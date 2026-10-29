Quarante-cinq ans après ses débuts dans les sous-sols de l’Olympia, Indochine s’impose comme l’un des phénomènes les plus singuliers de la musique francophone : treize millions de disques vendus, deux milliards de streams, et une tournée record qui a réuni plus d’un million de spectateurs en salle fermée. Comment un groupe né dans le Paris post-punk de 1981 a-t-il réussi à traverser les crises, les deuils et les désertions pour atteindre une telle longévité ? De la new wave orientalisante de ses débuts aux stades sold-out de 2022, en passant par les années noires où BMG rompait son contrat, le parcours d’Indochine ressemble moins à une carrière classique qu’à une série de résurrections.

Indochine en 2026 : le groupe de rock français le plus écouté de l’histoire

Treize millions de disques vendus. Deux milliards de streams. Un record absolu de fréquentation pour une tournée en salle fermée dans l’espace francophone. Ces chiffres ne décrivent pas un groupe englué dans sa propre nostalgie : ils décrivent Indochine en 2026, quarante-cinq ans après sa fondation, toujours en mouvement.

Nicola Sirkis et Dominique Nicolas ont posé les bases du groupe en mai 1981. Ce que la musique rock francophone n’a jamais vraiment produit d’autre, c’est une formation capable de traverser toutes les vagues, de se réinventer sans jamais se trahir, et d’attirer de nouvelles générations sans perdre celles qui étaient là depuis L’Aventurier. La plupart des groupes contemporains ont disparu, se sont figés en musée vivant, ou ont survécu en se recyclant sur les circuits de festivals. Indochine, lui, continue d’enregistrer des premiers numéros un.

Babel Babel, double album sorti le 7 septembre 2024, s’est imposé directement en tête des ventes françaises avec 55 000 exemplaires écoulés en première semaine, obtenant le disque de platine en trente-trois jours, confirmation d’un statut bien installé, pas sursaut de fin de carrière. L’Arena Tour qui a suivi a totalisé 110 concerts sold-out et plus de 1,2 million de spectateurs à travers la France, la Belgique et la Suisse, dont douze dates à l’Accor Arena de Paris réparties en deux séries distinctes : quatre représentations en juin 2025, puis huit entre fin février et début mars 2026, avec des jours de repos entre les deux.

À la mi-octobre 2026, le groupe prépare la sortie de L’Arena Tour, Le Film, captation live prévue le 20 novembre 2026, suivie d’une série de concerts en fin d’année. Indochine n’est pas en train de conclure une époque. Il en ouvre une autre.

1981 : naissance d’Indochine, entre Paris et l’Asie fantasmée

Tout commence le 10 mai 1981, dans le Paris post-punk d’une époque où tout semble permis. Nicola Sirkis et Dominique Nicolas, deux anciens des Espions, posent les bases d’un nouveau projet. Nicola chantera. Nicolas composera. Le cadre est simple, les ambitions ne le sont pas.

Dimitri Bodiansky, dix-sept ans à peine, rejoint très vite le duo. Stéphane Sirkis, frère jumeau de Nicola, intègre la formation un peu plus tard pour piloter la boîte à rythmes et les synthétiseurs.

Le premier concert a lieu le 29 septembre 1981 au Rose Bonbon, club underground aménagé dans les sous-sols de l’Olympia et dirigé par Marc Barrière. Une demi-heure de jeu, quelques titres dont « Dizzidence politik » et « Françoise », et dans la foulée une signature avec le label Clémence Melody. Pour un groupe qui n’existe que depuis quelques mois, c’est un départ remarquablement direct.

Le nom « Indochine » vient de Nicola Sirkis, nourri par l’imaginaire romanesque de Marguerite Duras et par l’univers colonial asiatique que son œuvre dépeint. Ce choix installe d’emblée un territoire imaginaire, une géographie mentale plus qu’une revendication politique. L’Asie comme décor de rêve, comme espace de projection.

