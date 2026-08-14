Depuis 1948, YEMA construit ses montres à Morteau, dans le Doubs, avec une constance rare dans l’horlogerie française. La Navygraf Barracuda CMM.20 Limited Edition représente pourtant une étape à part dans cette histoire : née d’une collaboration directe avec la Marine Nationale, elle s’inscrit dans l’univers opérationnel des sous-marins nucléaires d’attaque de la classe Suffren, programme que la France déploie pour renouveler sa puissance sous-marine. Pourquoi le secteur rouge à 20 minutes, pourquoi le rétroéclairage rouge, pourquoi un calibre manufacture à 70 heures de réserve de marche : autant de choix qui ne relèvent pas du style, mais d’exigences précises nées au fond de l’eau.

Le programme Barracuda, bien plus qu’un nom de montre

Le programme Barracuda désigne la nouvelle génération de sous-marins nucléaires d’attaque de la Marine Nationale française, officiellement dénommés classe Suffren. Six bâtiments sont prévus au total. Le premier, le Suffren, a été admis au service actif en 2022. Ces sous-marins représentent le fer de lance de la composante sous-marine française : capables de naviguer en immersion prolongée, de conduire des missions de renseignement, d’escorte ou de frappe en profondeur, ils incarnent une rupture technologique nette avec la génération précédente, les Rubis.

Ce contexte compte. YEMA n’a pas simplement emprunté un nom qui sonne bien. La maison horlogère franc-comtoise a co-développé cette édition limitée en collaboration directe avec la Marine Nationale, dont elle est le partenaire horloger officiel. Le nom Barracuda n’est donc pas une métaphore décorative : il ancre la montre dans une réalité opérationnelle précise, celle des Forces Sous-Marines françaises.

Une montre développée avec la Marine Nationale, c’est autre chose qu’une montre inspirée par la mer.

Et ce lien se lit aussi dans le calendrier. En 2026, la Marine Nationale célèbre 400 ans d’histoire maritime. YEMA a choisi de marquer cet anniversaire avec la Navygraf Barracuda CMM.20 Limited Edition, inscrivant ainsi la montre dans un moment fondateur pour la flotte française. Chaque achat est d’ailleurs accompagné d’un patch collector édité pour cet anniversaire, inspiré des symboles officiels de la Marine.

Ce choix de nommer la montre Barracuda plutôt que Suffren tient probablement à la force évocatrice du programme dans sa globalité, symbole de la renaissance de la puissance sous-marine française. Pour YEMA, il s’agit d’ancrer une édition limitée dans une histoire en train de s’écrire, pas dans un passé figé.

Trois détails de design dictés par la vie sous-marinière

Le secteur rouge à 20 minutes sur la lunette ne relève pas du caprice graphique. En plongée sous-marine militaire, 20 minutes correspond aux protocoles de synchronisation standard des sous-marins et aux manœuvres opérationnelles minutées. Afficher cette limite en rouge sur la lunette, c’est intégrer directement un repère opérationnel dans la lecture du temps.

sur la lunette ne relève pas du caprice graphique. En plongée sous-marine militaire, 20 minutes correspond aux protocoles de synchronisation standard des sous-marins et aux manœuvres opérationnelles minutées. Afficher cette limite en rouge sur la lunette, c’est intégrer directement un repère opérationnel dans la lecture du temps. La lunette tournante unidirectionnelle renforce ce protocole. Elle ne peut tourner que dans un sens, ce qui empêche toute erreur de manipulation sous pression, dans l’obscurité ou avec des gants. Sur un sous-marin, une erreur de décompte peut être fatale. Le sens unique n’est pas une convention horlogère, c’est une contrainte de survie.

Le fond saphir teinté rouge répond à une exigence précise de la vie à bord. La lumière rouge préserve la vision nocturne : l’œil humain s’adapte à l’obscurité sur une plage de 20 à 30 minutes, et une exposition à la lumière blanche annule cet ajustement instantanément. À bord d’un sous-marin en condition de veille, toutes les sources lumineuses passent au rouge pour maintenir l’acuité visuelle des équipages. Le fond saphir teinté de la montre suit la même logique, tandis que les index et aiguilles sont luminescents en Super-LumiNova blanc (Grade A C1).

répond à une exigence précise de la vie à bord. La lumière rouge préserve la vision nocturne : l’œil humain s’adapte à l’obscurité sur une plage de 20 à 30 minutes, et une exposition à la lumière blanche annule cet ajustement instantanément. À bord d’un sous-marin en condition de veille, toutes les sources lumineuses passent au rouge pour maintenir l’acuité visuelle des équipages. Le fond saphir teinté de la montre suit la même logique, tandis que les index et aiguilles sont luminescents en Super-LumiNova blanc (Grade A C1). Les accents tactiques rouges sur l’aiguille des minutes, le texte « BARRACUDA » du cadran et le secteur rouge de la lunette s’inscrivent dans cette cohérence visuelle. Même palette, même usage, même priorité : lire l’heure sans trahir sa position ni altérer ses réflexes.

Le caseback gravé « Forces Sous-Marines » dépasse la simple dédicace. Il ancre la montre dans une filiation institutionnelle précise, celle d’une composante de la Marine Nationale dont la discrétion est, par définition, absolue. Graver ce nom sur le fond, invisible en porté courant, correspond bien à l’esprit de ce corps : essentiel, invisible, silencieux.

