notamment les mythiques Type E et XJS. Mais il ne s’agit pas de reproduire les lignes d’autrefois. Le constructeur revendique une interprétation contemporaine de son héritage, avec une philosophie stylistique baptisée Exuberant Modernism.

La Type 01 inaugure ainsi une nouvelle famille de modèles qui doivent faire de Jaguar une marque de luxe électrique à part entière.

Un design spectaculaire qui ne cherche pas à faire l’unanimité

Au premier regard, la Type 01 ne ressemble à aucune Jaguar commercialisée jusqu’ici. Ses dimensions généreuses et ses proportions inhabituelles lui donnent une présence presque sculpturale.

La face avant se caractérise par un capot particulièrement long, une calandre pleine intégrée dans une carrosserie aux surfaces très épurées et une signature lumineuse minimaliste. L’absence de calandre traditionnelle rappelle immédiatement que cette automobile n’a plus besoin d’alimenter un moteur thermique en air.

Le profil est sans doute la partie la plus spectaculaire. La ligne de toit descend progressivement vers l’arrière, tandis que les ailes marquées et les grandes roues de 23 pouces renforcent l’impression de puissance. Le long capot crée une distance importante entre l’essieu avant et l’habitacle, une caractéristique généralement associée aux grandes automobiles de prestige.

À l’arrière, Jaguar a fait un choix particulièrement radical : la Type 01 ne possède pas de lunette arrière conventionnelle. Cette décision participe à la pureté de la silhouette, mais impose de recourir à un système de vision indirecte par caméras et écrans.

L’aérodynamique a fait l’objet d’un travail considérable. Jaguar annonce un coefficient de traînée de seulement 0,23, une performance remarquable pour une voiture de ce gabarit. Des volets actifs à l’avant et un aileron arrière escamotable à trois positions contribuent à optimiser les flux d’air en fonction des conditions de conduite.

Le constructeur revendique également plus de 360 demandes de brevets liées aux innovations développées pour ce modèle.

La Type 01 ne cherche donc pas à séduire tout le monde. Elle assume un style clivant, conformément à la nouvelle philosophie de Jaguar : créer des automobiles qui suscitent une émotion, plutôt que de chercher à satisfaire le plus grand nombre.

Un habitacle pensé comme un salon de grand luxe

À bord, Jaguar poursuit cette recherche d’originalité. L’habitacle ne reprend pas les codes habituels des berlines sportives allemandes. Il privilégie une ambiance architecturale, avec une présentation horizontale, des matériaux travaillés et une séparation visuelle des espaces.

L’élément le plus étonnant est une structure centrale longitudinale qui traverse l’habitacle. Cette colonne divise visuellement l’espace en quatre zones individuelles et souligne le caractère exclusif de la voiture. Des éléments en aluminium anodisé à finition évoquant le laiton accompagnent cette architecture.

La planche de bord accueille un écran OLED de 24 pouces, installé derrière une seule surface vitrée, qui regroupe les informations destinées au conducteur. Un second écran tactile de 7 pouces, positionné entre les deux occupants avant, permet d’accéder rapidement aux principales commandes.

Jaguar a également particulièrement travaillé l’ambiance sonore. La Type 01 reçoit un système audio immersif intégrant une barre acoustique panoramique sur toute la largeur de l’habitacle et des sièges à technologie Sensory Audio, capables de transmettre certaines vibrations sonores aux occupants.

L’objectif est de transformer chaque déplacement en expérience sensorielle, dans l’esprit des grandes routières de luxe.

Une fiche technique impressionnante : plus de 1 000 chevaux et 850 volts

La Type 01 repose sur une plateforme entièrement nouvelle, baptisée Jaguar Electric Architecture (JEA). Contrairement à certaines automobiles électriques issues de plateformes initialement conçues pour des moteurs thermiques, cette architecture a été développée spécifiquement pour Jaguar.

Elle permet notamment de travailler librement sur les proportions de la voiture, la répartition des masses et l’intégration des batteries.