Musicalement, la signature est immédiatement reconnaissable : guitares nerveuses, synthétiseurs légers, phrasé vocal saccadé, mélodies construites sur des gammes pentatoniques qui évoquent l’Orient sans le singer vraiment. Visuellement, le groupe assume un orientalisme stylisé : vestes à col Mao, idéogrammes sur les supports graphiques, titres à résonance géopolitique comme « Le Péril jaune » (1983). C’est ce qui différencie Indochine du reste de la new wave française, trop souvent coincée entre une imitation anglaise et un réalisme chansonnier. Le groupe invente un troisième espace.

L’Aventurier d’Indochine

Nicola et Stéphane Sirkis : deux frères, un seul groupe

Le grand public a souvent supposé que les deux frères se partageaient le chant, que leur gémellité impliquait une symétrie de rôles sur scène. Nicola chante. Stéphane gère les machines : claviers, synthétiseurs, boîte à rythmes, puis guitare rythmique. La confusion est compréhensible sur des photos où les deux se ressemblent à s’y méprendre, mais musicalement leurs territoires sont distincts.

Stéphane rejoint officiellement le groupe en avril 1982, un an après la fondation. Il co-compose une quinzaine de titres au fil de la discographie, dont « Le Train Sauvage », « Alertez Managua » ou encore « Satellite ». Avec Dominique Nicolas dans un premier temps, il est l’un des architectes sonores du groupe, pas un technicien de service, un auteur.

Nés le 22 juin 1959 à Antony, faux jumeaux génétiquement différents, ils partagent pendant dix-sept ans les scènes, les studios, les échecs des années 1990 et les prémices d’une renaissance. Peu de collaborations musicales atteignent ce degré d’imbrication.

Stéphane Sirkis meurt le 27 février 1999 à l’hôpital Saint-Antoine à Paris, emporté en quelques jours par une hépatite fulgurante. Il a 39 ans. Le groupe est alors en plein enregistrement de Dancetaria à Bruxelles.

« Il a fallu finir l’album parce que Stéphane voulait qu’on le finisse. »

Nicola envisage d’arrêter. La dissolution du groupe paraît inévitable. Il choisit de terminer l’album, pour respecter ce que son frère attendait de lui. Dancetaria sort en août 1999. Ce geste, autant que l’album lui-même, dit quelque chose d’essentiel sur la façon dont Nicola Sirkis conçoit le groupe : une obligation autant qu’un désir.

Le deuil ne disparaît pas. Il se déplace. Sur Paradize, en 2002, la chanson « Electrastar » est une adresse directe à Stéphane, l’un des hommages les plus sobres de la discographie. Depuis, l’ombre du frère jumeau traverse l’œuvre en silence.

Pourquoi Indochine a failli disparaître dans les années 1990

À la fin des années 1980, Indochine est déjà un groupe majeur : quatre albums, des salles combles, des hymnes générationnels. Et pourtant, tout bascule vite. La vague grunge déferle depuis Seattle, les radios changent de grille, et l’esthétique new wave qui a fait le succès du groupe est soudainement perçue comme poussiéreuse.

Bodiansky part en 1989, lassé du recul du saxophone dans les nouvelles orientations musicales. Ce départ affaiblit la formation, mais le vrai problème, c’est que le public se détourne. Un jour dans notre vie, sorti en novembre 1993, plafonne à environ 90 000 exemplaires. Pour un groupe qui vendait des disques de platine cinq ans plus tôt, le signal est clair.

Les tensions entre Nicola Sirkis et Dominique Nicolas deviennent irrémédiables. Nicolas, guitariste et compositeur de presque tous les succès initiaux, L’Aventurier, 3e sexe, Tes yeux noirs, quitte officiellement la formation en 1995. Nicola se retrouve avec son frère comme seul autre membre d’origine.

Wax paraît en novembre 1996, premier album entièrement conçu sans Nicolas. Les ventes sont faibles, même si une base de fans reste fidèle en concert. L’année suivante, BMG rompt le contrat, persuadée qu’Indochine appartient définitivement au passé.

C’est dans cet état, sans guitariste fondateur, avec un groupe réduit à sa plus simple expression, qu’Indochine signe avec le label belge Double T Music, distribué par Sony Music, et enregistre Dancetaria. Puis Stéphane meurt. Puis Nicola termine l’album quand même.

