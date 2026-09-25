Brad Pitt est l’une des figures les plus paradoxales d’Hollywood : parti du Missouri avec 325 dollars en poche et une vieille Datsun, il est devenu doublement oscarisé, producteur de films primés à Cannes et à l’Académie, et l’une des rares stars capables de passer d’un blockbuster à 300 millions de dollars à un film de survie intimiste sans jamais sembler se contredire. Comment un enfant de Springfield, élevé dans une famille baptiste conservatrice, a-t-il construit une carrière aussi délibérément imprévisible ? Et qu’est-ce que ses choix les plus récents, de Cliff Booth à James Belmont, révèlent sur ce qu’il cherche vraiment à faire du cinéma ?

L’enfant de Springfield qui voulait Hollywood

William Bradley Pitt naît le 18 décembre 1963 à Shawnee, dans l’Oklahoma, mais c’est à Springfield, Missouri, au cœur des monts Ozarks, qu’il grandit vraiment. Une ville ordinaire, une enfance baptiste et conservatrice, des parents solides et terre-à-terre : son père Bill gère une entreprise de camionnage, sa mère Jane est conseillère d’orientation scolaire. Le cadre est cohérent, stable, loin de tout glamour.

À la Kickapoo High School, le jeune Brad pratique le golf, le tennis, la natation, s’implique dans le club d’éloquence, joue dans les comédies musicales scolaires. Rien là-dedans ne laisse présager une carrière au sommet d’Hollywood. Il entre en 1982 à l’université du Missouri pour étudier le journalisme, avec une orientation publicité, rejoint la fraternité Sigma Chi. Tout est tracé.

Puis quelque chose bascule. En 1986, à deux crédits universitaires du diplôme, il abandonne tout. L’impulsion est nette, presque irrationnelle : il veut faire du cinéma. Pour ménager ses parents, il invente une couverture : il part prétendument étudier le graphisme à l’Art Center College of Design de Pasadena. En réalité, il charge sa vieille Datsun, qu’il a baptisée “Runaround Sue”, avec 325 dollars en poche, et traverse les États-Unis vers l’ouest.

Los Angeles l’accueille sans cérémonie. Il se déguise en poulet géant pour la chaîne El Pollo Loco à l’angle de Sunset Boulevard et La Brea Avenue. Il livre des réfrigérateurs. Il conduit une limousine pour des danseuses et des strip-teaseuses lors d’enterrements de vie de garçon. C’est l’une de ces clientes qui lui glisse un conseil décisif : il faut qu’il rencontre Roy London, coach d’art dramatique réputé dans le milieu. Il prend rendez-vous. C’est là que tout commence vraiment.

L’écart entre ce point de départ, le Midwest rural, l’enfance baptiste, les 325 dollars, et la trajectoire qui s’annonce est vertigineux. Doublement oscarisé, meilleur film comme producteur de 12 Years a Slave en 2014 puis meilleur second rôle pour Once Upon a Time in Hollywood en 2020, Pitt va construire l’une des carrières les plus singulières de son époque. Mais rien dans Springfield ne le destinait à ça. C’est précisément ce qui rend l’histoire intéressante.

De J.D. à Tyler Durden : l’ascension du golden boy rebelle

Tout s’accélère en mai 1991. Dans Thelma & Louise de Ridley Scott, Brad Pitt n’a que quelques scènes, mais elles suffisent. Il joue J.D., un auto-stoppeur charmeur qui vole l’argent de Thelma après l’avoir séduite : sourire dévastateur, torse nu, une façon de tenir son chapeau. Hollywood remarque. Le grand public, surtout féminin, retient le nom.

Robert Redford, qui voit plus loin que le sex-symbol, lui confie le rôle de Paul Maclean dans Et au milieu coule une rivière en 1992. La pêche à la mouche dans les eaux du Montana, le fils rebelle et lumineux. Les journaux américains font la comparaison avec Redford jeune, ce qui est à la fois un compliment et un piège. Puis vient Légendes d’automne en 1994, Tristan Ludlow, héros romantique tourmenté sur fond de grande plaine, une performance qui lui vaut sa première nomination au Golden Globe du meilleur acteur dramatique. La même année, il partage l’affiche d’Entretien avec un vampire avec Tom Cruise, prêtant son visage au mélancolique Louis de Pointe du Lac.

À ce stade, Pitt pourrait se laisser installer dans ce registre. Il ne le fait pas.

Seven, en 1995, marque la première rencontre avec David Fincher. Pitt joue Mills, le détective impulsif qui finit par perdre, dans un thriller néo-noir sans concession. L’image de golden boy commence à craqueler. Puis Terry Gilliam l’appelle pour L’Armée des douze singes, un rôle de malade psychiatrique agité, gestuellement excessif, presque incontrôlable. C’est une performance de rupture totale. Elle lui rapporte le Golden Globe du meilleur second rôle en janvier 1996 et sa première nomination à l’Oscar en mars de la même année, à la 68e cérémonie.

