Ce soir à 21h00, ARTE propose Zero Dark Thirty, le spectaculaire thriller de Kathryn Bigelow consacré à l’une des traques les plus célèbres de l’histoire contemporaine : celle d’Oussama ben Laden, le chef d’Al-Qaïda responsable des attentats du 11 septembre 2001. Porté par une Jessica Chastain impressionnante, le film plonge pendant 2h37 dans les coulisses d’une opération clandestine qui aura mobilisé les services secrets américains pendant près d’une décennie. Voici cinq bonnes raisons de ne pas le manquer.

Zero Dark Thirty s’intéresse moins à l’événement du 11 septembre qu’aux dix années qui suivent. Après les attentats, la CIA se lance à la recherche du chef d’Al-Qaïda, caché quelque part entre l’Afghanistan et le Pakistan.

Au cœur de cette gigantesque enquête, le film suit Maya, une jeune analyste de la CIA envoyée au Pakistan au sein d’une unité spécialisée dans l’interrogatoire des djihadistes. Pendant des années, elle accumule les informations, les pistes et les témoignages, malgré les erreurs, les pertes humaines et le scepticisme de sa hiérarchie.

Sa persévérance finit par payer lorsqu’elle identifie la maison de Peshawar dans laquelle Ben Laden se cache avec sa famille.

Pour la mise en scène sous haute tension de Kathryn Bigelow

Après Démineurs, sorti en 2008, Kathryn Bigelow poursuit son exploration des conflits contemporains américains. La réalisatrice s’intéresse ici aux coulisses de la guerre contre Al-Qaïda et aux méthodes utilisées par les services secrets américains.

Le scénario est signé Mark Boal, ancien journaliste d’investigation, qui s’est appuyé sur une importante documentation. Le film nous fait ainsi entrer dans les rouages d’une enquête où chaque détail peut devenir décisif : un document, une photographie, un témoignage ou un aveu.

Mais c’est surtout dans sa dernière partie que Zero Dark Thirty atteint son intensité maximale. Pendant près d’une demi-heure, la reconstitution de l’assaut contre la résidence de Ben Laden, le 1er mai 2011, transforme le film d’espionnage en véritable thriller de guerre.

Pour Jessica Chastain, impressionnante dans le rôle de Maya

Le film repose en grande partie sur son personnage principal. Jessica Chastain interprète Maya, une analyste déterminée qui fait de la traque de Ben Laden le combat de sa vie.

Loin de l’image traditionnelle du héros de film d’action, Maya avance grâce à sa connaissance du terrain, son intuition et sa capacité à exploiter patiemment les informations récoltées. Elle doit également s’imposer dans un environnement marqué par le machisme et affronter le scepticisme de ses supérieurs.

Autour d’elle, Kathryn Bigelow réunit un casting particulièrement solide avec Chris Pratt, Jason Clarke, Joel Edgerton, Jennifer Ehle, Mark Strong, Edgar Ramírez et Kyle Chandler.

Parce que le film ne contourne pas les zones les plus controversées de cette guerre

Zero Dark Thirty n’est pas seulement un film d’espionnage spectaculaire. Il aborde également les méthodes employées par les services secrets américains après le 11 septembre, notamment les interrogatoires et la torture.

C’est d’ailleurs l’un des aspects qui a suscité le plus de débats lors de la sortie du film. Certains critiques lui ont reproché de donner l’impression que la torture avait joué un rôle déterminant dans la découverte de Ben Laden. D’autres, comme Michael Moore, ont au contraire estimé que le film faisait l’objet d’un procès injuste.

Cette dimension controversée donne au film une portée supplémentaire : derrière le spectaculaire récit de la traque se pose également la question des méthodes utilisées au nom de la lutte contre le terrorisme.

Parce que c’est un film largement récompensé

Sorti en 2012, Zero Dark Thirty a rencontré un important succès critique et public. Le film s’est notamment hissé en tête du box-office américain dès sa première semaine de sortie.

Sa reconnaissance est également passée par les grandes cérémonies de récompenses. Jessica Chastain a remporté le Golden Globe 2013 de la meilleure actrice, tandis que le film a décroché l’Oscar 2013 du meilleur montage sonore.

Avec ses 2h37, Zero Dark Thirty prend le temps de raconter cette traque au long cours, avant de terminer sur une séquence d’assaut particulièrement spectaculaire. Un mélange de film de guerre, de thriller d’espionnage et d’enquête qui a contribué à faire du long-métrage de Kathryn Bigelow l’un des films marquants consacrés à l’après-11 septembre.

Un thriller historique à découvrir ou à revoir

Entre enquête minutieuse, tension permanente, débat politique et spectaculaire opération militaire, Zero Dark Thirty propose une plongée fascinante dans les coulisses de la traque de Ben Laden. Avec Kathryn Bigelow derrière la caméra et Jessica Chastain en tête d’affiche, le film possède tous les ingrédients d’une soirée cinéma particulièrement intense.

Zero Dark Thirty, ce soir à 21h00 sur ARTE.

Film de Kathryn Bigelow (États-Unis, 2012, 2h37mn, VF/VOSTF) – Scénario : Mark Boal – Avec : Jessica Chastain, Chris Pratt, Jason Clarke, Joel Edgerton, Jennifer Ehle, Mark Strong, Edgar Ramírez, Kyle Chandler, Mark Duplass, Fares Fares – Production : Annapurna Pictures.

Meilleure actrice (Jessica Chastain), Golden Globes 2013 – Meilleur montage son, Oscars 2013.

Crédit photos : © 2012 Zero Dark Thirty, LLC. All Rights Reserved.