La résurrection arrive avec Paradize en mars 2002. « J’ai demandé à la lune », écrit et composé par Mickaël Furnon de Mickey 3D, devient l’un des singles français les plus écoutés de la décennie, s’écoulant à plus de 750 000 exemplaires. L’album, certifié disque de diamant, dépasse le million et demi de ventes. Olivier Gérard (oLi dE SaT) et Boris Jardel apportent des textures industrielles et glam-rock que le groupe n’avait jamais explorées. Indochine de 2002 ne ressemble plus au groupe de 1983, et c’est précisément ce qui le sauve.

Discographie : 14 albums, de L’Aventurier à Babel Babel

Album Date de sortie Période / Style Jalons notables L’Aventurier 15 nov. 1982 New wave / synth-pop française Titre éponyme inspiré de Bob Morane, +250 000 ex. vendus Le Péril Jaune 28 nov. 1983 New wave orientalisante, album conceptuel Singles « Kao Bang » et « Miss Paramount » 3 10 mai 1985 New wave au sommet, disque de platine « 3e sexe », « Canary Bay », « Tes yeux noirs » (clip réalisé par Serge Gainsbourg), +750 000 ex. 7000 Danses 12 oct. 1987 Rock plus sombre, enregistré à Miraval et AIR Studios (Montserrat), mixé à Red Bus Studios (Londres) « Les Tsars », presse hostile, dernier album avec Bodiansky Le Baiser 5 fév. 1990 Rock acoustique, influences littéraires Premier album en trio, violoncelle, « Des fleurs pour Salinger » Un jour dans notre vie 22 nov. 1993 Traversée du désert, ~90 000 ex. Tensions Sirkis / Nicolas, début du décrochage commercial Wax 4 nov. 1996 Post-Nicolas, premier album sans le guitariste fondateur « Drugstar », ventes faibles, rupture de contrat BMG en 1997 Dancetaria 24 août 1999 Pop-rock gothique, deuil fondateur Enregistrement interrompu par la mort de Stéphane Sirkis, arrivée d’Olivier Gérard (oLi dE SaT) Paradize 12 mars 2002 Electro-rock / glam, refondation totale Disque de diamant, +1,5 M ex., « J’ai demandé à la lune » (Mickaël Furnon), « Electrastar » Alice & June 19 déc. 2005 Rock industriel, univers Lewis Carroll Collaborations Brian Molko (Placebo) et Didier Wampas La République des Meteors 9 mars 2009 Rock conceptuel, Grande Guerre « Little Dolls », premier concert au Stade de France (juin 2010) Black City Parade 11 fév. 2013 Électro-rock urbain, maturité affirmée « Memoria », Black City Tour : 800 000 spectateurs, deux nuits au Stade de France (juin 2014) 13 8 sept. 2017 Rock stadium, disque de diamant « La vie est belle », « Un été français », « Karma Girls », Central Tour 2022 : record Stade de France (97 036 spectateurs) Babel Babel 7 sept. 2024 Double album (17 titres, 87 min), coproduit avec Olivier Gérard, mixé par Mark “Spike” Stent, pochette David LaChapelle Meilleur démarrage d’album en France en 2024, disque de platine en 33 jours, Arena Tour record

Les records live : du Stade de France 2010 à l’Arena Tour 2025-2026

Le 26 juin 2010, Indochine joue au Stade de France. Premier groupe de rock français à y tenir la tête d’affiche. Près de 80 000 spectateurs. La soirée est captée sur l’album live Putain de stade. Ce qui compte, au-delà de l’événement lui-même, c’est ce qu’il signale : un groupe qu’on avait enterré dans les années 1990 venait de franchir le seuil réservé aux Rolling Stones et aux U2.

Douze ans plus tard, Indochine revient au même endroit et fait mieux. Pour l’ouverture du Central Tour célébrant les 40 ans du groupe, 97 036 spectateurs s’entassent dans le Stade de France le 21 mai 2022, record absolu d’affluence toutes disciplines et tous événements confondus. La scène, centrée dans la pelouse, repose sur une tour d’acier de 45 mètres avec un écran LED circulaire de 2 500 m², le plus grand jamais déployé en concert. Le dispositif répond à une logique de proximité paradoxale : depuis n’importe quel point du stade, le public regarde vers l’intérieur, vers le centre, vers le groupe.