Fight Club, en octobre 1999, clôt la décennie comme une détonation. Ses retrouvailles avec Fincher produisent Tyler Durden, projection anarchiste et violente du Narrateur joué par Edward Norton. Pour incarner ce personnage, Pitt demande à son dentiste de lui ébrécher une incisive. Ce n’est pas de la coquetterie : c’est la preuve physique, littérale, qu’il enterre le bellâtre. Le film est accueilli tièdement à sa sortie, les recettes américaines déçoivent, la critique hésite. Avec le recul, c’est l’un des jalons culturels des années 1990. Et pour Pitt, le signal est clair : le risque est devenu sa méthode.

Superstar, producteur, artisan : les trois visages des années 2000-2010

Ce qui frappe dans les années 2000 et 2010 de Brad Pitt, c’est l’absence de cohérence apparente et la cohérence réelle qui se cache derrière. Sur la même période, il enchaîne des blockbusters à 400 millions de dollars de recettes mondiales, remporte la Coupe Volpi à Venise pour un western intimiste de deux heures quarante, et produit des films qui changent durablement le paysage d’Hollywood. Ces trois axes ne se gênent pas. Ils se nourrissent.

Ocean’s Eleven de Steven Soderbergh ouvre le bal en 2001 : 450 millions de dollars au box-office mondial, un film qui ressemble à une partie entre amis multimillionnaires tournée à Las Vegas. Pitt y joue Rusty Ryan, toujours en train de manger quelque chose, toujours en retrait d’un demi-ton par rapport aux autres. Puis Troie en 2004, Achille en armure dorée, 497 millions de dollars. Mr. & Mrs. Smith en 2005, 487 millions. À ce niveau de rentabilité commerciale, la plupart des acteurs se spécialisent et restent.

En parallèle, Plan B Entertainment prend sa forme définitive. Cofondée en novembre 2001 avec Jennifer Aniston, Brad Grey et Kristin Hahn, la société devient la propriété exclusive de Pitt en 2005, après son divorce et le départ de Grey chez Paramount. Avec Dede Gardner et Jeremy Kleiner, il oriente Plan B vers un cinéma d’auteur exigeant, politiquement et socialement engagé. Les résultats sont stupéfiants. Bien que Plan B ait coproduit The Departed de Scorsese (2006), l’Académie a statué que Graham King était le seul producteur éligible à recevoir l’Oscar du Meilleur film, excluant Pitt et Plan B du palmarès officiel. Ce sont donc 12 Years a Slave de Steve McQueen (2013), dont Pitt reçoit personnellement le trophée à la 86e cérémonie en mars 2014, et Moonlight de Barry Jenkins (2016) qui valent un Oscar aux producteurs de Plan B. Plan B produit aussi Selma, The Big Short, The Tree of Life. Ce n’est pas une maison de production ordinaire.

Trois Oscars du Meilleur film en dix ans, pour trois réalisateurs différents, sur trois sujets radicalement distincts. C’est un palmarès de distributeur européen, pas d’une boîte hollywoodienne pilotée par une star.

Et pourtant, en septembre 2007, Pitt reçoit la Coupe Volpi du meilleur acteur à Venise, récompensant son incarnation du hors-la-loi Jesse James dans le film d’Andrew Dominik. Absent du festival avant la cérémonie de clôture, il est venu retirer son prix en mains propres un an plus tard, en août 2008, lors de l’ouverture de la 65e Mostra. Un film lent, contemplatif, presque mélancolique. Dans la même fenêtre temporelle, il tourne avec les frères Coen (Burn After Reading), Tarantino (Inglourious Basterds), Terrence Malick (The Tree of Life, Palme d’Or à Cannes 2011), Iñárritu (Babel). Deux nominations à l’Oscar du meilleur acteur en cinq ans, pour The Curious Case of Benjamin Button (2008) et Moneyball (2011).

Cette triple posture, star commerciale, acteur de festival, producteur engagé, est statistiquement rarissime dans le système hollywoodien. La plupart des carrières choisissent. Pitt, lui, refuse de trancher.

Les rôles de maturité qui ont tout changé

The Curious Case of Benjamin Button (2008, David Fincher) : Pitt joue un homme qui vieillit à rebours, sous des heures de maquillage prothétique. Une performance d’endurance autant que de nuance, qui lui vaut sa première nomination à l’Oscar du meilleur acteur dans un rôle principal, soit sa deuxième nomination toutes catégories confondues depuis L’Armée des douze singes en 1996.

