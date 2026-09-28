La Cobra a toujours été une voiture ouverte, rugueuse, construite autour de l’idée qu’un toit n’était qu’un compromis inutile. Soixante ans après ses débuts, AC Cars introduit la GT Coupé, premier coupé de série de toute l’histoire de la lignée Cobra, et la question se pose aussitôt : s’agit-il d’une trahison de l’ADN originel ou d’une réinvention nécessaire pour survivre ? Entre une carrosserie entièrement en fibre de carbone, trois niveaux de motorisation V8 allant jusqu’à 810 ch et un prix de départ à 275 000 euros avant malus, cette voiture britannique produite à 250 exemplaires par an mérite qu’on l’examine sans complaisance.

Premier coupé de série de l’histoire AC Cobra : pourquoi c’est une rupture

60 ans de roadster. C’est l’héritage que la GT Coupé vient de refermer d’un coup de portière. Depuis que Carroll Shelby et AC Cars ont assemblé leurs idées en 1962, la Cobra a toujours été une voiture ouverte, venteuse, radicale dans sa nudité. Un tuyau d’échappement sur roues, pour simplifier. Le coupé n’était pas une option envisageable : il allait presque contre la doctrine de la marque.

La GT Coupé change ça du tout au tout, et AC ne s’est pas contenté de visser un toit pour satisfaire un segment de marché. C’est une voiture repensée depuis sa silhouette jusqu’à sa vocation, avec une carrosserie fastback qui revendique clairement le grand tourisme. Pour la première fois dans l’histoire de la marque, AC propose quelque chose qu’on pourrait imaginer prendre pour un trajet Paris-Biarritz sans en ressortir sourd et rincé. AC ne diversifie pas sa gamme : elle se réinvente.

La maison britannique n’a pas la surface médiatique de Porsche ni le budget marketing de Ford. Elle a survécu à plusieurs faillites, des rachats successifs, des années de flottement. Ce que la GT Coupé représente, c’est une mise en jeu assumée : soit la marque prouve qu’elle sait faire autre chose que nostalgie, soit elle disparaît dans le bruit ambiant des petits constructeurs artisanaux. Le premier coupé de série en 60 ans, c’est à la fois un pari industriel et une déclaration d’intention.

Châssis aluminium extrudé et carrosserie carbone : ce que cache la ligne

Le châssis en aluminium extrudé est le choix structurant de toute l’architecture. Des profilés extrudés assemblés en caisse, une technique qui offre une rigidité torsionnelle élevée pour un poids maîtrisé. AC Cars cible un poids inférieur à 1 450 kg pour la Clubsport Edition, les modèles de série standard étant annoncés aux alentours de 1 500 à 1 600 kg selon la motorisation choisie. C’est un résultat cohérent pour une voiture de cette puissance, et ça l’est encore plus quand on comprend ce que ça implique sur route : chaque kilogramme économisé à la structure, c’est de la réponse gagnée sur les changements de direction, pas seulement de la vitesse de pointe.

La carrosserie est intégralement en fibre de carbone. Le choix dépasse l’argument marketing : le carbone absorbe les vibrations différemment de l’acier ou de la fibre de verre, ne se déforme pas sous la chaleur du moteur logé juste derrière le nez, et permet des formes que l’emboutissage traditionnel autoriserait difficilement. La ligne fastback de la GT Coupé, avec son toit plongeant et ses hanches larges, résulte directement de ce que le carbone permet de modeler. Pas un exercice de style déconnecté de la physique.

Ce que les communiqués de presse ne précisent pas toujours : une carrosserie carbone sur châssis aluminium extrudé, c’est aussi une équation de réparation différente. En cas de choc, les deux matériaux réagissent de façon distincte et les coûts de remise en état peuvent être significatifs. C’est une réalité propre à la quasi-totalité des voitures de ce segment, mais elle mérite d’être nommée.

Les dimensions placent la GT Coupé dans un format compact pour la catégorie grand tourisme, plus proche d’une 911 que d’une Aston Martin DB12 en termes d’encombrement. Ce gabarit, combiné au rapport poids/puissance que la version de base génère déjà avec ses 456 ch, donne une idée de ce que les deux variantes suralimentées sont capables de produire en termes d’accélération pure.

Les trois motorisations V8 Ford 5.0 L Coyote : NA, Supercharged et Clubsport

Version Puissance Couple Transmission Vocation NA (atmosphérique) 456 ch ~540 Nm Boîte manuelle 6 rapports ou automatique 10 rapports Route, conduite au quotidien, engagement conducteur Supercharged (suralimentée) 730 ch (Coupé) / 663 ch (Roadster) 820 Nm (Coupé) / 780 Nm (Roadster) Boîte manuelle 6 rapports ou automatique 10 rapports Route sportive, polyvalence haute performance Clubsport 810 ch ~800 Nm Boîte manuelle 6 rapports ou automatique 10 rapports Usage piste orienté, homologation route possible

Prix, malus et homologation en France : le coût réel que personne ne calcule

La GT Coupé peut-elle rivaliser avec Porsche 911 et Shelby GT500 à ce prix ?

La question mérite d’être posée franchement. À 275 000 euros minimum, avant malus, un acheteur français peut repartir avec une Porsche 911 GT3 et de la monnaie, ou s’approcher sérieusement d’une Ferrari Roma. Des voitures développées avec des budgets d’ingénierie que AC Cars ne verra jamais, avec un réseau après-vente, une garantie solide, une cote de revente lisible.

La GT Coupé ne s’adresse pas à cet acheteur-là. Celui qui optimise le rapport performance/prix en haut du marché prend une 911. Celui qui veut un statut immédiatement reconnaissable choisit une Lamborghini. La GT Coupé cible autre chose : 250 exemplaires par an dans le monde entier, un ADN que ni Stuttgart ni Maranello ne peuvent revendiquer. Un V8 Ford Coyote dans une carrosserie carbone britannique signée AC Cobra, c’est un objet qui n’appartient à aucune case évidente. Mi-muscle car, mi-grand tourisme artisanal, résolument anachronique dans le bon sens du terme.

Ce positionnement hybride rappelle ce que la Morgan Midsummer Coupé tente à sa manière : réconcilier une identité britannique historique avec une ambition contemporaine. Deux approches distinctes, un pari commun sur la rareté comme argument.

Sur circuit, la GT Coupé ne bat pas une GT3 au chronomètre, sauf dans sa déclinaison Clubsport qui joue un autre jeu. Mais elle propose quelque chose qu’aucun de ces concurrents ne peut offrir : tenir entre les mains l’une des 250 Cobra produites dans l’année, dans la première carrosserie coupé de série de toute l’histoire de la lignée Cobra. Une première, même pour une marque qui a su, par le passé, produire des coupés remarquables comme l’AC Aceca, l’AC 428 Fastback ou l’AC 3000ME. C’est une proposition émotionnelle avant d’être une fiche technique, et sur ce terrain, le prix se justifie autrement.

AC Cobra GT Coupe limited Clubsport Edition

Sources et à lire autonext.co

auto-illustrierte.ch

ac.cars

f1rstmotors.com

octane-magazine.com

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