Sous la carrosserie, on retrouve une batterie de 118 kWh de capacité utile et une architecture électrique de 850 volts. La motorisation à trois moteurs électriques, avec transmission intégrale, développe jusqu’à 1 030 chevaux et 1 365 Nm de couple.

Les performances annoncées sont particulièrement impressionnantes : le 0 à 100 km/h est réalisé en 3,2 secondes. Jaguar ne cherche donc pas uniquement à proposer une automobile confortable et luxueuse, mais également une véritable GT aux performances de supercar.

L’autonomie constitue un autre argument majeur. Le constructeur annonce jusqu’à 450 km selon le cycle WLTP, soit environ 400 miles selon l’estimation américaine EPA. À vitesse autoroutière stabilisée de 120 km/h, Jaguar estime l’autonomie à environ 320 miles, soit 515 km.

La recharge rapide constitue également un point fort annoncé. Grâce à son architecture 850 volts, la Type 01 peut récupérer jusqu’à 200 miles d’autonomie, soit environ 322 km, en seulement 13 minutes sur une borne de 350 kW.

Ces chiffres restent toutefois des données constructeur, certaines devant encore être confirmées par les procédures d’homologation.

Fiche technique – Jaguar Type 01 Caractéristiques Jaguar Type 01 Catégorie Grande routière électrique GT 4 portes Architecture Jaguar Electric Architecture (JEA) Motorisation 3 moteurs électriques Transmission Intégrale (AWD) Puissance maximale 1 030 ch (1 030 PS) Couple maximal 1 365 Nm Batterie 118 kWh (capacité utile) Technologie électrique Architecture 850 volts Autonomie WLTP annoncée Jusqu’à 450 miles (environ 720 km) Autonomie EPA estimée Jusqu’à 400 miles (environ 644 km) Autonomie autoroutière estimée Jusqu’à 320 miles (environ 515 km à 120 km/h) 0 à 100 km/h 3,2 secondes Puissance de recharge rapide Jusqu’à 350 kW (courant continu) Recharge annoncée Jusqu’à 200 miles (321 km) en 13 minutes Coefficient aérodynamique (Cx) 0,23 Jantes Jusqu’à 23 pouces Prix de départ annoncé 155 000 € Ouverture des commandes Début 2027 Premières livraisons Second semestre 2027 Lieu de production Solihull, Royaume-Uni

Données constructeur annoncées le 7 octobre 2026. Les autonomies et performances de recharge sont des estimations susceptibles d’évoluer après homologation.

Une Jaguar développée et fabriquée au Royaume-Uni

La Type 01 est également un projet industriel important pour le groupe JLR (Jaguar Land Rover).

Le constructeur a choisi de conserver une fabrication britannique pour ce nouveau modèle. La production doit débuter en 2027 dans l’usine de Solihull, en Angleterre.

La chaîne industrielle s’appuie sur plusieurs sites complémentaires :

Solihull : assemblage final du véhicule.

Wolverhampton : fabrication des moteurs électriques et des batteries.

Halewood : production des éléments de carrosserie emboutis.

Jaguar entend ainsi préserver une partie importante de son savoir-faire industriel britannique tout en accompagnant sa transformation électrique.

Les commandes doivent ouvrir au début de l’année 2027, avec des premières livraisons prévues au second semestre. Le prix de départ annoncé est de 155 000 euros, soit un positionnement résolument haut de gamme.

Jaguar et la fin du moteur thermique : une décision historique

La présentation de la Type 01 marque aussi l’aboutissement d’une transformation annoncée plusieurs années auparavant, en 2021 : Jaguar est désormais un constructeur exclusivement électrique.

Mais quand exactement la marque a-t-elle abandonné le moteur thermique ?

Pour comprendre cette décision, il faut remonter à février 2021. À cette date, JLR dévoile sa stratégie baptisée Reimagine. Son objectif est de transformer profondément ses marques, avec une ambition de neutralité carbone à l’horizon 2039.