Inglourious Basterds (2009, Quentin Tarantino) : En lieutenant Aldo Raine, dit “Aldo l’Apache”, Pitt dirige un commando judéo-américain en territoire nazi occupé avec un mélange de brutalité et de comédie absurde. Tarantino lui écrit un personnage taillé pour rire et inquiéter dans la même scène.

The Tree of Life (2011, Terrence Malick) : Il incarne un père autoritaire et rigide dans l’Amérique des années 1950, dans un film qui dialogue avec la création du monde. Palme d’Or à Cannes. Pitt y est sobre, presque silencieux, très loin de tout ce qu’on attendait de lui.

Moneyball (2011, Bennett Miller) : Son rôle du directeur général des Oakland Athletics, Billy Beane, qui révolutionne le recrutement par les statistiques, lui vaut une double nomination à la 84e cérémonie des Oscars : meilleur acteur et meilleur film en tant que producteur. Un personnage en costard, sans fusil ni maquillage, entièrement construit sur la tension intérieure.

Fury (2014, David Ayer) : Pitt joue le sergent Don “Wardaddy” Collier, commandant d’un char Sherman M4A3E8 en Allemagne nazie en avril 1945. Le rôle exige un physique, une autorité et une violence contenue que les films précédents n’avaient pas demandés sous cette forme.

Le camp d’entraînement de Fury : David Ayer impose à Pitt, Shia LaBeouf, Logan Lerman, Michael Peña et Jon Bernthal une semaine intensive dans la campagne de l’Oxfordshire, supervisée par des Navy SEALs américains. Réveil à cinq heures du matin, rations froides, gardes tournantes, privation de sommeil organisée, et séances de sparring en contact réel entre les acteurs. L’objectif : fabriquer une véritable cohésion de groupe avant le premier jour de tournage.

La première collaboration Ayer-Pitt comme préfiguration directe : douze ans après Fury, les deux hommes se retrouvent sur Heart of the Beast avec la même philosophie de préparation physique et émotionnelle radicale. Le personnage de James Belmont, ancien soldat d’élite en survie extrême en Alaska, est l’héritier direct de Wardaddy, en plus dépouillé encore.

L’Oscar, puis le vertige du choix : Once Upon a Time et F1

Le 9 février 2020, Brad Pitt monte sur scène lors de la 92e cérémonie des Oscars pour recevoir le trophée du meilleur acteur dans un second rôle pour Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino. Il y joue Cliff Booth, cascadeur vieillissant, loyauté tranquille, regard qui ne cille pas. Ce personnage ne crie jamais, ne surjoue rien. Il est là, et ça suffit. Le Golden Globe, le BAFTA, le SAG Award : le quadruplé de la saison des prix 2020. C’est son premier Oscar en tant qu’acteur, six ans après avoir tenu le trophée du meilleur film comme producteur de 12 Years a Slave.

À 56 ans, Pitt atteint ce que beaucoup de carrières cherchent toute leur durée : la reconnaissance unanime des pairs, sans la moindre concession sur les choix artistiques. Cliff Booth est un personnage de genre, ancré dans la nostalgie d’un Hollywood révolu, filmé par un cinéaste qui n’existe que dans la cinéphilie. Ce n’est pas un rôle calculé pour plaire à l’Académie.

Puis vient F1.

Joseph Kosinski, le réalisateur de Top Gun: Maverick, signe un film d’une ambition logistique vertigineuse. Pitt y incarne Sonny Hayes, pilote vétéran qui revient en compétition pour une écurie fictive, l’APXGP. Jerry Bruckheimer produit. Lewis Hamilton, septuple champion du monde, co-produit via sa société Dawn Apollo Films. Le tournage se déroule lors de vrais Grands Prix, à Silverstone notamment, avec des monoplaces de Formule 2 modifiées et des caméras 6K miniaturisées dans les cockpits pour le format IMAX. Le budget oscille entre 200 et plus de 300 millions de dollars, en partie alourdi par la grève SAG-AFTRA de 2023. F1 sort en juin 2025 chez Warner Bros. et Apple Original Films.

L’écart entre les deux films est presque provocateur. D’un côté, l’épure d’un cascadeur vintage chez Tarantino, tourné dans la lumière crépusculaire du Los Angeles de 1969. De l’autre, la démesure industrielle d’un blockbuster technologique filmé en conditions réelles sur les circuits du monde entier. Ce va-et-vient n’est pas un accident de carrière, c’est une méthode. Et ce que Heart of the Beast va faire ensuite, c’est exactement l’inverse de F1, avec la même conviction.

