À l’occasion de la 11e édition de MotorTrend Presents Roadkill Nights Powered by Dodge, organisée à Auburn Hills, dans le Michigan, Dodge a choisi de frapper fort. Devant plusieurs milliers de passionnés réunis autour de la célèbre Woodward Avenue, la marque américaine a dévoilé en première mondiale le nouveau Dodge Charger Super Bee Launch Edition 2027, une version qui revendique tout simplement le titre de Super Bee la plus rapide, la plus performante et la plus puissante jamais produite.

Mais le nouveau Charger n’était pas le seul protagoniste de cette grande fête consacrée à la performance américaine. Courses de dragster, démonstrations, baptêmes à bord des nouveaux Charger, concours de préparation et nombreuses animations ont rythmé une journée qui confirme, année après année, la place particulière occupée par Roadkill Nights dans l’univers Dodge.

Un nouveau Super Bee de 600 chevaux

La vedette incontestable de cette édition 2026 est donc le Dodge Charger Super Bee Launch Edition 2027. Cette nouvelle déclinaison développe 600 chevaux grâce à la motorisation SIXPACK, et Dodge la présente comme le Charger SIXPACK le plus rapide et le plus puissant jamais commercialisé. La marque revendique également une puissance spécifique particulièrement élevée de 200 chevaux par litre.

Les performances annoncées sont à la hauteur du blason Super Bee : le 0 à 60 mph, soit environ 96 km/h, est réalisé en seulement 3,6 secondes.

Mais Dodge ne s’est pas contenté de rechercher la puissance maximale. Le nouveau Super Bee bénéficie également d’une capacité de transmission aux roues arrière à la demande, permettant au conducteur de privilégier les sensations et le comportement typiques d’un véritable muscle car américaine.

Cette philosophie correspond parfaitement à l’esprit de Roadkill Nights : transformer la puissance en spectacle et remettre la performance au centre de l’expérience automobile.

Quelques informations techniques sur le nouveau Charger Super Bee Launch Edition :

• Moteur 3.0 Hurricane biturbo 6 cylindres en ligne

• 600 ch SAE

• 720 Nm

• Transmission intégrale

• Mode permettant de privilégier la propulsion arrière

• Freins Brembo renforcés

• Suspensions et refroidissement spécifiques

• Pneus Goodyear Eagle F1 Supercar 3

• Launch Control, Drag Mode, Track Mode…

Le Charger fête ses 60 ans

Le lancement du Super Bee intervient par ailleurs à un moment symbolique pour Dodge : 2026 marque les 60 ans du Charger. Depuis son apparition au milieu des années 1960, le modèle est devenu l’une des automobiles américaines les plus emblématiques de l’histoire. Six décennies plus tard, Dodge entend faire évoluer la recette sans renier l’identité du modèle.

Le nouveau Charger appartient ainsi à une génération qui associe différentes technologies de propulsion tout en conservant une philosophie clairement orientée vers la performance.

La gamme actuelle comprend notamment le Charger R/T de 420 ch, le Charger Scat Pack de 550 ch, équipé du moteur 3.0 litres biturbo SIXPACK H.O., ainsi que le Charger Daytona Scat Pack électrique de 670 ch, présenté comme le muscle car à transmission intégrale le plus rapide et le plus puissant de sa catégorie.

Roadkill Nights : le royaume américain du drag racing

Le choix de Roadkill Nights pour présenter le Super Bee n’a évidemment rien d’anodin. Depuis onze ans, l’événement rassemble des milliers de passionnés de voitures américaines et de préparation automobile. Cette année encore, M1 Concourse, sur Woodward Avenue, a accueilli une impressionnante concentration de véhicules et de spectateurs venus assister à une journée placée sous le signe de la puissance.

Le programme 2026 proposait notamment du drag racing avec des voitures homologuées pour la route, des baptêmes Dodge Thrill Rides, des rencontres avec des personnalités de l’automobile et, pour la première fois, une véritable épreuve de type Track Shootout.

Sur la piste, les concurrents se sont affrontés dans plusieurs catégories. Nathan Slocum s’est imposé dans la catégorie Big Tire, tandis que Nicholas Diel a remporté la catégorie Small Tire. Tom Bailey et Douglas Sherrill ont quant à eux décroché les honneurs dans les catégories Quickest Dodge.