Dans ce plan, Jaguar doit devenir une marque entièrement électrique à partir de 2025. L’idée est alors de repositionner le constructeur britannique sur le marché du luxe, avec une gamme plus exclusive et des modèles vendus à des tarifs nettement supérieurs à ceux de ses anciennes productions.

Cette orientation implique progressivement la disparition de toute la gamme existante.

2024 : le début de la disparition de la gamme historique

Les premiers arrêts de production interviennent en 2024 et 2025.

La XE, la XF et la F-Type quittent progressivement le catalogue. Le SUV électrique I-Pace, qui avait pourtant constitué une première étape importante dans l’électrification de Jaguar, disparaît également. Les E-Pace et certains modèles destinés au marché chinois suivent le même chemin.

La F-Pace devient alors le dernier modèle de la gamme historique à poursuivre sa carrière.

Jaguar avait initialement annoncé que sa production se prolongerait jusqu’en mars 2026. Mais le calendrier a finalement été avancé.

23 décembre 2025 : la dernière Jaguar thermique

C’est finalement le 23 décembre 2025 que le dernier exemplaire d’une Jaguar équipée d’un moteur thermique sort de l’usine de Solihull, au Royaume-Uni.

Il s’agit d’une F-Pace SVR, équipée du V8 suralimenté de la marque. Cet exemplaire historique n’est pas destiné à la commercialisation : il rejoint les collections du Jaguar Daimler Heritage Trust.

Avec cette voiture s’achève officiellement près de 90 années de production de moteurs thermiques sous le nom Jaguar.

Cette date est importante : elle ne correspond pas simplement à l’arrêt d’un modèle, mais à la fin d’une tradition industrielle qui a construit la réputation de la marque.

Jaguar abandonne ainsi les moteurs essence et diesel, mais aussi les motorisations hybrides rechargeables. Contrairement à d’autres constructeurs premium, qui conservent plusieurs technologies de propulsion pour répondre aux différentes demandes des marchés, Jaguar fait le choix du tout-électrique.

Pourquoi Jaguar a-t-elle pris une décision aussi radicale ?

Plusieurs raisons expliquent cette stratégie.

Retrouver une véritable position de luxe

Jaguar souffrait depuis plusieurs années d’un positionnement parfois difficile à comprendre. La marque se retrouvait coincée entre les constructeurs premium allemands et les marques de luxe beaucoup plus exclusives.

Ses modèles étaient souvent appréciés pour leur élégance, leur confort et leur caractère, mais ils peinaient à rivaliser commercialement avec les BMW, Mercedes-Benz, Audi et Porsche.

En abandonnant une partie de son ancienne clientèle pour viser un public beaucoup plus fortuné, Jaguar espère retrouver une identité distinctive et améliorer ses marges.

Miser sur l’électrification comme facteur de différenciation

Le moteur électrique permet de développer des performances élevées, un fonctionnement silencieux et une grande souplesse de conduite.

Il permet également de concevoir des plateformes spécifiques, avec des proportions impossibles à obtenir sur une architecture thermique traditionnelle.

La Type 01 illustre parfaitement cette liberté technique et stylistique.

Anticiper la transformation du marché automobile

Les réglementations environnementales, les objectifs de réduction des émissions et l’évolution des technologies ont poussé les constructeurs à revoir leurs stratégies.

Jaguar a choisi d’anticiper cette évolution plutôt que de conserver une gamme mixte pendant plusieurs années.

Construire une marque plus exclusive et plus rentable

C’est probablement l’argument le plus important. Jaguar ne cherche plus à vendre autant de voitures qu’auparavant.

Le constructeur souhaite privilégier des volumes plus faibles, des prix élevés, une personnalisation importante et des marges supérieures.

Ce modèle économique est celui de nombreuses marques de luxe, même si son application à l’automobile électrique reste encore à démontrer.

Nouvelle identité Jaguar : le constructeur veut repartir d’une feuille blanche

La transformation de Jaguar ne concerne pas uniquement les moteurs et les automobiles. Elle touche également à l’image de marque, à la communication et à la manière dont le constructeur souhaite être perçu.

