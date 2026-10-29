La BMW R nineT a toujours entretenu un rapport particulier avec le passé, celui d’une moto née pour rappeler l’âge d’or des roadsters bavarois. Mais entre une machine sortie de concession et une préparation qui pousse cette logique jusqu’à son terme, il y a tout le travail d’un atelier comme FCR Original. Que donne une R nineT construite autour d’un brief client ultra-précis, un gris vert profond, des liserets blancs, un vernis brillant, et une utilisation duo conservée ? La réponse s’appelle la « Classic Heritage ».

Un brief client, une direction : hommage aux BMW classiques

Thomas savait exactement ce qu’il voulait. Une R nineT qui regarde vers le passé, vers les BMW classiques, avec une teinte gris vert profonde, des filets blancs pour souligner le dessin du réservoir, et un vernis brillant. Pas une direction floue à interpréter : un brief précis, posé sur la table de l’atelier FCR Original, à Chauvigny, dans la Vienne.

L’enjeu n’était pas seulement esthétique. La moto devait rester utilisable à deux, même si l’usage principal resterait solo. C’est un équilibre délicat : alléger visuellement la partie arrière, raccourcir les lignes, et conserver malgré tout une boucle arrière sur mesure et des repose-pieds passager fonctionnels. FCR Original a résolu ce paradoxe par la fabrication, pas par le compromis.

L’atelier a conçu et fabriqué la boucle arrière sur mesure, intégré des repose-pieds passager noirs dans la continuité de l’ensemble, et travaillé chaque détail de la partie-cycle pour que rien ne détonne. La peinture du réservoir « Classic », les liserets blancs, le logo FCR Original noir : tout a été réalisé en interne, avec un vernis brillant qui tranche délibérément sur le noir satiné du reste de la moto. La préparation est homologuée, ce qui n’est pas un détail pour une machine destinée à rouler au quotidien, en solo comme en duo.

C’est ce type de travail, où le brief client dicte chaque choix technique, qui distingue une vraie préparation sur mesure d’une customisation de catalogue.

FCR Original ne part pas d’un style maison pour l’appliquer à chaque commande. L’atelier part du client, de son usage, de sa vision, et construit à partir de là. La « Classic Heritage » en est une démonstration directe.

Bmw R nine T Pure Classic Heritage par FCR Original. Crédit photos : FCR Original©

Les composants de la préparation, dans le détail

Train avant : tubes de fourche avec traitement DLC noir, soufflets de fourche, garde-boue avant recoupé, jante noire à rayons inox, tés de fourche et pontets en noir satiné, pneu Pirelli Scorpion Rally 120/70 R17.

: tubes de fourche avec traitement DLC noir, soufflets de fourche, garde-boue avant recoupé, jante noire à rayons inox, tés de fourche et pontets en noir satiné, pneu Pirelli Scorpion Rally 120/70 R17. Train arrière : jante noire à rayons inox, ressort d’amortisseur noir, pneu Pirelli Scorpion Rally 180/55 R17.

: jante noire à rayons inox, ressort d’amortisseur noir, pneu Pirelli Scorpion Rally 180/55 R17. Cadre : boucle arrière sur mesure fabriquée par FCR Original, repose-pieds arrière FCR Original noirs, repose-pieds pilote SW-Motech avec platines noir texturé.

: boucle arrière sur mesure fabriquée par FCR Original, repose-pieds arrière FCR Original noirs, repose-pieds pilote SW-Motech avec platines noir texturé. Moteur : ligne d’échappement FCR Original noire céramique, catalysée et avec silencieux homologué ; filtres à air K&N noirs avec chaussettes ; caches-culbuteurs BMW en noir texturé.

: ligne d’échappement FCR Original noire céramique, catalysée et avec silencieux homologué ; filtres à air K&N noirs avec chaussettes ; caches-culbuteurs BMW en noir texturé. Poste de pilotage : guidon noir, caches maîtres-cylindres FCR Original noirs, poignées et compteur d’origine, rétroviseurs Motogadget mo.view Street montés en position basse.

