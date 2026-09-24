Le paradoxe est posé d’emblée, dans les propres mots d’Alexandre Malval. Le directeur du design Renault le dit sans détour : “Quand je parle d’émotion, je ne parle pas de nostalgie mais de pure passion automobile.” Pourtant, le concept-car qu’il présente porte le nom d’une berline populaire lancée en 1964, tire sa légitimité de la double bande blanche et de l’emblème Gordini, et doit une large partie de son impact médiatique à la mémoire collective d’une génération de passionnés. C’est précisément là que réside la tension que les descriptions techniques ne font que contourner.

Un coupé deux places de 1,88 m de large qui rejette la nostalgie mais emprunte le nom d’une berline quatre portes : voilà le point de départ d’un exercice de style aussi ambitieux que contradictoire.

La voiture a été dévoilée le 24 septembre 2026 au défilé Renault, avant d’être exposée sur le stand de la marque au Mondial de l’Auto de Paris, du 12 au 18 octobre. Renault précise que ce concept-car est une création 100 % interne, à la différence du show-car R17 né en collaboration avec Ora Ïto. Le processus a démarré par un concours ouvert aux designers maison, qui ont produit spontanément plus de 300 esquisses. Deux projets ont finalement été développés sous forme de maquettes à l’échelle deux cinquièmes, puis fusionnés en une synthèse unique.

Ce contexte de dévoilement n’est pas anodin. La présentation du concept-car s’inscrit dans une démarche plus large de Renault visant à faire vivre son patrimoine, une démarche qui trouvera une expression permanente dans le futur musée des collections Renault à Flins, attendu dans une quinzaine de mois. Le Renault 8 Gordini Concept rejoindra ce lieu aux côtés des modèles historiques et des archives de la marque. On voit ici l’ambivalence à l’oeuvre : l’objet se veut tourné vers demain, mais il est littéralement destiné à rejoindre un musée.

La Renault 8 Gordini originelle : ce que le concept cite en héritage

Lancée en 1964, la Renault 8 Gordini est arrivée à une époque où la performance restait l’apanage de voitures hors de portée du commun des mortels. Son moteur de 95 chevaux, logé en position arrière, alimentait des roues arrière motrices selon une architecture qui demandait un vrai sens du pilotage. La gestion du survirage, la légèreté de l’avant, la façon dont la voiture pivotait sur elle-même dans les virages serrés : tout cela faisait de la R8 Gordini un engin à la fois accessible financièrement et exigeant techniquement. Une combinaison rare.

C’est précisément cette exigence qui en a fait une école. Jean Ragnotti, figure tutélaire du rallye français, compte parmi ceux qui ont forgé leur style au volant de la “Gorde”. Des dizaines de pilotes ont appris avec elle à sentir les limites d’adhérence avant de passer à des machines plus puissantes. La voiture ne pardonnait pas les approximations, ce qui, paradoxalement, formait mieux que n’importe quel cours théorique.

En proposant un dérivé sportif d’un modèle de grande série sous la signature Gordini, Renault a démocratisé la performance une décennie avant la naissance du phénomène GTI.

La double bande blanche courant longitudinalement sur le dessus de la carrosserie, depuis le capot avant jusqu’au pont arrière en passant par le toit, est devenue l’emblème immédiatement reconnaissable de cette démocratisation. Simple, graphique, efficace. Elle disait en un seul coup d’oeil que cette berline quatre portes n’était pas une voiture ordinaire, tout en restant une berline quatre portes, avec tout ce que cela implique de praticité quotidienne. C’est là l’ADN originel : la performance sans renoncer à l’usage.

Cette silhouette, quasi symétrique entre l’avant et l’arrière selon un dessin caractéristique de l’époque, mesurait des gabarits très éloignés de ce que le concept-car affichera des décennies plus tard. La berline de 1964 était compacte, haute de caisse, à quatre portières. Rien dans ses proportions ne préfigurait un coupé taillé pour le ring. Ce sont ces données de base qu’il faut garder en tête pour mesurer l’écart réel entre la légende et sa réinterprétation.

Ruptures de silhouette : un coupé 2 places qui n’a plus rien d’une berline

Les chiffres suffisent à mesurer l’écart. 4,12 mètres de long, 1,88 mètre de large, 1,27 mètre de haut. Ce gabarit ne ressemble à rien de ce qu’était la berline de 1964 (399 cm de longueur, 149 cm de largeur et 138 cm de hauteur). Large comme une sportive GT, basse comme une voiture de compétition, le Renault 8 Gordini Concept abandonne dès ses premières cotes toute prétention à singer son aïeule. La R8 Gordini originelle était compacte, haute de caisse, conçue pour quatre passagers et une vie ordinaire. Ici, deux places seulement, une carrosserie coupé deux portes, et des dimensions qui évoquent davantage un prototype de circuit qu’une réinterprétation fidèle.

