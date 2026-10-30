YEMA Spacegraf Tourbillon : le temps mesuré par les étoiles

En 1878, l’observatoire de Besançon ne regardait pas le ciel par curiosité. Il le regardait pour régler des montres. C’est cette logique, à la fois pragmatique et presque poétique, que la YEMA Spacegraf Heure Sidérale Tourbillon Volant remet au centre du débat : qu’est-ce que mesurer le temps signifie vraiment, et à quelle étoile se fier pour le faire ?

Une pièce née d’une étoile : contexte et hommage à l’Observatoire de Besançon

En 1878, la ville de Besançon n’a pas construit son observatoire pour contempler les étoiles. Elle l’a construit pour régler des montres. L’Observatoire astronomique, météorologique et chronométrique de Besançon est né d’un décret présidentiel avec une mission précise : offrir aux horlogers de Franche-Comté une référence astronomique fiable, un point fixe dans le ciel à partir duquel certifier la précision de leurs garde-temps. C’est une idée à la fois pragmatique et grandiose. La mécanique au service des étoiles et inversement.

C’est cet acte fondateur que la YEMA Spacegraf Heure Sidérale Tourbillon Volant ressuscite, cent quarante-huit ans plus tard. La pièce est le cœur de la ligne Millésime 2026, l’exercice annuel par lequel la manufacture de Morteau désigne sa réalisation la plus ambitieuse de l’année. L’an passé, c’était la Superman Tourbillon CMM.31. Cette fois, YEMA monte encore d’un cran : tourbillon volant, heure sidérale, titane grade 5, 150 exemplaires numérotés. Le Millésime n’est pas une série limitée de plus ; c’est la démonstration de Yema, un horloger français, dans son savoir-faire.

La manufacture de Morteau, fondée en 1948 à Besançon par Henry Louis Belmont, a longtemps été associée aux montres-outils robustes, aux plongeurs et aux compteurs de rallye. Ce Spacegraf ne renie rien de cet héritage, mais il dit clairement que YEMA revendique désormais une place dans la haute horlogerie française à part entière. Le calibre CMM.32, codéveloppé avec l’horloger indépendant Olivier Mory, est fabriqué et assemblé à Morteau, avec des composants sourcés dans un rayon de soixante-dix kilomètres. Le fil reliant l’observatoire du XIXe siècle à ce mouvement est le signe d’une expertise : c’est la logique même de la Franche-Comté, une région qui a toujours mesuré le temps en regardant le ciel.

YEMA : l’innovation d’une maison horlogère française – source : BFMTV

Fiche technique complète : boîtier titane, calibre CMM.32 et finitions

Caractéristique Détail Référence officielle 60.26.32.06.TEL.L6 Collection Millésime 2026, édition limitée à 150 exemplaires numérotés Matériau du boîtier Titane grade 5 Diamètre 42,00 mm Épaisseur 12,15 mm Entre-cornes 21,00 mm Géométrie des cornes Anguleuses, arêtes vives et facettes nettes, épousant le poignet Finitions boîtier Flancs et cornes satinés verticalement ; lunette fixe brossée circulaire avec biseaux polis Glace avant Verre saphir double dôme, 1,60 mm, traitement antireflet Couronne Push-pull cannelée en titane grade 5, logo YEMA en relief Fond de boîte Saphir plat vissé, titane grade 5 ; gravure du numéro individuel « XXX/150 » et spécifications manufacture Étanchéité 10 bar / 100 m (couronne non vissée) Calibre CMM.32 (Calibre Manufacture Morteau 32) Type de mouvement Mécanique à remontage manuel Complications Tourbillon volant 60 s à 6 heures (sans pont supérieur) + heure sidérale par disque céleste rotatif Développement Codéveloppé avec Olivier Mory, assemblé à Morteau Fréquence 21 600 alternances/heure (3 Hz) Réserve de marche 105 heures (barillet Générale Ressorts) Tolérance de marche -3 / +7 secondes par jour Résistance aux chocs 5 000 G dans toutes les directions (pont de cage, balancier à masselottes d’or, absorbeurs Kif) Résistance antimagnétique 2 000 Gauss (composants LIGA, spiral non métallique) Finitions du mouvement Ponts et platines traitement galvanique bleu nuit, gravures de constellations et cartes célestes Rochet de barillet Bleui à la flamme, gravé d’une carte du globe et de l’inscription « CMM32 – Heure sidérale » Bracelet Cuir noir surpiqué ton sur ton, 21 mm aux cornes / 16 mm à la boucle ; doublure embossée « Manufacture Française – Fondée en 1948 » Boucle Ardillon titane grade 5 brossé, chanfreins polis Prix 14 500 € / £13 100 / 16 000 $ Livraison Décembre 2026

Heure solaire, heure sidérale : ce que le disque céleste affiche vraiment

La différence entre heure solaire et heure sidérale tient à un détail qui change tout. Le jour solaire de 24 heures mesure le temps qu’il faut au Soleil pour revenir au même méridien : il tient compte à la fois de la rotation de la Terre sur elle-même et de son déplacement sur son orbite. Le jour sidéral, lui, mesure une rotation terrestre complète de 360 degrés par rapport aux étoiles lointaines, considérées comme fixes. Résultat : 23 heures, 56 minutes et 4 secondes. Environ 4 minutes de moins chaque jour. Sur un an, cet écart cumulé représente exactement une rotation de plus par rapport aux étoiles qu’au Soleil.