Le Track Shootout a également permis de distinguer Jon Roed en Forced Induction, Joshua Douglas en Naturally Aspirated 6-cylinder et Brian Finch en Naturally Aspirated 8-cylinder+.

Un Charger Scat Pack de 1 000 chevaux

L’autre grande attraction mécanique de Roadkill Nights 2026 était le Direct Connection Grudge Match. Pour cette nouvelle édition, huit préparateurs automobiles sélectionnés en ligne ont reçu la même base : un Dodge Charger Scat Pack de 550 chevaux, équipé du moteur SIXPACK biturbo.

Le principe était ensuite de modifier, régler et optimiser leur voiture afin de tirer le maximum de cette plateforme.

La première phase de la compétition a été remportée par John O’Malley, de Boosted Motorsports, au volant d’un Charger Scat Pack préparé développant la bagatelle de 1 000 chevaux. En finale, O’Malley a affronté Bryan Kiefer, de Kies Motorsports, sur la piste de Roadkill Nights.

Et l’histoire ne s’arrête pas là. Le Grudge Match se poursuivra avec deux nouvelles phases de compétition. Les concurrents devront notamment présenter un temps réalisé lors d’une séance locale de test-and-tune en septembre, avant qu’un dernier carré ne s’affronte lors des Mopar NHRA Las Vegas Nationals Powered by Dodge, programmés du 29 octobre au 1er novembre 2026.

La voiture victorieuse devrait ensuite être exposée sur le stand Mopar/Dodge lors du SEMA Show 2026.

Dodge joue également la carte de la personnalisation

Roadkill Nights 2026 a également été l’occasion pour Dodge de mettre en avant les possibilités de personnalisation proposées sur ses modèles. La marque américaine a notamment présenté le Durango R/T Smokescreen Concept, tandis que son programme de peintures personnalisées permettait de découvrir des teintes particulièrement spectaculaires.

Deux exemples étaient notamment exposés : un Durango SRT Hellcat Toxic Orange et un Charger Scat Pack Cha Ching Green.

Dodge a également profité de l’événement pour présenter ses nouvelles Tinted Dual Stripes, destinées à accentuer encore davantage l’apparence sportive de ses modèles.

Onze ans de Roadkill Nights en chiffres

Après onze éditions, Roadkill Nights est devenu bien plus qu’un simple rassemblement automobile. Les chiffres communiqués par Dodge et MotorTrend illustrent l’ampleur prise par l’événement au fil des années :

• Plus de 50 personnalités et influenceurs automobiles

• 170 concurrents répartis sur deux pistes

• 200 gallons de produit utilisé pour préparer les pistes

• Plus de 320 véhicules exposés lors des différentes animations

• Plus de 3 100 baptêmes et sessions de simulateur Dodge

• Plus de 9 000 dollars récoltés au profit de United Way for Southeastern Michigan

• Plus de 51 000 vues du livestream de Roadkill Nights

• 1,8 million de livres de barrières de sécurité K-Wall

• Plus de 4,5 millions de vues sur Instagram pour la vidéo de présentation du nouveau Charger Super Bee Launch Edition.

Des chiffres qui montrent que Roadkill Nights est désormais un rendez-vous incontournable pour la communauté américaine de la performance automobile.

Une gamme Charger qui mise sur la diversité

Avec le nouveau Super Bee, Dodge poursuit donc le développement de sa gamme Charger autour d’une philosophie particulièrement large. Le constructeur propose désormais des versions thermiques SIXPACK, mais également une déclinaison électrique Daytona, permettant au Charger de conserver son statut d’icône de la performance tout en explorant différentes solutions techniques.

Le Charger R/T développe ainsi 420 ch, tandis que le Charger Scat Pack atteint 550 ch grâce au 3.0 litres SIXPACK biturbo dans sa configuration H.O. De son côté, le Charger Daytona Scat Pack électrique revendique 670 ch.

Autre particularité de la génération actuelle : tous les Charger sont proposés de série avec une transmission intégrale et peuvent recevoir une carrosserie coupé deux portes ou berline quatre portes. Dodge entend ainsi offrir davantage de choix sans abandonner l’ADN performance du modèle.

Le Durango reste le SUV sportif de référence

Le Charger n’est pas le seul modèle à porter haut les couleurs de la performance chez Dodge. La gamme américaine comprend également le Durango SRT Hellcat, présenté comme le SUV thermique le plus puissant de la marque avec 710 chevaux, grâce à son célèbre V8 HEMI suralimenté.

