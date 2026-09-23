Guide visiteur Alpine au Mondial de l’Auto Paris 2026

Alpine au Mondial 2026 : Hall 6, Stand A22, au cœur du Renault Group

La 91e édition du Mondial de l’Auto Paris 2026 se tient à Paris Expo Porte de Versailles du 12 au 18 octobre 2026. La journée du 12 est réservée à la presse et aux professionnels, la conférence de presse Alpine étant programmée de 09h20 à 09h40 ; le grand public entre à partir du 13 octobre.

Alpine occupe le stand A22 au Hall 6, au sein des 5 000 m² que le Renault Group consacre à ses quatre marques : Renault (A11), Dacia (A12) et Renault Pro+, en plus d’Alpine. Cinquante véhicules y sont présentés dans le cadre du plan stratégique « futuREady » du groupe. Ce voisinage direct avec Renault et Dacia n’est pas anodin : il permet au visiteur de mesurer sur quelques dizaines de mètres l’écart de positionnement revendiqué par Alpine, qui affiche clairement ses ambitions vers le haut de gamme sportif.

Cette édition représente un moment charnière pour la marque. Alpine s’appuie sur deux modèles qu’elle qualifie d’« Extraordinary Everyday » : l’A290, compacte électrique qui concentre 70 % de ses ventes, et l’A390, sport fastback cinq places disponible en versions GT et GTS. Fait révélateur : près de 80 % des acheteurs d’A290 viennent de l’extérieur du portefeuille clients Renault Group, ce qui témoigne d’une capacité de conquête réelle plutôt que d’une simple migration interne.

Le programme de personnalisation Atelier Alpine est au centre du dispositif. Pour la première fois, il s’étend simultanément aux deux modèles, signal clair d’une marque qui ne veut plus être perçue uniquement comme un constructeur de sportives accessibles mais comme un acteur du luxe automobile à la française. Chaque teinte, chaque sellerie présentée sur le stand a été sélectionnée pour renforcer ce message.

Le 28 septembre 2026 mérite d’être noté indépendamment de la semaine du salon. Ce jour-là, deux semaines avant l’ouverture des portes, Alpine publie en ligne les premières informations et un aperçu stylistique officiel de la future A110 de troisième génération. Ce n’est pas un teaser de stand : c’est un événement digital à part entière, sans présence physique sur aucun lieu d’exposition.

La future A110 est développée comme une sportive 100 % électrique, construite sur la plateforme maison APP (Alpine Performance Platform). Plus tôt cette année, un mulet de roulage baptisé A110 Future avait déjà effectué des tours au Festival de vitesse de Goodwood en juillet 2026, donnant un premier aperçu de la manière dont l’ADN de la berlinette, légèreté et précision de conduite, pourrait se traduire à l’ère électrique. Le 28 septembre constitue la prochaine étape formelle de ce parcours.

Ce que la marque dévoilera ce jour-là reste à découvrir, mais l’enjeu est réel : transformer la voiture la plus emblématique d’Alpine en première vraie sportive électrique au monde est une promesse que les passionnés attendent de voir concrétisée.

À ce stade, les spécifications techniques complètes, les tarifs et l’intégralité des visuels définitifs ne sont pas encore divulgués. Ce qui sera disponible le 28 septembre, ce sont des informations sur l’évolution du modèle et des éléments de style. Pour ne rien rater, il faut surveiller le site presse officiel d’Alpine ainsi que ses réseaux sociaux dès cette date, avant même de penser à réserver son billet pour Porte de Versailles.

A290 Collection : ce que l’on verra concrètement sur le stand

Deux teintes extérieures : Blanc Nival avec toit noir de série (disponible sur les deux niveaux de puissance) et Bleu Orage Mat avec toit noir, réservé en exclusivité à la finition Collection.

: Blanc Nival avec toit noir de série (disponible sur les deux niveaux de puissance) et Bleu Orage Mat avec toit noir, réservé en exclusivité à la finition Collection. Arches de roues peintes dans la teinte de la carrosserie, renforçant la cohérence visuelle de l’ensemble plutôt que de laisser les passages de roues en noir mat comme sur les finitions standard.

peintes dans la teinte de la carrosserie, renforçant la cohérence visuelle de l’ensemble plutôt que de laisser les passages de roues en noir mat comme sur les finitions standard. Jantes Snowflake 19 pouces en alliage diamanté, dessin en flocon de neige caractéristique d’Alpine.

en alliage diamanté, dessin en flocon de neige caractéristique d’Alpine. Étriers de freins avant peints en Gris Argent, exclusifs à cette finition, visibles à travers les jantes.

peints en Gris Argent, exclusifs à cette finition, visibles à travers les jantes. Monogrammes Alpine chromés sur la carrosserie, détail distinctif par rapport aux monogrammes noirs des versions courantes.

sur la carrosserie, détail distinctif par rapport aux monogrammes noirs des versions courantes. Intérieur en textile enduit grainé associé à un tissu bicolore Bleu profond / Gris Evee : une sellerie réservée aux A290 GT Collection et GT Performance Collection, non disponible en dehors de cette finition.

