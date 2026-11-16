Breitling remet l’or jaune au premier plan pour les fêtes 2026

Le 6 octobre 2026, Breitling a publié un communiqué pour présenter deux montres de 36 mm en acier inoxydable et or jaune 18 ct : la Navitimer Automatic 36 et la Superocean Heritage Automatic 36. Elles sont pensées pour les fêtes de fin d’année, avec l’idée du cadeau qu’on porte bien après le 31 décembre.

Ce qui frappe, c’est l’or. Depuis quelques années, la marque de Grenchen a mis l’or rouge en avant et n’utilisait l’or jaune qu’avec parcimonie. Ici, l’or jaune 18 ct traditionnel revient et s’associe à l’acier, pour un bicolore (biton, comme on dit) assez classique dans l’esprit.

La palette est hivernale : l’acier, le blanc et la nacre, plus froids, contre la chaleur de l’or jaune. Jean-Marc Pontroué, PDG de Breitling, parle d’un métal à la « valeur culturelle inégalée » et d’une « volonté audacieuse » quand on utilise la couleur naturelle de l’or. À 36 mm, les deux modèles restent compacts et se portent aussi bien à un poignet fin qu’à un poignet plus large, sans que cela dénote.

Navitimer Automatic 36 biton: cadran nacre et index diamants

Sur la Navitimer Automatic 36, le biton touche le boîtier et le bracelet. L’acier inoxydable fait le corps de la montre, l’or jaune 18 ct vient souligner la lunette et les maillons. Le résultat est plus chaud que la Navitimer tout acier que l’on connaît.

La lunette est bidirectionnelle, perlée, en or jaune, et elle porte la règle à calcul circulaire, signature de la Navitimer depuis toujours. Breitling précise que cet or est traçable : il provient de mines accréditées par la Swiss Better Gold Association.

Le cadran est en nacre, avec des reflets irisés qui changent selon la lumière. Les index sont sertis de diamants (douze au total, d’après les informations recueillies). L’affichage reste à trois aiguilles, heures, minutes et secondes, sans date et sans chronographe. C’est une Navitimer épurée, loin de l’image de l’instrument de bord chargé de compteurs.

Deux références existent selon le bracelet. La D173271A1A1D1 est montée sur le bracelet biton à sept rangs, acier et or jaune 18 ct, avec boucle déployante. La D173271A1A1P1 reçoit un bracelet en cuir d’alligator marron, également avec boucle déployante. Le calibre Breitling 17 donne la cadence à l’ensemble.

Superocean Heritage Automatic 36: lunette or et céramique blanche

La Superocean Heritage Automatic 36 joue le biton autrement. Le boîtier en acier fait 36 mm, mais tout l’or se concentre sur la lunette : une lunette unidirectionnelle à cliquet en or jaune massif 18 ct. Autour, le blanc domine l’ensemble.

Le cadran est d’un blanc franc. Les aiguilles, les index et les repères de lunette sont en or. Les aiguilles reprennent le dessin de la Superocean de 1957, une flèche pour les heures et une lance pour les minutes. Un guichet de date discret se place à 6 heures. L’insert de lunette en céramique blanche complète le tableau et résiste aux rayures, ce qui est utile sur une plongeuse étanche à 200 m.

L’effet voulu par Breitling est lumineux : la pureté du blanc contre l’éclat de l’or jaune, un contraste que la marque décrit comme rayonnant et chaleureux, inspiré de l’hiver. Sur le papier, c’est cohérent. Une plongeuse blanche et or évoque davantage la montagne enneigée que le fond de la mer.

Deux références là aussi. La D10390A71A1S1 est proposée sur bracelet caoutchouc blanc, la D10390A71A1A1 sur bracelet à mailles en acier. Le calibre Breitling 10, certifié COSC, anime la montre avec environ 42 heures de réserve de marche.

Fiche technique comparée: calibres 17 et 10, étanchéité, dimensions

Caractéristique Navitimer Automatic 36 Superocean Heritage Automatic 36 Calibre Breitling 17 Breitling 10 Épaisseur du calibre 4,60 mm 3,60 mm Diamètre du calibre 25,60 mm 25,60 mm Réserve de marche environ 38 h environ 42 h Fréquence 28 800 a/h (4 Hz) 28 800 a/h (4 Hz) Affichage Heure, minute, seconde Heure, minute, seconde, date Certification COSC COSC Diamètre du boîtier 36 mm 36 mm Épaisseur du boîtier 11,42 mm 10,42 mm Hauteur corne à corne 41,77 mm 42,84 mm Étanchéité 3 bars (30 m) 20 bars (200 m) Couronne Non vissée, deux joints Vissée, deux joints Fond Fermé Acier, vissé Lunette Or jaune 18 ct, bidirectionnelle, règle à calcul Or jaune 18 ct, unidirectionnelle à cliquet, insert céramique blanche Verre Saphir bombé, antireflet double face Saphir bombé, antireflet double face

Bracelets proposés pour chaque modèle

Navitimer, bracelet biton à sept rangs : acier et or jaune en alternance, pour une montre plus brillante et statutaire, qui met en avant le côté bijou de la lunette à règle à calcul.

: acier et or jaune en alternance, pour une montre plus brillante et statutaire, qui met en avant le côté bijou de la lunette à règle à calcul. Navitimer, cuir d’alligator marron : avec ses surpiqûres et sa boucle déployante, il ramène la montre vers l’aviateur classique et adoucit la densité des graduations.

: avec ses surpiqûres et sa boucle déployante, il ramène la montre vers l’aviateur classique et adoucit la densité des graduations. Superocean Heritage, caoutchouc blanc : étanche et gaufré façon maille, il donne une allure moderne, décontractée et sportive à la plongeuse.

: étanche et gaufré façon maille, il donne une allure moderne, décontractée et sportive à la plongeuse. Superocean Heritage, bracelet à mailles acier : le bracelet tressé de type « Ocean Classic », avec fermoir papillon, renforce l’héritage des années 1950 et habille la montre.

Ce que dit Jean-Marc Pontroué et quelle montre choisir

Jean-Marc Pontroué, PDG de Breitling depuis mai 2026, résume l’intention en quelques phrases : « L’or jaune est un métal qui revêt une valeur culturelle inégalée. Utiliser la couleur naturelle de l’or, c’est affirmer une volonté audacieuse. Ces montres bicolores trouvent le juste équilibre pour apporter au style classique une touche élégante, renouvelée et sophistiquée. L’utilisation subtile de l’or jaune, contrastant avec les éléments blancs du cadran et de la lunette, crée un caractère distinctif qui confère à ces deux modèles une allure élégante. »

Le mot qui compte est « équilibre ». L’or est présent mais jamais envahissant : sur la lunette, sur les maillons, sur les aiguilles. Le blanc et l’acier font le reste du travail.

Alors laquelle choisir ? La Navitimer Automatic 36 pour l’élégance habillée. Le cadran en nacre et les index sertis de diamants en font une montre de dîner, de costume, de poignet fin. Elle ne craint pas l’eau de la vaisselle, mais guère plus (30 m).

La Superocean Heritage Automatic 36 pour la polyvalence. Avec ses 200 m d’étanchéité, sa lunette en céramique blanche et ses deux bracelets, elle passe de la plage à la table sans changer de personnalité. C’est celle que je pourrais porter tous les jours.

Sur le prix, Breitling n’a rien communiqué dans son communiqué du 6 octobre 2026. Mieux vaut vous rendre en boutique et n’hésitez pas de dire que vous venez de la part de Monsieur Vintage.