En novembre 2024, Jaguar dévoile une nouvelle identité visuelle qui provoque immédiatement de nombreuses réactions.

Le traditionnel logo du félin bondissant, longtemps associé à l’histoire de la marque, est relégué au second plan au profit d’une nouvelle identité graphique. Le constructeur adopte une typographie contemporaine et une communication artistique très éloignée des codes habituels de l’industrie automobile.

Sa nouvelle signature, Copy Nothing, résume cette philosophie : ne copier personne.

La campagne publicitaire de lancement, mettant en scène des personnages habillés de tenues colorées dans un univers artistique, fait beaucoup parler d’elle. Certains saluent une volonté de rupture et de modernité. D’autres reprochent à Jaguar de délaisser son héritage automobile et de ne plus montrer de voitures dans sa communication.

Quelques jours plus tard, en décembre 2024, la marque présente à Miami le concept Type 00.

Ce prototype annonce les grandes orientations stylistiques de la future gamme. Sa silhouette très basse, son long capot et ses surfaces minimalistes préfigurent directement la Type 01.

Le concept provoque des réactions particulièrement contrastées. Certains y voient une proposition audacieuse, capable de redonner à Jaguar une véritable personnalité. D’autres estiment que le constructeur s’éloigne trop de ses racines.

La Type 01 apporte désormais une première réponse concrète à cette nouvelle orientation. Elle démontre que le concept Type 00 n’était pas uniquement un exercice de style, mais bien le point de départ d’une nouvelle génération de véhicules.

La nouvelle stratégie Jaguar est-elle pertinente ?

C’est probablement la question la plus intéressante de cette transformation.

Sur le papier, le raisonnement de Jaguar se tient. La marque était confrontée à une situation difficile : des volumes de vente insuffisants, une concurrence particulièrement agressive et une identité qui avait perdu une partie de son pouvoir d’attraction.

Continuer à produire des berlines et des SUV premium en essayant de rivaliser directement avec les constructeurs allemands aurait-il réellement permis de retrouver une croissance durable ?

Rien n’est moins sûr.

En décidant de changer complètement de positionnement, Jaguar tente donc une opération beaucoup plus ambitieuse : redevenir une marque désirable, capable de faire rêver une clientèle internationale fortunée.

Mais cette stratégie comporte plusieurs risques majeurs.

Un positionnement tarifaire extrêmement ambitieux

Avec un prix de départ annoncé à 155 000 euros, la Type 01 évolue dans un univers où les exigences des clients sont particulièrement élevées.

Jaguar devra convaincre une clientèle habituée aux références établies du luxe automobile, notamment Bentley, Porsche et Mercedes-Benz, sans oublier les constructeurs électriques haut de gamme.

Le problème est que le prestige ne se décrète pas. Il se construit sur plusieurs décennies, grâce à la qualité des produits, à l’expérience client, à la fiabilité et à la valeur résiduelle des automobiles.

Jaguar possède un patrimoine considérable, mais il lui faudra démontrer que sa nouvelle gamme est réellement à la hauteur de ses ambitions.

Le choix du tout-électrique est-il le bon ?

C’est sans doute le pari le plus risqué.

En abandonnant définitivement le thermique, Jaguar se prive d’une clientèle qui reste attachée aux motorisations essence, particulièrement dans le segment des grandes automobiles de luxe.

Le marché électrique évolue par ailleurs de manière très inégale selon les régions du monde. Si l’Europe poursuit sa transition, la demande américaine reste plus incertaine, alors même que Jaguar a choisi de faire de l’Amérique du Nord un marché prioritaire.

La Type 01 doit donc réussir à convaincre des clients qui ne recherchent pas nécessairement une automobile électrique, mais avant tout une grande Jaguar.

Il existe une différence fondamentale entre les deux.

Une période de transition commercialement dangereuse

Autre difficulté : Jaguar a pratiquement disparu du marché pendant sa transformation.