Heart of the Beast : la sobriété comme manifeste

Douze ans après Fury, David Ayer et Brad Pitt se retrouvent. Leur film s’appelle Heart of the Beast, distribué par Paramount Pictures, avec une première le 16 septembre 2026 à Franklin, Tennessee, et une sortie nationale le 25 septembre. Le scénario est signé Cameron Alexander. À la production : Ayer, Pitt, mais aussi Damien Chazelle et Olivia Hamilton. J.K. Simmons et Anna Lambe complètent la distribution principale.

Le personnage de Brad Pitt s’appelle James Belmont. Ancien soldat des forces spéciales américaines, il survole les étendues sauvages de l’Alaska quand une crise cardiaque le terrasse en plein vol. Son hydravion s’écrase. Pas de secours en vue. Autour de lui : le froid, la wilderness, et Odin, son chien de combat blessé, un berger allemand interprété par un vrai chien nommé Uber. Ce qu’il reste à Belmont : couvrir 58 miles à pied pour s’en sortir.

Le film dure 101 minutes. Le budget est de 82 millions de dollars. Tourné en Nouvelle-Zélande pour doubler l’Alaska, le dispositif est à l’opposé absolu de F1 : aucune monoplace, aucune caméra IMAX embarquée, aucun Grand Prix réel en guise de décor. Deux personnages, une nature hostile, un compte à rebours physique. La sobriété n’est pas une contrainte budgétaire, c’est le sujet même du film.

Ayer-Pitt sur Heart of the Beast : le Rotten Tomatoes le plus élevé de toute la carrière du réalisateur, entre 91 % et 96 % selon les agrégations, dépassant End of Watch (85 %) et Fury (75 %).

Ce score dit quelque chose d’important : la prise de risque a payé, pour les deux hommes. Ayer, longtemps étiqueté comme réalisateur de films de genre musclés, signe ici son œuvre la plus unanimement saluée. Pitt, lui, choisit de revenir à l’essentiel, un homme seul contre un environnement qui veut sa peau, au moment précis où il aurait pu enchaîner les suites de blockbusters. Ce choix-là mérite qu’on s’y arrête.

Ce que Heart of the Beast dit de Brad Pitt aujourd’hui

Il y a un fil qui court de J.D. l’auto-stoppeur de Thelma & Louise à James Belmont qui avance dans la neige d’Alaska avec son chien. Ce n’est pas le même personnage, pas la même décennie, pas le même registre. Mais dans les deux cas, Brad Pitt joue quelqu’un qui marche vers quelque chose sans filet. La différence, c’est que Belmont a soixante ans, des traumatismes de guerre, et que personne ne vient le chercher.

Pitt a franchi le cap des 60 ans fin 2023. Trente-cinq ans de cinéma, et une constante : à chaque fois que son image se cristallise, il fait autre chose. Le sex-symbol de 1991 brise ses dents pour Tyler Durden en 1999. Le golden boy des années 2000 disparaît derrière Jesse James et son regard de fin du monde. Le producteur oscarisé revient acteur et remporte son premier trophée individuel en jouant un personnage effacé, presque fantomatique. Et maintenant, le héros de blockbuster à 300 millions de dollars s’en va tourner un film de survie à 82 millions avec un chien et une caméra dans la nature néo-zélandaise.

Ce que Heart of the Beast révèle sur Pitt aujourd’hui, c’est moins une remise en question qu’une confirmation. David Ayer a déclaré vouloir refuser le stéréotype du vétéran brisé : Belmont survit, il ne s’effondre pas. Cette résilience, cette façon d’avancer malgré tout, ressemble à une métaphore de la carrière elle-même. Pitt n’a pas choisi les rôles faciles. Il a choisi les rôles qui coûtent quelque chose.

Le contraste avec F1, sorti trois mois plus tôt en juin 2025, est trop net pour être accidentel. D’un côté, la mécanique du spectacle industriel, les caméras 6K dans les cockpits, Lewis Hamilton au générique, la logistique d’une tournée mondiale. De l’autre, un homme, un chien, 58 miles de wilderness. Ce va-et-vient entre les deux pôles de sa carrière, la superproduction et l’intime dépouillé, semble de plus en plus délibéré à mesure qu’on recule pour voir l’ensemble.

La fidélité retrouvée à Ayer est aussi un signal. Les collaborations qui comptent reviennent : Fincher deux fois, Tarantino deux fois, et maintenant Ayer une seconde fois. Ces retrouvailles ne sont pas nostalgiques, elles approfondissent. Ce que les deux hommes n’avaient pas pu aller chercher ensemble sur Fury, la vulnérabilité émotionnelle totale, l’économie de dialogue, la solitude comme moteur dramatique, Heart of the Beast le met enfin au centre.

À 62 ans, Brad Pitt est dans une phase de carrière où les acteurs de sa génération choisissent souvent la sécurité ou la nostalgie. Lui choisit l’Alaska, le froid, et un chien de guerre nommé Odin. C’est exactement ce qu’on attendait de lui.