Puis vient l’Arena Tour. Un choix délibéré. Plutôt qu’un troisième grand tour de stades, Indochine choisit les salles fermées : 110 dates, dont douze à l’Accor Arena de Paris, du 28 janvier 2025 au 7 mars 2026. Plus de 1,2 million de billets vendus. Record absolu pour une tournée en salle dans l’histoire de la musique francophone.

Une arène à 20 000 places offre une densité acoustique et une immersion qu’aucun stade ne produit. Le son enveloppe. L’expérience visuelle se referme sur le public. Et pour les fans qui ont découvert le groupe sur Paradize ou 13, c’est souvent le premier concert en espace clos. Cette politique de résidences, deux à huit soirs par ville, s’accompagne d’une billetterie que le groupe s’est toujours refusé à laisser aux mains des revendeurs.

Le 13 février 2026, à la Seine Musicale, la 41e cérémonie des Victoires de la Musique a remis à Nicola Sirkis une Victoire spéciale pour l’ensemble des records de fréquentation de l’Arena Tour.

La prochaine étape, c’est L’Arena Tour, Le Film, capté les 3 et 4 mars 2026 à Paris-Bercy en 4K, prévu le 20 novembre 2026 sur Blu-ray, DVD, CD et vinyle. Une expérience immersive à l’Atelier des Lumières de Paris ouvre le même jour. Neuf concerts événementiels suivent avant la fin de l’année. Indochine ne range pas la tournée dans une boîte, il la transforme en objet.

Indochine en 2027

Pour 2027, Indochine n’a rien annoncé. Pas de tournée, pas de nouvel album, pas de grande date. Ce silence n’est pas une dérobade : il est logique après un cycle aussi dense. Babel Babel est sorti en septembre 2024, l’Arena Tour s’est achevé en mars 2026 avec 110 concerts et plus de 1,2 million de spectateurs. Le groupe a besoin d’un espace pour souffler.

Les spéculations qui circulent en ligne sur une tournée mondiale imminente ou un quinzième album pour 2027 ne s’appuient sur aucune annonce officielle. Certaines proviennent de sources satiriques automatisées, notamment Médiamass, dont les “révélations” sur les projets de célébrités sont systématiquement inventées. À ce stade, rien de vérifiable n’existe.

L’agenda réel est concentré sur la fin 2026. La sortie de L’Arena Tour, Le Film le 20 novembre 2026, l’expérience immersive à l’Atelier des Lumières de Paris du 20 novembre au 20 décembre, et neuf concerts entre le 26 novembre et le 17 décembre à La Seine Musicale de Paris, au Forest National de Bruxelles et à l’Arena de Genève. C’est déjà considérable.

En dehors du groupe, Nicola Sirkis s’engage ponctuellement sur des projets caritatifs. Il figure dans l’édition du calendrier solidaire « Les GénérEux pour Eux 2027 », tiré à 1 000 exemplaires au bénéfice des enfants hospitalisés, officialisé fin août 2026.

Ce que 2027 promet, c’est une pause créative après un cycle de deux ans d’une intensité rare. Pour un groupe qui a déjà survécu à des dissolutions internes, à la mort d’un membre fondateur et à l’abandon de son label, une année de silence est moins inquiétante qu’elle n’y paraît. Indochine a toujours mis du temps entre ses renaissances. C’est souvent là, dans cet espace vide, que le prochain disque commence à exister.

Sources et à lire indo.fr

sonymusic.fr

wikipedia.org

infoconcert.com

accorarena.com

indochineVEVO: Indochine – Nos célébrations (Central Tour, Le Film)

indochineVEVO: Indochine – L’aventurier (Clip officiel)

indochineVEVO: Indochine – Electrastar (Black City Concerts au Stade de France 2014)

indochineVEVO: Indochine – Le chant des cygnes (Clip officiel) Crédit image : Direction artistique humaine et génération assistée par IA