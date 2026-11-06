Vianney a construit sa cabane à la main, rondin par rondin, pendant neuf mois, au fond de la vallée de Chevreuse. Et c’est là, dans seize mètres carrés sans traitement acoustique, avec un enregistreur à bandes TEAC 80-8 et une console vintage calée sur une table, qu’il a enregistré ce qui deviendra *D’or et d’étain* puis *Les Évadés*. Pourquoi ce choix du matériel analogique, pourquoi une cabane plutôt qu’un studio, et qu’est-ce que ça change concrètement au son qui en ressort ?

Le TEAC 80-8 et la Model 5 : deux machines, un seul choix délibéré

Le TEAC 80-8 et la console Model 5 ont été conçus ensemble, au milieu des années 1970, dans le cadre de la gamme “Series” de TEAC/TASCAM. Ce n’est pas un hasard : les deux machines partagent les mêmes niveaux de travail ligne en -10 dBV sur connectique RCA, des impédances adaptées l’une à l’autre, et des transformateurs d’entrée Tamura sur la console qui s’accordent naturellement au circuit de retour d’écoute Simul-Sync du 80-8. Pas d’adaptateur de gain bricolé entre les deux. Pas de désadaptation d’impédance qui colore le signal avant même que le micro ne soit ouvert. C’est une chaîne pensée dans sa globalité, et Vianney l’a choisie comme telle.

Enregistrer en demi-pouce huit pistes aujourd’hui, c’est diviser une bande de 12,7 mm en huit canaux distincts. Ce que ça veut dire concrètement : chaque piste n’occupe qu’environ un millimètre de surface magnétique utile. Cette étroitesse a une conséquence directe sur le rapport signal/bruit, plafonné naturellement entre 55 et 65 dB, sans réducteur de bruit dédié de type dbx DX-8. Les convertisseurs numériques modernes dépassent couramment les 115 dB. L’écart est immense, et il s’entend : le bruit de souffle résiduel est là, présent, vivant.

Ce souffle montre que la musique est vivante, humaine. Il est directement lié à l’état d’alignement de la machine : courant de prémagnétisation, azimut des têtes de lecture et d’enregistrement, calage du flux magnétique, égalisation NAB. Un étalonnage rigoureux limite le souffle sans étouffer les aigus ni pousser la bande en saturation prématurée. C’est un travail de réglage fin, physique, qui ne se délègue pas à un plugin.

La question du format mérite d’être posée directement. Pourquoi le demi-pouce huit pistes plutôt qu’un 2 pistes ou un quatre pistes quart de pouce ? Un format 2 pistes rendait impossible la superposition instrumentale sans une dégradation cumulative du rapport signal/bruit à chaque copie successive, le fameux ping-pong. Un quart de pouce multipiste, lui, aurait sacrifié la qualité dans le bas du spectre et augmenté la diaphonie entre pistes adjacentes. Le demi-pouce à 15 ips, soit 38 cm/s, offre une bien meilleure assise dans les basses fréquences, une réponse transitoire supérieure et un niveau de crosstalk nettement réduit. Vianney voulait bâtir un arrangement complet : voix, guitares, harmonies, rythmiques. Seul le 80-8 rendait ça possible sans compromis rédhibitoire sur la qualité.

La prise brute issue de cette chaîne TEAC analogique a été conservée pour la publication finale de « D’or et d’étain », mixée par Ryan Hewitt et masterisée par Kim Rosen, après réenregistrement en studio professionnel.

Ce choix de garder la prise cabane dit tout sur l’intention. Le format n’est pas un accessoire de mise en scène. C’est lui qui a décidé du son.

La cabane en rondins comme studio : acoustique brute, 16 m², aucun traitement

Seize mètres carrés, quatre sur quatre, quatre-vingts rondins écorcés à la main sur neuf mois de travail. La cabane que Vianney a achevée en avril 2026, au cœur de la vallée de Chevreuse, n’a aucun traitement acoustique rapporté. Pas de laine minérale dans les cloisons, pas de mousse pyramidale au plafond, pas de bass traps dans les angles. Et pourtant l’espace fonctionne, pour des raisons qui n’ont rien de mystique.

Les rondins écorcés, bombés, irréguliers, agissent naturellement comme des diffuseurs polycylindriques. Une surface plane renvoie une réflexion spéculaire nette, le genre qui génère le flutter echo, cet écho flottant entre deux murs parallèles que l’on connaît bien dans une salle de bain carrelée. Une surface arrondie brise cette réflexion, la disperse en plusieurs directions simultanément. La cabane diffuse sans absorber, ce qui lui donne une réverbération courte, vivante, sans coloration artificielle.

Ce que les rondins ne règlent pas, en revanche, c’est la géométrie carrée stricte de la pièce. Quatre mètres dans les deux sens : les modes propres axiaux en longueur et en largeur sont identiques. Autour de 43 Hz et de ses harmoniques, les nœuds et ventres de pression s’accumulent aux mêmes endroits. Sans bass traps, ces résonances basses fréquences ne sont pas corrigées. Elles sont captées. Inscrites dans la prise.

