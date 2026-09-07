En 2027, Volvo soufflera ses 100 bougies. Pour célébrer ce siècle d’histoire, la marque suédoise a choisi un écrin à la hauteur de son patrimoine : Rétromobile, à Paris. Et pour incarner ce centenaire, l’affiche officielle du salon met à l’honneur une Volvo P1800S de 1966 devenue mondialement célèbre.

Certains anniversaires méritent plus qu’une simple cérémonie. C’est le cas des cent ans de Volvo. Fondée en 1927, la marque suédoise s’apprête à célébrer un siècle d’existence et a choisi Rétromobile 2027, le grand rendez-vous parisien consacré aux automobiles de collection, pour ouvrir officiellement les festivités.

Du 3 au 7 février 2027, les passionnés qui se retrouveront à Paris Expo Porte de Versailles pourront ainsi découvrir une automobile particulièrement symbolique de l’histoire de Volvo : la célèbre P1800S de 1966 ayant appartenu à Irv Gordon.

Car c’est au sein même du Rétromobile que la marque suédoise fêtera son centenaire. Un salon qui a enregistré 181 500 visiteurs en 2026, soit une progression de +24% versus 2025. Rétromobile se positionne désormais comme le 1er salon de voitures de collection au monde !

Une Volvo P1800S devenue légendaire

Si cette P1800S figure sur l’affiche officielle de Rétromobile 2027, ce n’est évidemment pas un hasard. Derrière ses élégantes lignes de coupé se cache une histoire absolument hors norme. En 1966, l’Américain Irv Gordon, professeur de sciences originaire de Long Island, achète cette Volvo neuve. Il ne sait alors pas qu’il vient de prendre possession d’une automobile qui deviendra l’une des plus célèbres de l’histoire.

Son quotidien va contribuer à faire exploser le compteur. Pour se rendre à son travail, Gordon parcourt près de 200 kilomètres chaque jour. Au fil des années, la P1800S accumule les kilomètres jusqu’à entrer dans l’histoire automobile.

En 1998, elle entre dans le Guinness Book des Records après avoir dépassé les 2,7 millions de kilomètres. Le compteur continue ensuite de tourner : plus de 3,2 millions de kilomètres en 2002, puis le cap incroyable des 3 millions de miles, soit environ 4,8 millions de kilomètres, en 2013. À la disparition d’Irv Gordon en 2018, sa fidèle Volvo affichait exactement 5 246 875 kilomètres. Un chiffre vertigineux qui fait de cette P1800S la détentrice du record mondial du plus grand kilométrage parcouru par une automobile avec un même propriétaire.

VOLVO P1800 DE 1966 – crédit photo : Volvo©

Plus qu’un record, une histoire d’amour entre un homme et sa voiture

Mais le véritable intérêt de cette Volvo ne réside peut-être pas dans son compteur kilométrique. La P1800S raconte avant tout une histoire humaine. Pendant plus d’un demi-siècle, elle a accompagné Irv Gordon dans ses déplacements quotidiens, mais aussi dans ses nombreux voyages. Une fidélité réciproque entre un conducteur et son automobile qui a fini par devenir légendaire.

C’est précisément ce qui rend sa présence à Rétromobile particulièrement symbolique. La voiture quittera exceptionnellement le World of Volvo de Göteborg, en Suède, pour rejoindre Paris et être exposée pendant le salon.

Pour les amateurs de voitures anciennes, l’occasion sera donc rare : voir de près une automobile qui ne représente pas seulement un modèle emblématique de Volvo, mais également une extraordinaire démonstration de longévité.

Le design scandinave avant l’heure

La P1800S permet également de rappeler ce qui fait l’identité de Volvo depuis ses origines. Depuis 1927, le constructeur suédois a développé une philosophie automobile particulière, associant design épuré, simplicité, qualité de fabrication, durabilité et innovation. Des valeurs profondément liées à l’héritage scandinave de la marque.

La P1800S en est une remarquable illustration. Avec sa silhouette élégante et intemporelle, elle démontre que le design Volvo pouvait déjà conjuguer caractère et sobriété à une époque où l’automobile américaine privilégiait souvent des formes beaucoup plus extravagantes. Près de six décennies après sa fabrication, ses lignes continuent d’ailleurs de séduire les collectionneurs et les amateurs d’automobiles historiques.

Volvo, une marque qui a marqué l’histoire de la sécurité

Impossible également d’évoquer le siècle d’histoire de Volvo sans parler de sécurité automobile. En 1959, Volvo brevète notamment la ceinture de sécurité à trois points. Mais la marque prend alors une décision particulièrement importante : elle choisit de mettre cette innovation gratuitement à la disposition de l’ensemble de l’industrie automobile.

Une décision qui illustre parfaitement la philosophie revendiquée par Volvo : utiliser l’innovation technologique pour améliorer la vie quotidienne et, surtout, la sécurité de tous les automobilistes. Cette approche de la sécurité est devenue au fil des décennies l’un des marqueurs les plus forts de l’identité Volvo.

De la P1800S à la voiture électrique

Le centenaire sera également l’occasion de mesurer le chemin parcouru par le constructeur.

En un siècle, Volvo est passé des automobiles qui ont marqué l’histoire de la voiture européenne à une stratégie tournée vers l’avenir et l’électrification. Aujourd’hui, Volvo Cars commercialise ses véhicules dans plus de 100 pays et poursuit son ambition de devenir un constructeur entièrement électrique, tout en visant la neutralité climatique à l’horizon 2040.

Le contraste est donc particulièrement intéressant : une Volvo P1800S de 1966 pour raconter les origines et la philosophie de la marque, et une industrie automobile qui se transforme radicalement pour préparer les prochaines décennies.

Rétromobile, le lieu idéal pour célébrer un centenaire

Le choix de Rétromobile apparaît finalement comme une évidence. Le salon parisien rassemble chaque année collectionneurs, passionnés, constructeurs, clubs et amateurs d’automobiles historiques. Pour Volvo, ce rendez-vous permettra de rendre hommage à son passé tout en rappelant que son histoire ne se résume pas à quelques modèles emblématiques.

Et quelle meilleure ambassadrice que cette P1800S ayant parcouru 5,2 millions de kilomètres pour raconter cette histoire ? L’affiche officielle de Rétromobile 2027 donne ainsi le ton : pour son centenaire, Volvo regarde dans le rétroviseur sans oublier la route qui reste à parcourir.

VOLVO P1800 DE 1966 – crédit photo : Volvo©

Rétromobile 2027 en quelques chiffres

Volvo fête ses 100 ans en 2027

en 2027 1927 : création de Volvo

: création de Volvo 1966 : année de production de la P1800S d’Irv Gordon

: année de production de la P1800S d’Irv Gordon 5 246 875 km : kilométrage affiché par la voiture à la disparition de son propriétaire

: kilométrage affiché par la voiture à la disparition de son propriétaire 3 au 7 février 2027 : dates de Rétromobile

: dates de Rétromobile Paris Expo Porte de Versailles : lieu du salon

: lieu du salon 2 février 2027 : avant-première commune de Rétromobile et de l’Ultimate Supercar Garage

Un siècle après sa naissance, Volvo s’apprête donc à célébrer son histoire avec l’une des voitures les plus extraordinaires jamais produites par la marque. Et à Rétromobile 2027, la vieille P1800S d’Irv Gordon risque bien d’être l’une des grandes stars du salon. Pour en savoir plus sur le salon Rétromobile 2027, cliquez sur ce lien.

Crédit photos : Volvo©