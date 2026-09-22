Avec le nouveau Gran Turismo 50, Bénéteau ne se contente pas de renouveler un modèle phare : le chantier vendéen engage une refonte radicale de toute sa gamme d’express cruisers, portée par une rupture architecturale, stylistique et technique assumée. Nouvelle carène signée Dixon Yacht Design, étrave inversée, concept de vie à bord inspiré de préceptes japonais, partenariat inédit avec Alpine : autant de choix qui soulèvent des questions aussi bien sur ce que ce bateau promet réellement que sur la place que Bénéteau entend désormais occuper dans la cour des grandes marques européennes. Que vaut concrètement cette révolution annoncée, et à qui s’adresse-t-elle vraiment ?

Le Gran Turismo 50 : un nouveau départ pour Bénéteau

Bénéteau ne présente pas simplement un nouveau modèle. Avec le Gran Turismo 50, le chantier vendéen signe la refonte complète d’une gamme entière, et choisit son navire amiral pour porter le message le plus fort.

Le projet s’inscrit dans les 140 ans d’histoire du chantier fondé en 1884 par Benjamin Bénéteau à Saint-Gilles-sur-Vie, mais il regarde délibérément vers l’avant. La nouvelle génération d’express cruisers, annoncée progressivement à partir du printemps 2025, couvre trois modèles : les Gran Turismo 35 et 40, dévoilés en première mondiale au Festival de Cannes, et ce GT 50 qui les coiffe. Trois bateaux conçus sur la même philosophie, avec la même rupture architecturale comme fil directeur.

« What this boat represents is a revolution, not only for our brand but for the highly competitive segment of express cruising. » — Eric LeVine, directeur des ventes Bénéteau Motor Yachts.

La rupture avec l’ancienne génération, lancée en 2017 en versions Coupé et Sportfly, est franche et assumée. Nouveau bureau d’architecture navale, nouveau designer, nouvelle carène, nouveau concept de vie à bord : rien n’a été simplement modernisé, tout a été repensé à la racine. Le chantier parle lui-même de « révolution » plutôt que d’évolution, et les choix techniques confirment le mot.

La première mondiale du GT 50 s’est tenue au Paris Nautic Show fin novembre 2025, du 26 au 30 novembre, au Parc des Expositions de Paris-Le Bourget. Boot Düsseldorf en janvier 2026 a assuré la suite internationale, avec une présence dans le Hall 6 réservé aux superyachts, une première pour Bénéteau. Deux vitrines calculées : Paris pour l’émotion, Düsseldorf pour la crédibilité dans la cour des grands.

Ancienne vs nouvelle génération : deux philosophies de carène

L’ancien Gran Turismo 50, lancé à l’automne 2017, était un bateau solide et commercial, dessiné à l’extérieur par le cabinet italien Nuvolari-Lenard. Sa silhouette portait les codes de l’époque : hard-top imposant, étrave droite, profil généreux. Sous la flottaison, Bénéteau exploitait sa technologie maison Air Step 2, un système breveté injectant de l’air sous la carène via des écopes latérales pour créer un coussin, réduire les frottements et faciliter le déjaugeage avec des transmissions Volvo Penta IPS 600. Efficace, ingénieux. Mais fondamentalement une solution d’ingénierie interne, construite pour optimiser une carène conventionnelle plutôt que pour repenser la forme elle-même.

Le nouveau modèle part d’un principe inverse. Bénéteau a confié l’architecture navale au cabinet britannique Dixon Yacht Design, dirigé par Bill Dixon, dont le travail sur les voiliers de course et les superyachts a forgé une réputation dans la conception hydrodynamique sur mesure. La carène planante en V profond qu’il a développée pour le GT 50 abandonne les redans ventilés au profit d’une géométrie optimisée pour les pods IPS 650. L’assiette est ultra-plate, la traînée minimale, la tenue en mer formée nettement améliorée. On passe d’un artifice d’air à une forme qui se suffit à elle-même.

