Pour célébrer le centenaire de la naissance de Miles Davis, Breitling dévoile une nouvelle Navitimer directement inspirée de la montre que portait le légendaire trompettiste dans les années 1960. Baptisée Navitimer B09 Chronograph 41 Tribute to Miles Davis, cette édition limitée à 500 exemplaires fait dialoguer l’univers de l’horlogerie, du jazz et du style.

La Navitimer raconte une histoire bien plus grande que sa fonction première. Créée à l’origine comme un instrument destiné aux aviateurs, elle a progressivement quitté les cockpits pour devenir une véritable icône culturelle. Au poignet de certaines personnalités, elle a même fini par incarner une certaine idée du style et de l’indépendance. Miles Davis fut l’un de ces personnages.

À l’occasion du centenaire de sa naissance, Breitling revient sur cette histoire avec une pièce particulièrement évocatrice : la Navitimer B09 Chronograph 41 Tribute to Miles Davis, produite à seulement 500 exemplaires. Elle reprend les principaux codes de la Navitimer réf. 806 Mk5, le modèle que le musicien portait au milieu des années 1960.

Miles Davis, le jazz et le goût de la différence

Difficile de parler de Miles Davis sans évoquer son influence considérable sur la musique du XXe siècle. Trompettiste, compositeur et chef d’orchestre, il n’a cessé de remettre en question les règles établies.

Sa carrière est d’ailleurs faite de ruptures et de réinventions successives. Du bebop au cool jazz, du hard bop à l’improvisation modale puis à l’électro jazz fusion, Davis n’a jamais considéré un style comme une destination définitive. Son approche se retrouvait également dans son apparence.

Costumes italiens impeccablement taillés, voitures de sport et attitude détachée : Miles Davis cultivait un style personnel qui participait pleinement à son identité. Dans une interview accordée au magazine Spin en 1985, Bob Dylan allait jusqu’à le définir comme sa “définition du cool”.

La Navitimer qu’il avait choisie s’inscrivait parfaitement dans cette philosophie. À l’origine pensée pour les pilotes, la montre devenait à son poignet un élément de style à part entière.

Une Navitimer inspirée de la montre personnelle de Miles Davis

La nouvelle Breitling ne cherche pas à reproduire à l’identique une montre ancienne. La marque a plutôt choisi de reprendre les caractéristiques les plus emblématiques de la Navitimer réf. 806 Mk5 portée par Miles Davis, tout en y intégrant une mécanique contemporaine. Le boîtier conserve notamment le diamètre de 41 mm, identique à celui du modèle historique.

Le cadran adopte une configuration panda inversé monochrome, avec un fond noir et des compteurs blancs. Les index et les aiguilles sont recouverts de Super-LumiNova Old Radium, dont la teinte crème évoque volontairement l’apparence des montres anciennes.

Autre détail particulièrement intéressant pour les amateurs de la marque : le logo Twin Jet, caractéristique des Navitimer destinées au marché civil à l’époque. La lunette bidirectionnelle conserve naturellement la fameuse règle à calcul circulaire, l’un des éléments qui ont contribué à faire de la Navitimer un instrument aussi reconnaissable.

Le retour du bracelet Air Racer

Pour accompagner cette nouvelle Navitimer, Breitling propose deux possibilités. La première est un bracelet en cuir de veau marron, travaillé avec un effet dégradé et patiné à la main. Sa teinte chaude renforce le caractère vintage de la montre.

La seconde option est beaucoup plus originale : le célèbre bracelet Air Racer en acier inoxydable. Ce bracelet ajouré appartient lui aussi à l’histoire de Breitling. Lancé dans les années 1960, il s’inspirait de l’univers des rallyes automobiles. Son design particulier a notamment été popularisé quelques années plus tard par Serge Gainsbourg. Pour cette nouvelle édition, Breitling le revisite avec des maillons articulés près de la boucle afin d’améliorer son confort au poignet.

Un mouvement mécanique à remontage manuel

Sous son apparence vintage, la Navitimer B09 Chronograph 41 Tribute to Miles Davis bénéficie d’une mécanique moderne. Breitling a choisi son Calibre Manufacture B09, un mouvement mécanique à remontage manuel de 30 mm de diamètre. Il fonctionne à 28 800 alternances par heure, soit 4 Hz, et dispose d’une réserve de marche d’environ 70 heures.