: guidon noir, caches maîtres-cylindres FCR Original noirs, poignées et compteur d’origine, rétroviseurs Motogadget mo.view Street montés en position basse. Électricité : clignotants avant Motogadget mo.blaze en bout de guidon, feu arrière Mini Bates 3-en-1, phare d’origine conservé.

: clignotants avant Motogadget mo.blaze en bout de guidon, feu arrière Mini Bates 3-en-1, phare d’origine conservé. Sellerie : skaï « Tabacco » avec motif diamants et fil ton sur ton.

: skaï « Tabacco » avec motif diamants et fil ton sur ton. Réservoir : modèle « Classic » peint en gris vert, liserets et logo FCR Original blancs, vernis brillant — seule surface gloss de la moto.

: modèle « Classic » peint en gris vert, liserets et logo FCR Original blancs, — seule surface gloss de la moto. Partie-cycle et carrosserie en noir satiné : phare, garde-boue avant, caches sous réservoir, compteur, pièces sous la selle, bouchon de réservoir — tous traités en noir satiné , sans brillant.

: phare, garde-boue avant, caches sous réservoir, compteur, pièces sous la selle, bouchon de réservoir — tous traités en , sans brillant. Logos BMW : déclinés en noir et aluminium, renforçant la lecture patrimoniale de l’ensemble.

: déclinés en noir et aluminium, renforçant la lecture patrimoniale de l’ensemble. Éléments FCR Original spécifiques : sabot moteur, grille de radiateur, grille de phare, bac batterie, support de plaque latéral homologué, caches de suppression des clignotants avant d’origine.

: sabot moteur, grille de radiateur, grille de phare, bac batterie, support de plaque latéral homologué, caches de suppression des clignotants avant d’origine. Accessoires pratiques : chargeur de batterie et bâche de protection de réservoir livrés avec la moto.

Bmw R nine T Pure Classic Heritage par FCR Original. Crédit photos : FCR Original©

Identité visuelle : le dialogue entre le gris vert brillant et le noir satiné

Tout repose sur un seul choix fort : le réservoir « Classic » en gris vert brillant, ses liserets blancs et son logo FCR Original blanc. C’est le seul élément de la moto traité en gloss. Autour de lui, tout le reste passe en noir satiné : phare, garde-boue avant, caches sous réservoir, compteur, bouchon de réservoir, pièces sous la selle. Cette opposition n’est pas un effet gratuit. Elle concentre le regard sur la carrosserie, là où Thomas avait posé son brief depuis le début.

Les logos BMW, déclinés en noir et aluminium, s’inscrivent dans cette même logique : discrets, patrimoniaux, sans chercher à s’imposer. Ils ancrent la moto dans son histoire bavaroise sans en faire une publicité. La sellerie en skaï « Tabacco », avec son motif diamants et son fil ton sur ton, apporte une chaleur visuelle qui rompt avec la froideur du noir omniprésent. C’est une nuance qui compte, surtout à l’arrêt.

La touche scrambler vient des roues à rayons inox sur jantes noires, et des Pirelli Scorpion Rally montés aux deux trains. Ces pneus à sculpture marquée changent la silhouette de la R nineT sans trahir son caractère roadster. L’ensemble reste élégant, mais il y a quelque chose de plus rugueux dans le profil, une légère promesse d’aventure que le gris vert profond du réservoir ne dément pas.

FCR Original a soigné la cohérence jusqu’aux détails que l’on remarque rarement : la grille de phare noire, le sabot moteur, la grille de radiateur, les platines SW-Motech en noir texturé au poste de pilotage. Rien n’a été laissé dans sa teinte d’origine sans raison. C’est cette homogénéité dans le traitement des surfaces qui donne à la « Classic Heritage » sa lisibilité visuelle.Chaque décision de couleur ou de finition suit la même règle : le réservoir brille, le reste s’efface.Proprement.

Crédit photos : FCR Original©