La proue tranche net avec la logique de l’original. Son dessin en V agressif, souligné par six projecteurs ronds à LED disposés individuellement dans la face avant, en référence aux feux auxiliaires de la version rallye, donne à l’avant une densité visuelle que la R8 Gordini n’a jamais connue. Rien dans la berline de 1964, avec sa face avant presque naïve dans sa symétrie, ne préparait à cette attaque frontale. Le capot lui-même s’enlève d’une seule pièce, sans ligne de joint visible dans le bloc avant, comme sur certaines voitures de course. C’est un détail, mais il dit tout sur l’état d’esprit qui a guidé les choix de forme.

La poupe est peut-être l’élément le plus révélateur. Élargie, musclée, elle évoque explicitement la présence d’un groupe motopropulseur en position arrière, en référence à l’architecture de la R8 originelle. Mais elle gagne en plus un léger dévers, absent sur le modèle de 1964, qui accentue encore l’impression de posture compétitive. L’arrière semble prêt à s’accroupir.

Les roues complètent cette lecture. 19 pouces à l’avant, 20 pouces à l’arrière : le choix de roues plus grandes derrière qu’à l’avant génère un effet propulsif immédiatement lisible, clin d’œil à l’architecture “tout à l’arrière” qui avait rendu la R8 Gordini à la fois jouissive et redoutable. Sur la route, les voies larges et les ailes proéminentes plaquent la voiture au sol d’une façon que la berline quatre portes n’aurait jamais pu revendiquer.

La silhouette quasi symétrique de la R8, caractéristique des berlines compactes de son époque, a donc été intégralement abandonnée. Ce que le concept propose à la place, c’est une posture de compétition sans équivalent dans la gamme Renault des années 1960. Alexandre Malval ne fait pas semblant de s’en excuser, et il a raison de ne pas le faire.

Les codes retenus : clins d’oeil discrets versus signatures assumées

Le lettrage Gordini n’est pas simplement repris : il a été retravaillé en finesse pour retrouver les stries qui caractérisaient le badge d’origine, ces micro-incisions qui évoquaient les pièces usinées de compétition. La référence est précise, quasi archivistique, mais le traitement graphique est celui d’un logotype contemporain, pas d’une réplique.

n’est pas simplement repris : il a été retravaillé en finesse pour retrouver les stries qui caractérisaient le badge d’origine, ces micro-incisions qui évoquaient les pièces usinées de compétition. La référence est précise, quasi archivistique, mais le traitement graphique est celui d’un logotype contemporain, pas d’une réplique. L’emblème “8” est entièrement inédit dans sa construction : structuré par huit segments distincts, il ne reproduit aucun badge existant. Il cite le chiffre, il ne le photocopie pas.

La baguette chromée latérale, signature visuelle de la berline d’origine, disparaît en tant qu’élément rapporté. Elle se réincarne en ligne de carre directement inscrite dans la tôle, une tension qui semble venir de l’intérieur de la masse plutôt que posée dessus. C’est le geste café racer par excellence : supprimer l’ornement, garder la structure.

À l’intérieur, un blason discret rend hommage au losange qui ornait la face avant de la R8 Gordini originelle. Le détail ne s’impose pas, il attend d’être trouvé. Réservé aux passionnés qui savent quoi chercher.

L’embossage négatif qui courait le long de la ceinture de caisse sur l’original est conservé, mais intégré dans une carrosserie dont les lignes d’accostage ont été largement supprimées. Le résultat est paradoxal : on reconnaît le motif, mais le contexte formel qui lui donnait son sens originel n’existe plus.

Chacun de ces clins d’oeil suit la même logique : aucun élément n’est rapporté à l’identique , chacun est fondu dans une surface épurée jusqu’à devenir signal plutôt que décoration. L’esprit café racer, déjà à l’oeuvre sur la Renault 5 Turbo 3E, impose ici sa discipline : la référence n’est acceptable que si elle disparaît dans la matière.

, chacun est fondu dans une surface épurée jusqu’à devenir signal plutôt que décoration. L’esprit café racer, déjà à l’oeuvre sur la Renault 5 Turbo 3E, impose ici sa discipline : la référence n’est acceptable que si elle disparaît dans la matière. La double bande blanche, l’emblème le plus immédiatement reconnaissable de la R8 Gordini, est quant à elle pleinement assumée : présente de manière proéminente sur le concept, elle s’impose comme un élément structurel à part entière, se déployant sur l’extérieur et se prolongeant jusque dans l’habitacle. Ce choix-là est peut-être le plus éloquent de tous.