L’étrave inversée est l’autre signal fort. Sur l’ancienne génération, l’étrave droite affrontait la vague frontalement. La nouvelle perce le clapot, allonge la ligne de flottaison dynamique et stabilise longitudinalement le bateau à vitesse soutenue, sans enfournement. Ce n’est pas un détail esthétique : c’est un choix hydrodynamique qui change le comportement en route.

La silhouette suit la même logique. Le tirant d’air du nouveau GT 50 tombe à 4,60 m, soit plus de 50 cm de moins que le Hardtop de l’ancienne génération (mesuré à 5,11 m), et près de 75 cm de moins que la version Sportfly (affichant 5,35 m). Ce profil surbaissé abaisse le centre de gravité, fluidifie les lignes et libère de l’espace sur le pont d’une façon qu’un hard-top traditionnel ne permettait pas.

Le design extérieur et intérieur a été confié à Pierangelo Andreani, qui travaillait déjà avec Bénéteau sur les aménagements intérieurs de l’ancienne génération. Mais le brief cette fois était entièrement différent : inventer le concept « Crossover Express Cruiser », inspiré des préceptes japonais Kanso et Yūgen, avec des pavois latéraux basculants, une circulation de plain-pied et un beach club arrière de 6 mètres de large. La transition de Nuvolari-Lenard à Andreani en signature globale du bateau traduit ce changement d’ambition : d’un croiseur fermé bien exécuté à un objet de style pensé de dehors en dedans.

Performances et données techniques chiffrées

Caractéristique Données Gran Turismo 50 (2025/2026) Longueur hors-tout (LOA) 15,95 m Largeur maximale (bau) 4,48 m Déplacement lège (norme CE) 14 751 kg Motorisation Bimoteur Volvo Penta D6-IPS 650 — 2 x 480 ch (2 x 353 kW) Vitesse de pointe 32 nœuds Vitesse de croisière optimale 20 à 23,5 nœuds (type : 22 nœuds) Consommation à vitesse de croisière 5,4 à 5,5 L/mille nautique Capacité carburant 1 300 L (2 réservoirs de 650 L) Autonomie annoncée 250 milles nautiques à 22 nœuds Ergonomie de pilotage Joystick Docking (manœuvres portuaires) + Joystick Driving (tenue de cap en route)

La vie à bord, pilier central : le concept « Villa Living »

Ce que Bénéteau appelle « villa living » repose sur une idée simple : un bateau de 15,95 mètres doit pouvoir se transformer en terrasse en bord de mer en quelques secondes. Le cockpit arrière en est la démonstration la plus immédiate. Deux terrasses latérales basculent électriquement d’une pression sur commande, élargissant la surface du cockpit jusqu’à environ 6 mètres de large et ouvrant le bateau sur l’eau à ras de flottaison. Le passage de l’express cruiser en route au club de plage à l’ancre tient littéralement à quelques boutons.

La plateforme de bain arrière hydraulique complète ce dispositif. Entièrement immergeable, elle offre environ 7 m² de surface au niveau de l’eau, fonctionnant comme un ponton privatif pour nager, embarquer des équipements ou simplement s’asseoir les pieds dans l’eau. Sous le bain de soleil arrière, un garage intégré abrite une annexe de 2,2 m, suffisamment grand pour une tender gonflable sans encombrer le pont.

Le pont avant joue un rôle symétrique à l’arrière. Un bowrider aménagé en salon lounge offre une banquette en U face à la mer, associée à un grand bain de soleil encastré dont les dossiers se relèvent. Sécurisé, accessible, confortable : c’est un espace à part entière, pas un simple pont de promenade.

Sous le pont, les préceptes japonais Kanso et Yūgen guident chaque choix de design : épure fonctionnelle, lignes sans artifice, jeu subtil de matières et de lumière. Le résultat est un intérieur qui ne cherche pas à en faire trop, et c’est précisément ce qui le distingue des croiseurs de la génération précédente. L’espace est proposé en 2 ou 3 cabines selon la configuration choisie. La cabine propriétaire occupe l’avant du bateau, avec larges ouvertures panoramiques, lit king-size et salle d’eau privative avec douche séparée. La cabine VIP est équipée de lits jumeaux montés en ciseaux, transformables en lit double central selon les besoins. Un troisième espace, au choix, se configure en cabine d’invités twin ou en salon bas. Deux salles d’eau complètes desservent l’ensemble, l’une réservée à la suite avant, l’autre partagée entre les cabines invités.