Le Durango SRT Hellcat Jailbreak pousse encore plus loin la personnalisation avec plus de 14 millions de combinaisons possibles.

Dodge met également en avant le Durango R/T 392, qui revendique le meilleur rapport puissance/prix parmi les SUV thermiques de la gamme, tandis que le Durango GT HEMI AWD de 360 ch demeure présenté comme le V8 à transmission intégrale le plus accessible du marché américain.

Une journée entièrement dédiée à la performance

Roadkill Nights ne se limite toutefois pas aux voitures et aux courses. Les visiteurs ont également pu profiter de Dodge Thrill Rides, de rencontres avec des personnalités du sport automobile et de l’univers automobile, de séances d’autographes TSR, de rencontres avec des catcheurs de la WWE et d’une exposition Ram.

La journée a également été marquée par la présence de Mike Finnegan, Jeff Lutz, Matt Hagan et Adam Scherr lors du Scat Pack Showdown organisé sur Woodward Avenue. L’ensemble contribue à faire de Roadkill Nights un événement qui dépasse largement le cadre d’une présentation automobile traditionnelle.

Une expérience de pilotage offerte avec certains modèles

Dodge va même plus loin en proposant une expérience particulièrement intéressante aux acquéreurs de certains modèles de sa gamme performance. L’achat d’un Charger Super Bee Launch Edition SIXPACK, d’un Charger Scat Pack, d’un Charger Daytona Scat Pack ou d’un Durango SRT Hellcat comprend en effet une journée d’instruction à la conduite sportive à la Radford Racing School, l’école officielle de pilotage haute performance Dodge//SRT.

Une manière particulièrement cohérente pour Dodge de prolonger l’expérience au-delà de la simple possession du véhicule : ici, la puissance n’est pas seulement destinée à être affichée, elle est également destinée à être exploitée sur circuit dans un cadre adapté.

Et pour la France ?

C’est là que la situation devient intéressante.

Dodge vient précisément de réintroduire officiellement le nouveau Charger en Europe en 2026. La gamme européenne comprend actuellement les versions R/T et Scat Pack, en thermique SIXPACK ou électrique Daytona. Les commandes européennes sont ouvertes via KWA, l’importateur officiel de Dodge, avec des premières livraisons annoncées à partir de septembre 2026.

En revanche, le communiqué de lancement du Super Bee Launch Edition ne mentionne pour l’instant ni la France ni l’Europe. La voiture vient d’être dévoilée aux États-Unis, et il est donc trop tôt pour affirmer qu’elle sera proposée dans le catalogue européen.

Notre avis : il y a une possibilité qu’elle arrive en Europe, mais nous ne la considérons absolument pas comme acquise pour la France à ce stade.

Et il y a un point particulièrement intéressant : le Charger SIXPACK est désormais officiellement homologué et commercialisé en Europe. Cela rendrait une importation officielle du Super Bee techniquement beaucoup plus réaliste que pour les anciennes Charger Super Bee à V8, qui n’étaient pas distribuées en Europe.

Si Dodge ne la commercialise pas en France

Il resterait la possibilité de passer par un importateur spécialisé de véhicules américains. Mais dans ce cas, il faudrait notamment tenir compte de l’homologation européenne, de la fiscalité française et surtout du malus CO₂, qui pourrait être très important.

Le Super Bee, nouveau porte-drapeau de Dodge

Avec le Charger Super Bee Launch Edition 2027, Dodge signe finalement bien davantage qu’une nouvelle déclinaison de son muscle car. Avec ses 600 chevaux, son moteur SIXPACK, son 0 à 60 mph en 3,6 secondes et sa philosophie orientée vers la performance, cette série Launch Edition devient le nouveau porte-drapeau du Charger thermique. Dodge revendique d’ailleurs pour elle le titre de Super Bee la plus rapide, la plus puissante et la plus performante de l’histoire, ainsi que celui de Charger SIXPACK affichant la puissance spécifique la plus élevée.

Son dévoilement à Roadkill Nights apparaît donc particulièrement symbolique. Pour sa 11e édition, l’événement a une nouvelle fois réuni la culture du drag racing, la personnalisation, la préparation et les nouveautés Dodge dans un même lieu.

Une chose est certaine : six décennies après la naissance du Charger, Dodge n’a visiblement pas l’intention de tourner le dos à la performance. Bien au contraire.



Crédit photos : Stellantis©