La forêt aussi s’invite. Aucune isolation phonique, pas de sas d’étanchéité entre l’extérieur et les micros : le vent dans les arbres, la pluie sur les rondins, la faune environnante finissent dans les pistes. Ces bruits ne sont pas des accidents. Ils font partie du fond sonore qui a convaincu Vianney d’écarter les prises studio pour le mix final de D’or et d’étain.

Vianney a composé , écrit et réalisé son nouvel album en autorcie pendant 30 jours et l’angle est qu’il a utilisé du matériel vintage comme un enregistreur à bande dans la cabane qu’il a construit.

Enregistreur à bandes (Reel-to-Reel) : Un magnétophone multipiste à bobines, très probablement un TASCAM 38 (ou un modèle très proche de la série Tascam à 8 pistes sur bande 1/2 pouce), reconnaissable à son coffrage en bois, ses deux grandes bobines et sa rangée de 8 VU-mètres éclairés en dessous.

Table de mixage : Une console analogique vintage compacte dotée de 4 grands VU-mètres rétroéclairés sur le bandeau supérieur et de flancs en bois. Il s’agit typiquement d’une console de la série Tascam Teac Model 3 (ou Model 5), conçue précisément pour fonctionner en paire avec ces enregistreurs à bandes.

Microphone : Un microphone monté sur un pied de table articulé avec base circulaire lourde, orienté vers la zone de travail.

Accessoires et périphériques :

À droite de la perche de micro, un flacon d’alcool isopropylique (indispensable pour le nettoyage régulier des têtes de lecture/enregistrement du magnétophone).

Tout à droite sur la table, un contrôleur / boîtier d’effet ou interface de bureau avec potentiomètres.

Au pied du magnétophone, quelques boîtiers ou pédales d’effets posés sur le bureau.

Insérer la citation lorz d’une interview dans l’émission avec Laurent De La Housse “Comme elle (la chanson) n’est jamais parfaite, imparfaite comme elle est ça me va”

Ce que Vianney a déclaré est précis : il voulait bâtir un refuge, pas un studio. “Construire plutôt que produire.” L’effort physique, la solitude, l’inconfort assumé d’un lieu brut, tout cela s’entend dans la prise. Et c’est précisément cette prise, sortie du 80-8, qui a atterri entre les mains de Ryan Hewitt pour le mixage, et de Kim Rosen pour le mastering. D’or et d’étain est sorti le 28 août 2026, suivi de l’album Les Évadés le 6 novembre 2026.

Saturation de bande, 8 pistes physiques et l’impossibilité du Cmd+Z : ce que cela change vraiment

La bande magnétique ne reproduit pas le son : elle le transforme. Quand le signal atteint la tête d’enregistrement du TEAC 80-8 avec un niveau suffisant, les particules magnétiques de la bande se saturent doucement, de manière progressive, sans le crêtage brutal d’un convertisseur numérique poussé dans ses retranchements. Cette saturation douce arrondit l’attaque des transitoires, particulièrement sur les guitares acoustiques Lâg : le claquement sec de l’ongle sur la corde s’adoucit, s’épaissit dans les bas-médiums. Sur la voix, le même phénomène génère une distorsion harmonique légère qui réchauffe le registre sans le déformer. Ce n’est pas un effet ajouté après coup. C’est la physique du support elle-même qui travaille.

Huit pistes physiques, c’est peu. Voix, guitares Lâg, piano droit, percussions légères : on atteint vite le plafond. Pour ajouter une harmonie vocale ou une doublure de guitare sur un arrangement déjà dense, il n’existe qu’une solution : le bounce. Plusieurs pistes sont sous-mixées et fusionnées sur une seule, définitivement. Ce qui était séparable ne l’est plus. La prise de décision d’arrangement devient irréversible à la prise de son, pas au montage. Chaque choix est permanent. Cela oblige à une épure que les logiciels audionumériques autorisent de remettre à demain indéfiniment.

L’absence de Cmd+Z a une autre conséquence : il n’y a pas de “bonne prise” construite par assemblage de fragments. La prise est intégrale ou elle n’est pas. Le bruit de frottement de doigt sur une corde de guitare, la légère montée de justesse en fin de phrase, le son de la cabane qui respire en fond : tout ça reste dans la bande, figé. Sur Les Évadés, ces imperfections ne sont pas masquées. Elles constituent la texture du disque.

Ryan Hewitt a reçu ces pistes brutes pour le mixage. Sa réputation s’est construite sur des enregistrements organiques, notamment avec The Lumineers, et il sait travailler une dynamique analogique sans l’aplatir. Son rôle ici : donner clarté et relief à un signal portant à la fois le souffle de la bande, les résonances modales de la cabane et les bruits de forêt captés en fond, sans en gommer l’aspérité. Kim Rosen, au mastering, a optimisé la bande passante et le niveau de sortie pour que ce disque tienne sur les plateformes contemporaines. Le son de la cabane est passé intact, du 80-8 aux oreilles de qui l’écoute sur un casque en 2026.

Entretien “Dans la cabanne de Vianney”

Pour ma part, je continue d’écouter l’album disponible sur les plateformes de streaming… en attendant de l’écouter sur vinyle. Le passé a de l’avenir !