La montre est développée en collaboration directe avec la Marine Nationale, partenaire officiel de YEMA. Chaque détail de design a donc été validé par des gens qui connaissent ces contraintes de l’intérieur, pas interprété depuis un bureau de style.

CMM.20, la mécanique que la Marine Nationale a validée

Le CMM.20 n’est pas un calibre de vitrine. Conçu et assemblé dans les ateliers YEMA à Morteau, en France, il mobilise des composants suisses sourcés dans un rayon de 70 kilomètres autour de la manufacture. Ce périmètre court n’est pas un argument marketing : il garantit une cohérence de fabrication et un contrôle qualité que les chaînes d’approvisionnement mondialisées ne permettent pas. Résultat, une précision chronométrique et une réserve de marche de 70 heures, deux critères qui comptent dès lors que la montre doit fonctionner sans intervention dans des environnements où se pencher vers un chargeur n’est pas une option.

C’est précisément là que le contexte sous-marin devient concret. À bord d’un sous-marin de la classe Barracuda, la notion de temps n’est pas une convention sociale. Elle structure les quarts, les manœuvres, les procédures de sécurité. Une réserve de marche de 70 heures couvre aisément une rotation de service complète sans remontage. La précision chronométrique, elle, n’est pas un luxe : elle est la condition de base pour synchroniser des équipes dans un espace confiné et coupé du monde extérieur.

Le micro-rotor participe à cette logique de discrétion fonctionnelle. Moins encombrant qu’un rotor classique, il préserve la lisibilité du cadran tout en assurant le remontage automatique lors des mouvements du porteur. Sur un bâtiment en plongée, les gestes sont comptés, mais ils existent.

L’édition Barracuda ne commémore pas l’histoire de loin : elle s’y inscrit par ses choix mécaniques.

Ce calibre manufacture équipe une montre qui paraîtra en livraison en septembre 2026, année précisément choisie pour coïncider avec les 400 ans de la Marine Nationale. YEMA, partenaire horloger officiel de l’institution, ne célèbre pas cette échéance avec un logo apposé en surface. La commémoration passe par la mécanique elle-même, validée pour habiller le poignet de ceux qui naviguent sous les eaux.

Plus d’infos : Page produit sur le site Yema

Crédit Photos : Yema / Droits Réservés

Les questions les plus fréquentes : Navygraf Barracuda CMM.20 Pourquoi la lunette de cette Yema Barracuda possède un secteur rouge de 20 minutes ? Le secteur rouge de 20 minutes correspond aux protocoles de synchronisation et aux manœuvres opérationnelles minutées des sous-marins militaires. Positionné sur la lunette tournante unidirectionnelle, ce repère chromatique découle de la collaboration avec la Marine Nationale pour le programme Barracuda : il permet aux équipages de sécuriser le décompte du temps en immersion, sans risque d'erreur de lecture. Quel événement historique célèbre la montre Yema Navygraf Barracuda ? En 2026, la Yema Navygraf Barracuda CMM.20 Limited Edition célèbre les 400 ans de la Marine Nationale française. Développée en collaboration directe avec les forces armées, cette édition limitée ancre son esthétique dans l'univers opérationnel des sous-marins. Chaque exemplaire est livré avec un patch de collection reprenant les symboles officiels de la Marine. Quels critères opérationnels justifient le choix de la montre Yema Navygraf Barracuda CMM.20 ? Le choix de la Yema Navygraf Barracuda CMM.20 répond aux contraintes opérationnelles des équipages de sous-marins nucléaires français. Sa lunette unidirectionnelle intègre un secteur rouge de 20 minutes calé sur les protocoles de synchronisation militaire. Son fond saphir teinté rouge préserve la vision nocturne des marins en période de veille, une exigence critique à bord des bâtiments de la classe Suffren. Quels critères différencient la lunette Yema Barracuda des autres montres de plongée civiles ? La lunette de la Yema Barracuda se distingue par un secteur rouge de 20 minutes, absent des montres de plongée civiles comme la Rolex Submariner. Ce repère ne signale pas un palier de décompression, mais correspond aux protocoles de synchronisation des sous-marins militaires. Sa rotation unidirectionnelle répond aux exigences opérationnelles de la Marine Nationale, où une erreur de chronométrage n'est pas une option. Pourquoi un équipage de sous-marin doit-il maintenir une parfaite vision nocturne en immersion ? En immersion, l'équipage doit préserver sa vision nocturne pour rester opérationnel dès la remontée en surface ou lors des quarts de veille. L'œil humain nécessite vingt à trente minutes pour s'adapter à l'obscurité, et une simple exposition à la lumière blanche efface cet ajustement en quelques secondes. À bord, toutes les sources lumineuses basculent donc au rouge, seule couleur qui ne compromet pas cette adaptation. Comment conserver la réserve de marche de sa montre automatique au repos ? Pour conserver la réserve de marche d'une montre automatique au repos, un remontoir rotatif est la solution idéale : il simule les mouvements du poignet et maintient le ressort de barillet armé en continu. Les calibres à grande réserve, autour de soixante-dix heures, tolèrent sans dommage une immobilisation courte. Passé ce délai, un remontage manuel par la couronne suffit à relancer le mécanisme.