L’édition Alpine Limited Edition : quand la nautisme emprunte les codes de la route

Production limitée à 110 exemplaires numérotés dans le monde, chaque unité portant une plaque commémorative en aluminium gravée (format « 001/110 »), chiffre choisi en hommage direct à l’Alpine A110.

dans le monde, chaque unité portant une plaque commémorative en aluminium gravée (format « 001/110 »), chiffre choisi en hommage direct à l’Alpine A110. Teinte extérieure exclusive « Bleu Abysse », un bleu nuit métallisé profond repris du vocabulaire visuel des sportives de Dieppe, appliqué à la totalité de la coque.

Accastillage, superstructure et toit ouvrant Sport Top traités en noir mat pour accentuer le contraste et durcir la silhouette.

Poste de pilotage inspiré d’un habitacle de voiture de sport : volant gainé d’Alcantara frappé de l’emblème Alpine (le « A fléché »), inserts et finitions en fibre de carbone mate sur le tableau de bord et l’assise pilote.

Sellerie bicolore sur mesure combinant bleu marine et gris clair, développée en collaboration avec les stylistes d’Alpine, présente à l’intérieur comme à l’extérieur pour une cohérence totale du code couleur.

Plus de 300 composants spécifiques ont été développés pour adapter les codes automobiles Alpine aux contraintes du milieu marin, ce qui fait de cette série bien plus qu’un simple habillage cosmétique.

Présentation en première mondiale au Paris Nautic Show (novembre 2025) côte à côte avec le concept électrique Alpine A390, matérialisant physiquement le dialogue entre l’asphalte et la mer sur un stand commun (Hall 3, stand C-47).

La cohérence stylistique entre les deux univers est réelle : la carrosserie fastback de l’A390 et le profil surbaissé du GT 50 Alpine partagent la même tension de ligne, le même bleu nuit, la même philosophie de l’objet désirable, même si l’A390 est un modèle de grande série quand le bateau, lui, reste limité à 110 unités.

Prix et positionnement : à qui s’adresse le nouveau GT 50 ?

Le tarif de base du Gran Turismo 50 s’établit entre 950 000 € et 1 008 300 € HT selon les concessions, soit autour de 1 180 320 € TTC au catalogue officiel. Une fourchette déjà large, qui reflète la diversité des configurations disponibles en standard. En version tout équipée, avec le stabilisateur gyroscopique Seakeeper SK6, la finition Lounge (sunken bow lounge), la plateforme hydraulique et le triple écran Garmin 16 pouces, la facture dépasse 1 435 000 à 1 450 000 € TTC. L’édition limitée Alpine, avec ses 110 exemplaires numérotés, franchit ce seuil à sa propre façon.

Ces chiffres positionnent le GT 50 dans un segment très précis : celui des sport-cruisers et express-cruisers haut de gamme de 50 pieds, où il croise des unités signées Pardo Yachts, Fjord, Princess ou Solaris Power. Des marques qui jouent sur des terrains différents, entre le semi-custom de niche et le volume premium. Bénéteau, lui, mise sur une promesse de différenciation claire : un crossover express cruiser avec une silhouette sportive à ligne de toit abaissée, une modularité extérieure avancée et une technologie de pilotage complète, à un tarif de départ que les chantiers semi-custom de taille comparable ne pratiquent pas.

L’acheteur visé est un propriétaire qui connaît ses bateaux et ses voitures. Quelqu’un qui choisit délibérément un express cruiser plutôt qu’un flybridge, qui préfère la terrasse ouverte sur l’eau au poste de commande en hauteur, et qui apprécie que le partenariat avec Alpine ne soit pas un autocollant mais un choix de matières, de couleurs et d’ergonomie travaillé jusqu’au volant. Ce profil, à mi-chemin entre le plaisancier sportif et l’amateur d’objets bien conçus, est exactement celui que Bénéteau cherche à convaincre que le chantier vendéen peut jouer dans cette cour-là sans complexe.

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