En arrêtant progressivement l’ensemble de son ancienne gamme avant l’arrivée de ses nouveaux modèles, la marque a créé une période de transition particulièrement longue.

Cette stratégie a plusieurs conséquences :

Une absence de nouveautés dans les concessions.

Une perte de visibilité commerciale.

Un risque de départ de clients historiques vers la concurrence.

Une difficulté à conserver un réseau de distribution mobilisé.

Une nécessité de reconstruire progressivement la confiance des acheteurs.

C’est un pari difficile, car un constructeur automobile ne peut pas simplement disparaître du marché pendant plusieurs années sans conséquences.

Une concurrence qui ne va pas attendre Jaguar

Le segment des automobiles électriques de luxe est déjà particulièrement disputé.

Jaguar devra notamment affronter :

Porsche Taycan : une référence en matière de comportement dynamique et de performances électriques.

: une référence en matière de comportement dynamique et de performances électriques. Mercedes-Benz EQS : une concurrente particulièrement intéressante sur le terrain du confort et de la technologie.

: une concurrente particulièrement intéressante sur le terrain du confort et de la technologie. Lucid Air : une automobile qui mise sur l’autonomie, les performances et le raffinement.

: une automobile qui mise sur l’autonomie, les performances et le raffinement. Bentley : un concurrent dont le prestige historique et le savoir-faire constituent des atouts considérables dans cette catégorie.

La Type 01 possède néanmoins un avantage : elle ne cherche pas à reproduire exactement les recettes de ses concurrents. Son design et son positionnement lui donnent une personnalité propre.

Et c’est précisément ce que Jaguar recherche.

Verdict : un pari audacieux, mais loin d’être gagné

La nouvelle stratégie de Jaguar est-elle pertinente ? À mon sens, elle est cohérente sur le plan de l’image et du positionnement, mais particulièrement risquée sur le plan commercial.

Le constructeur avait besoin de se réinventer. Son ancienne gamme ne lui permettait plus de se distinguer suffisamment dans un marché premium dominé par des concurrents particulièrement puissants. Revenir à une identité plus exclusive, miser sur le design, la personnalisation et des automobiles à forte personnalité constitue donc une orientation défendable.

La Type 01 possède d’ailleurs de sérieux arguments. Sa plateforme spécifique, ses performances, son autonomie annoncée et son design radical démontrent que Jaguar n’a pas simplement rebadgé une automobile électrique existante. Le constructeur a investi dans un véritable projet de transformation.

Mais trois interrogations demeurent.

La clientèle : Jaguar parviendra-t-elle à séduire suffisamment de nouveaux acheteurs fortunés pour compenser l’abandon de sa clientèle historique ?

Jaguar parviendra-t-elle à séduire suffisamment de nouveaux acheteurs fortunés pour compenser l’abandon de sa clientèle historique ? L’électrique : la marque a-t-elle raison de se priver totalement du thermique alors que certains de ses concurrents conservent plusieurs solutions de motorisation ?

la marque a-t-elle raison de se priver totalement du thermique alors que certains de ses concurrents conservent plusieurs solutions de motorisation ? Le prestige : le nouveau positionnement permettra-t-il réellement de rivaliser avec Bentley et les références du très haut de gamme ?

Il faudra également observer la qualité de fabrication, la fiabilité, le service après-vente et la valeur de revente des futurs modèles. Dans le luxe automobile, ces éléments comptent autant que les performances et le design.

Une chose est certaine : Jaguar a choisi de prendre des risques plutôt que de poursuivre une stratégie qui ne lui permettait plus de retrouver sa place.

La Type 01 représente donc bien davantage qu’une nouvelle voiture électrique. Elle constitue un véritable test pour l’avenir du constructeur britannique.

Jaguar a décidé de tourner définitivement la page de son histoire thermique pour écrire un nouveau chapitre dans l’univers du luxe électrique. Reste désormais à savoir si les automobilistes suivront cette révolution.

Sources et références documentaires

Pour approfondir ou vérifier les informations de cet article :