Le chronographe utilise une roue à colonnes et un embrayage vertical. Il propose une précision au quart de seconde et un compteur de 30 minutes. Le mouvement est par ailleurs certifié COSC, gage de ses performances chronométriques.

Le fond de boîte en acier vissé et doté d’une glace saphir permet d’apercevoir le mouvement. Il reçoit également une gravure spéciale avec les mentions One of 500 et Miles Davis Centennial.

Une montre limitée à 500 exemplaires

La production de la Navitimer B09 Chronograph 41 Tribute to Miles Davis est limitée à 500 pièces. Mais Breitling ne s’arrête pas à la montre. Chaque propriétaire de l’une des 500 pièces bénéficiera de deux années d’adhésion au Breitling Social Club, dont le premier établissement doit ouvrir à Williamsburg, à New York, à la fin de l’année 2027.

L’idée dépasse donc largement celle d’une simple édition commémorative. Breitling veut créer autour de cette pièce une communauté réunissant collectionneurs, entrepreneurs, artistes, créatifs et passionnés de la marque.

Un coffret exceptionnel pour 50 collectionneurs

Breitling va encore plus loin avec un coffret particulièrement exclusif baptisé Lifetime Club Member Set. Limité à seulement 50 exemplaires numérotés, il rassemble trois interprétations de la Navitimer 806 Mk5 : une en acier inoxydable, une en or jaune 18 carats et une troisième en platine.

Les deux premières reprennent le traditionnel cadran panda inversé noir et blanc. La version en platine se distingue quant à elle par un cadran bleu accompagné de compteurs blancs. Les trois montres reçoivent des bracelets en cuir de veau dégradé : marron pour l’acier, noir pour l’or et bleu pour le modèle en platine.

Le coffret lui-même mérite le détour. Breitling s’est inspiré d’un étui de trompette traditionnel, avec poignée, doubles fermoirs et angles renforcés. À l’intérieur, le revêtement bleu fait référence à Kind of Blue, l’un des albums les plus célèbres de Miles Davis. Une petite trompette rouge vient compléter l’ensemble.

Quand une montre d’aviateur devient une icône culturelle

C’est finalement cette histoire qui rend cette édition particulièrement intéressante. La Navitimer avait été conçue comme un instrument professionnel destiné à l’aviation. Mise au poignet de personnalités comme Miles Davis, elle a progressivement changé de statut.

Le musicien n’était d’ailleurs pas le seul à contribuer à cette transformation. Dans les années 1960, les pilotes automobiles Jim Clark et Graham Hill l’avaient également adoptée. Plus tard, Serge Gainsbourg participera à son tour à faire de la Navitimer un objet associé à une certaine idée du style.

Avec Miles Davis, la rencontre paraît pourtant particulièrement évidente. La Navitimer partage avec le musicien cette capacité à s’affranchir des conventions tout en conservant une identité immédiatement reconnaissable.

D’un côté, une montre créée pour calculer et naviguer. De l’autre, un artiste qui n’a cessé de repousser les limites de son art. Deux univers qui, finalement, avaient beaucoup plus en commun qu’il n’y paraît.

Une Navitimer pour les amateurs de jazz autant que d’horlogerie

Avec cette édition Tribute to Miles Davis, Breitling ne célèbre donc pas uniquement un anniversaire. La marque raconte une époque et une rencontre entre deux univers. La Navitimer B09 Chronograph 41 Tribute to Miles Davis reprend les codes de la montre historique tout en bénéficiant des standards techniques actuels. Son cadran panda inversé, son logo Twin Jet, sa teinte vintage et son bracelet Air Racer lui donnent une personnalité particulièrement marquée.

Et surtout, elle rappelle qu’une montre peut parfois devenir autre chose qu’un instrument de mesure du temps. Au poignet de Miles Davis, la Navitimer était devenue une signature. Près de soixante ans plus tard, Breitling lui offre un nouveau chapitre.

500 exemplaires seulement pour une montre qui célèbre à la fois l’horlogerie, le jazz et l’un des plus grands symboles du “cool” du XXe siècle.

Crédit photos : Breitling© <span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>