en textile enduit grainé associé à un tissu bicolore Bleu profond / Gris Evee : une sellerie réservée aux A290 GT Collection et GT Performance Collection, non disponible en dehors de cette finition. Volant sport noir chauffant fourni de série dans cette configuration.

fourni de série dans cette configuration. Deux niveaux de puissance pour identifier les exemplaires exposés : 180 ch (A290 GT Collection) et 220 ch (A290 GT Performance Collection). La motorisation n’est pas visible à l’œil nu depuis l’extérieur ; demander à un conseiller ou regarder la désignation sur le hayon.

pour identifier les exemplaires exposés : 180 ch (A290 GT Collection) et 220 ch (A290 GT Performance Collection). La motorisation n’est pas visible à l’œil nu depuis l’extérieur ; demander à un conseiller ou regarder la désignation sur le hayon. Un catalogue d’options supplémentaires sera détaillé au salon : Télémétrie, Pack Safety-ADAS, drapeau français sur le montant C.

A390 GTS et GT face à face : décrypter les deux bleus

Critère A390 GTS – Bleu Tempête Mat A390 GT – Bleu Alpine Vision Teinte Bleu Tempête Mat Bleu Alpine Vision Rendu visuel Mat/satiné, non verni : absorbe la lumière, accentue les arêtes de carrosserie Métallisé verni, bleu vif et éclatant : teinte directement liée au patrimoine de compétition Alpine Toit Noir contrastant Noir contrastant Jantes Forgées Snowflake 21 pouces semi-diamantées, finition Or pâle Alliage Comète 20 pouces au dessin allégé Monogrammes extérieurs Or pâle Non spécifiés dans le communiqué Sièges Sport Alpine by Sabelt, cuir Nappa Gris véritable Configuration Atelier Alpine standard (détails de sellerie non précisés dans le communiqué initial) Décors intérieurs Inserts carbone damier mat sur planche de bord, console centrale et coque arrière des sièges Non détaillés dans le communiqué initial Positionnement Sommet de gamme : grand tourisme de luxe et artisanat haut de gamme ADN sportif classique : polyvalence et lisibilité visuelle de la marque

Préparer sa visite : calendrier, conseils pratiques et programme Atelier Alpine

28 septembre 2026 : suivre les canaux officiels Alpine (site presse et réseaux sociaux) pour découvrir le premier aperçu stylistique de la future A110 électrique de troisième génération. C’est un événement en ligne distinct du salon, à ne pas confondre avec les annonces sur stand.

: suivre les canaux officiels Alpine (site presse et réseaux sociaux) pour découvrir le premier aperçu stylistique de la future A110 électrique de troisième génération. C’est un événement en ligne distinct du salon, à ne pas confondre avec les annonces sur stand. 12 octobre 2026 : journée presse uniquement. Conférence Alpine de 09h20 à 09h40 au stand A22. Accès réservé aux accrédités.

: journée presse uniquement. Conférence Alpine de 09h20 à 09h40 au stand A22. Accès réservé aux accrédités. 13 au 18 octobre 2026 : ouverture au grand public, Paris Expo Porte de Versailles, Hall 6, Stand A22.

: ouverture au grand public, Paris Expo Porte de Versailles, Hall 6, Stand A22. Sur place, le programme Atelier Alpine est déployé pour la première fois sur les deux modèles simultanément : A290 Collection (nouvelles teintes et sellerie textile Bleu profond/Gris Evee) et A390 en versions GTS et GT avec leurs configurations respectives. C’est l’occasion rare de comparer les finitions côte à côte dans les mêmes conditions d’éclairage.

: A290 Collection (nouvelles teintes et sellerie textile Bleu profond/Gris Evee) et A390 en versions GTS et GT avec leurs configurations respectives. C’est l’occasion rare de comparer les finitions côte à côte dans les mêmes conditions d’éclairage. Privilégier les créneaux matinaux dès l’ouverture des portes, ou la pause déjeuner : l’accès aux habitacles et à l’espace dédié à la prochaine A110 sera plus serein qu’en milieu d’après-midi.

dès l’ouverture des portes, ou la pause déjeuner : l’accès aux habitacles et à l’espace dédié à la prochaine A110 sera plus serein qu’en milieu d’après-midi. Manipuler directement les échantillons de cuir Nappa, les nuanciers de teintes mates et vernies sous les spots du stand avant toute décision : le rendu d’un Bleu Tempête Mat ou d’un Bleu Orage Mat sous lumière artificielle de salon est très différent d’une photo sur écran.

de cuir Nappa, les nuanciers de teintes mates et vernies sous les spots du stand avant toute décision : le rendu d’un Bleu Tempête Mat ou d’un Bleu Orage Mat sous lumière artificielle de salon est très différent d’une photo sur écran. Les visiteurs intéressés par une commande ont la possibilité de prendre rendez-vous avec un conseiller sur le stand A22 afin de transférer immédiatement leur configuration vers leur Alpine Store ou Atelier Alpine de référence. Le réseau compte 210 points de vente dans 25 pays.

Alpine A290 version Rallye : le point de départ

Sources mondial.paris

alpinecars.com

Alpine: Alpine A290 Rallye: the genesis of the first 100% electric customer‑racing model