Héritage versus modernité : ce que le concept choisit d’effacer

Ce qui s’efface le plus vite, c’est la motorisation thermique. Le quatre cylindres de la R8 Gordini, qui faisait tout le caractère sonore et mécanique de l’original, disparaît au profit d’un moteur électrique de 270 chevaux logé en position arrière. L’architecture à propulsion est conservée, le principe même de la bête, mais tout le reste change de nature. Il ne s’agit plus d’un bloc qui chauffe, qui vibre et qui réclame qu’on le chauffe avant de l’exploiter. La référence à l’arrière-train porteur, visuellement lisible dans la poupe musclée, est donc une citation formelle autant qu’une véritable continuité mécanique.

La carrosserie suit la même logique de rupture assumée. Les lignes d’accostage ont été supprimées, les joints visibles éliminés. Le bloc avant s’enlève en une seule pièce, sans découpe apparente dans la tôle, à la façon des voitures de compétition où chaque gramme de complexité est banni. Sur la berline de 1964, la carrosserie était celle d’une voiture de grande série, avec tout ce que cela implique de joints, de charnières et de panneaux ajustés les uns aux autres. Ici, l’épure est poussée à un point qui n’a plus aucun rapport avec la production industrielle. C’est un objet unique, traité comme tel.

L’inspiration déclarée n’est pas non plus la R8, mais l’univers des motos café racer, celui-là même qui avait guidé le design de la Renault 5 Turbo 3E. Cette filiation interne dit quelque chose d’important : le concept-car appartient à une généalogie récente de machines Renault à propulsion électrique et à tempérament radical, pas à une ligne droite tracée depuis 1964. Les références à l’ancienne baguette chromée latérale, désormais intégrée directement dans la tôle sous forme d’une ligne de carre, illustrent précisément cette tension : le clin d’oeil est là, mais il est absorbé, digéré, transformé jusqu’à ne plus ressembler à ce qu’il cite.

C’est là que le processus de création devient révélateur : plus de 300 esquisses produites spontanément, deux maquettes au deux cinquièmes développées en parallèle avant d’être fusionnées en une synthèse unique.

Ce chiffre n’est pas anecdotique. Il dit qu’on a exploré toutes les pistes, du rétro pur aux propositions les plus futuristes, avant de choisir. Ce n’est pas la démarche d’un studio qui copie un gabarit existant et l’electrifie. Alexandre Malval le résume sans équivoque : ce qu’il cherche, c’est la passion automobile, pas la nostalgie. Le problème, c’est que la nostalgie vend aussi bien que la passion. Et le nom Gordini fait exactement ce travail-là, qu’on le veuille ou non.

Néo-rétro ou rupture radicale : quel bilan pour cet exercice de style ?

Ce bilan ne peut pas être celui d’une contradiction résolue, parce que la tension reste entière et assumée. Le Renault 8 Gordini Concept évoque une légende sans en reproduire une seule ligne de caisse. Il porte un nom qui convoque des décennies de mémoire collective, mais il refuse de s’y soumettre. Malval l’a dit lui-même : l’émotion visée n’est pas la nostalgie, c’est la passion automobile dans ce qu’elle a de plus actif, de plus physique. La nuance importe. Un exercice nostalgique aurait cherché à reproduire. Celui-ci cherche à faire ressentir, ce qui suppose de trancher, de trahir même, au sens créatif du terme.

La stratégie patrimoniale de Renault se lit mieux en regardant la série dans son ensemble. Après le R17 electric restomod conçu avec Ora Ïto et la Renault 5 Diamant réalisée avec Pierre Gonalons, le R8 Gordini Concept marque une étape différente : c’est la première réinterprétation entièrement interne, sans signature extérieure. Renault revendique cette singularité. Ce n’est pas un détail de production, c’est une déclaration sur la confiance que la marque place dans ses propres designers pour porter le dialogue entre hier et demain.

Le patrimoine n’est pas un musée à conserver sous verre, c’est une matière à travailler, à tordre, à projeter dans une époque nouvelle.

Ce positionnement dit quelque chose de précis sur le moment que traverse Renault. À l’heure où l’électrification oblige chaque constructeur à redéfinir ce que signifie conduire, les icônes du passé deviennent des ancres émotionnelles. Elles donnent un visage humain à la transition. Le futur musée des collections Renault à Flins, où le concept-car rejoindra les archives de la marque dans une quinzaine de mois, illustre cet équilibre voulu entre mémoire et mouvement. L’objet finira dans une collection, mais il a été conçu comme un argument d’avenir.

Ce que cet exercice de style démontre, en définitive, c’est qu’un hommage réussi n’a pas à ressembler à son modèle. Ce qui compte, c’est de transmettre un état d’esprit. Le caractère joueur et exigeant de la R8 Gordini de 1964, cette façon qu’elle avait de récompenser le pilote compétent et de sanctionner l’approximatif, se retrouve dans la posture compétitive du concept, dans ses 270 chevaux envoyés aux roues arrière, dans sa largeur de voie taillée pour la route et non pour la ville. La silhouette a changé du tout au tout. L’intention, elle, tient.

Crédit photos : Renault Design©