Un signal fort : 60 marques au rendez-vous parisien

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. La 91e édition du Mondial de l’Auto, prévue du 12 au 18 octobre 2026 à Paris Expo Porte de Versailles, rassemblera plus de 60 marques confirmées, contre 48 lors de l’édition précédente. L’objectif affiché par Serge Gachot, directeur général de l’événement, est même d’atteindre les 70 marques. En deux ans, le salon a gagné un quart de participants supplémentaires. Ce n’est pas une retouche, c’est un renversement.

Pour comprendre ce que ce bond représente, il faut se souvenir de la décennie précédente. Les grands salons physiques, de Genève à Francfort, avaient vécu une hémorragie silencieuse de constructeurs qui préféraient désormais les keynotes maîtrisées et les présentations en ligne, loin des foules et des coûts logistiques imposants. Paris n’avait pas échappé à cette tendance.

L’édition 2024, avec 508 007 visiteurs, a changé la conversation.

Ce score inattendu a prouvé une chose concrète : le salon reste une « concession géante », capable de générer des ventes directes en volume. Les constructeurs ont entendu le signal. Le retour de Mercedes-Benz, Ford, Hyundai, Opel et surtout de Volvo, absent depuis douze ans, n’est pas nostalgique. C’est un calcul commercial. Stellantis, lui, passe de quatre marques représentées en 2024 à huit en 2026. Le Groupe Renault en aligne quatre.

Ce mouvement de retour traduit aussi une pression concurrentielle nouvelle : plus d’une vingtaine de marques chinoises, contre une dizaine en 2024, investissent le salon pour s’implanter en Europe. Face à cette offensive, ignorer Paris en 2026 serait céder du terrain sans combattre.

Les grands absents qui reviennent, marque par marque

Volvo ouvre le bal des retours les plus symboliques : la marque suédoise n’avait plus foulé le sol du Mondial depuis douze ans , sa dernière participation remontant à l’édition 2014. En 2026, elle revient avec un espace baptisé « Villa Frandinave », construit autour du nouveau modèle EX60. Douze ans de silence, une seule voiture pour briser la glace.

, sa dernière participation remontant à l’édition 2014. En 2026, elle revient avec un espace baptisé « Villa Frandinave », construit autour du nouveau modèle EX60. Douze ans de silence, une seule voiture pour briser la glace. Mercedes-Benz, absent depuis 2018, acte à son tour un retour officiel sur le salon parisien. Huit ans sans Paris pour la marque à l’étoile, c’est une éternité dans le calendrier automobile mondial. Son retour confirme que le Mondial retrouve une crédibilité que les grandes maisons allemandes avaient jugée insuffisante.

Ford choisit ce salon pour célébrer un anniversaire précis : 110 ans de présence en France. Louis-Carl Vignon, président de Ford France, structure l’espace d’exposition autour de trois univers distincts, dont la performance en compétition et l’aventure tout-terrain. Un parti pris narratif assumé, loin du stand catalogue.

de présence en France. Louis-Carl Vignon, président de Ford France, structure l’espace d’exposition autour de trois univers distincts, dont la performance en compétition et l’aventure tout-terrain. Un parti pris narratif assumé, loin du stand catalogue. Stellantis réalise la démonstration de force la plus spectaculaire du salon. Le groupe occupe 5 340 m² dans le Hall 6, déploie plus de 60 véhicules et aligne huit marques : Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Lancia, Leapmotor, Opel et Peugeot. Lors des éditions récentes, le groupe était loin d’un tel déploiement : en 2024, quatre marques étaient présentes (Peugeot, Citroën, Alfa Romeo et Leapmotor), DS étant absent ; en 2022, seules trois marques figuraient au programme, à savoir Peugeot, DS et Jeep, Citroën n’ayant pas participé.

dans le Hall 6, déploie plus de 60 véhicules et aligne huit marques : Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Lancia, Leapmotor, Opel et Peugeot. Lors des éditions récentes, le groupe était loin d’un tel déploiement : en 2024, quatre marques étaient présentes (Peugeot, Citroën, Alfa Romeo et Leapmotor), DS étant absent ; en 2022, seules trois marques figuraient au programme, à savoir Peugeot, DS et Jeep, Citroën n’ayant pas participé. BMW constitue le bémol de ce tableau des retrouvailles. Annoncé dans un premier temps comme l’un des grands retours de l’édition, le groupe munichois, Mini inclus, a finalement annulé sa participation en juillet 2026, invoquant un contexte financier difficile. Un retrait qui rappelle que les annonces de salon restent fragiles jusqu’au bout.

Ce que ce retour dit vraiment de l’état du salon automobile

Ce retour massif ne s’explique pas par un simple effet de mode. Il révèle un calcul industriel précis : après des années à miser sur les keynotes digitales et les salons asiatiques pour annoncer leurs modèles, plusieurs constructeurs ont constaté que la présence physique reste irremplaçable pour convertir un spectateur en acheteur. Les chiffres sont clairs : 30 % des visiteurs du Mondial utilisent le salon comme déclencheur direct d’achat. Aucun live YouTube ne reproduit cet effet.

La pression concurrentielle joue également un rôle central. Avec plus de vingt marques chinoises et asiatiques présentes en 2026, dont BYD, Xpeng ou Leapmotor, les constructeurs européens savent qu’ils ne peuvent pas laisser le terrain libre. Rester chez soi pendant que la concurrence installe ses stands sur 85 000 mètres carrés combinés à Paris Expo Porte de Versailles, c’est offrir de la visibilité à ses rivaux sans contrepartie.

L’absence des uns profite toujours aux autres, et les constructeurs l’ont finalement compris.

Ce raisonnement explique le retour de Volvo après douze ans d’absence, et la montée en puissance de Stellantis avec huit marques contre quatre en 2024. Renault Group, de son côté, occupera seul 5 000 mètres carrés dans le Hall 6 avec cinquante véhicules exposés. Ce n’est pas de la générosité, c’est de la stratégie.

Pour le public, cette mobilisation se traduit concrètement. Du 12 au 18 octobre 2026, les visiteurs, plus de 500 000 attendus, pourront essayer physiquement les nouveaux modèles, découvrir la première zone européenne de test de véhicules autonomes en conditions réelles et explorer cinq halls pensés pour des profils très différents. Passionné de mécanique, curieux de technologie ou simple amateur de belles lignes : le Mondial 2026 construit une offre large, dense et difficile à ignorer.

Sources mondial.paris

expo.paris

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