En un an, la Terre effectue 366 rotations sidérales pour 365 jours solaires.

Concrètement, sur le Spacegraf, le disque céleste positionné à 12 heures effectue une révolution complète en 23 h 56 min 4 s exactement, tournant de façon autonome par rapport aux aiguilles conventionnelles des heures et des minutes. Il affiche à tout moment les constellations réellement visibles au-dessus de l’observateur. Réglage nécessaire : c’est le même référentiel qu’utilisaient les horlogers de Besançon en pointant leur lunette méridienne vers le ciel pour régler leurs garde-temps.

Le disque est placé sous un verre saphir dédié au traitement dégradé, du fumé au transparent, qui crée une profondeur visuelle et isole la voûte céleste du reste du cadran. Les constellations sont luminescentes, traitées au Super-LumiNova BGW9 Grade X1 : dans l’obscurité, le ciel nocturne apparaît sur le poignet.

Un point mérite d’être relevé honnêtement. Toute carte céleste projetée sur un plan circulaire est définie par rapport à une latitude d’observation précise, qui détermine quelles étoiles sont visibles et à quelle hauteur elles culminent. YEMA n’a pas publié la latitude de référence retenue pour la projection de son disque. Pour un amateur d’astronomie habitant à Reykjavik ou à Marseille, le ciel représenté ne sera pas identique à ce qu’il voit au-dessus de lui. C’est une information que Yema, me semble-t-il, gagnerait à partager plus explicitement.

Prix, tirage et disponibilité : ce qu’il faut savoir avant de commander

Prix officiel : 14 500 € en Europe, £13 100 au Royaume-Uni et 16 000 $ aux États-Unis, selon la zone géographique d’achat.

: 14 500 € en Europe, £13 100 au Royaume-Uni et 16 000 $ aux États-Unis, selon la zone géographique d’achat. Tirage : 150 exemplaires numérotés à l’échelle mondiale, chaque pièce portant son numéro individuel gravé « XXX/150 » sur le fond de boîte.

: 150 exemplaires numérotés à l’échelle mondiale, chaque pièce portant son numéro individuel gravé « XXX/150 » sur le fond de boîte. Livraison : premières expéditions annoncées pour décembre 2026, directement depuis les ateliers de Morteau via DHL.

: premières expéditions annoncées pour décembre 2026, directement depuis les ateliers de Morteau via DHL. La livraison DHL est offerte partout dans le monde, avec un numéro de suivi transmis le jour de l’expédition et la possibilité de modifier l’adresse ou la date de réception après l’envoi de la confirmation DHL.

Garantie internationale constructeur de 5 ans à compter de la date d’expédition, hors dommages liés à un usage anormal ou à la négligence.

à compter de la date d’expédition, hors dommages liés à un usage anormal ou à la négligence. Droit de retour de 14 jours à compter de la réception, à exercer via le chat en ligne disponible 24 h/24 sur yema.com.

à compter de la réception, à exercer via le chat en ligne disponible 24 h/24 sur yema.com. Sur le plan concurrentiel, un tourbillon volant manufacture associé à une complication d’heure sidérale sous la barre des 15 000 € est une proposition rare : dans la haute horlogerie suisse, ce niveau de prix donne généralement accès à un chronographe ou à un calibre classique, non à un tourbillon. Les manufactures suisses affichent couramment leurs tourbillons volants entre 50 000 € et 100 000 €.

La réservation s’effectue directement sur le site officiel YEMA ou auprès des revendeurs agréés ; compte tenu du tirage de 150 pièces, attendre la livraison pour commander revient à prendre le risque de ne pas obtenir de numéro.

Sources et à lire YEMA Spacegraf Heure Sidérale Tourbillon Volant Limited Edition

YouTube: Une pièce née d’une étoile : contexte et hommage à l’Observatoire de Besançon

WATCHESPEDIA: YEMA / SPACEGRAF HEURE SIDÉRALE TOURBILLON VOLANT / MILLÉSIME 2026 LIMITED EDITION

YouTube: Prix, tirage et disponibilité : ce qu’il faut savoir avant de commander