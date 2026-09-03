Norton accélère son renouveau. Après la Manx R, la marque britannique lance son deuxième modèle inédit dans le cadre du “Norton Resurgence”. La nouvelle Atlas, un trail de moyenne cylindrée de 585 cm³, commence désormais à être livrée aux concessionnaires européens. Les premières motos destinées aux clients sont attendues dès le mois prochain.

Une nouvelle étape dans le renouveau de Norton

Présentée pour la première fois à la presse internationale en Islande en juillet dernier, la Norton Atlas vient de franchir une nouvelle étape. Après les derniers essais, les phases de développement et la validation de ses différents systèmes, la moto entre désormais dans sa phase de commercialisation en Europe.

L’Atlas est le deuxième modèle lancé dans le cadre du programme Norton Resurgence, après la Manx R. À travers cette nouvelle gamme, Norton entend accélérer son retour sur le devant de la scène et développer progressivement sa présence sur plusieurs marchés internationaux.

La moto a été conçue et développée au siège de Norton à Solihull, au Royaume-Uni, où la marque définit notamment son identité stylistique, ses choix techniques et les caractéristiques de conduite de ses modèles.

Un trail de moyenne cylindrée à la personnalité très affirmée

Avec l’Atlas, Norton investit un segment particulièrement concurrentiel : celui des motos d’aventure de moyenne cylindrée. Mais la marque ne souhaite pas simplement proposer une machine rationnelle et polyvalente. Elle revendique au contraire une approche davantage centrée sur le design, les sensations et la relation entre le pilote et sa moto.

L’Atlas adopte ainsi des lignes épurées, une carrosserie minimaliste et une identité visuelle clairement britannique. Norton insiste également sur la qualité des commandes et sur l’ergonomie, avec une volonté de rendre la moto aussi agréable sur les longs trajets que lors des passages en tout-terrain.

La carrosserie a notamment été pensée pour permettre au pilote de modifier facilement sa position et de passer de la conduite assise à la conduite debout. Les études aérodynamiques et les essais en soufflerie ont également servi à améliorer la gestion des flux d’air, des turbulences et de la chaleur.

69 ch pour le bicylindre de 585 cm³

Sous ses lignes modernes, la Norton Atlas fait appel à un bicylindre parallèle de 585 cm³, refroidi par liquide et calé à 270°. Il développe 69 chevaux.

Le moteur est intégré à un châssis treillis en acier haute résistance, tandis que la partie-cycle reçoit des suspensions KYB entièrement réglables et une roue avant de 19 pouces. Un ensemble qui doit permettre à l’Atlas de conserver de bonnes aptitudes aussi bien sur route que lorsque le revêtement devient moins accueillant.

La technologie embarquée n’est pas oubliée. Une centrale inertielle Bosch à six axes (IMU) permet notamment de gérer l’ABS et le contrôle de traction en fonction de l’angle d’inclinaison.

Cinq modes de conduite et une technologie généreuse

Norton a particulièrement travaillé l’électronique de l’Atlas. La moto propose cinq modes de conduite : Urban, Rain, Sport, Tour et Enduro. Elle bénéficie également d’un régulateur de vitesse en virage, d’un contrôle du wheeling et d’un contrôle du glissement de la roue arrière.

À bord, le pilote dispose d’un écran TFT tactile de 8 pouces intégrant notamment la navigation. La connectivité passe par l’application Norton Rider, tandis que les mises à jour logicielles et du firmware peuvent être réalisées à distance.

Autre équipement notable : le quickshifter bidirectionnel est livré de série.

Les principaux équipements de la Norton Atlas

Bicylindre parallèle 585 cm³, 69 ch, calage à 270°

Refroidissement liquide

Châssis treillis en acier haute résistance

Suspensions KYB entièrement réglables

Roue avant de 19 pouces

Centrale inertielle Bosch à six axes

ABS et contrôle de traction sensibles à l’angle d’inclinaison

5 modes de conduite : Urban, Rain, Sport, Tour et Enduro

Régulateur de vitesse en virage

Contrôle du wheeling

Contrôle du glissement de la roue arrière

Écran TFT tactile de 8 pouces

Navigation et connectivité via Norton Rider

Mises à jour logicielles à distance

Quickshifter bidirectionnel de série

Une mise au point finale après les essais en Islande

Avant de lancer la production, Norton a poursuivi le développement de l’Atlas après les premiers essais réalisés par la presse internationale en Islande.

Cette dernière phase a notamment permis d’affiner la réponse des gaz, le freinage progressif du système de freinage combiné électronique sur la version Apex et la calibration du quickshifter. L’objectif était de parvenir à une configuration définitive avant le lancement de la production en série.

Une production assurée en Inde

Si l’Atlas est une Norton dans sa conception et son développement, sa production est actuellement assurée en Inde. Le site de Norton à Solihull fonctionne à pleine capacité pour produire la Manx R. La marque s’appuie donc sur l’usine de TVS Motor à Hosur pour fabriquer l’Atlas.

Ce choix permet à Norton de bénéficier de l’expertise industrielle de sa maison mère, de ses systèmes de qualité, de sa chaîne d’approvisionnement et de capacités de production adaptées au déploiement international du modèle.

Le nom Atlas, un clin d’œil à l’histoire de Norton

Le choix du nom n’est évidemment pas anodin. L’Atlas fait partie de l’histoire de Norton depuis 1962.

À l’époque, le modèle avait été imaginé autour d’une idée forte : proposer une moto capable de parcourir de longues distances avec assurance. Plus de six décennies plus tard, Norton reprend cette philosophie pour l’adapter aux attentes du motard contemporain.

La nouvelle Atlas se veut ainsi aussi à l’aise dans les déplacements quotidiens que lors de longues escapades ou sur des surfaces variées. Elle associe cet esprit d’aventure à l’attention portée par Norton au design et aux détails.

La France parmi les premiers marchés servis

Le lancement européen de l’Atlas constitue un moment important pour Norton. Les premières livraisons concernent le Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Italie, la France et l’Espagne. La moto sera ensuite commercialisée en Inde et aux États-Unis, dans le cadre de l’expansion internationale de Norton et du développement de son réseau de distribution.

Et Norton semble déjà avoir reçu des premiers signaux très encourageants. Richard Arnold, Executive Director de Norton Motorcycles, indique que l’Atlas suscite un intérêt important et que de nombreuses réservations ont déjà été enregistrées.

Norton veut jouer les premiers rôles dans le trail

Avec cette Atlas, Norton ne se contente donc pas d’ajouter un trail à son catalogue. La marque entend profiter de ce nouveau modèle pour poursuivre sa transformation et renforcer sa présence sur le marché international.

Un bicylindre de 585 cm³, 69 ch, une partie-cycle travaillée, une électronique complète, cinq modes de conduite et un équipement technologique particulièrement riche : l’Atlas possède sur le papier de sérieux arguments pour se faire une place dans l’univers très disputé des trails de moyenne cylindrée.

Surtout, elle porte une ambition plus large : faire renaître Norton autour d’une gamme moderne, sans renoncer à l’identité britannique qui constitue l’un des principaux marqueurs historiques du constructeur.

Les premières livraisons européennes viennent de débuter auprès du réseau de concessionnaires, tandis que les clients devraient pouvoir prendre possession de leur Atlas dès octobre 2026.

Crédit photos : Norton©